Процесс цифровой трансформации продолжается, несмотря на возникшую в стране нестабильность. Российские разработчики ПО создают отечественные продукты и формируют вокруг них экосистему приложений и услуг. Производители оборудования стараются удовлетворить потребности заказчиков в инфраструктурных решениях. А заказчики формируют планы реализации цифровых проектов и стремятся сделать их по-настоящему эффективными. Об этом говорили участники прошедшего недавно CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров.

Диалог министра с отраслью

Пленарное заседание CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров по традиции открылось интервью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Министр рассказал, какие ИТ-компании получат статус системно значимых, а какие будут лишены аккредитации, когда заработает механизм взимания платы за использование зарубежного ПО, почему не потребовалась программа обратной релокации ИТ-специалистов, будет ли деанонимизирован российский интернет, и ответил еще на целый ряд вопросов участников ИКТ-отрасли.

Сессия «Технологии»

Сессия «Технологии» началась с выступления Ильи Сивцева, генерального директора ГК «Астра». ГК «Астра» — один из самых успешных российских разработчиков. На сегодняшний день созданная ей отечественная операционная система Astra Linux занимает 76% российского рынка ОС. В 2022 г. выручка группы компаний выросла в 2,5 раза, и судя по всему, 2023 г. будет не менее успешным — за первое полугодие выручка уже увеличилась в 2 раза год к году. «Мы строим вселенную Astra Linux по модели Microsoft и RedHat, — говорит Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра». — Мы намерены предлагать полный стек продуктов и обеспечивать их техническую поддержку».

Базовый продукт компании — серверная операционная система, на базе которой ГК «Астра» создает сценарии: программно-аппаратные комплексы. На данный момент таких сценариев уже 16. Это сервер базы данных, сервер облачной виртуализации, программно-определяемое хранилище, сервер контейнеризации и т.д. Компании удалось погрузить контейнеризацию внутрь ОС, и сейчас Astra Linux — единственная ОС, которая прошла сертификацию по использованию контейнеров.

Инфраструктура ГК «Астра»

Источник: ГК «Астра», 2023

ГК «Астра» также предлагает платформу Tantor — не просто СУБД, а полнофункциональное решение для администрирования и мониторинга кластеров PostgreSQL, и 4 сценария на ее основе. В качестве полноценной альтернативы MS Active Directory и MS Exchange ГК «Астра» разработала службу каталога Alt Pro. Приоритет 2023 г. — поддержка разработчиков. Компания создает собственную платформу для разработки любых продуктов и обеспечения работы команд.

Еще одно отечественное решение — Platform V, набор продуктов, которые позволяют разрабатывать приложения любой сложности. Платформа начала создаваться 10 лет назад для Сбера, а 2 года назад вышла на открытый рынок и стала доступна всем желающим. Как рассказал Матвей Ульянычев, директор по развитию Platform V «СберТех», сейчас на ней содержится более 70 продуктов. С их помощью можно реализовать самые разные сценарии импортозамещения слоя виртуализации, корпоративной сервисной шины, СУБД, производственного конвейера, шлюза безопасности, решений для управления доступом.

Platform V — все необходимое для решения любых ИT-задач бизнеса

Источник: СберТех, 2023

Например, решение для импортозамещения корпоративной сервисной шины Platform V Synapse — это комплекс продуктов для интеграции и оркестрации микросервисов, обмена файлами, потоковой обработки событий и управления трафиком. Реляционная СУБД промышленного уровня Platform V Pangolin содержит критические доработки, позволяющие соответствовать высоким требованиям к безопасности, доступности, надежности и производительности. Эти продукты используются в качестве целевых решений в Сбере.

Также на Platform V представлены приложение Pangolin cluster — отказоустойчивое решение для автоматической репликации на прикладном и системном уровне с автоматическим переключением в случае сбоя, Platform V DataGrid – промышленная распределенная база данных с важными доработками, позволяющими экономить дисковое пространство и ресурс оперативной памяти, обеспечивающими удобство сопровождения и снижение стоимости владения, Platform V SOWA — шлюз безопасности прикладного уровня между клиентами и бэкендом организации для фильтрации, маршрутизации и модификации сообщений и многое другое.

В качестве примера Матвей Ульянычев привел кейс, когда с помощью Platform V за 3 мес. удалось создать российский аналог вендорского решения. До этого разработчики оценивали длительность проекта примерно в год.

