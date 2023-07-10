На рынке представлено достаточно много российских решений для связи и совместной работы. За время пандемии появились новые продукты, старожилы доработали функционал. Однако привыкший к комфортным услугам западных вендоров бизнес все еще сталкивается с трудностями, нет полноценных комплексных аналогов на замену. Сохраняется фокус на автономность и безопасность для госсектора и крупных предприятий. Для всех остальных — облака и Telegram. Унифицированные коммуникации обсудили онлайн эксперты и гости CNews 27 июня 2023 года.

Что есть на рынке. Аналитика CNews

Одна из самых трендовых тем последних нескольких лет — массовая миграция сотрудников из одного средства коммуникации в другое. Пандемия спровоцировала спрос на средства удаленной работы, а последующие события внесли коррективы с точки зрения доступа и безопасности. Что нам осталось?

Директор проектов CNews Юрий Хомутский показал зрителям рейтинг российских мессенджеров. Сравнение проводилось по множеству критериев, которые объединили в блоки: функционал, универсальность, безопасность, доступность цен. Некоторые продукты уже существовали на рынке видеосвязи, разработчики добавили к ним смежный инструмент для обмена текстовыми сообщениями. Другие пришли с рынка массовых сервисов с огромной аудиторией, которой теперь предлагают дополнительные услуги. Отсюда разница функционала и позиционирования.

Помимо рейтинга, аналитики CNews сделали несложный инструмент для того, чтобы можно было сориентироваться и подобрать мессенджер исходя из собственных задач. На подходе рейтинг российских почтовых корпоративных решений с учетом кроссплатформенности. Рассматривали в том числе поддержку российских операционных систем. Функционал оценивали более чем по 30 пунктам. Предварительные итоги на слайде ниже, окончательная версия появится в ближайшее время.

На практике переписка, особенно оперативная, уверенно уходит из почты в мессенджеры. Почта оставляет за собой «последнее слово», своего рода фиксацию и скрепление окончательных договоренностей. В корпоративном сегменте ориентиром до сих пор остается Microsoft Teams несмотря на то, что платные услуги нам недоступны. В повседневном, в том числе и рабочем общении лидирует быстрый, легкий, удобный Telegram.

Но корпоративному рынку нужна возможность работы в закрытом контуре на своих серверах и даже без интернета, хранение данных на территории России. Кроме того, популярные в массовом сегменте мессенджеры не обеспечивают одновременные совещания 1000+ человек и не встраиваются в корпоративное ПО. Тут вступают в игру российские профессиональные продукты, давно существующие на рынке и адаптированные под госзаказчиков и крупный бизнес. Сравнительный рейтинг мессенджеров по всем параметрам доступен по ссылке.

В качестве примера. Что предлагают разработчики

На конференцию пришли рассказать о себе два поставщика российских корпоративных решений. Менеджер продукта «Протей Технологии» Иван Черкасец обозначил проблему формулировок в сфере унифицированных коммуникаций. Каждый конструирует это понятие под себя, разработчик под свои возможности, заказчик — под свои потребности. Для кого-то это «звонилка», для кого-то — суперприложение с почтой и интеграциями.

Что считать унифицированными коммуникациями

Спикер описывает UC как комплекс из телефонии, многоточечных аудио- и видеоконференций с демонстрацией экрана, совместной работы с документами и мессенджера. Все это должно быть доступно с любого устройства, в том числе и мобильного. Вышеперечисленные компоненты есть у решения «Протей Технологии». «И самое важное — это модуль для обеспечения безопасности: пограничный контроллер сессий SBC для подключения внешних пользователей», — говорит Иван Черкасец.

Система подключит классические кодеки для видеоконференцсвязи и другое оборудование, может предложить и свои аппаратные решения. Есть наработки с МЧС России по созданию единого диспетчерского центра для мониторинга ситуации с подключением мобильных терминалов, работающих в том числе в режиме рации. Готов к запуску функционал для фильтрации IP-адресов и борьбы с мошенничеством.

Иван Горбачев, руководитель направления «Унифицированные коммуникации» компании «Информтехника и Связь», рассказал о мессенджере «РосЧат». Большое количество функций, включая видеосвязь и IP-телефонию, не мешает разработчикам позиционировать продукт как простое решение, к которому легко адаптируются вчерашние пользователи WhatsApp и Telegram.

