Заказчики и вендоры собрались на организованной CNews Conferences конференции «Low-code и no-code: мифы и реальность», чтобы вместе обсудить практики, которые сложились вокруг low-code. Насколько они применимы в жизни, хотят ли пользователи работать на стыке своих прямых обязанностей и программирования, и, наконец, можно ли опереться на low-code-решения в процессе импортозамещения? Модерировал конференцию Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia.

Границы применимости low-code

Low-code-решения, разумеется, не серебряная пуля. У них есть границы применимости, и эти границы очень важно определить, особенно сейчас, когда множество вендоров продают свои системы с лейблом «low-code», а на деле располагают только некоторыми LC-элементами, упрощающими работу c системами. Игорь Савельев, директор по продажам подразделения продуктового и партнерского бизнеса GreenData, подчеркнул эту проблему.

Бывает так, что решения незрелы и позволяют автоматизировать лишь несложные вспомогательные процессы или работают как надстройка для кастомизации коробочных продуктов. Тем не менее, low-code активно развивается за счет разработки новых модулей и конструкций, улучшения интерфейса и интеграций, в том числе с сервисами ИИ. Такие решения сокращают и время, и стоимость разработки. Иногда на low-code-платформах можно даже реализовать масштабные проекты. Ключ успеха — в выборе подходящей платформы.

Пример создания масштабной системы на базе GreenData

Источник: GreenData, 2023

«В решениях от GreenData поддерживается многопоточность в рамках одного сервера приложений, а параллельные расчеты организованы на разных нодах кластера. Так решается вопрос производительности и нагрузки», — поясняет Игорь Савельев. В одном из приведенных им кейсов расчет риск-взвешенных активов по розничному портфелю в 1,5 млн кредитных требований происходит за 3 мин 20 сек, тогда как без параллельных вычислений алгоритм работал бы в 10 раз дольше: около 30 мин.

От монолитных платформ, закрытого кода, долгих дорогих разработок и жесткой зависимости от вендоров мы постепенно движемся в сторону приятных изменений, говорит Владимир Ломов, советник генерального директора группы компаний «АРТ-Банк».

Игорь Савельев, директор по продажам подразделения продуктового и партнерского бизнеса, GreenData: Множество вендоров продают свои системы с лейблом «low-code», а на деле располагают только некоторыми LC-элементами, упрощающими работу с системами Владимир Ломов, советник генерального директора группы компаний «АРТ-Банк»: ACG-технология автоматической генерации кода работает в больших банках, платежной системе и крупном ритейле. С точки зрения разработки такой подход экономит много времени Ростислав Бутаев, генеральный директор, «Геном-ИТ»: Я работаю в ИТ с 2007 года и видел, как все это время бюджеты на цифровизацию только росли, причем, в основном, в пользу западных вендоров. Сейчас нам нужно переезжать на отечественное Юлия Ерина, коммерческий директор, i-Sys Labs: Клиент получит возможность не только быстро уйти от Microsoft, но и заместить такие системы, как IBM FileNet, Terrasoft Creatio, OpenText Documentum, Nintex Workflow Ирина Раскина, начальник управления цифрового развития технического регулирования, Росстандарт: Раньше госорганы писали технические задания, на основе которых Минцифры России разрабатывало формы. По одной услуге писали несколько сотен страниц, а если вдруг услуга сложная, то число страниц могло достигнуть тысячи Данил Суворов, руководитель проектов, Anserem: Под конец уже никто не думает о том, чтобы сделать круто или хотя бы нормально. Желание только одно: чтобы все отстали Игорь Савельев, директор по продажам подразделения продуктового и партнерского бизнеса, GreenData: Множество вендоров продают свои системы с лейблом «low-code», а на деле располагают только некоторыми LC-элементами, упрощающими работу с системами Участники организованной CNews Conferences конференции «Low-code и no-code: мифы и реальность»

Поначалу в средах low-code-разработки было удобно моделировать, но только в рамках ограниченной параметрами области, тогда как возможности разработчиков не ограничены почти ничем. Были проблемы сопровождения и развития: запросы на исправления и усовершенствования накапливались, а выполнить их было невозможно за неимением исходного кода. Существовал большой риск растерять свои low-code-инструменты и, по сути, превратиться в тот же монолит. В рантайме же в любом случае находился кем-то разработанный «черный ящик», тогда как процессы выполнялись в режиме интерпретации.

