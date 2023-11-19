Цифровая трансформация – это постоянный процесс, новый импульс которому дали санкции и исход иностранных игроков с отечественного рынка. Эксперты и лидеры разных отраслей собрались на CNews FORUM 2023, чтобы обсудить инструменты и решения, которые помогают компаниям на пути цифровой трансформации в условиях импортозамещения и кадрового голода. Они разбирались с тем, какие проблемы принес 2023 г., и как их можно решить с помощью отечественных ИТ-решений.

Цифровая трансформация на фоне импортозамещения

Сессию, посвященную цифровой трансформации на фоне импортозамещения открыл CIO Kept Дмитрий Иншаков. Он дал определение понятию «цифровая трансформация» (ЦТ) – это комплексное преобразование бизнеса, связанное с успешным переходом к новым бизнес-моделям, каналам коммуникаций с клиентами и поставщиками, бизнес-продуктам и производственным процессам, корпоративной культуре. Эти принципы базируются на новых подходах к управлению данными с использованием цифровых технологий и приводят к существенному повышению эффективности и долгосрочной устойчивости бизнеса.

Среди проблем на пути ЦТ эксперт выделил санкции и уход иностранных вендоров, рост киберугроз, ужесточение требований регуляторов и дефицит квалифицированных кадров. Но как показал опыт отечественных компаний, эти проблемы решаемы. Например, с помощью российских вендоров, отметил Дмитрий Иншаков. По его словам, проблему киберугроз также можно решить с помощью создания SOC и роста приоритета ИБ, повышения осведомленности и ИБ-грамотности каждого сотрудника. Необходимо также вести диалог с регулятором и стремиться соответствовать его требованиям. Вопрос дефицита кадров решается за счет дополнительного обучения, воспитания стажеров, мотивации, аутсорсинга, предоставления гибридного формата работы и других инструментов.

Михаил Лобанов, руководитель направления Low Code и CRM AUXO рассказал о том, как происходит выбор оптимального российского ИТ-решения. В 2022 г. AUXO предлагала рынку решения таких иностранных вендоров как SAP, Microsoft, Oracle и др. Все компании либо прекратили деятельность на территории России, либо приостановили техподдержку. Эти продукты были заменены на «Битрикс24», «1С», «Форсайт» и другие российские аналоги.

Чем можно заменить решения ушедших иностранных вендоров

Михаил Лобанов рассказал и об опыте работы с крупнейшими компаниями по переводу на импортозамещенные решения. AUXO провела аудит системного ландшафта клиента, в ходе которого были определены цели цифровой трансформации и ее стратегия. На выходе были предложены альтернативные поставщики ПО, разработана дорожная карта трансформации и развернута среда для концептуального тестирования элементов модели изменения ИТ-ландшафта.

По словам вице-президента и руководителя ИТ-направления МТС Банк Алексея Клепикова, очень важно, как и с какой скоростью доставлять цифровые ценности. В этом и состоит суть цифровой трансформации. Компания может приступить к цифровизации в любой момент. Главное правильно выбрать цель.

При этом импортозамещение ни в коем случае не заменяет цифровизации, а ускоряет процесс принятия правильных решений, отметил Клепиков. В МТС Банке нет задачи создавать «хайп» на технологиях, он предпочитает использовать базовые и известные решения для достижения стабильного и высокого результата.

Для продуктовой трансформации необходимы люди. Если компания четко понимает, чего она хочет и как собирается этого достичь, легко определить необходимый объем персонала. Для решения этой задачи не нужно много людей. Алексей Клепиков считает, что специалистов в «штуках» хватает, на рынке недостаток именно квалифицированных кадров. МТС занимается обучением и стажировкой специалистов. При этом многие из них очень переоценивают свою квалификацию, отмечает эксперт.

Михаил Сизов, управляющий партнер, и Ирина Ефремова-Гарт, директор по устойчивому развитию «Мобиус Технологии», рассказали о корпоративной цифровой ответственности. Корпоративная цифровая ответственность — это обязанности компании, связанные с влиянием, рисками, проблемами и возможностями развития цифровых технологий и цифровой трансформации.

Михаил Сизов отметил дефицит кадров, а также сложности с их удержанием и мотивацией. Он уверен, что молодым компаниям, которые хотят процветать на российском рынке, необходимо внедрять принципы устойчивого развития.

