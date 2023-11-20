Импортозамещение идет полным ходом. Однако очевидно, что для целого ряда иностранных решений еще не существует полноценной отечественной альтернативы. Что делать в такой ситуации? Чем импортозамещение должно отличаться от технологической независимости? Об этом говорили участники секции «Импортозамещение», которая прошла в рамках CNews FORUM 2023.

Два пути импортозамещения

Уровень технологической зависимости российских компаний от иностранных вендоров достаточно высокий. По какому пути пойти: разрабатывать собственные продукты или сосредоточиться на локализации представленных на рынке готовых решений, задается вопросом Дмитрий Пшиченко, директор по ИТ Highland Gold. По его мнению, выбор того или иного подхода будет определяться стоимостью, пригодностью для потребностей заказчика и временем до внедрения.

Дмитрий Пшиченко подробно рассказал о плюсах и минусах покупки готового решения и разработки собственного софта. По его мнению, идти по второму пути выгоднее, когда бизнес уникален, и ни одно готовое решение не сможет адаптироваться под его потребности, готового ПО в принципе не существует или оно слишком дорого. Еще одна причина — существуют такие аспекты бизнеса, где можно обрести конкурентное преимущество. «Тогда ваш вариант — нанять команду разработчиков и пуститься в длительный путь разработки уникального ПО, способного вывести ваш бизнес на желаемый уровень», — советует эксперт.

Уровень технологической зависимости

Источник: Highland Gold, 2023

В качестве дополнительного варианта Дмитрий Пшиченко предложил использовать гибридный подход, когда компания покупает у вендора решение, а потом дорабатывает его под себя с помощью своей внутренней команды разработчиков. Также есть возможность использовать No-code-платформы, благодаря которым компания может значительно сократить бюджет и сроки на разработку и MVP.

Продолжил тему Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ Россельхозбанка. Просчитывая, что лучше выбрать: локализацию или разработку собственного решения, он призвал учитывать не только такие очевидные факторы, как наличие на рынке подходящего продукта, наличие экспертизы внутри организации и на рынке в целом, соответствие требованиям по ИБ, но и не забывать, что для создания собственного продукта потребуется организовать собственную службу поддержки, выстроить промышленный процесс разработки и промышленное управление архитектурой, наладить документирование, нанять и мотивировать новых сотрудников.

Дмитрий Пшиченко, директор по ИТ Highland Gold: По какому пути пойти: разрабатывать собственные продукты или сосредоточиться на локализации представленных на рынке готовых решений? Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ Россельхозбанка: Для создания собственного продукта потребуется организовать собственную службу поддержки, выстроить промышленный процесс разработки и промышленное управление архитектурой, наладить документирование, нанять и мотивировать новых сотрудников Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional: До нас никто не решал задачу тотального импортозамещения Владимир Егоров, заместитель генерального директора «Консист Бизнес Групп»: Основой импортозамещения должен стать платформенный подход Георгий Подбуцкий, коммерческий директор SL Soft: Чтобы организовать переход на импортонезависимые технологии, крупному заказчику приходится обращаться к сотням российских производителей Александр Наймарк, директор департамента продуктовой разработки «Норбит»: В реальном проекте задействовано 30 тыс. пользователей и 10 млн объектов, то есть может быть очень много разных бизнес-процессов Вадим Роженцов, директор по продуктам и технологиям «Тринити»: Сегодня в России существует собственное прикладное ПО, скоро появятся программные и аппаратные платформы. А вот для создания собственной элементной базы потребуются десятки лет Дмитрий Пшиченко, директор по ИТ Highland Gold: По какому пути пойти: разрабатывать собственные продукты или сосредоточиться на локализации представленных на рынке готовых решений? Участники секции «Импортозамещение», которая прошла в рамках CNews FORUM 2023

Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional, уверен, что задача импортозамещения будет решена. Заместить осталось около 10% иностранных ИТ-решений. Число продуктов в реестре российского ПО растет, но когда-то количество должно перейти в качество, уверен эксперт. «До нас никто не решал задачу тотального импортозамещения», — подчеркивает он.