Подход, который используют в «АРТ-Банк»

Источник: АРТ-Банк, 2023

Таковы этапы эволюции low-code-платформ, начиная с середины 2000-х годов по настоящее время. «Мы же продвинулись на шаг дальше и сняли массу ограничений», — утверждает Владимир Ломов. Преимущества подхода, который компания использует для автоматической кодогенерации, таковы: в рантайме родной нативный код, теперь никаких интерпретаций. Все стабильно работает годами, при этом очень быстро — десятки тысяч операций в секунду на простейшей технике. Произошел перенос интеграционной логики в специальные микросервисы. Концепция оркестровки становится реальной, при этом все реализовано на открытом коде, то есть нет проблем с западными вендорскими разработками.

ACG-технология автоматической генерации кода работает в больших банках, платежной системе и крупном ритейле. «С точки зрения разработки такой подход экономит много времени», — говорит Владимир Ломов.

Еще одно видение low-code-платформы представил Ростислав Бутаев, генеральный директор «Геном-ИТ». «Я работаю в ИТ с 2007 года и видел, как все это время бюджеты на цифровизацию только росли, причем, в основном, в пользу западных вендоров. Сейчас нам нужно переезжать на отечественное. Если говорить про ПО для управления предприятием, то в стране есть три группы альтернатив. Первая — это продукты 1С, вторая — собственные разработки, третья — решения на no- и low-code-платформах. Мы же хотим предложить рынку продукт, который совмещает в себя плюсы второй и третьей группы», — начал он свое выступление.

«Системный Геном» предназначен для кратного сокращения трудозатрат и бюджетов на разработку решений классов ERP, MES, CRM. Платформа позволяет системным аналитикам и разработчикам создавать модели предметных областей посредством визуального программирования с генерацией исходных кодов баз данных, бэкенда и фронтенда.

Внедрение low-code-платформы в режиме лоскутного покрытия

Источник: «Геном-ИТ», 2023

Low-code-платформа помогает преодолеть проблему высокой стоимости разработки ПО, сокращая этапы, которые неминуемо возникают при стандартной работе. Скорость разработки ПО посредством конструктора сопоставима со скоростью описания детальных требований. Что касается внедрения, то Ростислав Бутаев предложил метод лоскутного покрытия с помощью небольших веб-приложений, автоматизирующих отдельные участки рабочих процессов, так как в крупных компаниях много разных систем, есть серые неавтоматизированные зоны, часть информационных систем дублируют функции друг друга, при этом данными не обмениваются.

Уйдем от Microsoft и сделаем все сами

Как избавиться от SharePoint и не заметить разницы? Юлия Ерина, коммерческий директор i-Sys Labs, проанонсировала тему своего доклада и сразу же парадоксально добавила: «Спойлер — никак! Вы, конечно, кое-что заметите. Я расскажу, что мы делаем в этом направлении».

Компания i-Sys Labs всегда была, что называется, Microsoft-ориентированной. «Одним из наших топовых продуктов был тот, что надстраивается над SharePoint и предлагает много возможностей. Достаточно долго я была единственной женщиной Microsoft MVP (Most Valuable Professional) в России. Теперь, когда нас лишили статусов, я стала женщиной мстительной, поэтому сегодня будем размазывать Microsoft», — пояснила свою позицию докладчица.

Эксперты i-Sys Labs проанализировали, за что именно все любили SharePoint, и стали развивать подобный функционал в своем собственном продукте — платформе DocTrix. Внутри платформы React.js, Spring Cloud, PostgreSQL, Camunda, MongoDB и так далее. Снаружи это полноценная замена SharePoint как для небольшого, так и для крупного бизнеса, которая уже была протестирована на 90 000 пользователей. Клиент получает возможность не только быстро уйти от Microsoft, но и заместить такие системы, как IBM FileNet, Terrasoft Creatio, OpenText Documentum, Nintex Workflow.

Дорожная карта развития DocTrix

Источник: i-Sys Labs, 2023

Компания предлагает не только платформу на базе Open Source для гибкой автоматизации бизнес-процессов с low-code-инструментарием и готовыми бизнес-решениями, но и модули для электронного документооборота, Service Desk и HR, а также аналитику и статистику, интеграцию с ERP и CRM (есть коннекторы к большинству известных систем) и два варианта поставки: в облаках и в инфраструктуре заказчика.

Быстро собрать цифровую госуслугу по принципу «сделай сам» научила участников конференции Ирина Раскина, начальник управления цифрового развития технического регулирования Росстандарта. Визуальный конструктор услуг (ВКУ) — это low-code-инструмент, созданный Минцифры России в 2022 г. Он используется госорганами, чтобы по принципу «лего» создавать и редактировать интерактивные формы сервисов на портале госуслуг.

