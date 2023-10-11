Цифровизация промышленности — это не только внедрение инновационных решений, но и работа по запуску базовых систем, модернизации инфраструктуры. Необходимая составляющая успеха — правильная команда и поддержка пользователей. О практическом опыте создания Индустрии 4.0 говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация промышленности 2023».

Основа цифровой трансформации

В ходе цифровизации надо сначала запустить базовые системы. Основа работы любого предприятия — это ERP. Антон Кулаев, управляющий партнер «Райтек ДТГ», поделился опытом миграции с SAP ERP на 1С:ERP на нескольких промышленных предприятиях. По его словам, проекты миграции в сегменте среднего бизнеса, где число пользователей ERP не превышает 500 человек, проходят штатно. Для таких промышленных предприятий функциональности 1С:ERP достаточно, включая функциональность НСИ, продаж, снабжения и производства. Крупный бизнес пока остается на SAP, но активно прорабатывает сценарии перехода совместно с интеграторами.

Инструмент планирования производства

Еще один необходимый класс решений для промышленности — APS-системы, позволяющие с высокой степенью детализации планировать производство. До СВО на этом рынке были представлены, в основном, иностранные решения. Сейчас стоит вопрос об их замене на российские аналоги. И такие аналоги есть как в виде специализированного ПО, так и в виде модулей в ERP и MES-системах. Зрелость российских APS-решений пока отстает от лучших мировых аналогов, однако, по мнению Антона Кулаева, через 1-3 года активного развития они смогут полностью закрывать потребности заказчиков.

ТТК — это дочерняя структура РЖД, ее кабели обеспечивают железнодорожное сообщение по всей стране. Поэтому главная особенность компании — это надежность, говорит Александр Николаев, руководитель отдела маркетинга ТрансТелеКом (ТТК). Он рассказал, как выглядит традиционная VPN-сеть на крупных предприятиях. Ей сложно управлять, каждое новое подключение требует значительных трудозатрат, а для поддержки работы сети необходим штат квалифицированных специалистов, которых сейчас не хватает.

Платформа SDN

Источник: ТрансТелеКом, 2023

ТТК предлагает переходить на технологию SDN. Она обеспечивает простой интерфейс управления, надежную связь, множество возможностей «из коробки», безопасность. Сервисная модель от ТТК дает возможность получить недорогой интернет в качестве канала доступа, снизить требования к технической квалификации персонала на местах и минимизировать капитальные затраты.

Главные направления цифровизации предприятий — контроль жизненного цикла изделий, повышение прозрачности и эффективности процессов, снижение бумажного документооборота, переход на ЭДО с цифровой подписью, говорит Дмитрий Серов, руководитель направления промышленного интернета вещей UMNO.digital. Для этого предприятия внедряют RFID-технологии, ИИ и машинное обучение, промышленный интернет вещей (IIoT), цифровые двойники.

Промышленный интернет вещей (IIoT) в России

Источник: UMNO.digital, 2023

Дмитрий Серов привел примеры таких проектов. Так, система IIoT-мониторинга аналогового оборудования дает возможность вести технический учет и мониторинг энергопотребления оборудования до составляющих единиц оборудования, мониторинг его загрузки и простоев, а также мониторинг технологических параметров работы. На основании полученных данных возможна автоматизация процессов планирования, управления и контроля ТОиР оборудования.

Цифровой двойник позволяет объединять все знания о предприятии и создать его копию в виртуальной среде. Система «Осмотр вагонов» выявляет необоснованный перевод вагонов в нерабочий парк, оспаривает результаты браковки, инициирует разбраковку и меняет вид назначенного ремонта.

Проблема нестратегических закупок

Анна Пирогова, бизнес-руководитель по внедрению Industrial.Market, рассказала о проблемах, которые возникают на предприятиях при нестратегических закупках. Например, на Северстали на них приходится около 5% всего объема закупок в год и 97% документооборота. Срок такой закупки может достигать 3-4 месяцев, а стоимость документооборота сравнима со стоимостью самой закупки.

Каталог товаров на платформе Industrial.Market

Источник: Industrial.Market, 2023

Решить проблему нестратегических закупок может платформа Industrial.Market. Это классический маркетплейс, с широким ассортиментом товаров, цены на которые на 24% ниже, чем в ритейле. Первоначально Industrial.Market создавалась для Северстали, но в 2022 г. стала доступна всем желающим. Сегодня на маркетплейса представлено более 130 поставщиков 25 категорий и более 54 компаний-покупателей, которые размещают около 3000 заказов в месяц.

Эффективность цифровой трансформации

Цифровая трансформация эффективна, если она генерирует дополнительную ценность для бизнеса, приносит выгоду, упрощает и ускоряет бизнес-процессы, удобна пользователю, уверен Александр Самородов, директор по ИТ STADA. В качестве примера он привел созданный в компании единый корпоративный портал. Главным требованием к нему было удобство для пользователя. Сейчас практически каждый сотрудник как минимум один раз в месяц посещает сервисный портал.

Еще один пример — B2B-магазин для дистрибуторов. Через месяц работы на нем начали работать не 9, а уже 15 партнеров. Благодаря единому порталу дистрибуторы экономят как минимум час на каждом заказе.

Владимир Замаруев, директор по ИТ Уральского завода гражданской авиации, рассказал, что до 2018 г. на предприятии было множество не интегрированных между собой ИТ-систем. В компании определили целевую инфраструктуру, сформулировали требования к новому решению. «Нам были нужны надежные инструменты, которые смогут быстро принести экономический эффект», — говорит Владимир Замаруев.

Он привел несколько примеров. Так, завод отказался от «Контур.Персонал» и 1С ЗУП 2.5 в пользу 1С ЗУП 3.1. На смену 1С УПП пришли 1С ERP.УХ и 1С MDM. Вместо MS Access теперь используется 1С ERP.УХ. Всего было выведено из эксплуатации более 10 исторических сервисов. Выстроена единая интегрированная корпоративная информационная система. Проведен реинжиниринг бизнес-процессов снабжения, складской логистики, движения ТМЦ в производстве. Запущено более 50 новых цифровых сервисов.

Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления Фармимэкс, поделился опытом формирования эффективной проектной команды цифровой трансформации. Классическая команда состоит из руководителя проекта, управляющего комитета из числа представителей высшего руководства, менеджеров оперативного руководства и отдельных процессов и рабочих групп из специалистов по процессам. «Однако надо помнить, что в любой команде есть люди, которые делают 99% работы, а есть те, кто много обещает, но мало делает», — говорит Эдуард Мураховский.

Чтобы создать эффективную команду, надо постоянно управлять изменениями. Главные риски: сопротивление изменениям, снижение персональных управленческих навыков, потеря базовой квалификации, борьба за власть. В каждой команде должен быть фанат проекта, менеджер и «крестный отец», который сможет разрешить конфликтную ситуацию и принять правильное решение.

Егор Скалецкий, руководитель проектов компании ЕвроХим, рассказал об опыте внедрения цифрового советчика для барабанно-регуляторной сушилки для производства удобрений. Сушилка работала на пределе своих возможностей. На первом этапе с помощью советчика его создатели попробовали сократить межостановочный пробег устройства, однако это не привело к ожидаемому результату.

Вторая версия советчика была направлена на увеличение суточной производительности, однако работники цеха отказались им пользоваться. После того, как к разработке советчика были привлечены представители производства, появилась третья версия советчика по росту суточной производительности. Сейчас решение находится на этапе тиражирования. «Отсутствие запланированного эффекта — не повод сворачивать проект, нужно смотреть шире», — говорит Егор Скалецкий.































