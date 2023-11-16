Как развивается российская ИТ-отрасль? Насколько успешно ей удается справляться с вызовами последних лет? Как решить проблему с кадрами? Эти и другие вопросы были подняты в выступлениях участников пленарного заседания CNews FORUM 2023. Руководители крупнейших российских ИТ-компаний и предприятий-заказчиков получили возможность задать вопросы главе Минцифры, узнать о самых инновационных проектах и решениях, поделиться опытом.

Что происходит на ИТ-рынке

Открыл пленарное заседание CNews FORUM 2023 открытый диалог министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева с отраслью. Он рассказал, что планируется включить в новый проект «Национальная экономика данных», нужны ли России кибервойска, как скажется сокращение финансирования на отечественной ИТ-отрасли и пересмотрят ли сроки перехода компаний с критической информационной инфраструктурой на российское ПО к 2025 г. и ответил на вопросы из зала.

«В целом я наблюдаю сдержанный оптимизм на рынке: в моем понимании сейчас все происходит очень органично. Есть некоторые ниши, по которым сохраняется определенная тревожность, мы переживаем, что отставание будет нарастать, но в целом российская ИТ-отрасль развивается гигантскими темпами, и те пробелы, которые образовались с уходом зарубежных вендоров, активно закрываются», — говорит Максут Шадаев.

С полным интервью Максута Шадаева можно ознакомиться здесь.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций: В целом я наблюдаю сдержанный оптимизм на рынке: в моем понимании сейчас все происходит очень органично Олег Аксенов, директор технического департамента «ЛАНИТ-Интеграция»: Лучше не заниматься пилотированием множества решений самостоятельно, а обратиться к интегратору Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^р»: Чтобы обеспечить работу с данными, надо использовать самые инновационные решения и гиперскейлеры Андрей Врацкий, CEO eXpress: Скоро все, что сегодня доступно на корпоративном компьютере, будет в супераппе Елена Новикова, президент группы компаний Polymedia: Ситуационный центр — это комплекс, включающий в себя инженерно-техническое сооружение, людей и ИТ-инструменты Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям «1С»: За 24 года работы на этом рынке мы выросли в 655 раз по функционалу Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций: В целом я наблюдаю сдержанный оптимизм на рынке: в моем понимании сейчас все происходит очень органично Участники пленарного заседания CNews FORUM 2023

Олег Аксенов, директор технического департамента «ЛАНИТ-Интеграции», сравнил импортозамещение с восхождением на гору. «Еще в начале 2022 года мы были в первом базовом лагере, где у нас была возможность купить иностранные решения. Сегодня часть зарубежных продуктов все еще доступна через серый импорт, но не всем компаниям и госструктурам можно использовать иностранную экипировку», — говорит он. В докладе эксперт поделился накопленным позитивным и негативным опытом, а также подсветил ключевые проблемы проектов по замещению в ходе реальных кейсов.

Ключевые проблемы проектов по импортозамещению

Источник: ЛАНИТ-Интеграция, 2023

Многие компании остерегаются переходить на отечественные решения, и основным драйверов к запуску подобных проектов становится нормативно-правовая база регуляторов, регламентирующая использование ИТ-решений. Однако одной из ключевых проблем является то, что база законов постоянно расширяется и обновляется, а разобраться в ней совсем не просто. «Мы как интегратор постоянно актуализируем свои знания, следим за всеми законодательными нюансами и помогаем соблюдать технику безопасности в горах: сориентироваться на местности и не оступиться», — говорит Олег Аксенов.

Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^р», рассказал о перспективных технологиях и новых принципах обеспечения технологической независимости России. По его словам, 75% ресурсов сейчас сосредоточены на работе с данными. Для того, чтобы это обеспечить, надо использовать самые инновационные решения и гиперскейлеры. «Скала^р» разработала такие решения. Это транзакционные системы управления базами данных, машины больших данных, для создания которых на базе единой платформы комбинируются различные технологии, машины хранения данных.

Модульный принцип оптимизации инфраструктуры

Источник: Скала^р, 2023

Компания предлагает модульную платформу для высоконагруженных информационных систем. В ее основе — программно-аппаратные комплексы, такие как машины виртуализации, машины баз данных, машины больших данных, машины хранения данных. Модульный принцип позволяет переиспользовать модули между различными типами машин и таким образом повысить эффективность утилизации ресурсов.