Раньше госорганы писали частные технические задания (ЧТЗ), на основе которых Минцифры России само разрабатывало формы. «Это был документ формата doc, где было расписано, какие кнопки нажимать, что после этого произойдет. По одной услуге писали несколько сотен страниц, а если вдруг услуга сложная, то число страниц могло достигнуть тысячи. Потом начинались процессы согласования», — вспоминает докладчица. При этом четких требований к UI/UX не было, а чтобы изменить даже одно-единственное поле, требовалось написать официальное письмо и заново пройти весь путь согласования. В результате срок вывода и качество сервиса зависел от госоргана только на 20%.

Визуальный конструктор услуг в корне изменил эту ситуацию. Теперь нет никакой бюрократии: достаточно внести изменения в интерфейс сервиса и пройти редакторский (дизайнерский) контроль. Если раньше вывод в продакшн услуги занимал целый год, то теперь на это требуется в среднем 1,5 месяца. ВКУ уже используют в 44 регионах. С помощью этого конструктора к концу 2022 г. на портал выведено 220 новых сервисов.

Долгая дорога к цифровизации

Если компания хочет увеличить прибыль, она начинает заниматься автоматизацией сквозных процессов. Чтобы это путешествие прошло гладко, и никто не потерялся по пути, нужно выбрать правильный путь. «Начинается все потихоньку, а в итоге превращается в глобальную автоматизацию сквозного процесса, который затрагивает организацию полностью. Часто команды работают параллельно и между собой особо не общаются, а документация ведется не вполне качественно», — говорит Данил Суворов, руководитель проектов Anserem.

Данил Суворов посоветовал продумать и учесть риски заранее. Проблем будет много: это и отсутствие компетентных сотрудников со стороны заказчика, и сложности с коммуникацией между отделами, и отсутствие документации. Будут проблемы и с инфраструктурой, и с людьми. Сложности будут расти как снежный ком из-за большого количества участников и стыкуемых систем. «Под конец уже никто не думает о том, чтобы сделать круто или хотя бы нормально. Желание только одно: чтобы все отстали», — поясняет докладчик

Спасение — в low-code. «К low-code в целом отношение разное, но здесь он нас немножечко спасает», — уверяет Данил Суворов. Он может быть полезен при подготовке MVP, то есть черновика проекта. Он позволяет дорабатывать систему в мелких, не учтенных ранее деталях и не пересчитывать при этом стоимость проекта. Разработанную логику можно масштабировать или использовать в будущем. Наконец, low-code дешевле.

Еще один немаловажный аспект: вы не будете злить заказчиков техническими вопросами. «Low-code-решение позволяет отвечать на вопросы заказчиков, потому что многие вещи можно делать вместе в режиме реального времени, и заказчик будет видеть, что система полезна. При смене команды можно посмотреть в системе все, что делали, и разобраться. Low-code не панацея, но помогает», — резюмирует спикер и предлагает участникам конференции бесплатный аудит бизнес-процессов.

Что делать крупной организации, у которой множество процессов автоматизировано на «старой» платформе? Например, в банке может быть единая CRM-система, которая покрывает самые разные потребности: клиент может позвонить в банк и выступить разом и как частное лицо, и как корпоративное — и все это за одно обращение. Подобную ситуацию рассмотрел в своем докладе Артем Бирюков, начальник управления технологий автоматизации процессов, «Альфа-Банк». Помимо вышеперечисленного, за той же системе были реализованы кредитные конвейеры розничного, малого и микробизнеса, претензионный CRM, ипотечное кредитование и другие процессы работы с физическими и юридическими (от малого бизнеса до корпораций) лицами. По мнению докладчика, чтобы управлять рисками, очутившись в сложившийся ситуации со своими системами, нужно использовать прием «сделай заранее».

Артем Бирюков, начальник управления технологий автоматизации процессов, Альфа-Банк: Количество специалистов высшей квалификации, которые хорошо знают ядро и устройство своей low-code-платформы, невелико, на свободном рынке их нет Саша Данилов, кофаундер платформы Nodul: Nodul — это low-code-платформа, позволяющая визуально создавать и автоматизировать любые интеграции Анна Дубровская, руководитель управления клиентского сервиса, «Абсолют Страхование»: 80% работ пришлось на настройки (no-code) и 20% — на классическую разработку Константин Нерадовский, руководитель направления развития инновационных технологий, НРД: Программные роботы получались быстрыми и стабильными, но для поддержки и развития нужны были высококвалифицированные разработчики Наталья Дубиничева, бизнес-аналитик, Сбер: Возможности Process Intellengence шире, потому что позволяют автоматически восстановить карту процесса, рассчитать метрики, найти отклонения нормативной модели, контролировать протекание процесса онлайн Артем Бирюков, начальник управления технологий автоматизации процессов, Альфа-Банк: Количество специалистов высшей квалификации, которые хорошо знают ядро и устройство своей low-code-платформы, невелико, на свободном рынке их нет Участники организованной CNews Conferences конференции «Low-code и no-code: мифы и реальность»