Объем рынка ИТ-инфраструктуры в 2022 г. составил около ₽200 млрд. В 2023 г. он сократится примерно на 35% в долларах, а в рублях останется на том же уровне. По словам Натальи Сергеевой, коммерческого директора «ДатаРу», есть два пути насыщения рынка инфраструктурными решениями — импортозамещение и локализация. К сожалению, для создания полностью российских аналогов западного оборудования в России пока недостаточно компетенций. Поэтому «ДатаРу» выбрала путь локализации. Компания предлагает системы хранения данных, серверное и сетевое оборудование.

Наталья Сергеева отметила, что главная проблема, с которой сталкиваются заказчики, — отсутствие привычных аналогов и понятной вендорской схемы. «ДатаРу» предлагает аналоги вендорских решений и все привычные сервисы, в том числе техническую поддержку и собственного оборудования, и решений Atos (Bull), Dell EMC, HPE Aruba, Cisco. Оборудование имеется в наличии и может быть поставлено в кратчайшие сроки.

С 1 июня 2023 г. иностранные операционные системы нельзя использовать в госсекторе и государственных компаниях. Задача миграции на отечественные ОС стала актуальной как никогда, говорит Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «РедСофт». Главный продукт компании — операционная система «Ред ОС». Вокруг нее создана экосистема, объединяющая крупнейшие компании, создающие самые разнообразные продукты.

Открытая экосистема «Ред ОС»

Источник: РедСофт, 2023

Привычная ИТ-инфраструктура строится на базе зарубежного ПО, все ее компоненты интегрированы между собой, существует единый инструмент управления. При переходе на операционную систему на базе Linux заказчика, как правило, ждут большие затраты на администрирование, отсутствие комплексных решений, невозможность технической поддержки иностранного ПО и проблема миграции инфраструктуры.

Компания «РедСофт» разработала систему централизованного управления ИТ-инфраструктурой РЕД АДМ. РЕД АДМ встраивается в ИТ-инфраструктуру с MS AD 2008 R2, 2012 R2, 2016. Пользователи из домена с MS AD могут получать доступ к ресурсам домена РЕД АДМ и наоборот, пользователи из домена РЕД АДМ могут получить доступ к ресурсам домена MS AD. В результате в процессе миграции можно сохранить рабочие станции под Windows, подключить РЕД АДМ и MS AD, перенести данные из MS AD в РЕД АДМ, запустить миграцию, а после этого полностью вывести MS AD из эксплуатации.

По мнению Рустама Рустамова, в целом, успех миграции на российские ИТ-решения должны обеспечить открытая экосистема технологической совместимости, совместная работа с прикладными разработчиками и здоровая конкуренция.

Светлана Маркова, главный консультант компании «Неофлекс», рассказала, что компания начала цифровую трансформацию с себя, внедрив электронный документооборот, ЭЦП, наладив удаленную работу сотрудников. Когда-то «Неофлекс» занимался локализацией иностранного ПО. Как правило, иностранные вендоры предлагали внедрять тяжелое решение целиком, в то время как заказчики использовали лишь его часть.

Сегодня ситуация изменилась — появилась возможность внедрять лишь то, что действительно необходимо. Светлана Маркова рассказала о MSA платформе NEOMSA. Это российская Kubernetes-платформа для построения автоматизированного процесса разработки и эксплуатации микросервисных приложений в открытом или закрытом контуре. Еще одна разработка компании — Neoflex Reporting, российская система подготовки отчетности. Платформы состоят из модулей, которые можно использовать отдельно.

Российская Kubernetes-платформа NEOMSA

Также в списке продуктов «Неофлекс» платформа автоматизации полного жизненного цикла ML Neoflex Dognauts, Daragram — ETL нового поколения, разработанный на технологиях Big Data. Компания обеспечивает техническую поддержку этих решений, а также готова взять на себя обслуживание иностранных систем, если они еще используются заказчиком.

Сессия «Цифровая трансформация бизнеса»

В ходе сессии «Цифровая трансформация бизнеса» своим опытом делили заказчики цифровых решений. Об успешных проектах цифровой трансформации рассказал Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка. В 2021 г. банк ликвидировал отставание по уровню цифровой зрелости от средних показателей по отрасли и превысил их по всем позициям. Россельхозбанком разработано и включено в единый реестр российского ПО 12 собственных продуктов, в процессе регистрации — еще 8 продуктов. Успешно завершены 34 проекта цифровой трансформации, внедрены современные цифровые решения для бизнеса, новые цифровые каналы и элементы цифровой инфраструктуры.

Банк ориентируется на собственную разработку силами дочерней компании «РСХБ-Интех» и недавно приобретенной компании «Эр-Стайл Софтлаб». По мнению Николая Ульянова, собственная разработка помогает создавать конкурентное преимущество. Тем не менее, РСХБ намерен создавать и рыночные продукты.

