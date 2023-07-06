Регионы продолжают реализацию цифровых проектов. В Госдуме обсуждается вопрос создания суверенного Рунета. Государственные информационные системы постепенно переезжают на «Гостех», если это экономически оправданно. О том, как развивается цифровизация в госсекторе, говорили участники секции «ИТ в госсекторе», которая прошла в рамках CNews FORUM кейсы 2023.

Суверенному Рунету быть

Открыл секцию «ИТ в госсекторе» Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Он рассказал о предложении создать суверенный Рунет, автором которого он является. Суверенный Рунет позволит получить доступ к сайтам, прошедшим предварительный отбор. По мнению Андрея Свинцова, такой интернет будет безопасным для граждан. «Я пользуюсь примерно 20-ю сайтами — заказ такси, госуслуги. И хочу, чтобы доступ к ним был безопасным. А если кому-то захочется почитать новости на зарубежном ресурсе, можно использовать для этого отдельное устройство», — говорит он.

Сейчас введены штрафы за утечки персональных данных, однако избежать их при нынешнем уровне киберугроз практически невозможно. А в суверенном Рунете гражданин будет чувствовать себя безопасно. «Мы освободим бизнес от ответственности за утечку персональных данных — за это будет отвечать государство», — поясняет Андрей Свинцов. Он заверил участников конференции, что использование суверенного Рунета будет добровольным. Однако на вопрос о том, можно ли будет зайти на портал госуслуг, сайты банков другим путем, ответил, что нет.

Цифровые проекты в регионах

Регионы продолжают реализацию цифровых проектов. Так, Андрей Ширшов, директор департамента работы с ключевыми клиентами «БАРС Груп», поделился опытом внедрения BI-системы Analytic Workspace в Магаданской области. По его словам, решение является полноценной заменой self-service BI, таких как Tableau, Power BI, Qlik. Analytic Workspace закрывает полный цикл работы с данными. С его помощью можно осуществлять трансформацию данных в режиме Self-service, загружать данные из базы данных, файлов и веб-сервисов. В Analytic Workspace встроены 20 видов визуализаций, кроме того, можно создавать и собственные макеты.

В Магаданской области система используется для мониторинга показателей здравоохранения региона. Основные сложности организации такого мониторинга связаны с наличием большого объема данных, которые надо собирать из множества лечебных учреждений в разных городах, а также необходимости формирования множества отчетов. Задачей «БАРС Груп» было организовать сбор данных в режиме реального времени и быструю подготовку отчетности.

Информационно-аналитическая система «Рабочее место аналитика»

Источник: БАРС Груп, 2023

Задача была полностью выполнена. Аналитики получили наглядное отображение «узких мест» по полноте и качеству ввода данных сотрудниками медорганизаций и контроль отправки врачами документов в РЭМД, возможность отслеживания отклонений, в частности, количества записавшихся на прием и реально посетивших, и, как следствие, учета недополученных средств, а руководство региона — оперативную отчетность. На основе проведенного анализа удалось установить необходимость разработки мероприятий по расширению использования цифровых сервисов как сотрудниками медицинских организаций, так и населением.

Алексей Сечкин, директор департамента программных продуктов и решений Sitronics Group, рассказал о решении для организации городского проката велосипедов, разработанном компанией. Оно было создано за полгода после ухода французского вендора. Продукт под названием Progressive Web App (PWA) работает практически как нативные приложения. Это кроссплатформенное решение с нотификациями вместо пушей. Его можно загрузить по QR-коду или с сайта. Однако есть ограничения по работе с аппаратными API. Параллельно было создано новое PWA-приложение.

Новое PWA-приложение

Источник: Sitronics Group, 2023

При создании системы была реализована микросервисная, масштабируемая, отказоустойчивая, безопасная архитектура, которая рассчитана на новые типы велосипедов и сервисы. Сейчас перед разработчиками стоят новые вызовы. В центре Москвы GPS работает некорректно, от этого страдают новые типы электровелосипедов. Компания планирует использовать альтернативные способы геолокации (BLE, LBS).

