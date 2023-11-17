Что делать небольшому банку в мире, где каждые полтора дня выходит новый регуляторный документ? ИТ-отдел все еще царь и бог, или его роль изменилась? Что важнее для финансовой организации — зарабатывать деньги или стараться угодить клиенту? Своим ответом на сложные вопросы современности поделились банки и вендоры, которые традиционно встретились в рамках секции «Цифровизация финансового сектора» на ежегодном CNews FORUM 2023.

Регуляторы держат банки под колпаком

2023 г. стал годом высокой активности регуляторов финансового сектора. Этот факт отметил в своем докладе модератор конференции Федор Лежнев, руководитель департамента информационных технологий УК «Альфа-Капитал». С ним согласились и другие спикеры. «Для нас как компании, работающей на фондовом рынке, это год прошел под знаком большого числа регуляторных нововведений. Они все интересные и все сложные. Требуется очень много усилий, чтобы все это реализовать правильно и вовремя», — отметил он.

Как меняется «Альфа-Капитал», с какими вызовами сталкивается и как на них отвечает — эти вопросы Федор Лежнев рассмотрел подробно. «Такие презентации мы проводим ежегодно, — пояснил он. — Во-первых, чтобы оценить свое развитие, а во-вторых, чтобы поделиться наиболее интересными вещами с коллегами».

В этом году, помимо ответа на регуляторные требования, компания занята активным развитием и запуском новых продуктов. Российский фондовый рынок уже вырос на 50% и продолжает расти. Именно поэтому ИТ-подразделение «Альфа-Капитал» столкнулось с быстрым ростом объема операций благодаря активному развития продуктовой линейки. Понятно, что эффективная работа ИТ в таких условиях жизненно важна. В компании сделали упор на знания технологий и бизнес-процессов, самостоятельность и культуру, в рамках которой инициатива приветствуется, но приходить нужно с решением, а не с проблемой.

Компания практикует Agile, жалует концепцию Team Topologies и принципы GitOps. При этом проектного офиса, команд и комитетов с контрольной и запрещающей функцией в ней нет. Проекты ведут СТО, в центрах компетенций происходит прозрачное планирование спринтов с участием основных заказчиков. Главная цель — снижение взаимных зависимостей. Совместные неформальные мероприятия, в которых участвуют ИТ- и бизнес-команды, способствуют дальнейшему развитию культуры и стиранию границ между людьми. Здесь они учатся понимать друг друга и договариваться. Кроме того, ИТ-команды активно привлекаются к формированию бизнес-бэклогов.

Федор Лежнев, руководитель департамента ИТ УК «Альфа-Капитал»: Это год регуляторных изменений, которые растут, как грибы после дождя. Они все интересные и все сложные Константин Герман, директор по продуктовому развитию LDM: Переход на клиентское досье в электронном виде способен изменить устоявшиеся банковские процессы Елена Григорьева, управляющий директор, Абсолют Банк: Тот человеческий потенциал, что у нас есть, мы стремимся использовать максимально эффективно Геннадий Гребеник, директор по трансформации, Фора Банк: Первое внедрение было сравнимо с разработкой с нуля, второе показало незначительную экономию и лишь на третьем решении показалось, что можно ожидать экономии в районе 20% Илья Батай, директор по информационным технологиям, «Синара»: ИТ должны уступить бизнесу роль владельца продукта и перейти к бизнес-продуктово-ориентированному подходу Артур Аверьянихин, руководитель центра по работе с данными, ФГ БКС: Мы пришли к осознанию, что нам нужна трансформация, в тот самый момент, когда всему рынку это слово порядком надоело Олег Санников, директор департамента операционной трансформации, «Совкомбанк Факторинг»: Самые адекватные требования были у менеджмента, так как он хочет трех вещей: управляемости, контролируемости и прибыльности бизнеса Федор Лежнев, руководитель департамента ИТ УК «Альфа-Капитал»: Это год регуляторных изменений, которые растут, как грибы после дождя. Они все интересные и все сложные Участники секции «Цифровизация финансового сектора» на CNews FORUM 2023

Что касается инструментария, то в «Альфа-Капитал» основные решения переведены на микросервисную архитектуру. «Управлять всем этим хозяйством непросто, поэтому мы подобрали ряд инструментов, которые делают работу проще», — поясняет Федор Лежнев. Например, ArgoCD, благодаря которому деплой руками ушел в прошлое, а все конфигурации и среды находятся в коде, что сильно помогает понимать, что происходит. В списке OpenAPI и опенсорсный Backstage от Spotify — инструмент для создания портала разработчиков, где вся информация под рукой и собирается автоматически, позволяя централизованно управлять сервисами. «Очень рекомендую и вам на этот Backstage посмотреть», — предлагает спикер.

Для понимания, насколько бизнес доволен работой ИТ, в компании решили измерять удовлетворенность заказчика — NPS, используя для этого простые метрики. В результате удалось обеспечить рост стабильности онлайн-каналов на 50%. «Уровень удовлетворенности заказчиков 8,9 из 10, а уровень удовлетворенности правления 8 из 10, что здорово», — резюмирует Федор Лежнев и добавляет, что такой подход позволил в этом году снова завоевать награду за лучшее мобильное и веб-приложение для инвесторов.

«Регуляторы отчасти стали катализатором нашего бизнеса, — утверждает Константин Герман, директор по продуктовому развитию LDM (ГК «Ланит»), — Благодаря им приличное количество банков, около 20 или 30, пришли к нам с вопросом, как перевести досье клиентов в электронный вид».

Оказывается, задача по переходу от бумаги к ЭДО в банках все еще актуальна. «Получается, я не совсем правильно себе представлял уровень автоматизации этого направления в банках», — признается эксперт. По его словам, переход на клиентское досье в электронном виде способен изменить устоявшиеся банковские процессы, потому что работа с клиентскими документами подразумевает участие почти всех имеющихся у компании информационных систем. И если в банке была бумага, а производственные процессы и внутренние регламенты он менять не готов, то переход на ЭДО непрост.