Усложнение инфраструктуры приводит к созданию системы управления, построенной на совершенно новых принципах. Различные домены управления объединяются в единую функциональную графовую CMDB. Для обеспечения обозримости сложных быстро меняющихся топологий и моделирования изменений используется нейросеть.

Видеоконференции становятся обязательной частью всех платформ. В тоже время, одних ВКС уже недостаточно. Компании, которые вовремя не отреагировали на этот тренд, теряют конкурентоспособность. В качестве примера Андрей Врацкий, CEO eXpress, привел Zoom, который сегодня стоит на бирже дешевле, чем до ковида. «Причина в том, что за это время они не создали ничего нового», — говорит он.

Что такое суперапп

Источник: eXpress, 2023

Главные тренды в области коммуникаций в мире— видеоконференции, чаты, мобильность и управление бизнес-процессами. В России ситуация другая. Российские решения догнали и обогнали продукты Microsoft десятилетней давности, но отстают от современных западных решений. По словам Андрея Врацкого, под давлением заказчиков ситуация будет меняться — они предъявляют очень высокие требования к качеству. В списке трендов отечественного рынка коммуникаций по-прежнему мобильность, импортозамещение, супераппы. «Скоро все, что сегодня доступно на корпоративном компьютере, будет в супераппе», — уверен Андрей Врацкий.

Елена Новикова, президент группы компаний Polymedia, считает, что вершиной цифровой трансформации являются ситуационные центры (СЦ). Polymedia создает их уже 25 лет. Когда-то СЦ были, в основном, местом для проведения видеоконференций. Сейчас это полноценные центры управления, особенно востребованные в кризисных ситуациях. Она привела примеры государственных СЦ и СЦ крупных компаний.

BI-платформа

Источник: Polymedia, 2023

Главная проблема заключается в том, что данных становится все больше, и работать с ними все труднее. Ситуационный центр — это комплекс, включающий в себя инженерно-техническое сооружение, людей и ИТ-инструменты. Для управления этим комплексом важно выбрать правильную платформу. По словам Елены Новиковой, Polymedia создавала такую платформу — Visiology — около 5 лет и инвестировала в нее миллиарды рублей. В состав комплексного решения входят все необходимые для обеспечения функционирования СЦ программные и технические модули.

Российские ERR-системы

«1С» — лидер российского рынка ERP-систем. По словам Алексея Нестерова, директора по ERP-решениям «1С», в 2023 г. продажи 1С: ERP выросли почти на 55%. «За 24 года работы на этом рынке мы выросли в 655 раз по функционалу», — говорит он. Компания подготовила более 300 тыс. специалистов по 1С: ERP. На сегодня «1С» предлагает решения для цифровизация практически всех подразделений всех видов бизнеса. Ее система может запускаться на платформе «ГосТех».

1C Digital ERP

Источник: 1С, 2023

Он рассказал о том, какую пользу заказчики уже получают от перехода на 1С: ERP. В ближайших планах компании — работа над масштабируемостью решения, реализации на одной платформе множества современных технологий, создание больших супертяжелых систем, интеграция с государственными сервисами и облачными технологиями, повышение качества, надежности, производительности и гибкости решения.

«Наконец-то пришло время российских решений!», — начал свое выступление Дмитрий Аникин, директор по развитию Global ERP. Предлагаемое его компанией решение может стать альтернативой SAP ERP — оно создавалось специально для крупнейших компаний. Архитектура системы позволяет строить высокопроизводительные отказоустойчивые решения, поддерживает горизонтальное масштабирование путем развертывания дополнительных серверов приложений, управляемых консолью кластера и балансировщиком нагрузки.

Модули Global ERP

Источник: Global ERP

Платформа системы содержит набор сервисов, востребованных у корпоративных заказчиков: работа в браузере, мобильные приложения, интеграция с другими системами, открытый код и инструменты разработчика, визуальный редактор бизнес-процессов, оповещения по различным каналам, аудит действий пользователя, проектные изменения. Компания Global ERP обеспечивает техническую поддержку, обучает персонал заказчика и разработчиков на платформе, предлагает программы аттестаций разработчиков и консультантов по внедрению.

Практический опыт от заказчиков

Как заказчики выбирают подрядчика для внедрения новых решений? Как правило, на основании рекомендаций знакомых, по результатам тендера или на основании уже реализованных им аналогичных проектов, говорит Анатолий Денисов, главный редактор «Рейтинга Рунета». В интернете существует немало рейтингов, но в них ИТ-компании оцениваются или по объему выручки, или по другим, не всегда прозрачным показателям.