«Мы заранее моделировали, что может произойти, если текущий вендор откажется поддерживать купленное нами решение. Понятно, что тогда это было чрезвычайно сложно представить — рассказал Артем Бирюков. — Получается, что к ситуации прошлого года мы готовились и формировали потенциальную команду. Количество специалистов высшей квалификации, которые хорошо знают ядро и устройство своей low-code-платформы невелико, на свободном рынке их нет».

Вывод следующий: нет команды — ищи, а нашел — береги. И не стоит забывать, что найденные люди должны сработаться, а также должны быть оперативно переведены из текущих проектов без заметного влияния на бизнес. Подобный подход позволил «Альфа-Банку» создать Центр экспертизы по ядру нужной платформы всего за один месяц. Это гарантирует многолетнюю поддержку существующих систем на базе Pega Platform.

После того, как в компании «купили время», надо было решить, на что же его потратить. «Один из способов — начать какой-то пилот. Второй подход — инициировать проект по выбору новой low-code-платформы, посмотреть, что есть на рынке, — рассказывает Артем Бирюков. — Единственный актуальный рейтинг после февраля 2022 г. был только у CNews. Однако после проведенного открытого RFI стало понятно, что нужно рассматривать к 20 указанным в рейтинге еще 22 платформы. Таким образом на вход мы получили 42 платформы, и по сформированным требованиям стали последовательно исключать неподходящие».

В заключение выступающий предложил сообществу задуматься над депонированием исходного кода low-code-платформ в качестве еще одной меры предосторожности. «Будь у нас исходный код, нам было бы проще. Мы уже видели, как в прошлом году один российский мобильный бренд внезапно стал эстонским. Поэтому всегда предполагайте невозможное», — резюмирует Артем Бирюков.

Программирование в облаках

Практическое применение low-code осветил в своем докладе Саша Данилов, кофаундер платформы Nodul. «Совершенно очевидно, что монолит должен когда-нибудь умереть. Да, он останется в каких-то отраслях, но микросервисы суперудобны и позволяют разрабатывать то, что еще никто не делал и что очень нужно прямо сейчас. Очевидно также, что все сервисы должны взаимодействовать друг с другом, должна быть некая среда, которая позволит всем имеющимся коннекторам соединиться», — говорит он.

Такое решение было создано. Nodul — это low-code-платформа, позволяющая визуально создавать и автоматизировать любые интеграции. Ее разработчики решили добавить также «щепотку магии». «Нам понравилась одна из функций ChatGPT и мы будем подключать ее к своей платформе. В течение ближайших месяцев вы сможете прямо на платформе делать письменный запрос, объясняя, какой именно код хотите. Это будет очень удобно», — обещает Саша Данилов.

Какие решения есть на рынке

Источник: Nodul, 2023

Еще одно интересное направление — программирование в облаке. Его удобство оценят джуниоры: здесь не нужно настраивать сервер, создавать дополнительные интерфейсы взаимодействия и писать API. Запуск внешних расширений и библиотек поддерживается, равно как и горизонтальное масштабирование под любую нагрузку. «Любой джун может воспользоваться этим, подключить API и быстро написать микросервис. При этом вся инфраструктура уже готова. Я думаю, наши пользователи будут активно работать с этой функцией», — говорит докладчик.

Платформа Nodul будет полезна при работе с решениями от 1С, обеспечивая мгновенную интеграцию: для реализации каких-либо сценариев не требуется разработчик 1С, зато есть возможность автоматически создавать и согласовывать документы, формировать задачи, выставлять счета. Пригодится решение и в маркетинговом отделе. С помощью Nodul можно быстро тестировать гипотезы, легко строить CDP (стоимость в разы ниже обычных CDP-платформ, при этом синхронизация данных c CDP не нужна) и связать все аналитические системы в единое хранилище. Платформа предлагает гибкие возможности по использованию различных инструментов визуализации. «Попробуйте сегодня бесплатно», — предлагает Саша Данилов.