Драйверов внедрения электронного досье несколько: это и встречные проверки, и налоговые задолженности, и тот факт, что банки из топ-30 обрабатывают вручную до 100 тыс. запросов в год. Константин Герман рассказал, с чем именно столкнулась его компания, решая задачи крупных финансовых организаций, и дал несколько советов.

Двигаться нужно поэтапно. Например, шаг номер один — начните с того, что складываете свою бумагу в одно место. Научились складывать? Теперь давайте создадим какую-то структуру из того, что получилось. Обращайте внимание на точку создания документов, автоматизируйте ввод данных из клиентских документов. Еще один совет: проверьте, возможно, то, что вам нужно, уже сделало для вас государство. «Для крупных банков это может быть очевидно, а для небольших — нет. Большинство клиентских документов уже существует в электронном виде, поэтому вместо того, чтобы оцифровывать бумагу, можно сходить на «Госуслуги» или сайт ФНС. Конечно, потребуются коннекторы, но это упростит жизнь», — говорит докладчик.

Внедрение электронного досье клиента требует изменения бизнес-процессов и культуры организации

Источник: LDM, 2023

А вот что касается лоукода, который за последнее время так полюбился бизнесу, то тут надо быть осторожным. Лоукод не нужно путать с ноукодом. Первый служит помощником при автоматизации рутинных операций и имеет ограничения в настраиваемости, проблемы с производительностью и сложности в части управления и контроля.

«Лоукод штука хорошая, ноукод тоже, но все это хорошо не для любых задач», — предлагает осознанно применять технологии Константин Герман и рекомендует обратить внимание на решение LANIT Document Management. По его словам, эта платформа объединяет масштабируемость, возможность интеграции, надежность ЕСМ мирового класса и удобного, адаптированного под российского пользователя конструктора прикладных решений. «Обращайтесь, будет интересно», — завершает выступление спикер.

Наша определенность — это неопределенность

Когда горизонт планирования сужается до нескольких часов, люди перестраиваются быстро, а вот отделы — не очень. «Давайте поговорим об этом», — предлагает Елена Григорьева, управляющий директор Абсолют Банка. Банк обладает достаточным уровнем цифровой зрелости для того, чтобы реализовывать цифровую стратегию. Здесь развивают дистанционные сервисы для клиентов и отказываются от бумаги.

ИТ-отдел в банке насчитывает 200 человек, это примерно 10% от численности всего персонала. «Но мы же понимаем, что 200 человек не могут разрабатывать, развивать и поддерживать всю цифровую инфраструктуру, поэтому мы начинаем выкручиваться», — рассказывает Елена Григорьева. Собственных разработок не очень много, курс взят на аутсорсинг и аутстаффинг. «Однако тот человеческий потенциал, что у нас есть, мы стремимся использовать максимально эффективно», — подчеркивает Елена Григорьева.

Гибкость — ключевое направление развития в Абсолют Банке. Как это выглядит, становится понятно на примере замены АБС собственной разработки на промышленное решение. Был 2020 г., и проект сразу не задался, так как вся команда ушла на самоизоляцию. Через год она и вовсе обновилась на всех уровнях, включая руководителя проекта. «Я пришла, когда до запуска оставалось 5 месяцев, — вспоминает Елена Григорьева. — Начала руководить этим проектом с августа 2021 года и честно говорю, что примерно два раза в неделю просто приходилось садиться с людьми и думать, что делать дальше».

В данном случае менеджер проекта являлся по совместительству еще и кризис-менеджером. «Гибкое управление и максимальная вовлеченность сотрудников банка в проект — два фактора нашего успеха. Мы не зашоривались, не боялись признавать свои ошибки и постоянно думали, туда мы идем или не туда. Такой увлеченности людей, а я занимаюсь внедрением АБС 20 лет, я еще не видела», — говорит Елена Григорьева и добавляет, что проектная методология команды — это отсутствие ортодоксальной методологии.

«Кто не знает, я поясню — внедрение АБС достойно медали героя для человека, который этим занимается», — комментирует выступление Елены Григорьевой модератор.

Геннадий Гребеник, директор по трансформации Фора Банка, сразу обозначил, что банк занимает 84 место по активам. По его словам, маленькие банки наблюдают, как банковские системы гигантов рынка превращаются в монстров. Этому способствуют три фактора.

Во-первых, изменение моделей бизнеса. Если при становлении рынка во главе угла был корпоративный бизнес, то после внедрения системы страхования вкладов и быстрого развития розничного сегмента, после бума потребительского кредитования и развития ИТ, рынок приблизился к насыщению. Происходит консолидация, концентрация и формирование группы лидеров на рынке финансовых услуг.

Во-вторых, на этом фоне стремительно растет число банковских продуктов. В-третьих, регуляторы не дремлют. Спикер привел таблицу, из которой видно, что с 2016 г. ежегодно выпускается не меньше 200 нормативных документов ЦБ. «А был момент, когда за год выпустили почти 300 таких документов, — вспоминает Геннадий Гребеник. — То есть каждые полтора дня выходит новый нормативный документ. Количество изменений огромно, и все они влияют на банковскую структуру и его ИТ».

Банки старательно растят свои ИТ-команды. Если посмотреть на лидеров, то в 2022 г. 25% сотрудников ВТБ были ИТ-специалистами. В Райффайзен Банке этот показатель составил 17%, в «Уральском банке реконструкции и развития» — 22%. В Фора Банке — всего 8%.

Что делать, если вы не принадлежите к топ-10? «Менять банковскую систему уже поздно, либо ее надо менять такими частями, чтобы текущий бизнес не развалился, потому что если в 2005 году поменять можно было за год, в 2010 году проекты шли три года, то теперь вообще вопрос, сколько это будет длиться», — размышляет Геннадий Гребеник.