Дмитрий Аникин, директор по развитию Global ERP: Наконец-то пришло время российских решений Анатолий Денисов, главный редактор «Рейтинга Рунета»: Рынку необходим сервис, в котором можно будет выбрать партнера, проанализировав все реализованные им проекты и реальные отзывы клиентов Максим Нальский, основатель «ФинГрад»: Заказчик предъявлял жесткие требования к производительности решения, стоимости проекта и скорости развертывания и настройки Роман Понкращенков, директор департамента единого отраслевого казначейства госкорпорации «Роскосмос»: Нам удалось полностью централизовать казначейскую функцию Алексей Распопов, руководитель продуктового направления Cloud.ru: Основой инфраструктуры крупных ритейлеров чаще всего является монолит, который сложно масштабировать и добавлять к нему новые сервисы Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС: Сотрудники, их умения, знания и мотивация играют ключевую роль в успешной трансформации организации Дмитрий Аникин, директор по развитию Global ERP: Наконец-то пришло время российских решений Участники пленарного заседания CNews FORUM 2023

Он поделился планами создать сервис, в котором можно будет выбрать партнера, проанализировав все реализованные им проекты и реальные отзывы клиентов и призвал участников CNews FORUM поделиться экспертизой.

Об опыте внедрения единого отраслевого казначейства на базе отечественного ПО в госкорпорации «Роскосмос» рассказал Максим Нальский, основатель «ФинГрад». Перед разработчиком стояла непростая задача — создать решение, способное объединить пользователей в разных часовых поясах и странах с учетом отличий в качестве связи, а также отраслевых вызовов. Заказчик предъявлял жесткие требования к производительности решения, стоимости проекта и скорости развертывания и настройки.

Как рассказал Роман Понкращенков, директор департамента единого отраслевого казначейства госкорпорации «Роскосмос», были проведены пилоты с официальными результатами испытаний со всеми известными отечественными вендорами. «У них хорошие решения, но они не подошли по конкретным параметрам: скорость, недостаток функционала и, как следствие, большой бюджет», — говорит он. В результате выбор пал на low-code платформу управления финансами компании «ФинГрад».

Она взаимодействует с внутренними и внешними системами. Для взаимодействия с банками создан транспортный сервер — отдельное защищенное решение, которое позволяет хранить транспортные ключи для автоматической загрузки выписок и получения писем от банков без необходимости авторизации.

Функционал банковских шлюзов

Источник: ФинГрад, 2023

Платформа позволила полностью централизовать казначейскую функцию. Был создан робот, который запрашивает информацию ото всех банков, с которыми работают филиалы, и загружает ее в единую систему. Это дает возможность собрать данные за 10-15 мин, в то время как раньше на этот процесс уходило 5-6 часов. Отчет по остаткам строится в разрезе нескольких тысяч счетов, разных юридических лиц и банков, на основании всех транзакций из базы данных. Все это обеспечивает полный контроль над долговой нагрузкой организаций.

Большинство крупных ритейлеров начинали свой бизнес с небольших магазинов. В результате основой их инфраструктуры чаще всего является монолит, который сложно масштабировать и добавлять к нему новые сервисы, говорит Алексей Распопов, руководитель продуктового направления Cloud.ru. Чтобы упростить процессы развертывания и масштабирования, торговая сеть lady & gentleman CITY решила перейти с монолитной на микросервисную архитектуру в облаке — перенести интернет-магазин, автоматизировать процессы CI/CD, а также оптимизировать ресурсы компании и сократить издержки на ФОТ.

Что дает облако ритейлу

Источник: Cloud.ru, 2023

Всего за 4 мес. компания подключила сервисы платформы Cloud.ru Advanced. Она использует Cloud Container Engine и Auto Scaling для разработки и автоматического развертывания мобильного приложения интернет-магазина на базе Kubernetes. Для хранения каталога интернет-магазина подключена профессиональная платформа управления базами данных PostgreSQL. Для быстрого поиска данных на сайте используется поисковая система на основе Elasticsearch. Distributed Cache Service for Memcached используется для подбора адреса доставки.

Как решить кадровую проблему

«Сотрудники, их умения, знания и мотивация играют ключевую роль в успешной трансформации организации», — уверен Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС. Квалифицированные специалисты сегодня нарасхват. Удержать их в компании может корпоративная культура. Единого рецепта создания такой культуры нет — в каждой организации она индивидуальна.