Алексей Драгунов, директор Регионального центра ИТ Псковской области, посвятил свое выступление цифровой трансформации образования. По его словам, главная проблема заключается в том, что новые требования к работе учебных заведений появляются очень часто, и для их реализации надо обрабатывать огромные объемы данных. В таких условиях идеальным вариантом являются low-code системы, которые позволяют оперативно вносить изменения.

В Псковской области создали онлайн-конструктор для цифровой платформы образования. Платформа интегрирована со СМЭВ, ЕПГУ, региональными и федеральными системами в сфере образования. Она объединяет подсистемы, необходимые для всех уровней сферы образования региона. Доступ к ней могут получить как работники образовательных учреждений, так и родители детей, представители органов власти региона. На платформе также представлена дополнительная информация, например, об организации летнего отдыха детей.

Как государство общается с гражданами

Алексей Морозов, коммерческий директор, InfoLabs, напомнил, что взаимодействие государства с населением постепенно переносится в мессенджеры и социальные сети. Сообщения надо обрабатывать и оперативно на них отвечать. Компания разработала цифрового помощника главы региона «Джинн».

Цифровой помощник «Джинн»

Источник: InfoLabs, 2023

Система собирает информацию из «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Viber, а также с ПОС ЕПГУ, из региональных систем работы с обращениями граждан, обращений по электронной почте и телефону, может задать уточняющие вопросы. После этого «Джинн» классифицирует сообщения и отправляет ответственному исполнителю, а затем контролирует сроки их обработки.

По мнению Сергея Зудина, управляющего директора SberDevices, государство старается все более упростить взаимодействие с гражданами. Для этого компания SberDevices разработала множество продуктов. Например, SberJazz — сервис видеоконференций, в котором можно проводить безлимитные встречи до 200 участников. Изначально он создавался как b2c-продукт, однако в прошлом году появилась и b2b-версия. Теперь это основная ВКС-платформа в Сбере. В ней используются технологии искусственного интеллекта для распознавания и транскрибирования речи.

Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи: Мы освободим бизнес от ответственности за утечку персональных данных — за это будет отвечать государство Андрей Ширшов, директор департамента работы с ключевыми клиентами «БАРС Груп»: В Магаданской области для мониторинга показателей здравоохранения региона используется BI-система Алексей Сечкин, директор департамента программных продуктов и решений Sitronics Group: В центре Москвы GPS работает некорректно, от этого страдают новые типы электровелосипедов Алексей Драгунов, директор Регионального центра ИТ Псковской области: Идеальным вариантом являются low-code системы, которые позволяют оперативно вносить изменения Алексей Морозов, коммерческий директор, InfoLabs: Взаимодействие государства с населением постепенно переносится в мессенджеры и социальные сети Сергей Зудин, управляющий директор SberDevices: Государство старается все более упростить взаимодействие с гражданами Алексей Карапузов, советник руководителя ФКУ «Государственные технологии»: Экономическая целесообразность переноса на «Гостех» рассчитывается на основе общих затрат на создание, развитие и эксплуатацию ГИС на платформе Роман Рожков, представитель РФИ Минприроды России: На «Гостехе» создается домен «Экология и природопользование». Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи: Мы освободим бизнес от ответственности за утечку персональных данных — за это будет отвечать государство Участники секции «ИТ в госсекторе» CNews FORUM кейсы 2023

SaluteBot — это платформа для автоматизации цифровых каналов взаимодействия с клиентом, которая позволяет с помощью чат-ботов обеспечить непрерывную работу с обращениями граждан. «Чат-бот не пропускает звонки, может работать в режиме 24x7 и находит ответ за 1-2 минуты», — говорит Сергей Зудин.