По мнению Ивана Панченко, успех импортозамещения будет зависеть от того, смогут ли российские решений выйти за рамки государства и КИИ, будут ли они совместимы между собой. Важно, чтобы российские разработчики принимали участие в международных проектах открытого кода, соответствующее по масштабу использованию результатов этих проектов. Должны появиться значимые отечественные достижения в значимых областях системной разработки и механизм финансирования проектов открытого кода. «Технологический суверенитет гораздо шире импортозамещения. Нужно создавать новые, опережающие технологии и продукты на их базе, в том числе не имеющие аналогов в мире», — говорит Иван Панченко.

Российские продукты для импортозамещения

Владимир Егоров, заместитель генерального директора «Консист Бизнес Групп», уверен, что основой импортозамещения должен стать платформенный подход. Его компания создает такую платформу с 2018 г. Сегодня ТУРБО — это многозвенная клиент-серверная архитектура, многопоточность алгоритмов, OLAP in-memory, репликация данных, любые реляционные СУБД и серверные ОС, интегрированная среда разработки, low-code инструментарий, браузеры в любых ОС, мобильный клиент.

На платформе ТУРБО создано множество отраслевых решений, например, ТУРБО ERP. «В основе ТУРБО ERP лежит опыт сотрудников, которые многие годы занимались внедрением SAP ERP», — говорит Владимир Егоров.

Линейка решений ТУРБО

Источник: Консист Бизнес Групп, 2023

В качестве альтернативы Atlassian и другим трекерам компания предлагает использовать «ТУРБО Трекинг». IBM Maximo и прочие EAM можно заменить на ТУРБО ТОРО. На платформу могут переехать пользователи Oracle Hyperion и IBM Cognos. В качестве примера Владимир Егоров привел кейс миграции ERP-системы чемпиона России по футболу ФК «Зенит».

Наступило время тотального импортозамещения. Для многих компаний сроки очень сжатые — до конца 2024 г., а доля российских продуктов в компаниях составляет около 30%. «Главная цель — технологическая независимость страны», — говорит Георгий Подбуцкий, коммерческий директор SL Soft. Препятствуют импортозамещению дефицит специалистов, нехватка бюджетов и технологические сложности: отсутствие аналогов, недостаточный функционал предлагаемых решений и несовместимость продуктов.

Кроме того, необходимость масштабного импортозамещения стала вызовом и для разработчиков российского ПО. Одна из главных проблем российского ИТ-рынка состоит в большой фрагментации ландшафта отечественных продуктов и вендоров. «Еще недавно «становой хребет» корпоративной информационной системы заказчика строился на продуктах и технологиях десятка крупнейших глобальных вендоров, которые «закрывали» своими решениями большие части корпоративного ИТ-ландшафта. Сегодня, чтобы организовать переход на импортонезависимые технологии, крупному заказчику приходится обращаться к сотням российских производителей, из чьих решений –предстоит собирать корпоративную систему», — говорит Георгий Подбуцкий.

Бренды в составе SL Soft

Источник: SL Soft, 2023

В ответ на это в ГК Softline была создана компания SL Soft — вендор бизнес-приложений, стратегия которого направлена на формирование портфеля зрелых решений в быстро растущей области «умных» систем управления цифровыми процессами с использованием технологий ИИ, аналитики больших данных и роботизации. В SL Soft объединились несколько известных на рынке брендов. Компания обеспечивает единую техподдержку и единый партнерский канал.

Александр Наймарк, директор департамента продуктовой разработки «Норбит», привел пример цифровизации нестандартных бизнес-процессов на базе отечественной low-code платформы NBT. Заказчику — территориально распределенному холдингу — необходимо было цифровизировать процесс материально-технического обеспечения с учетом требований федерального законодательства.

Платформа NBT позволяет конфигурировать модель данных, создавать интерфейсы форм и реестров, перевести бизнес-процесс на кейс-менеджмент, настроить ролевую модель, права и полномочия, рабочее место пользователя. Александр Наймарк продемонстрировал, как это сделать на платформе.

Возможности платформы NBT

Источник: Норбит, 2023

«Это идеальный процесс. Но в реальном проекте задействовано 30 тыс. пользователей и 10 млн объектов, то есть может быть очень много разных бизнес-процессов», — говорит Александр Наймарк. Еще одна проблема связана с ИБ — часто заказчик выдвигает множество требований, которые надо удовлетворить. Дополнительные сложности создает необходимость интеграции решения с уже имеющимися системами заказчика. Также необходимо настроить отчеты и аналитику. Для решения всех этих проблем на платформе предусмотрены соответствующие технологические решения.