По словам Павла Воронина, в МТС особое внимание уделяется развитию сотрудников. «Для успешной трансформации необходимы профессионалы, владеющие мультидисциплинарной экспертизой и имеющие глубокие знания в нескольких областях. Они могут мыслить нестандартно, применять свой спектр знаний для решения сложных задач и создавать междисциплинарные связи, что делает их ключевыми игроками в процессе трансформации», — говорит он.

Для успешной трансформации необходимы #-shaped люди

Источник: МТС, 2023

Еще одна важная тема — качество продукта. Разные стадии его развития требуют разной степени поддержки и внимания со стороны технологий. Понимание этой динамики является важным моментом при планировании и реализации технологической трансформации. Каждый продукт имеет свою индивидуальную траекторию и требует уникального подхода.

На фоне импортозамещения растет спрос на отечественные продукты, а значит и на специалистов, способных их разрабатывать. Однако создавать новые команды и управлять ими непросто — на рынке острая нехватка квалифицированных кадров и сложности с инструментами управления, говорит Сергей Артюхов, директор дивизиона Platform V Works «СберТех».

Он рассказал о Platform V Works, объединяющей инструменты для эффективного управления разработкой программного обеспечения и совместной работы команды. Они служат альтернативой популярным решениям западных вендоров разработки ПО, обеспечивают сквозное управление жизненным циклом приложения в едином окне и позволяют создать полностью российский конвейер разработки программного обеспечения.

Одним из инструментов платформы является Platform V Works::Orchestra R — решение для управления релизным конвейером разработки ПО с возможностью гибкой настройки и контроля каждого этапа. Это российская альтернатива таких популярных зарубежных оркестраторов релизных конвейеров, как Gitlab CI/CD, Azure DevOps и Digital.AI. Platform V Works::Orchestra R — это drag-and-drops инструмент, который позволяет быстро создавать pipeline без привлечения DevOps-инженера. «Раньше создание конвейера занимало сутки, а теперь — час», — говорит Сергей Артюхов.

Сложности цифровой трансформации

«Я далек от того, чтобы гордиться нашими успехами — многое еще предстоит сделать», — начал свое выступление Евгений Абакумов, директор по информационной инфраструктуре Росатома. Главные вызовы, стоящие сегодня перед госкорпорацией, — это обеспечение технологической независимости, гарантии устойчивости инфраструктуры, внедрение в корпоративные и производственные процессы технологий будущего. «Мы становимся вендором ИТ-ландшафта, в котором присутствуют решения самых разных разработчиков», — говорит Евгений Абакумов.

ИТ в Росатоме

Источник: Росатом, 2023

В госкорпорации «Росатом» и ее организациях реализуется единая техническая политика: централизованное управление и унификация деятельности в области ИТ, преимущественное использование отечественного ПО и оборудования, учет оценки рисков при формировании ИТ-ландшафта и внедрение инноваций в области ИТ. На сегодняшний день 85% закупаемого ПО — российское. К 2027 г. госкорпорация планирует полностью заменить иностранные решения на отечественные.

Сергей Артюхов, директор дивизиона «Инструменты производственного процесса» Platform V Works «СберТех»: Создавать новые команды и управлять ими непросто — на рынке острая нехватка квалифицированных кадров и сложности с инструментами управления Евгений Абакумов, директор по информационной инфраструктуре Росатома: Я далек от того, чтобы гордиться нашими успехами — многое еще предстоит сделать Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка: На рынке есть отечественные ПАК, их можно и нужно применять Антон Петухов, ИТ-директор «Дом.рф»: На старте импортозамещения отношение к нему бизнеса было, скорее, отрицательное Евгений Чаркин, заместитель генерального директора РЖД: Через 5-10 лет управление железными дорогами будет осуществляться на основе данных Артем Натрусов, вице-президент по ИТ ЕВРАЗ: Чтобы вернуться на темп лидеров в 2024-2025 гг. необходимо активно использовать самые современные технологии Сергей Артюхов, директор дивизиона «Инструменты производственного процесса» Platform V Works «СберТех»: Создавать новые команды и управлять ими непросто — на рынке острая нехватка квалифицированных кадров и сложности с инструментами управления Участники пленарного заседания CNews FORUM 2023

Большое внимание уделяется развитию системы образования в области технологической независимости КИИ. По инициативе Росатома разрабатываются и внедряются специальные обучающие программы по подготовке специалистов по САПР, разработке электронной компонентной базы, программистов под Эльбрус, RISC-V, операционные системы AltLinux, AstraLinux или RedOS и специалистов по разработке аппаратной части ПАК.