Технология SaluteSpeech Insights анализирует общение граждан и сотрудников по более чем 300 параметрам, в том числе определяет эмоции. Это дает возможность автоматически определять удовлетворенность граждан качеством работы сотрудников того или иного ведомства.

Как развивается «Гостех»

С апреля 2023 г. все новые федеральные ГИС должны создаваться на платформе «ГосТех», а с 2024 г. это требование будет распространено и на региональные ГИС. Алексей Карапузов, советник руководителя ФКУ «Государственные технологии», представил участникам мероприятия методику определения целесообразности такого создания и переноса на «Гостех» уже имеющихся ГИС.

Общий порядок оценки, в частности, включает такие шаги:

определение уровня технологической зрелости ГИС и наличия технологических рисков;

определение экономической эффективности использования платформы «Гостех»;

оценка значимости ГИС;

определение приоритета мероприятий создания, развития и эксплуатации ГИС на платформе «Гостех»;

принятие решения о целесообразности создания или развития ГИС на платформе «Гостех»;

включение системы в план создания и развития систем на платформе «Гостех».

Технологическая зрелость решения оценивается на основании объема мер по защите информации, содержащейся в ГИС; степени зависимости функционирования ГИС от использования иностранных программ, ее надежности и доступности для пользователей,

обеспеченности необходимой инфраструктурой, масштабируемости, клиентоцентричности, зрелости архитектуры и технологических компонентов.

Экономическая целесообразность переноса на «Гостех» рассчитывается на основе общих затрат на создание, развитие и эксплуатацию ГИС на платформе.

Роман Рожков, представитель РФИ Минприроды России, рассказал о том, что на «Гостехе» создается домен «Экология и природопользование». В рамках домена планируется создать несколько ГИС. В их числе ФГИС «Экомониторинг», объединяющая 16 видов экологического мониторинга, ФГИС «Росгидромет 2.0», комплексная система обращения с отходами, ФГИС «Экоконтроль», ФГИС лесного комплекса и т.д.

Что такое CNews FORUM Кейсы

20 июня 2023 г. на мероприятии CNews FORUM Кейсы состоялось вручение премий CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022».

CNews FORUM Кейсы — ежегодное мероприятие, организованное агентством маркетинговых коммуникаций CNews Conferences при поддержке CNews Analytics. На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры рассказывают о применении новейших технологий цифровой трансформации, о своих ошибках и успешных кейсах. О тех реальных преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

В 2023 г. в CNews FORUM Кейсы приняли участие более 900 человек. В рамках пленарного заседания и 7 тематических секций было представлено более 100 докладов. Участники мероприятия получили возможность ознакомиться с решениями отечественных компаний на более 30 стендах.

Цель Премии «Инновация года 2023» – рассказать об успешном опыте использования инноваций в различных отраслях экономики и госуправления России. Отметить наиболее удачные и перспективные проекты и технологии. Выявить «прорывные» инновации. Обозначить ключевые вехи и направления развития инновационного процесса в стране в целом.

Премия отмечает ключевые достижения предприятий различных отраслей экономики в области модернизации, использования новейших и наиболее перспективных технологий.

Награждаются самые инновационно ориентированные представители российского бизнеса и госструктур – заказчики и конечные пользователи передовых технологий, а также их разработчики и поставщики, готовые представить реальные результаты своей инновационной деятельности.

Задача награды CNews «Импортозамещение года 2023» — поддержать усилия разработчиков и заказчиков в этом сложном, но необходимом деле. Импортозамещение всегда было и остается не только вопросом безопасности ИТ-инфраструктур в России, но и, что более важно, вопросом амбиций нашей страны на мировой арене. Мы не должны терять время, так как большой размер внутреннего рынка России и дружественных государств позволяет успешно финансировать развитие отечественных технологий, особенно в условиях импортозамещения.