По словам Ирины Ефремовой-Гарт, стратегия устойчивого развития социальных инвестиций должна быть на 100% сонастроена со стратегией развития бизнеса, вовлеченностью представителей целевых групп в процесс создания дизайна программ и переосмыслением партнерства. «Можно сколь угодно долго рассчитывать на регулятора, который установит правила, но по примеру других отраслей, саморегуляция и принятие на себя обязанностей, которые связаны не только с рисками цифровых технологий, но и с расширением возможностей разных отраслей, очень важны», — говорит она.

«Мобиус Технологии» готовы предложить консультации и содействие в области корпоративной цифровой ответственности. Спикеры отметили важность формирования экосистемы программ социального инвестирования, интеграции в инициативы, доказавшие свою эффективность.

Инструменты цифровизации в различных отраслях

Александр Васильев, начальник управления центром развития цифровых технологий «Норникель», рассказал о том, как выбрать между собственной разработкой и локализацией. Экономический эффект портфеля инновационных проектов компании составляет около 2% EBITDA.

Центр развития цифровых технологий, по словам Александра Васильева, состоит из подразделений формирования инновационного портфеля, внутренней и внешней разработки, а также команды поддержки решений.

Цифровые проекты на производстве имеют свою специфику, и реализовать их могут далеко не все подрядчики. Помимо этого, из-за частых изменений на производстве необходимы непрерывное обновление и поддержка цифровых решений. При этом на предприятиях, как правило, нет готовых специалистов для проведения и анализа данных, а необходимость много работать с такими задачами – есть. Еще одна сложность — импортозамещение.

«Норникель» выстраивает систему осознанного внедрения цифровых технологий. Компания анализирует узкие места, оценивает потенциал повышения производительности и качества производства, выстраивает приоритеты и в соответствии с ними внедряет цифровые решения. Компания также проверяет гипотезы в формате пилотов в условиях реального производства и только потом переводит их в промышленную эксплуатацию.

Евгений Груздев, руководитель программ, и Никита Токарев, руководитель мобильных решений НЛМК, рассказали о внедрении TMS для управления собственным автотранспортом. Ранее компания использовала собственную разработку на основе решения ушедшего Oracle.

Евгений Груздев сообщил о предпосылках внедрения решения: снижение затрат на транспорт, сокращение расхода топлива, контоль вывоза шлаков и пр. В ходе проекта реализовано планирование доступности автопарка, учет заявок и исполнения рейсов, учет транспортных средств, агрегатов, шин, технического состояния ТС, расчет заработной платы и др.

Никита Токарев рассказал о создании мобильного приложения для клиента-заявителя на автотранспорт. Проект был начат в декабре 2020 г. и завершен в июне 2023 г. Решение интегрировано с «Яндексом». В результате внедрения TMS компания снизила затраты на автотранспорт, оптимизировала численность диспетчеров, повысила уровень автоуслуг и скорость оформления заявок и пр.

Сергей Васильев, директор дирекции по цифровым и информационным технологиям ОТЭКО выступил с докладом о цифре в производстве. Среди инструментов цифровизации спикер выделил большие данные (предиктивная аналитика/мониторинг для предотвращения аварий), интернет вещей (новые АСУТП и др.), роботизацию процессов, компьютерное зрение, дополнительную и виртуальную реальности и искусственный интеллект.

Инструменты цифровизации

Сергей Васильев рассказал о внедрении специализированной модели, которая может предсказать воспламенение угля, вместо дорогостоящей закупки тепловизоров. Это позволило сэкономить компании сотни миллионов рублей. Спикер также описал процесс внедрения новых решений, который состоит из проверки концепта, создания прототипа, MVP и финального продукта.

Владимир Замаруев, директор по информационным технологиям Уральского завода гражданской авиации, рассказал о цифровой трансформации авиастроительного предприятия в условиях дефицита кадров. В ходе цифровой трансформации завод столкнулся с рядом сложностей, среди которых низкий стартовый уровень цифровизации, низкая базовая вовлеченность функциональных заказчиков, внешние факторы (COVID, кибератаки, исход вендоров и пр.).

В этой ситуации Уральский завод гражданской авиации удалось задействовать широко распространенные программные и аппаратные решения, а также лучшие практики, аутсорсинг и другие инструменты.