Об опыте достижения цифрового суверенитета рассказал Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка. В 2021 г. в банке была утверждена стратегия цифровой трансформации и 6-ти крупнейших дочерних компаний до 2024 г. Дорожная карта стратегии содержит 41 инициативу, в состав которых включено 128 проектов.

В соответствии с этой стратегией к 2024 г. доля расходов на закупку отечественного программного обеспечения должна составлять 83%, а на закупку российской радиоэлектронной продукции — 71%. «На рынке есть отечественные ПАК, их можно и нужно применять», — говорит Николай Ульянов. При этом банк во многом ориентируется на собственную разработку ключевых ИТ-систем: в 2022 г. ее уровень составлял 56%, а к 2024 г. должен вырасти до 70%.

В 2022 г. была запущена программа «Цифровой суверенитет» — она рассчитана до декабря 2025 г. Она реализуется по трем направлениям: отечественное ПО, системное и офисное ПО и радиоэлектронная продукция. Сложности возникают только по третьему направлению. По словам Николая Ульянова, в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции и Реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ, отсутствуют некоторые виды отечественного оборудования.

Антон Петухов, ИТ-директор «Дом.рф», рассказал, что банк занимается импортозамещением с 2021 г. Из имеющихся 420 автоматизированных систем 11 относятся к критической информационной инфраструктуре — это АБС, процессинг и т.д. Антон Петухов вспоминает, что на старте импортозамещения отношение к нему бизнеса было, скорее, отрицательное. Причины — низкая технологическая зрелость ПО, несоответствие требованиям информационной безопасности, высокая стоимость инфраструктурного оборудования, недостаток решений в реестре Минпромторга.

Была разработана дорожная карта проектов импортозамещения, создан проектный офис. В 2022 г. началась реализация 10 проектов, на 2023-2024 гг. намечены еще 23 проекта. «Сроки реализации проектов импортозамещения банковских систем превышают требования по законодательству. Реализация в срок до 1 января 2025 года не представляется возможным. Например, для реализации проекта по импортозамещению системы процессинга карт потребуется от 1 до 2 лет, общий объем затрат оценивается в 140 млн. руб.», — говорит Антон Петухов.

Евгений Чаркин, заместитель генерального директора РЖД, рассказал, какими будут российские железные дороги через 5-10 лет. По его словам, к 2030-2035 г. управление ими будет осуществляться на основе данных, обслуживание инфраструктуры и подвижного состава будет производиться по фактическому состоянию, появятся беспилотные локомотивы, персонал будет выведен из опасных зон, а взаимодействие с клиентами, партнерами и государством полностью перейдет в цифровой вид.

Для поддержки принятия решений будут использоваться искусственный интеллект, цифровые модели, прогнозная аналитика и оценка рисков. И, что самое главное, все это будет реализовано на базе отечественных технологий. Уже сейчас 90% контрагентов взаимодействуют с РЖД в цифровом виде. 76% билетов на поезда дальнего следования и 97% заявок на экспортные перевозки — электронные. В РЖД реализовано 50 проектов с использованием искусственного интеллекта.

По результатам 2021 и 2022 гг. экономический эффект от цифровой трансформации ЕВРАЗ составил $150 млн в годовом выражении в каждом из годов. В 2023 г. темп несколько замедлился с учетом того, что фокус был на оптимизации себестоимости, а не на дополнительных объемах. Чтобы вернуться на темп лидеров в 2024-2025 гг. необходимо активно использовать самые современные технологии цифровой трансформации, уверен Артем Натрусов, вице-президент по ИТ ЕВРАЗ.

Он привел примеры таких технологий. Так, летом 2023 г. сотрудники разных дивизионов ЕВРАЗа и Распадской угольной компании на практике тестировали возможности генеративных нейросетей и языковых моделей (GPT, open-source решение LLaMA). Базовый сценарий использования – ChatGPT выполняет рутинную работу, человек проверяет результат. Финалистами хакатона стали проекты «Искусственный интеллект HR для оценки, обучения и развития персонала», «Электронный ассистент мастера на производстве», «Сокращение времени, затрачиваемого на поиск и доступ к информации», «Управление бюджетом ремонтов» и пр. Кроме того, в ЕВРАЗ уже используются облачные сервисы, видеоаналитика, дроны.

