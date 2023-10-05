Несмотря на сложности, с которыми столкнулся российский облачный рынок, коллапса на нем не произошло. Российские компании научились делать собственное оборудование, а облачные провайдеры запускают все больше и больше независимых сервисов. Однако заказчикам и поставщикам облачных решений необходим конструктивный диалог. О будущем российских облаков говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Облачные технологии 2023» .

Что происходит на облачном рынке

На российском облачном рынке около 40 участников. Большинство из них — реселлеры. Облачных вендоров — около 10. На них приходится порядка 80% рынка, объем которого составляет 80 млрд руб. В последние годы российский облачный рынок столкнулся с целым рядом вызовов. Это и сложности с расширением и поддержкой инфраструктуры, и необходимость замены иностранных решений, и кадровый голод, и все более жесткие требования к кибербезопасности.

Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса T1 Cloud, отмечает массовый переход российских компаний на облачные решения. Отвечая на рост спроса, в 2023 г. T1 Cloud развернула дополнительные зоны доступности и увеличила объем доступных мощностей для клиентов.

Ключевые сервисы

Источник: T1 Cloud, 2023

T1 Cloud предлагает целый набор импортонезависимых решений на базе отечественной разработки. В 2023 г. компания расширила продуктовый портфель. Теперь помимо облачных сервисов — IaaS, PaaS, SaaS — в него входят система резервного копирования от «Киберпротект», операционная система Astra Linux, сервис «Т1 Диск», платформа для корпоративных коммуникаций DION, а также объектное S3-хранилище.

О том, как обстоят дела на рынке оборудования для облаков, рассказала Светлана Легостаева, генеральный директор АНО «Консорциум Вычислительная техника». По ее словам, несмотря на санкции в отрасли производства вычислительной техники ничего страшного не произошло. Наоборот, появляются новые компании. По сравнению с декабрем 2022 г. число позиций в реестре российского оборудования увеличилось вдвое. — сейчас в нем представлено 280 вариантов серверов и 50 видов СХД.

«До сих пор существует стереотип, что российское — значит плохое. Однако это не так. Проблема в том, что в силу закрытости информации о многих крупных компаниях публичных кейсов немного», — говорит Светлана Легостаева. Но все-таки примеры есть. Ростелеком успешно перешел на решения Yadro и Aquarius, российские продукты использует РЖД. При этом многим заказчикам необходима перестройка инфраструктуры, и российские компании, которые раньше были интеграторами, могут им в этом помочь.

Светлана Легостаева считает, что необходим конструктивный диалог между заказчиками и разработчиками, который позволит протестировать решение и доработать их.

Вячеслав Александров, директор по развитию бизнеса и отношений с клиентами «Флант»: Развернуть контейнерную среду можно собственными силами, но это очень долго и дорого Георгий Джабиев , директор по развитию бизнеса T1 Cloud : В последние годы российский облачный рынок столкнулся с целым рядом вызовов Максим Еремин, руководитель направления развития PaaS-продуктов beeline cloud: Deckhouse в облаке beeline cloud — это гарантированные ресурсы Светлана Легостаева , генеральный директор АНО « Консорциум Вычислительная техника »: Несмотря на санкции в отрасли производства вычислительной техники ничего страшного не произошло Евгения Минаева, менеджер по работе с партнерами компании «Облакотека»: «Облакотека» предлагает elastic Cloud платформе KVM и Mont Office в России Алексей Орловский, ИТ-директор «Суши WOK»: За пять лет деградация дисков СХД составила 10% Роман Путилов, продуктовый менеджер Cloud.ru: Облачный провайдер должен быть в первую очередь клиентоцентричным Алексей Яровой, директор по цифровой трансформации «Бринэкс»: При оценке экономической целесообразности облаков надо учитывать множество факторов Вячеслав Александров, директор по развитию бизнеса и отношений с клиентами « Флант »: Развернуть контейнерную среду можно собственными силами, но это очень долго и дорого

Отечественные облачные платформы

Роман Путилов, продуктовый менеджер Cloud.ru, уверен, что облачный провайдер должен быть в первую очередь клиентоцентричным. Он привел несколько примеров из своего опыта. Например, Мариинский театр обратился в Cloud.ru потому, что ему нужно было место для хранения резервных копий видео. В результате он организовал в облаке платный стриминг своих спектаклей.

Еще один пример — компания «Ключ Авто», которой понадобились выделенные сервера для размещения критически важных корпоративных приложений «1C:ERP» и «1С:ЗУП». До этого компания уже предпринимала попытки перенести эти системы в облако, но они оказались неудачными. Месяц нагрузочных тестирований показал, что при том же бюджете сервисы Cloud.ru намного производительнее решений другого провайдера: по методике APDEX коэффициент производительности вырос с 0,86 до 0,98.