Вопрос о технологическом суверенитете многими воспринимается как реализация отраслевых программ по импортозамещению и локализации производства Минпромторга РФ, отметил Вадим Роженцов, директор по продуктам и технологиям «Тринити». Он предложил представить его в виде технологической пирамиды, фундаментом которой является элементная база, на основе которой создаются аппаратные и программные платформы, а затем и прикладное ПО.

Сегодня в России существует собственное прикладное ПО. Сегодня-завтра появятся программные платформы, через несколько лет — аппаратные платформы. А вот для создания собственной элементной базы потребуются десятки лет. Вадим Роженцов предложил три пути адаптации и развития серверных решений: частичный параллельный импорт и локализация производства, комплексирование доступных программно- аппаратных решений и развитие альтернативных вычислительных платформ.

Три направления адаптации и развития серверных решений

Источник: Тринити, 2023

Он рассказал о решениях, которые предлагает «Тринити», таких как сервер для построения нейросетей, вычислительная техника для построения ИТ-инфраструктуры, система хранения данных, промышленный межсетевой экран, ПАК гиперконвергентной виртуализации и пр.

Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign, рассказал, как опыт импортозамещения внутри компании трансформировался в создание решений для открытого рынка. Так, стремясь уйти от разрозненных сторонних HR-систем, Nexign разработала комплексное решение NEON HRM. Еще один кейс — система управления базами данных Nord. Благодаря пересборке архитектуры, созданию собственной реляционной базы и переходу на NoSQL удалось существенно снизить ТСО и расширить бизнес-возможности самой компании и ее клиентов. Решая проблему синхронизации большого объема данных из разных источников, Nexign разработала высокопроизводительную low-code платформу Data Integrator.

Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign: Для полноценного импортозамещения недостаточно просто латать дыры Константин Аксенов, технический директор «Флант»: Сделать Kubernetes-платформу самостоятельно очень сложно Ксения Позднякова, директор по ИТ и финансовой трансформации ГК «Самолет»: Отечественная альтернатива в сфере ПО есть, однако многие продукты «сырые» и с экономической точки зрения проигрывают западным решениям Евгений Бурченко, директор по развитию цифровых сервисов «Полюс Диджитал»: Цифровизация часто не доходит до линейных сотрудников — она ориентирована по большей части на HR и финансовый департаменты Сергей Пашинский, директор ИТ-систем управления производством аэропорта Шереметьево: У Шереметьево есть лучшая в отрасли система «Цифровой двойник аэропорта» Василий Ежов, руководитель группы «Интернет вещей» «СИБУР Диджитал»: 100% LoRaWAN устройств в проектах СИБУРа произведены российскими вендорами на территории РФ Дмитрий Калаев, партнер венчурного фонда ФРИИ, директор акселератора ФРИИ: ФРИИ продолжает инвестировать до ₽200 млн в одну компанию Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign: Для полноценного импортозамещения недостаточно просто латать дыры Участники секции «Импортозамещение», которая прошла в рамках CNews FORUM 2023

Максим Нартов отметил, что отрасль быстро решила те срочные проблемы, которые возникли в связи санкциями. Однако для полноценного импортозамещения недостаточно просто латать дыры. Понимая, что такая ситуация надолго, нужно ориентироваться на те решения, у которых есть перспектива, и на тех производителей, у которых есть ресурсы и уверенность в их устойчивости. Они не должны создавать проблем для развития компании через год-два-три, а наоборот, обеспечивать его. «Ориентироваться на аутсорсеров можно на короткий период, но потом поддержка этих систем становится очень неустойчивой и зависимой от конкретных людей. Поэтому нужно работать с российскими производителями и следить, как они развиваются, какие у них перспективы», — говорит Максим Нартов.

Deckhouse — это первая российская K8s-платформа, ей уже более 6 лет, рассказал Константин Аксенов, технический директор «Флант». Также это первая система оркестрации контейнерами в реестре российского ПО. Преимущества Kubernetes известны, однако, несмотря на то что это Open Source-технология, сделать Kubernetes-платформу самостоятельно очень сложно. При этом с ростом числа кластеров экспоненциально растет число специалистов, необходимых для обслуживания. Можно использовать облачное решение для работы с Kubernetes, но это небезопасно.