По словам Владимира Замаруева, проблему с кадрами решали за счет выращивания специалистов внутри компании, перевода персонала из других отраслей, вовлечения в команды функциональщиков и пр. В итоге на заводе была полностью перестроена ИТ-инфраструктура, открыто более 20 новых площадок, внедрены CRM, MDM, ERP и пр., а также запущено более 50 новых сервисов.

Артем Петров, директор по ИТ «Русагро Технологии», рассказал о внедрении цифровых инноваций в сельском хозяйстве. Цель внедрения — повысить урожайность, операционную эффективность и улучшить клиентский опыт. Компании на пути цифровизации помогли несколько продуктов, среди которых «Стратегический алгоритм». Он анализирует более миллиона возможных сценариев для каждого поля и помогает ответить на вопрос, какие культуры и где выращивать. Экономия от применения этого решения составляет 140 млн руб. в год.

Сергей Васильев , директор дирекции по цифровым и информационным технологиям ОТЭКО : Инструменты цифровизации — это большие данные, интернет вещей, роботизация процессов, ИИ Артем Петров, директор по ИТ « Русагро Технологии »: Экономия от применения цифровизации превышает сотни миллионов в год Павел Бутенко директор по цифровой трансформации «Согаз»: Сближение ИТ и бизнеса полезно тем, что ИТ понимает влияние на конкретный этап жизненного цикла продукта в конкретном канале Евгений Алексеенко, директор направления «Ростелеком-ЦОД»: Решить проблемы с недоступностью зарубежных ИТ-решений, ростом затрат на непрофильные активы и дефицитом кадров можно с помощью продукта «Цифровая среда для вашего бизнеса» Сергей Зудин, директор по развитию SberDevices: Решение SalutSpeech выдает минимальное количество ошибок при распознавании речи Алексей Кислов, руководитель подразделения «Развитие практик ERP» « 1С »: ERP/MES повышают конкурентноспособность, эффективность процессов, качество предоставляемых услуг и производимых продуктов Артем Григорович, проектировщик-разработчик отраслевых ERP/MES решений «1С»: Главные технологии, необходимые для цифровизации бизнеса, — это бизнес-аналитика и большие данные Сергей Фомин, гендиректор Picvario: «Пикварио» позволяет эффективно управлять файлами различных форматов Вадим Щемелинин, руководитель Индустрии 4.0 «СИБУР Диджитал»: Нужно фокусироваться на всем процессе разработки, искать оптимальные решения и полностью использовать существующую инфраструктуру Сергей Васильев, директор дирекции по цифровым и информационным технологиям ОТЭКО: Инструменты цифровизации — это большие данные, интернет вещей, роботизация процессов, ИИ Эксперты и лидеры разных отраслей на CNews FORUM 2023

Второй продукт — «Мета алгоритм» — помогает составлять ежедневные планы и повышает урожайность на 5%. Алгоритм выдает план, на каких полях и с помощью какой техники нужно ежедневно выполнять определенные операции. Экономия от применения этого решения составляет 279 млн руб. в год. Еще одно решение, применяемое «Русагро» — это дроны, которые осматривают поля в шесть раз быстрее, нежели это делает человек. Дроны выявляют сорняки и помогают высчитать необходимое для обработки полей количество растворов. Экономия от внедрения этого решения достигает 1,5 млрд руб. ежегодно. Также в «Русагро» разработано ПО, которое помогает составлять оптимальные модели уборки полей.

Павел Бутенко, директор по цифровой трансформации «Согаз», рассказал, что в 2023 г. компания сосредоточилась на создании цифровых сервисов для здоровья. С помощью цифровизации компании удалось перейти от продуктовой модели к клиентоцентричной.

«Согаз» создал умного медпомощника. Он собирает анамнез (в том числе с носимых умных устройств) и направляет пациента к необходимому специалисту. В приложении есть дневник наблюдения, онлайн-запись и пр. ИИ помогает врачам подобрать план лечения и при необходимости скорректировать его. Пациенты также могут обращаться за помощью посредством телемедицины. Онлайн-прием проходит в два раза быстрее и стоит дешевле, нежели физический поход к врачу.

Цифровизация позволяет работодателю экономить 45 часов на человека в год. «Согаз» идет к тому, чтобы экономить до 5 млрд руб. ежегодно.