В Фора Банке решили руководствоваться принципом «работает — не трогай», а также посмотреть на экономическую целесообразность изменений. Меняться начали с той стороны, где находится клиент — то есть с фронта. «Своя разработка тут — идеальный вариант, потому что это та точка, где мы коммуницируем с клиентом, — говорит докладчик. — Но важно понимать, где мы находимся. Есть у нас деньги на идеальный фронт или нет». Кроме того, в банке решили создать свою лоукод-платформу для управления структурой через метаданные, автогенерации простых интерфейсов, с возможностью подключения расчетных структур.

Однако и с лоукодом стоит быть осторожным. «Нам показалось, что лоукод будет классным для процессов, связанных с прохождением проверок и там, где есть конвейеры. Думали, что будет хорошо, — объясняет Геннадий Гребеник. — Первое внедрение в мидл-офисе было сравнимо с разработкой с нуля, второе показало незначительную экономию и лишь на третьем решении показалось, что можно ожидать экономии в районе 20%. Почему? Потому что в любом случае нужна интеграция, адаптация конструктора и создание базовых компонентов. Еще плохо то, что наблюдается непредсказуемость платформы: она сложная и мы не могли собрать ее по несколько месяцев».

Кроме того, спикер пожаловался на то, что некоторые решения на рынке и раньше были не особо хорошими, а сейчас их и вовсе нет. Пришлось заниматься разработкой самостоятельно. «Выйти на рынок и купить не представляется возможным», — сетует он.

Как оценить эффективность ИТ

Зато на рынке много технологий и подходов. «Начинаешь копаться в них, все нравится, думаешь, как классно, хочется все внедрить или хотя бы попробовать», — признается Илья Батай, директор по информационным технологиям банка «Синара». 10 месяцев назад, когда он только присоединился к команде, запрос от бизнеса был таков: провести реструктуризацию ИТ.

Agile, Kanban, Waterfall, ITSM… Подходов немало, что выбрать? «Смотришь, а у нас все это есть, и в разных комбинациях, — рассказывает Илья Батай. — За последние 6 лет банк активно рос, появлялись разные направления автоматизации. Мы получали от бизнеса задания, в ответ выдавали демо и релизы».

С одной стороны, наборы технологий в разных составах и комбинациях — это хорошо. «У нас хорошие ИТ-решения, они получают награды, сложились сильные кросс-команды», — комментирует спикер. Но есть маленькое «но»: «Чем больше мы становимся, тем сложнее организовать взаимодействие людей. Четверть компании «Синара» — это айтишники, и у всех бизнес-отделов возникал вопрос: а что они вообще делают? «Непрозрачность — это проблема», — подчеркивает Илья Батай. Бизнесу нужен финансовый результат, тогда как ИТ-отдел делает красивые продукты.

Идеальный вариант — продуктовый подход. Казалось бы, что мешает? А мешает отсутствие квалифицированных владельцев продукта со стороны бизнеса. «Опыт выступавшего здесь «Абсолют банка» у нас точно не сработает. Для полноценного владения продуктом нужен опыт и знания. Это тяжелая задача», — уверен докладчик. Мешает и то, что ИТ придется расстаться с ролью лидера решений. «Нам говорили сделать, и мы становились царями и богами, но не думали про заработок банка, точнее, это все было на задворках сознания, — вспоминает Илья Батай. — Вот модератор конференции из «Альфа Капитала» рассказывал, что у них NPS — это один из ключевых показателей. У нас тоже было так, но теперь мы хотим перефокусироваться на деньги».

ИТ должно уступить бизнесу роль владельца продукта и перейти к бизнес-продуктово-ориентированному подходу. Нехватку специалистов планируется закрывать постепенно: учить, растить, нанимать. Что касается реформ, которые нужны, чтобы департаменты банка перестали напоминать феодальные государства, то тут возможен выбор, по какому пути пойти, чтобы перестроить ИТ, собрав все в единую структуру.

Варианты построения ИТ

Источник: Синара, 2023

«Для нас самым важным было, чтобы разработчики работали как единая команда разработчиков, а саппорт — как единая команда поддержки. Именно это мы и выбрали в качестве основного вектора построения ИТ-инфраструктуры», — делится спикер. Теперь здесь собирают пилотные продуктовые команды, выстраивают прозрачность в конвейере ИТ-agile. «Через 2-3 года планируем полностью перейти на нормальные продуктовые команды, но это не точно. Горизонт планирования сейчас у всех короткий», — улыбается Илья Батай.

«А мы пришли к осознанию, что нам нужна трансформация, в тот самый момент, когда всему рынку это слово порядком надоело, — признается Артур Аверьянихин, руководитель центра по работе с данными ФГ БКС. — Зато мы можем смотреть на опыт других компаний, которые через это уже прошли».

Зачем понадобилась трансформация? Спикер предлагает представить себе организацию, которой 28 лет. Это холдинг с централизованным управлением, в каждой вертикали «растет» свой ИТ. Естественным следствием становится гетерогенная инфраструктура разного уровня зрелости. Внезапно компания сталкивается с большим ростом клиентской базы. Появляются практики, которые начинают расти и влетают бизнесу в копеечку. Вот тут-то и наступает момент трансформации. «У нас есть стратегия, мы ее делали внимательно и на три года, но бизнес говорит открыто — мне нужно прямо сейчас, мне нужны конкретные решения», — поясняет Артур Аверьянихин.

От трансформации перешли к эволюции. Эволюция от трансформации отличается тем, что практики, которые работают, находят внутри, а не привносят снаружи. «Мы научились в этом году быстро готовить MVP, а если говорить про данные, то еще нужно научиться авторизовывать дата-продукты», — рассказывает докладчик и сразу показывает цифры, которые говорят — еще в начале этого года срок поставки данных по запросу от бизнеса составлял 1 квартал. «Мне не стыдно это показать, — смело говорит Артур Аверьянихин. — Ведь так произошло не потому, что не было технологий или разработчиков с аналитиками, а потому, что есть процессы, которые непонятно как управляются. Потому, что есть безопасность. Кстати, мы поняли, что они не вставляют палки в колеса, мы с ними на одной стороне. Я расскажу, как разговаривать с бизнесом. Кажется, у нас это получается».