Цифровая трансформация в РСХБ

В качестве примера продуктов собственной разработки Николай Ульянов привел автоматизированную систему «Единое фронтальное решение», мобильное приложение «Цифровой офис сотрудника», конвейер сборки, доставки и развертывания ПО, систему «Санкционный скрининг».

Денис Сотин, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса Ренессанс Банка, отметил, что главные задачи ИТ-службы — оптимизация ИТ-архитектуры и повышение эффективности разработки за счет оптимизации и автоматизации. В целях оптимизации ИТ-архитектуры до конца 2024 г. банк собирается заняться переработкой платежного сервиса, трансформацией интеграционной платформы, рефакторингом ДБО, оптимизацией кредитного конвейера. Это позволит устранить эффект «узких горлышек» и создаст возможности для дальнейшего развития.

Сравнение эффективности продуктовых команд

Программа повышения эффективности ИТ-развития ставит своей целью повышение уровня эффективности не менее чем на 35% относительно начала 2022 г. Она включает в себя внедрение методологии оценки эффективности, внедрение отчетности по замерам эффективности, запуск процесса непрерывного повышение эффективности в командах ИТ развития и реализацию ключевых мероприятий по повышению эффективности 2023 года. С апреля 2022 г. в банке внедрена методика Fast Function Points. В результате на конец мая 2023 г. общие показатели эффективности команд разработки улучшились в среднем на 25-30%.

Приток розничных клиентов на фондовый рынок продолжается, говорит Андрей Бурилов, член правления — управляющий директор по ИТ Московской биржи. Он рассказал о том, как развивался процесс цифровизации компании. На первом этапе был составлен реестр всех ИТ-систем, из них выделили 130 решений, от которых можно легко отказаться. Был проанализирован портфель проектов, в результате их число сократилось до 60.

Была сформирована команда корпоративной архитектуры, разработаны ключевые принципы целевого ландшафта группы компаний «Московская Биржа»: финансовые, пользовательские, архитектурные, процессные. Среди них ориентация на ТСО, окупаемость инвестиций, централизация технологий, локализация, типизация процессов. В результате удалось отработать целевой ландшафт на базе центров компетенций по основным направлениям.

«В этом году нам 102 года, и мы умеем работать без цифры», — начал свое выступление Денис Гузовский, член правления — руководитель блока ИТ компании Росгосстрах. По его словам, сейчас Росгосстрах находится на пути от второго уровня цифровой трансформации, подразумевающего реализацию программ цифровизации подразделений и компании, к третьему уровню, на котором бизнес формулирует цифровые конкурентные преимущества и модернизирует цифровую инфраструктуру.

Успехи и ошибки цифровой трансформации

Источник: Росгосстрах, 2023

Денис Гузовский рассказал об успехах и ошибках, допущенных в ходе цифровой трансформации. Он отметил, что компании инвестируют в этот процесс уже много лет, но пока никто из них не продемонстрировал стремительного роста бизнеса. По его словам, повысить эффективность бизнеса может искусственный интеллект. Денис Гузовский отдельно остановился на теме импортозамещения. По его словам, 35% используемых компанией решений нуждаются в замене, однако на рынке пока нет необходимых аналогов.

Главный риск цифровой трансформации заключается в том, что она может превратиться в цифровизацию. Чтобы этого не произошло, при постановке задач надо использовать не опыт сотрудников, которые привыкли к определенным бизнес-процессам, а рекомендации извне.

Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям группы компаний «АгроПром комплектация», рассказал, как движется по пути цифровой трансформации агропромышленный комплекс. В ходе опроса входящих в группу 40 организаций выяснилось, что более 80% используемого ими ПО — иностранного производства, в том числе 34% — это MES и АСУПТ, 24% — ОС и офисное ПО.

Оценив имеющиеся риски, компания решила реализовать целый ряд проектов импортозамещения. Среди них внедрение комплекса учета производственных операций на свинокомплексе, доработка и внедрение MES на молокоперерабатывающем заводе, создание системы управления посевами на базе искусственного интеллекта и комплекса автономных наземных роботов, системы управления комбикормовым заводом и элеватором, а также системы управления стадом крупного рогатого скота.

Александр Долгов, заместитель генерального директора по ИТ Первой грузовой компании, поделился опытом разработки и реализации успешной ИТ-стратегии. По его словам, для собственника ИТ-стратегия — это обоснование инвестиций, для генерального директора — инструмент понимания процессов, для ИТ-директора — план работ на несколько лет вперед. «ИТ-стратегия должна отвечать на вопросы: почему надо меняться, что и как для этого надо сделать», — говорит Александр Долгов.