Стоимость самостоятельной разработки Kubernetes-платформы

Источник: Флант, 2023

Именно поэтому «Флант» предлагает собственную платформу Deckhouse. Константин Аксенов привел пример внедрения Kubernetes-платформы Deckhouse на базе частного облака ОТП Банка. В результате банк получил Kubernetes as a Service, развертывание «по кнопке» и стандартизированную установку, максимально простое обновление системы, поддержку более 20 кластеров минимальными силами, преднастроенный процесс сбора метрик и логов.

В «Газпромнефти» Deckhouse пришел на смену иностранному решению. В ходе этого проекта приложение в production-окружении было запущено на Kubernetes-платформе Deckhouse. Результат — полное соответствие требованиям ИБ за счет преднастроенных модулей в составе Deckhouse и сокращение расходов на поддержку инфраструктуры.

Цифровые инструменты для сотрудников и бизнеса

Ксения Позднякова, директор по ИТ и финансовой трансформации ГК «Самолет», рассказала, что при разработке стратегии импортозамещения в компании учитывались такие факторы, как критичность, экономическая рациональность и доступность альтернатив импортозамещения. «Самолет» делает долгосрочную ставку на распределенную децентрализованную архитектуру как замену монолитных платформ-лидеров.

По словам Ксении Поздняковой, отечественная альтернатива в сфере ПО есть, однако многие продукты «сырые» и с экономической точки зрения проигрывают западным решениям. Что касается отечественной замены оборудованию, то она пока проигрывает переориентации на альтернативы из «дружественных» стран.

«Цифровизация часто не доходит до линейных сотрудников — она ориентирована по большей части на HR и финансовый департаменты», — говорит Евгений Бурченко, директор по развитию цифровых сервисов «Полюс Диджитал». В компании «Полюс» решили сосредоточиться на цифровизации производственных сотрудников.

Во-первых, внедрили производственный электронный документооборот. В цифровой вид было переведено четыре вида производственных документов: наряды на смену и наряд-задания, предоставление технологического транспорта, ознакомление с приказами и распоряжениями, оформление заездов и выездов на комбинат. Во-вторых, создали личный кабинет сотрудника — систему цифровых HR-сервисов, включающую 19 модулей и перевод в ЭДО 52-х видов кадровых документов.

В-третьих, появился цифровой паспорт работника — консолидированная информация по каждому подразделению и работнику, собранная по его цифровому следу в различных информационных системах. И в-четвертых, заработала информационная система «Кандидат» — набор цифровых HR-сервисов для подбора, оформления и проверки кандидатов.

Шереметьево — крупнейший аэропорт в России. Производственный ИТ-ландшафт в нем очень специфичный — в большинстве случаев, это коробочные решения от ограниченного числа вендоров. Российские аналоги для большинства из них существуют. Кроме того, аэропорты используют достаточно много собственных решений. Но для некоторых решений, например, системы обработки багажа, отечественных аналогов нет.

Как рассказал Сергей Пашинский, директор ИТ-систем управления производством аэропорта Шереметьево, у его компании есть лучшая в отрасли система «Цифровой двойник аэропорта». Цифровой двойник выполняет имитационное моделирование всех ключевых процессов в аэропорту на год и более вперед. Цифровое моделирование происходит в автоматическом режиме и интегрировано с другими модулями, что позволяет иметь максимально актуальные расчеты, в которых уже учтены все вчерашние тренды и события.

Василий Ежов, руководитель группы «Интернет вещей» «СИБУР Диджитал», рассказал, что его компания самостоятельно разработала множество устройств интернета вещей, потому что аналогов на рынке не было. Например, в настоящее время 100% LoRaWAN устройств в проектах СИБУРа произведены российскими вендорами на территории РФ.

Еще один пример — платформа КИП для АСУ ТП, на которой можно тестировать и настраивать датчики. Предметом гордости СИБУР является собственный недавно запатентованный поточный анализатор каталитических ядов. Василий Ежов рассказал также о собственной IIoT платформе СИБУР.

Дмитрий Калаев, партнер венчурного фонда ФРИИ, директор акселератора ФРИИ, затронул в своем выступлении актуальную для многих тему поиска инвестиций. Он рассказал, как происходит оценка компании инвесторами и куда можно обратиться, чтобы попробовать привлечь финансирование. При этом эксперт подчеркнул, что число новых стартапов в мире сокращается. А в России в 1 полугодии 2023 г. объем инвестиций упал на 91%. Зато гораздо доступнее стало IPO. Дмитрий Калаев напомнил, что ФРИИ продолжает инвестировать до ₽200 млн в одну компанию.