Стоит организовать команду, в которую будут включены дата-аналитик, дата-сайентист и бизнес-аналитик. При этом неважно, кто в каком отделе сидит. Эта команда будет отвечать бизнесу на вопросы, зачем и что именно делается. «Часто, когда бизнес приходит, он просто говорит нам, что делать. Эту дискоммуникацию надо убрать с помощью бизнес-аналитика, то есть человека, который понимает, чего именно хочет бизнес», — предлагает докладчик.

Задача первой группы делать так, чтобы MVP как можно раньше увидел свет и показал свою жизнеспособность. Но быстро — это не значит достоверно. За этот фактор отвечает группа, состоящая из дата-методолога, дата-стюарда и владельца данных. Третья группа Д-людей (D-people, как назвал их спикер) — это дата-инженеры, администраторы баз данных, дата-архитекторы и так далее — все те, кто отвечает за надежность.

Пирамида D-people

Источник: БКС, 2023

Благодаря всем перечисленным людям аналитика звонков клиентских менеджеров в БКС выросла с 5% до 100%. От омниканальности для клиента удалось перейти к персонализации (полноценно это случится уже в следующем году), и от классификации уйти в сторону кластеризации — это касается аналитики обратной связи и работы колл-центра.

Логически продолжить рассказ предыдущего докладчика пообещал Олег Санников, директор департамента операционной трансформации «Совкомбанк Факторинг», потому что тема его доклада тоже посвящена потребностям клиента. Но в его случае речь про клиентов факторинговой компании. В компании их разделили на три группы: внешние, внутренние (работники, участвующие в бизнес-процессе) и клиенты из сферы менеджмента. Эти группы сформированы по принципу одинаковости, однородности своих требований.

«Факторинг появляется там, где есть отношения между поставщиком и покупателем, то есть мы финансируем не просто сделку одного клиента, а торговые отношения, — углубляется в детали Олег Санников. — Вступая в факторинговую сделку, нам нужно мониторить обе ее стороны и весь жизненный цикл торговых отношений. Именно поэтому у нас как процесс онбординга, так и процесс финансирования должен быть максимально автоматизирован. Когда мы начали автоматизировать процессы в 2018 году, то задались вопросом, насколько проработаны требования клиентов к сервисам, как эти требования можно ранжировать и насколько четко они вообще артикулированы. Оказалось, что самые адекватные требования были у менеджмента, так как он хочет трех вещей: управляемости, контролируемости и прибыльности бизнеса».

В компании стараются делать сервисы, ориентированные на потребности клиентов. Однако это вовсе не означает, что нужно просто делать то, что говорят люди, ибо как говорил Генри Форд, «если бы я спросил людей, чего они хотят, они бы попросили более быструю лошадь», об автомобилях широкая публика в те времена еще не мечтала. Нужно выявить потребность бизнеса, а не просто спрашивать всех подряд, чего бы им хотелось.

Докладчик попросил запомнить три основных тезиса: клиент готов платить за сервис, который закрывает его потребность; сервисы для внутреннего клиента должны помогать ему достичь цели и, наконец, сервис должен решать конкретную бизнес-задачу.

Инфраструктура для финансовых организаций

Конкурентоспособность банков и их сервисов во многом зависит от правильного выбора как софта, так и железа. Руководитель направления продаж OpenYard Алексей Панков рассказал об официальном запуске производства серверов на собственном заводе компании в технопарке «Рязанский» и поделился планами по расширению продуктовой линейки бренда в 2024 г. «Мы российский вендор, которому принадлежит интеллектуальная собственность, связанная с производимым оборудованием. Наш завод построен в Рязанской области, там успешно запущено производство серверов третьего поколения, но на этом мы не останавливаемся — будет история с программно-аппаратными комплексами и коллаборация с крупными софтовыми производителями», — говорит докладчик.

Первый производственный модуль, запущенный на базе технопарка «Рязанский», уже осуществляет полный цикл работ: печать плат, монтаж компонентов, сборку и тестирование продуктов. Суммарный объем производимой вычислительной техники — 60 000 единиц в год. Далее OpenYard планирует глобальное расширение своей продуктовой линейки.

Продуктовая линейка OpenYard

Источник: OpenYard, 2023

Алексей Панков подчеркнул, что в компании очень ответственно подходят к разработке решений. Производство соответствует мировым стандартам. Используется собственная методология контроля качества готовой продукции. Например, каждая плата проходит рентген. «Система контроля качества — это то, чем мы гордимся. Мы тестируем серверы 78 часов, чтобы быть абсолютно уверенными в них», — уверяет выступающий. Эта методология динамически развивается и пополняется новыми инструментами.

Чтобы заказчики спали еще спокойнее, OpenYard обещает технологическую поддержку своей продукции. «Мы круглосуточно на линии, онлайн, и готовы не только предоставить оборудование взамен пострадавшего, но и можем выслать к вам своего инженера», — говорит Алексей Панков и приглашает всех желающих посетить Рязанский завод лично, осмотреть производство в рамках экскурсии.