Итоги CNews FORUM 2023

Шестнадцатый по счету CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — стал рекордным по масштабу и количеству участников. CNews FORUM посетили более 1700 человек. Было заслушано около 120 экспертных докладов. На выставочном пространстве форума было представлено более 60 стендов.

Максут Шадаев, глава Минцифры: Мы должны с 2025 года запустить новую программу под названием «Национальная экономика данных» Участники CNews FORUM 2023 получили возможность получить ответы на свои вопросы в ходе открытого диалога с министром Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС: Для успешной трансформации необходимы профессионалы, владеющие мультидисциплинарной экспертизой и имеющие глубокие знания в нескольких областях В 2023 году «Р7-Офис» выпустил редактор диаграмм и схем «Р7-Графика», который может занять до 80% рынка в России. Премию «Технология года» получили Виталий Шаев, руководитель центра компетенций, и Вадим Харитонов, начальник отдела системного администрирования компании «Р7» Евгений Абакумов, директор по информационной инфраструктуре Росатома: Мы становимся вендором ИТ-ландшафта, в котором присутствуют решения самых разных разработчиков T1 Cloud создал одну из самых высокопроизводительных облачных платформ на рынке. Премию «IaaS провайдер года 2023» получил Сергей Малышев, руководитель группы инфраструктурных продуктов компании T1 Cloud Евгений Чаркин, заместитель генерального директора РЖД: К 2030-2035 г. управление железными дорогами будет осуществляться на основе данных, обслуживание инфраструктуры и подвижного состава будет производиться по фактическому состоянию, появятся беспилотные локомотивы, а взаимодействие с клиентами, партнерами и государством полностью перейдет в цифровой вид Премия в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года» присуждена сервису «Предоставление мест на ярмарке выходного дня». Ее получили Алина Желнова, начальник отдела перевода услуг и сервисов в электронный вид ДИТ Москвы, и Александр Каушанский, заместитель генерального директора группы компаний «Программный Продукт» Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка: Банк во многом ориентируется на собственную разработку ключевых ИТ-систем: в 2022 г. ее уровень составлял 56%, а к 2024 г. должен вырасти до 70% Проектом года был признан «Переход на налоговый мониторинг», реализованный в Почта Банке. Награду получили Виталий Соловьев, заместитель главного бухгалтера Почта Банка, и Ксения Солдатенкова, директор по развитию бизнеса вендора НОТА Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям «1С»: На сегодня «1С» предлагает решения для цифровизация практически всех подразделений всех видов бизнеса. Ее система может запускаться на платформе «ГосТех» Победителем в номинации «CRM-система года» стала SberCRM. Награду получила Надежда Оберемок, генеральный директор компании «Сбер Бизнес Софт» Награду «ВКС года» получил Андрей Врацкий, генеральный директор компании eXpress: Одних ВКС уже недостаточно. Компании, которые вовремя не отреагировали на этот тренд, теряют конкурентоспособность «ИБ-прорывом года» была признана компания R-Vision — разработчик систем кибербезопасности. В 2023 году она представила сразу две важные технологии, громко заявив о себе на ИБ-рынке и встав в один ряд с лидерами отрасли. Награду получил Андрей Милованов, коммерческий директор компании R-Vision Проектом года в области цифровизации торговли стала миграция интернет-магазина федеральной сети lady & gentleman CITY в облако Cloud.ru. Награду получил Алексей Распопов, менеджер продуктов Cloud.ru Победителем в номинации «MDM-решение года в промышленности» стала корпоративная система управления нормативно-справочной информацией металлургического холдинга AF MDM. Награду получил Антон Шмаков, директор по развитию ИТЦ «Аусферр» Антон Петухов, ИТ-директор «Дом.рф»: Для реализации проекта по импортозамещению системы процессинга карт потребуется от 1 до 2 лет, общий объем затрат оценивается в 140 млн. руб. Платформа Efros Defence Operations была принята лучшей в номинации «Защита ИТ-инфраструктуры: платформа года». Награду получил Сергей Никитин, руководитель группы управления проектами Газинформсервис Олег Аксенов, директор технического департамента «ЛАНИТ-Интеграция»: Мы как интегратор постоянно актуализируем свои знания, следим за всеми законодательными нюансами и поможем вам соблюсти технику безопасности в «горах»: сориентироваться на местности и не оступиться Победителем в номинации «Анализ разговоров: решение года» была выбрана система речевой аналитики от АБК. Награду получил Дмитрий Теплицкий, генеральный директор компании АБК. Елена Новикова, президент группы компаний Polymedia: Для управления ситуационным центром важно выбрать правильную платформу. Polymedia создавала такую платформу около 5 лет и инвестировала в нее миллиарды рублей Лауреатом премии «ИТ-аутсорсинг для финансового рынка: компания года» стала группа компаний Innovative People. Награду получил Иван Белан, директор проектного офиса группы компаний Innovative People Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^р»: Усложнение инфраструктуры приводит к созданию системы управления, построенной на совершенно новых принципах. Различные домены управления объединяются в единую функциональную графовую CMDB Решением года стал Squadus — цифровое рабочее пространство от «Мой Офис» для совместной работы команд и корпоративного общения. Награду получил Павел Калякин, генеральный директор компании «МойОфис» Максим Нальский, основатель «ФинГрад», рассказал об опыте внедрения единого отраслевого казначейства на базе отечественного ПО в госкорпорации «Роскосмос» Сергей Артюхов, директор дивизиона Platform V Works «СберТех»: Platform V Works объединяет инструменты для эффективного управления разработкой ПО и совместной работы команды. Они позволяют создать полностью российский конвейер разработки программного обеспечения Дмитрий Аникин, директор по развитию Global ERP: Global ERP может стать альтернативой SAP ERP — оно создавалось специально для крупнейших компаний Анатолий Денисов, главный редактор «Рейтинга Рунета»: В интернете существует немало рейтингов, но в них ИТ-компании оцениваются или по объему выручки, или по другим, не всегда прозрачным показателям Артем Натрусов, вице-президент по ИТ ЕВРАЗ: По результатам 2021 и 2022 гг. экономический эффект от цифровой трансформации ЕВРАЗ составил $150 млн в годовом выражении. В 2023 г. темп несколько замедлился с учетом того, что фокус был на оптимизации себестоимости, а не на дополнительных объемах На CNews FORUM 2023 состоялся розыгрыш призов CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний, представителей органов власти и всех, кто любит ИТ CNews FORUM проводится уже в 16-ый раз и является любимым мероприятием участников ИТ-отрасли Чтобы заслушать 120 экспертных докладов, участникам CNews FORUM потребовался целый день Максут Шадаев, глава Минцифры: Мы должны с 2025 года запустить новую программу под названием «Национальная экономика данных»