Российские решения

Евгений Алексеенко, директор направления «Ростелеком-ЦОД», рассказал о создании цифровой среды для бизнеса. Он отметил несколько актуальных проблем: недоступность зарубежных ИТ-решений, рост затрат на непрофильные активы, дефицит кадров. Решить их можно с помощью продукта «Цифровая среда для вашего бизнеса» от «Ростелеком-ЦОД».

Продукт позволит обеспечить потребности в ИТ для сотрудников в формате услуги по модели Pay-as-you-Go с миграцией и адаптацией данных и ролей пользователей. В его основе лежат отечественные технические решения.

Функциональные потребности сотрудников складываются в профили пользователей, которые формируют конечную услугу с понятной тарифной сеткой. Минимальный профиль пользователя может включать в себя ИБ и техническую поддержку, а максимальный зависит от потребностей бизнеса.

Рабочее место пользователя состоит из оборудования, софта, инструментов выхода в интернет, обмена данными, серверной инфраструктуры (вычислительные ресурсы) и пр. Эта экосистема должна быть «окутана» средствами защиты и получать круглосуточную техническую поддержку. В продукт «Ростелеком-ЦОД» входит оборудование для рабочего места (ноутбук, смартфон, АРМ и др.), периферия (камера, гарнитура и пр.), МФУ, пакет офисных приложений, виртуальная телефония, мобильная связь, интернет и виртуальное рабочее место. Помимо этого, компания получает портал пользователя, почту, облачное хранилище, систему видеоконференцсвязи и т.д. «Цифровая среда для вашего бизнеса» — это полностью импортонезависимое решение. Оно состоит из продуктов «Р7-офис», «Труконф», Yadro, «Аквариус», ICL и др.

Сергей Зудин, директор по развитию SberDevices, рассказал о продуктовой эволюции и о роли в ней искусственного интеллекта. Например, ВКС-продукт Sberjazz оснащен инструментами шумоподавления, транскрибации речи (перевод речи в текст в режиме онлайн, расшифровка по спикерам и пр.) и замены фона.

Решение SalutSpeech выдает минимальное количество ошибок при распознавании речи (98% правильных распознаваний). Решение также может распознавать эмоции спикера. Благодаря этому оно может зафиксировать, у какого оператора и в какой момент возникли проблемы при общении с клиентом. Помимо этого, SalutSpeech может создавать живую речь робота для комфорта клиента (фоновые шумы, интонация, выделение слов, ударение и т.д.). Этот голос тяжело отличить от голоса человека.

Выгода от использования ИИ

GigaChat — это сервис на базе мультимодальной нейросетевой модели. Он работает не только с текстом, но и с изображением, оптимизирован под высокие нагрузки и сфокусирован на русском языке. В этом GigaChat кардинально отличается от ChatGPT. Сергей Зудин отметил, что автоматизация с чат-ботом без ИИ достигает 40%, а с ИИ – 85%.

Алексей Кислов, руководитель подразделения «Развитие практик ERP», и Артем Григорович, проектировщик-разработчик отраслевых ERP/MES решений «1С», рассказали о технологиях, которые компания предлагает для цифровизации бизнеса. Они позволяют трансформировать традиционные бизнес-модели и поддерживать новые. Преимущества их использования состоят в повышении конкурентоспособности, эффективности процессов, росте качества предоставляемых услуг и производимых продуктов и т.д.

По словам Артема Григоровича, для цифровизации бизнеса, необходимы бизнес-аналитика и большие данные. Они позволяют визуализировать данные для принятия бизнес-решений с использованием «1С:Аналитика». На выходе клиент получает рост эффективности принятия ключевых решений и прозрачность финансовых и операционных данных. Алексей Кислов отметил, что решение уже применяется в таких компаниях, как «Делимобиль», «Газпром интернешнл лимитед» и др.

Помимо этого, в «1С» используется ИИ и предиктивная аналитика. Она позволяет обрабатывать данные датчиков оборудования, голос и изображение методами машинного обучения в режиме реального времени. Это исключает человеческий фактор, сокращает трудозатраты и минимизирует время принятия решений. Речь идет о таких сервисах, как «1С:Распознавание первичных документов», «1С:Прогнозирование продаж» и др.

Еще одним инструментом «1С» для цифровизации бизнеса выступают интеллектуальные ассистенты (чат-бот Асяр, iРуководитель и пр.). Артем Григорович также рассказал о практическом опыте применения технологий интернета вещей, цифровых двойников и управления жизненным циклом и других инструментов «1С».