Алексей Панков, руководитель отдела продаж и маркетинга, OpenYard: Наш завод построен в Рязанской области, там успешно запущено производство серверов третьего поколения, но на этом мы не останавливаемся Василий Никулин, руководитель группы разработки технических решений «Москва», CloudMTS: Наши клиенты решили довериться облаку, развернули виртуальную инфраструктуру, забекапили все, что необходимо, и теперь развиваются семимильными шагами Карапет Манасян, руководитель платформы производства, MOEX Group: Платформенный инжиниринг — это процесс, который дает возможность создавать удобные и простые инструменты самообслуживания для команд разработчиков, чтобы снизить объем нецелевых нагрузок Андрей Коресталев, директор центра компетенций платформенных и интеграционных решений, «РСХБ-Интех»: Мы приняли стратегическое решение развивать внутренние компетенции, внутренние команды разработки Денис Рылеев, руководитель направления центра компетенций платформенных и интеграционных решений, «РСХБ-Интех»: Java позволяет найти на рынке специалистов необходимого уровня и со знаниями банковского ландшафта Евгений Батухтин, начальник отдела сопровождения банковских телекоммуникаций, «Национальный расчетный депозитарий»: За СПФС будущее, по крайней мере в России и странах СНГ Александр Чирков, управляющий директор управления CRM и клиентской аналитики, банк ВТБ: Проекты, которые разрабатывает Банк России и Минцифры, позволят клиентам ощутить новый уровень сервиса. Вечные походы в офис с платежками уйдут в небытие Алексей Панков, руководитель отдела продаж и маркетинга, OpenYard: Наш завод построен в Рязанской области, там успешно запущено производство серверов третьего поколения, но на этом мы не останавливаемся Участники секции «Цифровизация финансового сектора» на CNews FORUM 2023

Поднять тему инфраструктуры для финансового сектора и поговорить о клиентах предложил Василий Никулин, руководитель группы разработки технических решений «Москва», CloudMTS. Для начала он объяснил, что представляет из себя CloudMTS сегодня. ЦОДы провайдера размещены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Астане, Алматы, Уральске, Екатеринбурге.

Компания предлагает услуги виртуальной инфраструктуры, резервного копирования, контейнерные, сетевые и ИБ-сервисы, объектные хранилища. Предусмотрено как размещение оборудования клиента, так и организация различных сетевых схем, а также комбинирование услуг.

Дополнительные ИБ-сервисы от CloudMTS

Источник: CloudМТС, 2023

Василий Никулин рассказал историю клиента CloudMTS. Это группа компаний, лидер на российском рынке лизинга. Задача стояла такая: нужен запуск программы «Легкий лизинг» и максимальная доступность критичных систем. «Они постоянно размышляли, построить ли свою площадку внутри компании или все-таки уйти в облако, — рассказывает докладчик. — Решили довериться облаку, развернули виртуальную инфраструктуру, забэкапили все, что необходимо, и теперь развиваются семимильными шагами». В результате проекта организована работа центрального офиса и 8 региональных филиалов, затраты на их инфраструктуру сокращены. Кроме того, у клиента появилась возможность быстро масштабировать бизнес.

Второй кейс связан с организацией удаленных рабочих мест для старейшего брокера российского рынка. «Клиент хотел получить гибкость, чтобы сотрудники могли работать и в офисе, и удаленно. Мы построили для них в облаке VDI-ферму и организовали CloudVPN», — говорит Василий Никулин и приводит отзыв клиента, который утверждает, что благодаря работе CloudMTS здесь смогли организовать нужное число (125 с возможностью увеличения) виртуальных рабочих мест, что не только расширило возможности удаленной работы, но и помогло заметно снизить затраты на эксплуатацию офиса.

С заботой о разработчиках

Следующим этапом в развитии DevOps и производственных процессов в целом является платформенный инжиниринг. Так считает Карапет Манасян, руководитель платформы производства MOEX Group. Он рассказал, как именно в компании внедряли этот подход. «Платформенный инжиниринг — это процесс, который дает возможность создавать удобные и простые инструменты самообслуживания для команд разработчиков, чтобы снизить объем нецелевых нагрузок», — объясняет спикер.

Отличие платформенного инжиниринга в том, что DevOps находится внутри конвейера доставки и отвечает на вопрос, как именно поддержать этот конвейер и саму инфраструктуру продукта, в то время как платформенный инжиниринг отвечает на вопрос, как создавать те самые классные сервисы для команд и разработчиков. «Сразу хочется подумать, что можно просто купить эту платформу, потому что сейчас их много, — рассуждает Карапет Манасян. — Но когда мы говорим про финансовый сектор, то забываем про две очень важные составляющие: сложность инженерного ландшафта и уникальность требований к такой платформе».

Проблемы при покупке сторонних платформ

Источник: MOEX Group, 2023

Цель создания собственной платформы в компании определили так: «Мы создаем внутреннюю платформу, состоящую из инструментов и инфраструктуры. Все это позволит командам самостоятельно создавать лучшие финтех-продукты, соответствующие принципам безопасности, качества и надежности, которые установлены в MOEX Group». Выступающий привел данные исследования, где рассматривалось, как влияет платформизация на скорость разработки и на процессы в компании. Так, например, выяснилось, что после внедрения платформы на 15 разработчиков требуется один инженер сопровождения против восьми ранее. Среднее время онбординга нового разработчика сократилось с двух недель до двух дней. «Лично у нас lead time, за которым вечно гонится бизнес, снизился с 13 дней до 4. Это, конечно, средняя температура по больнице, у каждой компании тут будут свои цифры, но, тем не менее, это классный результат», — считает Карапет Манасян.

Результаты в цифрах и правда выглядят неплохо: процесс DevSecOps и работы с внешними библиотеками ускорился в 3 раза, от 40 DevOps-инженеров удалось перейти к платформенной команде в 15 инженеров. Скорость создания нового базового микросервиса сократился от 3 часов до 1 минуты с подключением всех интеграций. Сократилось и время сравнивания окружений: с 4 часов до 1 минуты.

Андрей Коресталев, директор центра компетенций платформенных и интеграционных решений «РСХБ-Интех», и Денис Рылеев, руководитель направления центра компетенций платформенных и интеграционных решений «РСХБ-Интех», рассказали, как в Россельхозбанке внедрили ИТ-платформу инвестиционного бизнеса.