«За прошедший год российским предприятиям и органам госвласти удалось проделать огромный объем работы по поддержанию устойчивости ИТ-инфраструктур и по их модернизации на основе отечественных технологий. Несмотря на беспрецедентное давление, России удается успешно противостоять всем вызовам. И как гласит народная пословица «Нет худа без добра». Благодаря неблагоприятным обстоятельствам многие высокотехнологичные индустрии и научные центры нашей страны получили новый импульс для развития. Страна переживает очередной технологический рывок и отрасль информационных технологий находится в авангарде этой глобальной трансформации», — говорит главный редактор CNews Александра Кирьянова.

Главные мероприятия форума

На старте CNews FORUM состоялся диалог с отраслью главы Минцифры Максута Шадаева. Затем в пленарной части форума выступили заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин, директор по информационной инфраструктуре «Росатома» Евгений Абакумов, заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов, ИТ-директор Дом.рф Антон Петухов, первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, вице-президент по ИТ «Евраз» Артем Натрусов и многие другие.

В сессионной части было проведено пять тематических отраслевых секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Информационная безопасность», «Цифровизация торговли», «Цифровая трансформация». Своим видением цифрового развития России поделились представители крупнейших компаний ВТБ, Абсолют банк, Русагро, «Самолет», «Аэропорт Шереметьево», СИБУР, «Московская биржа», X5 Group, СОГАЗ, Норникель, НЛМК.

Лауреатами ежегодной премии CNews Awards стали 14 компаний, предложивших в текущем году наиболее яркие, социально-значимые проекты, оказавшие влияние на рынок ИТ и телекоммуникаций России.

Следующий CNews FORUM Кейсы и вручение ежегодных премий «Инновация года» и «Импортозамещение года» состоятся в июне 2024 г.