От теорий к практике

Анна Дубровская, руководитель управления клиентского сервиса «Абсолют Страхование», поделилась опытом внедрения и работы на no-code/low-code-платформе.

До 2020 г. часть функций CRM выполняла нишевая платформа, однако оказалось, что масштабироваться в условиях нового времени на таком решении нельзя. Сейчас в компании работают на MS Dynamics CRM 365. «Это отдельно стоящее решение, не облачное. Оно напрямую не интегрировано с сайтом, поэтому добраться до него достаточно сложно», — пояснила предпосылки начала проекта Анна Дубровская.

Внедрение новых сервисов происходило по спринтам. Начали с подключения к CRM корпоративной почты общего доступа. Затем подключали формы сайта, call back, мессенджеры. В планах подключение котировок и входящих звонков. Анна Дубровская показала, как теперь выглядит та или иная форма, и подвела промежуточные итоги: 80% работ пришлось на настройки (no-code) и 20% — на классическую разработку. «Это абсолютно честные данные, мы подсчитали по количеству часов. Такое соотношение, на мой взгляд, это хорошо», — сказала она.

Сквозной классификатор

Источник: Абсолют Страхование, 2023

Опытом использования low-code-решений поделился Константин Нерадовский, руководитель направления развития инновационных технологий НРД. No-code и low-code — это обычная практика в НРД и группе компаний «Московская Биржа». «Мы широко используем роботизацию. Программные роботы получались быстрыми и стабильными, но для поддержки и развития нужны были высококвалифицированные разработчики. Поэтому мы стали рассматривать другие системы и по результатам анализа выбрали отечественную», — рассказал спикер.

Внутри компании ведется активная разработка самых разных продуктов. Для поддержки этой работы были созданы компоненты быстрого проектирования. Например, для Figma сделали плагин с библиотекой визуальных компонентов. Здесь также используется популярный инструмент для анализа данных и быстрого прототипирования — Jupyter Notebooks. «Он нам нужен, чтобы быстро оценивать гипотезы, связанные с обработкой данных. У нас очень много данных, которые хорошо бы визуализировать. Это, конечно, не совсем low-code-решение, но в качестве базового языка используется Python, для него в области визуализации данных существует много библиотек, стало быть, много кода писать не нужно, так что это близко к low-code, а результат интересный», — поясняет докладчик.

Чтобы дополнительно развить использование low-code и объединить людей вокруг этого направления, компания объявила хакатон среди сотрудников. Требований было два: использовать low-code-решение или платформу, а в качестве источника данных взять специализированное внутреннее API — ISS. Люди предлагали интересные и даже необычные идеи, например, финансовые инструменты или чат-боты из кубиков. То, что понравилось компании, пошло в реализацию.

Опытом использования low-code-инструментов анализа процессов поделилась Наталья Дубиничева, бизнес-аналитик Сбера. Такие инструменты, в понимании банка, должны анализировать прошлое, отслеживать настоящее и прогнозировать будущее, а заодно проверять гипотезы. Классические методы анализа (опросы, гембы, хронометражи) не дают объективного взгляда на ситуацию. Объективную и непротиворечивую картину реальности помогает собрать только Process Mining.

Возможности Process Intellengence шире, потому что позволяют автоматически восстановить карту процесса, рассчитать метрики, найти отклонения нормативной модели, контролировать протекание процесса онлайн. Методы Process Intellengence можно применить к любому процессу.

Бизнес-эффекты, процессы и методы работы

Источник: Сбер, 2023

Развитие собственного low-code-инструмента позволило тиражировать технологию Process Mining на бизнес-подразделения. «Примерно в 2019 году Process Mining стал нам очень интересен, и мы решили вовлечь как можно больше бизнес-аналитиков и технологов в анализ процессов и, в конечном итоге, в поиск финансовых эффектов», — рассказала Наталья Дубиничева. В результате было запущено внутреннее сообщество Process mining, вовлечено более 800 пользователей из 80 бизнес-подразделений. Благодаря такому подходу удалось провести около 200 исследований процессов. После оптимизации расходы на процесс сократились на 10%. Теперь 70% проверок внутреннего аудита проходит с применением Process Mining: «Для аудиторов это любимые инструменты, потому что можно быстро и просто посмотреть, что реально происходит с процессами», — говорит Наталья Дубиничева.

Теперь в Сбере используют и те наработки, что были раньше, и low-code-инструментарий. Последний дал наиболее массовый приток пользователей. «Подозреваю, что мы скоро перевалим за 1000 пользователей», — надеется Наталья Дубиничева.



