«Примерно два с половиной года назад мы запустили глобальную активность по трансформации инвестиционного бизнеса и приняли стратегическое решение развивать внутренние команды разработки. Сейчас у нас порядка 20 команд, которые полностью покрывают потребности инвестиционного направления в части поддержки и развития, существующих ИТ-решений и создания новых продуктов для наших клиентов», — начинает доклад Андрей Коресталев.

Предпосылок у проекта было несколько. Это и разрозненный технологический стек, и высокая степень дублирования функциональности в различных информационных системах. Низкий уровень автоматизации процессов CI/CD способствовал большому количеству ручных операций при подготовке и установке релизов, доставки ценности до конечного клиента, а также к высокому риску допустить трудно отслеживаемую ошибку. Все это приводило к значительному росту стоимости разработки, тестирования и сопровождения как для существующих ИТ-решений, так и при реализации новых систем, к высокому значению показателю time-to-market. Длинные релизные циклы и сложности с прототипированием не позволяли в достаточной степени быстро бизнес-заказчику вывести на рынок, а клиентам получить новые продукты.

ИТ-платформа должна была устранить обозначенные проблемы, предоставив общий унифицированный технологический стек, набор фреймворков и программных библиотек, сократить количество и объем ручных операций в части процессов сборки и деплоя, обеспечить автоматическое версионирование сервисов, DevSecOps и независимые релизные циклы для выделенных функциональных подсистем.

Новые программные модули предполагалось реализовывать в парадигме микросервисной архитектуры, соответствуя единым правилам построения решений на базе платформы. Задача стояла сфокусировать продуктовые команды прежде всего на разработке бизнес-ценности, сократить сроки и стоимость разработки через переиспользование базовой платформенной функциональности и общих аппаратных ресурсов, сократить time-to-market.

Именно так мы пришли к идее создать общую программную платформу для наших основных продуктовых фабрик», — поясняет Андрей Коресталев и перечисляет, какие основные платформенные решения реализованы.

Сейчас разработаны подсистемы справочников, уведомлений, конвертации данных, отчетов. Подсистема аудита позволяет фиксировать все ключевые этапы бизнес-процессов, обеспечивает долгосрочное хранение данных и визуализацию для анализа бизнес-процесса и клиентского пути. Кроме того, разработан набор интеграционных low-code -модулей для настройки взаимодействий между информационными системами инвестиционного бизнеса, внедрена фабрика рабочих мест (фронтальный слой, микрофронты с общим механизмом управления зависимостями).Что касается технологического стека, то основной язык программирования платформы— это Java для backend- сервисов, считаем, что сейчас этот язык является де-факто стандартом индустрии в банковском секторе, JavaScript/TypeScript и React для frontend-модулей. Мы полностью автоматизировали процессы CI/CD для наших информационных систем, собираем и деплоим с использованием GitLab CI в Kubernetes, придерживаемся event-driven архитектуры, активно используем Kafka для организации транспорта между программными модулями»

«Исторически сложилось, что Java — это основной язык для банковских продуктов, — комментирует выбор Денис Рылеев. — Соответственно на рынке присутствует достаточное количество специалистов с необходимым объемом знаний в части проектирования банковских решений». Исходя из таких же предпосылок, в качестве основного фреймворка разработки был выбран Spring Boot 3. «Третья версия представляет возможность использовать последние наработки в области асинхронного и многопоточного программирования, такие как: Project Reactor, WebFlux, R2DBC, Poject Loom, — говорит Денис Рылеев.

«Мы не являемся консерваторами и пытаемся искать пути дальнейшей оптимизации, поэтому уже сейчас есть идеи написать некоторые микросервисы на Kotlin и применить native-компиляцию Java кода с помощью GraalVM.»

В сердце системы Kafka, с помощью которой обрабатываются гигантские объемы информации. Применение Kafka между отправителями событий и базами данных позволяет снять пиковые нагрузки, обеспечивает отсутствие потерь транслируемых событий. Более того Kafka, это уже не просто брокер сообщений, а целая экосистема, которую мы используем и как базу данных, и как интеграционный адаптер. Например, плагины Каfka connect позволяют сэкономить на разработке интеграционных решений, Debezium + Kafka обеспечивают эффективное CDC решение, и так же позволяют строить "бесплатные" интеграции. А compacted topics самой Kafka мы используем, как распределенные кэши.

Для интеграции больших объемов информации используется S3-кластер. Длительное хранение обеспечивает Postgre, а Elasticsearch/Opensearch отлично подходит для текстового поиска по логам и построения интерактивных дашбордов.

SWIFT улетел, но возвращаться не нужно

Сервис-бюро системы передачи банковских сообщений (сокращенно СПФС), стало темой доклада Евгения Батухтина, начальника отдела сопровождения банковских телекоммуникаций из «Национального расчетного депозитария». «Что такое сервис-бюро? — начал он. — Все, наверное, слышали о таком на примере SWIFT».

Когда в 2014 г. Банк России изобрел СПФС (надежный и безопасный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям) в качестве альтернативы системе SWIFT, в «Национальном расчетном депозитарии» задумались о том, что рано или поздно решение будет развиваться и понадобится некоторым клиентам, в первую очередь — зарубежным. СПФС обеспечивает выполнение требований Банка России по использованию отечественной финансовой инфраструктуры при проведении внутрироссийских финансовых операций. «Наверное, многие уже слышали о решении совета директоров Банка России с 1 октября перевести весь трафик по расчетной деятельности на альтернативные системы», — говорит докладчик.

Банки с 2014 г. неспеша подключались к СПФС. «Это было обусловлено тем, что у всех были выстроены автоматизированные процессы и никто не хотел вкладываться и переходить на альтернативу», — вспоминает Евгений Батухтин. Сервис-бюро — это оптимальный вариант для подключения к СПФС. Сервис от НРД имеет несколько преимуществ: отсутствие затрат на интеграцию с Банком России, доступность всех сервисов СПФС и работу по уже существующим каналам связи.