Вячеслав Александров, директор по развитию бизнеса и отношений с клиентами «Флант», позиционирует свою компанию как единственную в России, которая создала собственную Kubernetes-платформу, полностью готовую к использованию. Современная инфраструктура включает в себя контейнеры (Docker, containerd), системы оркестрации (Kubernetes, Deckhouse, OpenShift) и DevOps-методологию. Более 45% российских компаний уже используют контейнеры в production. К 2024 г. 70% всех компаний в мире будут применять приложения в контейнерах.

Развернуть контейнерную среду можно собственными силами, но это очень долго и дорого. Лучше использовать готовые платформы. Например, Deckhouse в российском облаке beeline cloud.

Возможности платформы Deckhouse Kubernetes Platform

Как рассказал Максим Еремин, руководитель направления развития PaaS-продуктов beeline cloud, его компания пользуется Deskhouse более шести лет. Под ее управлением работают более 250 Kubernetes-кластеров, SLA по ним составляет 99,99%.

Deckhouse в облаке beeline cloud — это гарантированные ресурсы, автоматическое масштабирование и восстановление данных, актуальные версии Kubernetes, мониторинг на базе Prometheus и Grafana, поддержка Terraform, API для взаимодействия с компонентами системами, централизованное управление кластерами Kubernetes с помощью Deckhouse Commander.

Возможности облаков

В транспортной логистике используется шесть видов электронных документов. Чтобы полностью избавиться от бумаги, надо перевести в электронный вид не только формализованные документы, но и другие формы. Торгом Ширинян, генеральный директор «Логософт», рассказал, что его компания оцифровала все документы и разместила их в облаке «Астрал». Там же их можно подписать с помощью УКЭП. Доступ к облаку имеют в том числе водители с помощью мобильных телефонов.

Таким образом, решение Vezubr формирует стандартные документы для передачи в госисформсистемы. А интегрированный с ней по API сервис «Астрал» позволяет подписывать все остальное. Это дает возможность полностью отказаться от бумаги в логистике.

Евгения Минаева, менеджер по работе с партнерами компании «Облакотека», напомнила, что компания занимается развитием облаков уже 10 лет. ЦОДы компании расположены в России, Эстонии, Казахстане, Узбекистане. «Облакотека» предлагает elastic Cloud платформе KVM и Mont Office в России. Скоро появятся PaaS сервисы: DBaaS и KaaS.

Сервисы «Облакотека»

Источник: Облакотека, 2023

Она подробно рассказала о MONT Office.Nextcloud — офисном пакете, максимально похожем на Microsoft 365 по функциональности, и об elastic cloud — эластичном облаке с оплатой Pay as you Go. Также «Облакотека» является партнером «1С» по программе «1С:Аренда ПО», предлагает виртуальную графическую станцию с NVIDIA Quadro RTX 4000 и многое другое.

Облако или собственный ЦОД

«Суши WOK» — это более 700 торговых точек. Работу компании обеспечивают два ЦОДа — собственный и арендованный. В качестве СХД в них используется оборудование Huawei. За пять лет деградация дисков составила 10%. В компании задумались о модернизации и подсчитали, что их замена обойдется в 8,7 млн руб., рассказал Алексей Орловский, ИТ-директор «Суши WOK».

Облака или собственный ЦОД

Источник: Суши WOK, 2023

Было принято решение перейти на VMware vSAN — технологию, которая используется для создания из локальных дисков различных серверов единого datastore на весь кластер VSphere для обеспечения отказоустойчивости решения. Затраты на такое решение составляют 9,3 млн руб. При этом содержание решения в собственном ЦОДе стоит 317 тыс.руб/мес, а в облаке — 1,5 млн руб./мес.

При оценке экономической целесообразности облаков надо, с одной стороны, учитывать требования ИБ, бизнеса, законодательства, финансовую политику, а с другой — ограничения текущей инфраструктуры, стратегию бизнеса, в том числе кадровую, внешние факторы, продолжил тему Алексей Яровой, директор по цифровой трансформации «Бринэкс».

Облако надо выбирать, когда необходимы пилотные работы и проверка гипотез, проектная разработка, есть потребность масштабирования ПО и нет серьезных требований со стороны безопасности. Своя инфраструктура лучше подойдет для создания продакшн среды критически важных ИТ сервисов, хранения чувствительных данных, в случае зависимости ИТ-ландшафта и архитектуры и при высоких требованиях со стороны СБ и регуляторов.



