Александр Семенов, генеральный директор «Корус консалтинг», уверен, что в компании, где есть ИТ-стратегия, значительно проще реализовывать проекты. По его мнению, для того чтобы проекты были эффективными, ИТ-служба должна глубоко понимать бизнес-задачу и выступать соавтором результатов и изменений, быть полноценным архитектором и управлять программой взаимосвязанных проектов, а также не допускать зависимости от конкретного поставщика или решения. По его словам, «ПГК Диджитал» научилась сама предлагать проекты бизнесу и таким образом стала его долгосрочным партнером.

По итогам 2021 г. экономический эффект от цифровой трансформации ЕВРАЗ составил $150 млн, в 2022 г. — $150 млн. В 2023 г., несмотря на возникшую в стране нестабильность, реализация основной части проектов продолжится, и компания ожидает, что экономический эффект от этого процесса останется на прежнем уровне. В ЕВРАЗ создана система предиктивной диагностики технического состояния оборудования ТЭЦ, система контроля геометрических параметров проката для динамического управления прокатом в режиме online.

Методика ведения проекта – важный фактор успеха

Источник: ЕВРАЗ, 2023

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ ЕВРАЗ, решил рассказать не только об успешных, но и о неуспешных проектах. Таким стало создание цифрового двойника и оптимизатора внутреннего ж/д движения. Целью проекта было снизить затраты по отправке железнодорожных вагонов путем накопления, формирования и оформления групповых отправок. В результате проект дошел до стадий MVP и был остановлен. График маневровых работ, составленный системой, не был эффективнее графика, предложенного человеком. Кроме того, оказалось трудно формализовать и оперативно заводить возникающие нестандартные ситуации, а без их учета график будет не будет рабочим.

Тему цифровизации промышленности продолжил Евгений Гаврилов, директор по ИТ компании «Силовые машины». На его предприятии был реализован целый ряд крупных проектов. В промышленную эксплуатацию в 7 цехах запущена система технологической маркировки, в ней автоматически создано более 100 тыс. проводок, что эквивалентно более 14 тыс. часов работы диспетчеров. Благодаря внедрению оптической измерительной машины экономия трудозатрат на межоперационные измерения лопатки за счёт сокращения времени измерений лопатки с 18 до 5 мин. составила около 2 тыс. нормо-часов в год, а экономия трудозатрат на измерение готовых лопаток — около 13 тыс. нормо-часов в год.

Сейчас в компании создаются цифровые двойники оборудования с ЧПУ, цифровые двойники оснастки и цифровые двойники инструмента. После их запуска в эксплуатацию время обработки детали на станке и трудоемкость формирования программ для ЧПУ значительно сократятся.

Что такое CNews FORUM Кейсы

20 июня 2023 г. на мероприятии CNews FORUM Кейсы состоялось вручение премий CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022».

CNews FORUM Кейсы — ежегодное мероприятие, организованное агентством маркетинговых коммуникаций CNews Conferences при поддержке CNews Analytics. На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры рассказывают о применении новейших технологий цифровой трансформации, о своих ошибках и успешных кейсах. О тех реальных преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

В 2023 г. в CNews FORUM Кейсы приняли участие более 900 человек. В рамках пленарного заседания и 7 тематических секций было представлено более 100 докладов. Участники мероприятия получили возможность ознакомиться с решениями отечественных компаний на более 30 стендах.

Цель Премии «Инновация года 2023» – рассказать об успешном опыте использования инноваций в различных отраслях экономики и госуправления России. Отметить наиболее удачные и перспективные проекты и технологии. Выявить «прорывные» инновации. Обозначить ключевые вехи и направления развития инновационного процесса в стране в целом.

Премия отмечает ключевые достижения предприятий различных отраслей экономики в области модернизации, использования новейших и наиболее перспективных технологий.

Награждаются самые инновационно ориентированные представители российского бизнеса и госструктур – заказчики и конечные пользователи передовых технологий, а также их разработчики и поставщики, готовые представить реальные результаты своей инновационной деятельности.

Задача награды CNews «Импортозамещение года 2023» — поддержать усилия разработчиков и заказчиков в этом сложном, но необходимом деле. Импортозамещение всегда было и остается не только вопросом безопасности ИТ-инфраструктур в России, но и, что более важно, вопросом амбиций нашей страны на мировой арене. Мы не должны терять время, так как большой размер внутреннего рынка России и дружественных государств позволяет успешно финансировать развитие отечественных технологий, особенно в условиях импортозамещения.



