Процесс взаимодействия «банк-банк» через сервис-бюро НРД

Источник: Национальный расчетный депозитарий, 2023

Срок подключения — месяц. «СПФС сегодня — это 460 участников, из которых по итогам 2022 года 106 нерезидентов. Более половины нерезидентов подключено через наше сервис-бюро. Мы предлагаем простое технологическое решение», — говорит выступающий. Что касается безопасности, то здесь внедрена система защищенного документооборота клиента Банка России EDSmart. EDSmart является АБС-независимым модулем интеграции, обеспечивающим полный цикл обработки всех типов входящих и исходящих электронных сообщений в форматах альбома УФЭБС во взаимодействии с программным комплексом АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС.

В качестве средства криптографической защиты информации используется СКАД «Сигнатура». Корректность встраивания СКАД «Сигнатура» подтверждена исследованиями управления «А» Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России. «За СПФС будущее, по крайней мере в России и странах СНГ», — заключает докладчик в ответ на вопросы из зала.

Государство работает над уровнем сервиса

Опытом работы с корпоративными клиентами поделился Александр Чирков, управляющий директор управления CRM и клиентской аналитики ВТБ. В 2019 г. в банке поняли, что настало время перемен. «Мы стали осознавать, что те задачи, которые мы ставим перед нашей CRM-системой, выполняются совсем не так, как требуется бизнесу. Нужно было думать, куда двигаться дальше, потому что и тогда, и сейчас выбор CRM — это непросто», — говорит докладчик.

В банке начали развивать собственную систему, которая удовлетворяла бы потребности бизнеса и решала задачи по построению взаимоотношений с клиентом. «Принятое решение оказалось пророческим, и теперь мы занимаемся даже не импортозамещением, а импортоопережением. Ключевой клиентский модуль нашей CRM внесен в реестр отечественного ПО», — отмечает Александр Чирков. Помимо этого модуля в омниканальной платформе есть модули «Отчетность», «Пайплайн», «Управление отношениями», «Бизнес-планирование», аналитический блок и так далее.

ВТБ — это группа компаний с широкой географией присутствия. В его состав входит не менее 20 участников и 1 миллион юрлиц в качестве клиентов. «Мы сделали так, что когда клиент, если он уже у нас где-то обслуживался, приходит в любую компанию из группы ВТБ, он нам знаком, и процесс онбординга, до сих пор один из наиболее продолжительных в банковском секторе, для него значительно сокращается», — поясняет спикер. Крупные компании, от которых требовались толстые папки с документами, уже оценили, насколько удобнее стало работать с группой ВТБ.

Сократить рутинные операции помогает и интеграция с государственными сервисами и информационно-аналитическими системами. Теперь представление о деловой репутации клиента, его финансовом положении может формироваться автоматически. Планируется, что в будущем процесс работы будет еще быстрее, еще проще и вообще обойдется без документов. Этому способствует и само государство. «Государство задумалось, как сделать жизнь компаний проще при взаимодействии с финсектором. Проекты, которые разрабатывает Банк России и Минцифры, позволят клиентам ощутить новый уровень сервиса. Вечные походы в офис с платежками уйдут в небытие», — уверен Александр Чирков.

Итоги CNews FORUM 2023

Шестнадцатый по счету CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — стал рекордным по масштабу и количеству участников. CNews FORUM посетили более 1700 человек. Было заслушано около 120 экспертных докладов. На выставочном пространстве форума было представлено более 60 стендов.