Итоги CNews FORUM 2023

Шестнадцатый по счету CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — стал рекордным по масштабу и количеству участников. CNews FORUM посетили более 1700 человек. Было заслушано около 120 экспертных докладов. На выставочном пространстве форума было представлено более 60 стендов.

Максут Шадаев, глава Минцифры: Мы должны с 2025 года запустить новую программу под названием «Национальная экономика данных» Участники CNews FORUM 2023 получили возможность получить ответы на свои вопросы в ходе открытого диалога с министром Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС: Для успешной трансформации необходимы профессионалы, владеющие мультидисциплинарной экспертизой и имеющие глубокие знания в нескольких областях В 2023 году «Р7-Офис» выпустил редактор диаграмм и схем «Р7-Графика», который может занять до 80% рынка в России. Премию «Технология года» получили Виталий Шаев, руководитель центра компетенций, и Вадим Харитонов, начальник отдела системного администрирования компании «Р7» Евгений Абакумов, директор по информационной инфраструктуре Росатома: Мы становимся вендором ИТ-ландшафта, в котором присутствуют решения самых разных разработчиков T1 Cloud создал одну из самых высокопроизводительных облачных платформ на рынке. Премию «IaaS провайдер года 2023» получил Сергей Малышев, руководитель группы инфраструктурных продуктов компании T1 Cloud Евгений Чаркин, заместитель генерального директора РЖД: К 2030-2035 г. управление железными дорогами будет осуществляться на основе данных, обслуживание инфраструктуры и подвижного состава будет производиться по фактическому состоянию, появятся беспилотные локомотивы, а взаимодействие с клиентами, партнерами и государством полностью перейдет в цифровой вид Премия в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года» присуждена сервису «Предоставление мест на ярмарке выходного дня». Ее получили Алина Желнова, начальник отдела перевода услуг и сервисов в электронный вид ДИТ Москвы, и Александр Каушанский, заместитель генерального директора группы компаний «Программный Продукт» Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка: Банк во многом ориентируется на собственную разработку ключевых ИТ-систем: в 2022 г. ее уровень составлял 56%, а к 2024 г. должен вырасти до 70% Проектом года был признан «Переход на налоговый мониторинг», реализованный в Почта Банке. Награду получили Виталий Соловьев, заместитель главного бухгалтера Почта Банка, и Ксения Солдатенкова, директор по развитию бизнеса вендора НОТА Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям «1С»: На сегодня «1С» предлагает решения для цифровизация практически всех подразделений всех видов бизнеса. Ее система может запускаться на платформе «ГосТех» Победителем в номинации «CRM-система года» стала SberCRM. Награду получила Надежда Оберемок, генеральный директор компании «Сбер Бизнес Софт» Награду «ВКС года» получил Андрей Врацкий, генеральный директор компании eXpress: Одних ВКС уже недостаточно. Компании, которые вовремя не отреагировали на этот тренд, теряют конкурентоспособность «ИБ-прорывом года» была признана компания R-Vision — разработчик систем кибербезопасности. В 2023 году она представила сразу две важные технологии, громко заявив о себе на ИБ-рынке и встав в один ряд с лидерами отрасли. Награду получил Андрей Милованов, коммерческий директор компании R-Vision Проектом года в области цифровизации торговли стала миграция интернет-магазина федеральной сети lady & gentleman CITY в облако Cloud.ru. Награду получил Алексей Распопов, менеджер продуктов Cloud.ru Победителем в номинации «MDM-решение года в промышленности» стала корпоративная система управления нормативно-справочной информацией металлургического холдинга AF MDM. Награду получил Антон Шмаков, директор по развитию ИТЦ «Аусферр» Антон Петухов, ИТ-директор «Дом.рф»: Для реализации проекта по импортозамещению системы процессинга карт потребуется от 1 до 2 лет, общий объем затрат оценивается в 140 млн. руб. Платформа Efros Defence Operations была принята лучшей в номинации «Защита ИТ-инфраструктуры: платформа года». Награду получил Сергей Никитин, руководитель группы управления проектами Газинформсервис Олег Аксенов, директор технического департамента «ЛАНИТ-Интеграция»: Мы как интегратор постоянно актуализируем свои знания, следим за всеми законодательными нюансами и поможем вам соблюсти технику безопасности в «горах»: сориентироваться на местности и не оступиться Победителем в номинации «Анализ разговоров: решение года» была выбрана система речевой аналитики от АБК. Награду получил Дмитрий Теплицкий, генеральный директор компании АБК. Елена Новикова, президент группы компаний Polymedia: Для управления ситуационным центром важно выбрать правильную платформу. Polymedia создавала такую платформу около 5 лет и инвестировала в нее миллиарды рублей Лауреатом премии «ИТ-аутсорсинг для финансового рынка: компания года» стала группа компаний Innovative People. Награду получил Иван Белан, директор проектного офиса группы компаний Innovative People Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^р»: Усложнение инфраструктуры приводит к созданию системы управления, построенной на совершенно новых принципах. Различные домены управления объединяются в единую функциональную графовую CMDB Решением года стал Squadus — цифровое рабочее пространство от «Мой Офис» для совместной работы команд и корпоративного общения. Награду получил Павел Калякин, генеральный директор компании «МойОфис» Максим Нальский, основатель «ФинГрад», рассказал об опыте внедрения единого отраслевого казначейства на базе отечественного ПО в госкорпорации «Роскосмос» Сергей Артюхов, директор дивизиона Platform V Works «СберТех»: Platform V Works объединяет инструменты для эффективного управления разработкой ПО и совместной работы команды. Они позволяют создать полностью российский конвейер разработки программного обеспечения Дмитрий Аникин, директор по развитию Global ERP: Global ERP может стать альтернативой SAP ERP — оно создавалось специально для крупнейших компаний Анатолий Денисов, главный редактор «Рейтинга Рунета»: В интернете существует немало рейтингов, но в них ИТ-компании оцениваются или по объему выручки, или по другим, не всегда прозрачным показателям Артем Натрусов, вице-президент по ИТ ЕВРАЗ: По результатам 2021 и 2022 гг. экономический эффект от цифровой трансформации ЕВРАЗ составил $150 млн в годовом выражении. В 2023 г. темп несколько замедлился с учетом того, что фокус был на оптимизации себестоимости, а не на дополнительных объемах На CNews FORUM 2023 состоялся розыгрыш призов CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний, представителей органов власти и всех, кто любит ИТ CNews FORUM проводится уже в 16-ый раз и является любимым мероприятием участников ИТ-отрасли Чтобы заслушать 120 экспертных докладов, участникам CNews FORUM потребовался целый день Максут Шадаев, глава Минцифры: Мы должны с 2025 года запустить новую программу под названием «Национальная экономика данных»