Гендиректор Picvario Сергей Фомин рассказал об отечественной системе управления цифровыми активами «Пикварио» класса DAM/CSP. Она позволяет эффективно управлять файлами различных форматов (фото, видео, аудио, презентации, документы и др.). Это решение отличается от систем управления файлами корпоративного уровня тем, что позволяет работать с тысячью форматов тяжелых файлов.

Система дает возможность работать с файлами на всех стадиях жизненного цикла: создание, обогащение, валидация, хранение, мониторинг, распространение и т.д. «Пикварио» может быть развернута как на мощностях клиента, так и в облаке. Система поддерживает интеграцию и с другими внешними хранилищами.

Она позволяет регистрировать учетные записи, группы, управлять правами доступа, выгружать статистику и т.д. Также в «Пикварио» легко работать с контентом из-за интеграции с известными ПО по созданию и редактированию цифровых активов (Adobe, «МойОфис» и т.д.). Решение также способно автоматически переводить метаданные, распознавать лица и объекты и пр. «Пикварио» поддерживает метаданные по авторским правам и контролирует сроки истечения лицензий. Система оснащена умным поиском, демонстрирует статистику скачивания и лимитов.

«Пикварио» позволяет регистрировать и управлять правами внешних пользователей, автоматически распространять контент по FTP-каналам, продавать по партнерским каналам, интегрироваться с внешними медиа и др. Среди клиентов компании «Сбер», «Росатом», «Аскона», «Русгидро» и другие.

Завершил работу секцию руководитель Индустрии 4.0 «СИБУР Диджитал» Вадим Щемелинин. Он рассказал об Индустрии 4.0, к которой относится промышленный интернет вещей, AR-платформа, видеоаналитика, роботизация и дрон-сервис.

Сейчас «СИБУР» готов к выводу своих продуктов по цифровой трансформации на внешний рынок. Спикер ,как и многие эксперты, отметил необходимость осознания проблемы, которую компания намерена решить с помощью ЦТ. Также важна оценка выживаемости решения в компании.

Вадим Щемелинин рассказал о разработанном «СИБУР» решении «Удаленный эксперт». Эксперты доступны из любой точки мира без задержек и нарушений информационной безопасности предприятия. Он посоветовал фокусироваться на процессе разработки, искать оптимальные решения и полностью использовать существующую инфраструктуру.

Итоги CNews FORUM 2023

Шестнадцатый по счету CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — стал рекордным по масштабу и количеству участников. CNews FORUM посетили более 1700 человек. Было заслушано около 120 экспертных докладов. На выставочном пространстве форума было представлено более 60 стендов.

«За прошедший год российским предприятиям и органам госвласти удалось проделать огромный объем работы по поддержанию устойчивости ИТ-инфраструктур и по их модернизации на основе отечественных технологий. Несмотря на беспрецедентное давление, России удается успешно противостоять всем вызовам. И как гласит народная пословица «Нет худа без добра». Благодаря неблагоприятным обстоятельствам многие высокотехнологичные индустрии и научные центры нашей страны получили новый импульс для развития. Страна переживает очередной технологический рывок и отрасль информационных технологий находится в авангарде этой глобальной трансформации», — говорит главный редактор CNews Александра Кирьянова.

Главные мероприятия форума

На старте CNews FORUM состоялся диалог с отраслью главы Минцифры Максута Шадаева. Затем в пленарной части форума выступили заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин, директор по информационной инфраструктуре «Росатома» Евгений Абакумов, заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов, ИТ-директор Дом.рф Антон Петухов, первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, вице-президент по ИТ «Евраз» Артем Натрусов и многие другие.

В сессионной части было проведено пять тематических отраслевых секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Информационная безопасность», «Цифровизация торговли», «Цифровая трансформация». Своим видением цифрового развития России поделились представители крупнейших компаний ВТБ, Абсолют банк, Русагро, «Самолет», «Аэропорт Шереметьево», СИБУР, «Московская биржа», X5 Group, СОГАЗ, Норникель, НЛМК.

Лауреатами ежегодной премии CNews Awards стали 14 компаний, предложивших в текущем году наиболее яркие, социально-значимые проекты, оказавшие влияние на рынок ИТ и телекоммуникаций России.

Следующий CNews FORUM Кейсы и вручение ежегодных премий «Инновация года» и «Импортозамещение года» состоятся в июне 2024 г.