Максут Шадаев, глава Минцифры: Мы должны с 2025 года запустить новую программу под названием «Национальная экономика данных» Участники CNews FORUM 2023 получили возможность получить ответы на свои вопросы в ходе открытого диалога с министром Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС: Для успешной трансформации необходимы профессионалы, владеющие мультидисциплинарной экспертизой и имеющие глубокие знания в нескольких областях В 2023 году «Р7-Офис» выпустил редактор диаграмм и схем «Р7-Графика», который может занять до 80% рынка в России. Премию «Технология года» получили Виталий Шаев, руководитель центра компетенций, и Вадим Харитонов, начальник отдела системного администрирования компании «Р7» Евгений Абакумов, директор по информационной инфраструктуре Росатома: Мы становимся вендором ИТ-ландшафта, в котором присутствуют решения самых разных разработчиков T1 Cloud создал одну из самых высокопроизводительных облачных платформ на рынке. Премию «IaaS провайдер года 2023» получил Сергей Малышев, руководитель группы инфраструктурных продуктов компании T1 Cloud Евгений Чаркин, заместитель генерального директора РЖД: К 2030-2035 г. управление железными дорогами будет осуществляться на основе данных, обслуживание инфраструктуры и подвижного состава будет производиться по фактическому состоянию, появятся беспилотные локомотивы, а взаимодействие с клиентами, партнерами и государством полностью перейдет в цифровой вид Премия в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года» присуждена сервису «Предоставление мест на ярмарке выходного дня». Ее получили Алина Желнова, начальник отдела перевода услуг и сервисов в электронный вид ДИТ Москвы, и Александр Каушанский, заместитель генерального директора группы компаний «Программный Продукт» Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка: Банк во многом ориентируется на собственную разработку ключевых ИТ-систем: в 2022 г. ее уровень составлял 56%, а к 2024 г. должен вырасти до 70% Проектом года был признан «Переход на налоговый мониторинг», реализованный в Почта Банке. Награду получили Виталий Соловьев, заместитель главного бухгалтера Почта Банка, и Ксения Солдатенкова, директор по развитию бизнеса вендора НОТА Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям «1С»: На сегодня «1С» предлагает решения для цифровизация практически всех подразделений всех видов бизнеса. Ее система может запускаться на платформе «ГосТех» Победителем в номинации «CRM-система года» стала SberCRM. Награду получила Надежда Оберемок, генеральный директор компании «Сбер Бизнес Софт» Награду «ВКС года» получил Андрей Врацкий, генеральный директор компании eXpress: Одних ВКС уже недостаточно. Компании, которые вовремя не отреагировали на этот тренд, теряют конкурентоспособность «ИБ-прорывом года» была признана компания R-Vision — разработчик систем кибербезопасности. В 2023 году она представила сразу две важные технологии, громко заявив о себе на ИБ-рынке и встав в один ряд с лидерами отрасли. Награду получил Андрей Милованов, коммерческий директор компании R-Vision Проектом года в области цифровизации торговли стала миграция интернет-магазина федеральной сети lady & gentleman CITY в облако Cloud.ru. Награду получил Алексей Распопов, менеджер продуктов Cloud.ru Победителем в номинации «MDM-решение года в промышленности» стала корпоративная система управления нормативно-справочной информацией металлургического холдинга AF MDM. Награду получил Антон Шмаков, директор по развитию ИТЦ «Аусферр» Антон Петухов, ИТ-директор «Дом.рф»: Для реализации проекта по импортозамещению системы процессинга карт потребуется от 1 до 2 лет, общий объем затрат оценивается в 140 млн. руб. Платформа Efros Defence Operations была принята лучшей в номинации «Защита ИТ-инфраструктуры: платформа года». Награду получил Сергей Никитин, руководитель группы управления проектами Газинформсервис Олег Аксенов, директор технического департамента «ЛАНИТ-Интеграция»: Мы как интегратор постоянно актуализируем свои знания, следим за всеми законодательными нюансами и поможем вам соблюсти технику безопасности в «горах»: сориентироваться на местности и не оступиться Победителем в номинации «Анализ разговоров: решение года» была выбрана система речевой аналитики от АБК. Награду получил Дмитрий Теплицкий, генеральный директор компании АБК. Елена Новикова, президент группы компаний Polymedia: Для управления ситуационным центром важно выбрать правильную платформу. Polymedia создавала такую платформу около 5 лет и инвестировала в нее миллиарды рублей Лауреатом премии «ИТ-аутсорсинг для финансового рынка: компания года» стала группа компаний Innovative People. Награду получил Иван Белан, директор проектного офиса группы компаний Innovative People Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^р»: Усложнение инфраструктуры приводит к созданию системы управления, построенной на совершенно новых принципах. Различные домены управления объединяются в единую функциональную графовую CMDB Решением года стал Squadus — цифровое рабочее пространство от «Мой Офис» для совместной работы команд и корпоративного общения. Награду получил Павел Калякин, генеральный директор компании «МойОфис» Максим Нальский, основатель «ФинГрад», рассказал об опыте внедрения единого отраслевого казначейства на базе отечественного ПО в госкорпорации «Роскосмос» Сергей Артюхов, директор дивизиона Platform V Works «СберТех»: Platform V Works объединяет инструменты для эффективного управления разработкой ПО и совместной работы команды. Они позволяют создать полностью российский конвейер разработки программного обеспечения Дмитрий Аникин, директор по развитию Global ERP: Global ERP может стать альтернативой SAP ERP — оно создавалось специально для крупнейших компаний Анатолий Денисов, главный редактор «Рейтинга Рунета»: В интернете существует немало рейтингов, но в них ИТ-компании оцениваются или по объему выручки, или по другим, не всегда прозрачным показателям Артем Натрусов, вице-президент по ИТ ЕВРАЗ: По результатам 2021 и 2022 гг. экономический эффект от цифровой трансформации ЕВРАЗ составил $150 млн в годовом выражении. В 2023 г. темп несколько замедлился с учетом того, что фокус был на оптимизации себестоимости, а не на дополнительных объемах На CNews FORUM 2023 состоялся розыгрыш призов CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний, представителей органов власти и всех, кто любит ИТ CNews FORUM проводится уже в 16-ый раз и является любимым мероприятием участников ИТ-отрасли Чтобы заслушать 120 экспертных докладов, участникам CNews FORUM потребовался целый день Максут Шадаев, глава Минцифры: Мы должны с 2025 года запустить новую программу под названием «Национальная экономика данных»

«За прошедший год российским предприятиям и органам госвласти удалось проделать огромный объем работы по поддержанию устойчивости ИТ-инфраструктур и по их модернизации на основе отечественных технологий. Несмотря на беспрецедентное давление, России удается успешно противостоять всем вызовам. И как гласит народная пословица «Нет худа без добра». Благодаря неблагоприятным обстоятельствам многие высокотехнологичные индустрии и научные центры нашей страны получили новый импульс для развития. Страна переживает очередной технологический рывок и отрасль информационных технологий находится в авангарде этой глобальной трансформации», — говорит главный редактор CNews Александра Кирьянова.

Главные мероприятия форума

На старте CNews FORUM состоялся диалог с отраслью главы Минцифры Максута Шадаева. Затем в пленарной части форума выступили заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин, директор по информационной инфраструктуре «Росатома» Евгений Абакумов, заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов, ИТ-директор Дом.рф Антон Петухов, первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, вице-президент по ИТ «Евраз» Артем Натрусов и многие другие.

В сессионной части было проведено пять тематических отраслевых секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Информационная безопасность», «Цифровизация торговли», «Цифровая трансформация». Своим видением цифрового развития России поделились представители крупнейших компаний ВТБ, Абсолют банк, Русагро, «Самолет», «Аэропорт Шереметьево», СИБУР, «Московская биржа», X5 Group, СОГАЗ, Норникель, НЛМК.

Лауреатами ежегодной премии CNews Awards стали 14 компаний, предложивших в текущем году наиболее яркие, социально-значимые проекты, оказавшие влияние на рынок ИТ и телекоммуникаций России.

Следующий CNews FORUM Кейсы и вручение ежегодных премий «Инновация года» и «Импортозамещение года» состоятся в июне 2024 г.



