В 2023 г. в CNews FORUM Кейсы приняли участие более 900 человек Пленарное заседание по традиции открылось интервью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева Награда в номинации «Персона года в разработке ПО» была вручена Илье Сивцеву, генеральному директору ГК «Астра» Об успешных проектах цифровой трансформации рассказал Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка Награду в номинации «Платформа года для импортозамещения» получили Максим Тятюшев, генеральный директор, и Матвей Ульянычев, директор по развитию Platform V, «СберТех» Приток розничных клиентов на фондовый рынок продолжается, говорит Андрей Бурилов, член правления — управляющий директор по ИТ Московской биржи Награду в номинации «Импортозамещение года в управлении персоналом» получил Михаил Гуренков, генеральный директор компании Forpeople Александр Семенов, генеральный директор «Корус консалтинг», уверен, что в компании, где есть ИТ-стратегия, значительно проще реализовывать проекты Награду в номинации «Импортозамещение года на транспорте» получили Кирилл Булгаков, первый заместитель генерального директора, Алексей Стоянов, директор центра компетенций «1С» Холдинга Т1, Александр Добровинский, заместитель генерального директора по информационным технологиям «Шереметьево Хэндлинг» Тему цифровизации промышленности продолжил Евгений Гаврилов, директор по ИТ компании «Силовые машины» Сессия «Технологии» началась с выступления Ильи Сивцева, генерального директора ГК «Астра» Награду в номинации «Импортозамещение года: российский ВКС-сервис» получил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса вендора программного обеспечения НОТА, Холдинг Т1 На Platform V содержится более 70 продуктов, рассказал Матвей Ульянычев, директор по развитию Platform V «СберТех» Задача миграции на отечественные ОС стала актуальной как никогда, говорит Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «РедСофт» Награду в номинации «Импортозамещение года: Интернет банк для среднего и малого бизнеса на отечественном ПО» получили Александр Александров, начальник управления «Интернет-банк», и Евгений Иванец, ИТ-лидер стрима интернет-банка ВТБ Александр Долгов, заместитель генерального директора по ИТ Первой грузовой компании, поделился опытом разработки и реализации успешной ИТ-стратегии Награду в номинации «Импортозамещение года в развитии ИТ-систем на транспорте» получили Игорь Евдокимов, директор по цифровым сервисам, ЦППК, и Дмитрий Чурсин, исполнительный директор компании «Программный Продукт» По словам Натальи Сергеевой, коммерческого директора «ДатаРу», есть два пути насыщения рынка инфраструктурными решениями — импортозамещение и локализация Награду в номинации «Импортозамещение года в финтехе» получили Александр фон Розен, член правления, технический директор «Единого ЦУПИС», и Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Денис Гузовский, член правления — руководитель блока ИТ компании Росгосстрах, рассказал об успехах и ошибках, допущенных в ходе цифровой трансформации Награду в номинации «Инновация года: EdTech-сервисы скрининга и акселерации разработчиков» получили Александр Сельдемиров, генеральный директор, Олег Лукавенко, создатель Jumse, и Максим Сазонов, коммерческий директор ITQuick Артем Натрусов, вице-президент по ИТ ЕВРАЗ, решил рассказать не только об успешных, но и о неуспешных проектах Награду в номинации «Импортозамещение года. Базовое ПО» получил Андрей Климов, директор по работе с ключевыми заказчиками, ГК «Астра» Светлана Маркова, главный консультант компании «Неофлекс», рассказала, что компания начала цифровую трансформацию с себя Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям группы компаний «АгроПром комплектация», рассказал, как движется по пути цифровой трансформации агропромышленный комплекс Денис Сотин, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса Ренессанс Банка, отметил, что главные задачи ИТ-службы — оптимизация ИТ-архитектуры и повышение эффективности разработки за счет оптимизации и автоматизации Трансляция CNews FORUM Кейсы велась в интернете В 2023 г. в CNews FORUM Кейсы приняли участие более 900 человек



