«За прошедший год российским предприятиям и органам госвласти удалось проделать огромный объем работы по поддержанию устойчивости ИТ-инфраструктур и по их модернизации на основе отечественных технологий. Несмотря на беспрецедентное давление, России удается успешно противостоять всем вызовам. И как гласит народная пословица «Нет худа без добра». Благодаря неблагоприятным обстоятельствам многие высокотехнологичные индустрии и научные центры нашей страны получили новый импульс для развития. Страна переживает очередной технологический рывок и отрасль информационных технологий находится в авангарде этой глобальной трансформации», — говорит главный редактор CNews Александра Кирьянова.

Главные мероприятия форума

На старте CNews FORUM состоялся диалог с отраслью главы Минцифры Максута Шадаева. Затем в пленарной части форума выступили заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин, директор по информационной инфраструктуре «Росатома» Евгений Абакумов, заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов, ИТ-директор Дом.рф Антон Петухов, первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, вице-президент по ИТ «Евраз» Артем Натрусов и многие другие.

В сессионной части было проведено пять тематических отраслевых секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Информационная безопасность», «Цифровизация торговли», «Цифровая трансформация». Своим видением цифрового развития России поделились представители крупнейших компаний ВТБ, Абсолют банк, Русагро, «Самолет», «Аэропорт Шереметьево», СИБУР, «Московская биржа», X5 Group, СОГАЗ, Норникель, НЛМК.

Лауреатами ежегодной премии CNews Awards стали 14 компаний, предложивших в текущем году наиболее яркие, социально-значимые проекты, оказавшие влияние на рынок ИТ и телекоммуникаций России.

Следующий CNews FORUM Кейсы и вручение ежегодных премий «Инновация года» и «Импортозамещение года» состоятся в июне 2024 г.



