Поставляется «РосЧат» как в виде ПО, так и в виде программно-аппаратных комплексов, устанавливается на серверах клиента on-prem. Модули можно покупать отдельно: например, если у заказчика уже есть своя телефония или видеосвязь, решение интегрируется с ними. Видеоконференции поддерживают до 500 пользователей в режиме селектора, когда слушатели видят только докладчиков. К решению подключается уже имеющееся в наличии оборудование — видеотелефоны Cisco и Polycom выбрасывать не придется.

Экстрафункционалом «РосЧата» Иван Горбачев называет продвинутую ролевую модель управления пользователями и группами пользователей, возможность настраивать для них разный набор инструментов. Есть система отслеживания выездных сотрудников по геолокации и push-to-talk рация. Кадровые и другие службы могут воспользоваться конфигуратором опросов с отслеживанием статистики. Доступен также функционал создания чат-ботов.

Основное преимущество — безопасность. Разработчики говорят, что готовы полноценно заменить ушедших с рынка вендоров. СМИ пестрят заголовками про «убийц Zoom и Teams». Однако безопасность — это своего рода базовая потребность, которую нужно удовлетворить в первую очередь в текущих условиях для госкомпаний и большого бизнеса. Зрелые продукты начинают двигаться в сторону решения пользовательских задач — к простоте, доступности удобных инструментов, автоматизации рутинных операций и к встроенным сервисам на базе искусственного интеллекта.

Что изобретают заказчики

Станислав Тульчинский, директор по информационным технологиям Банка Зенит, затронул тему импортозамещения. Санкции поделили мир на до и после, мониторинг российского рынка оставил много вопросов. Версия о том, что причина слабых продуктов в их молодости, не подтвердилась. На рынке много решений, которые существуют достаточно давно, но не соответствуют требованиям заказчиков, привыкших к сервису западных вендоров. Аналитические рейтинги спикер советует использовать как базу для собственного исследования, так как ситуация на рынке быстро меняется, и вчерашний лидер сегодня уже может отставать.

Совершенно точно не нужно искать замену всему функционалу в одном продукте. «Кто бы что ни говорил, заменить Microsoft Teams одним решением сегодня нельзя», — считает Станислав Тульчинский. Нужно смотреть на свой стек технологий, сервисов, процессов и компетенций персонала. Оптимальный вариант — выбрать самое главное из того, что просит бизнес, согласовать минимальные требования и — тестировать, интегрировать, учиться поддерживать.

Станислав Тульчинский рассказал, как один только Microsoft Office 365 был заменен десятью разными решениями. Часть из них уже внедрена, некоторые планируется заменить уже после частичного внедрения, что-то еще в планах, от каких-то просто отказались. И придется много работать с пользователями, которые хотят чтобы все работало «как раньше».

Сценарий импортозамещения на практике

Директор департамента развития решений ИТ-сопровождения Х5 Group Юлия Югоман рассказала про систему управления мобильными устройствами. У сотрудников стало много мобильных инструментов и рабочих приложений. Сильно вырос парк Android-телефонов на фоне прекращения выпуска устройств под Windows CE. Все это нужно было взять под контроль, чтобы удаленно управлять, разделять пользовательские и корпоративные данные и соблюдать принятые в компании стандарты безопасности.

На российском рынке систем с нужным функционалом не нашли, иностранные решения стоили дорого, поэтому решили делать свое. Его можно быстро дорабатывать под специфические задачи ритейла, где много хранения и учета, выкладки, контроля и других мобильных рабочих мест. Первоначально разработку начали на базе сервисов Google, но в марте 2022 г. от них пришлось отказаться.

В результате появилось собственное Enterprise Mobility Management (EMM) решение, которое обеспечивает непрерывность процессов на всех этапах розничного бизнеса с привлечением в качестве оборудования большого количества разнообразных мобильных устройств, терминалов сбора и обработки данных. Их ввод в систему, учет, поддержка и обслуживание автоматизированы, данные защищены. Кроме того, теперь компания не зависит от доступности глобальных сервисов и магазина приложений Google.

EMM не работает с устройствами Apple, но планов в эту сторону пока нет, для розницы это не самая актуальная задача. В приоритете экономия на закупках и работа с ноунейм-устройствами на Android. Также разработчики хотят строго закрыть корпоративные процессы на устройствах внутри контейнера, за пределами которого личные инструменты и данные сотрудников не затрагиваются и не контролируются, чтобы беспроблемно вводить в систему личные телефоны пользователей.