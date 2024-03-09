Импортозамещение в банках идет полным ходом. Главная проблема — замена АБС и СУБД. Заказчики хотят не просто отказаться от западных систем, а получить взамен что-то более современное и технологичное. Удастся ли это сделать в предписываемые законом сроки, обсудили участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация финансового сектора 2024».

Государственные сервисы для банков

Российские банки получили возможность оперативно получать необходимую информацию из государственных информационных систем (ГИС). В списке самых популярных запросов по итогам 2023 г. — данные из реестра взысканий ФНС и реестра исполнительных производств ФССП, проверка паспортов, данные из ГИС ГМП, получение выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и пр.

Наладить обмен данными с каждым ведомством по-отдельности непросто. Анна Назарова, заместитель директора департамента по развитию R-Style Softlab, предложила использовать платформу RS-Connect как единую точку взаимодействия банке и ГИС. На платформе содержится более 40 готовых коннекторов для выполнения требований регулятора и получения информации о клиентах. Платформа поддерживает все существующие форматы взаимодействия — как через СМЭВ, так и через API.

Основные запросы кредитных организаций

RS-Connect использует отечественный технологический стэк — СУБД Postgres Pro, OC Astra Linux, офисное приложение «Р7 Офис». Список коннекторов на платформе постоянно пополняется — сейчас в разработке интеграция с ЛК РФМ, коннекторы для СМЭВ 4, Реестра воинского учета и для обмена данными с нотариусами.

Павел Соболев, коммерческий директор iDSystems, рассказал, что его компания изначально специализировалась на организации электронного документооборота с государственными органами, поэтому все решения создавались на базе российского ПО. Обмен документами происходит через СМЭВ. На сегодняшний день это более 200 видов сведений от 16 типов организаций и 15 поставщиков видов сведений (госорганов).

Павел Соболев рассказал, как работает решение iDSystems на примере процесса кредитования. Оно обеспечивает получение и регистрацию запроса, оформление документов и их подписание электронной подписью.

Модули iDБанк Pro

Источник: iDSystems, 2024

Решение iDБанк Pro состоит из модулей, каждый из которых можно приобрести отдельно. В полной комплектации оно закрывает все задачи по взаимодействию с органами государственной власти.

Импортозамещение в банках

Когда западные вендоры ушли с российского рынка, банки оказались в непростой ситуации. В ВТБ имелась собственная платформа для разработки ПО, но в ее основе лежали иностранные продукты, которые моментально отключили, рассказал Павел Гераськин, вице-президент ВТБ. Банку надо было срочно перевести 2 тыс. разработчиков на новые рельсы, не потеряв в скорости, качестве и безопасности. Выбор пал на платформу «Сфера».

Структура платформы «Сфера»

Источник: Платформа Сфера, 2024

Платформа «Сфера» содержит более 40 инструментов для организации и автоматизации процессов производства на всех этапах жизненного цикла ИТ-продукта. Максим Кутузов, коммерческий директор «Платформа Сфера», рассказал, как организована доверенная среда разработки на платформе. Есть возможность переиспользования уже созданного кода.

Реализована мобильная ферма — к ней модно подключать самые разные мобильные устройства и запускать на них тестирование решений. Важная особенность — автоматический поиск и обезличивание данных, похожих на ПДн. Максим Кутузов подчеркнул, что платформа «Сфера» предназначена не только для ВТБ — к ней может подключиться любой желающий. Крупным компаниям и компаниям с госучастием предлагается on-premise версия, а компании малого и среднего бизнеса могут воспользоваться SaaS-моделью.

Импортозамещение АБС — одна из сложнейших задач, стоящих перед банками. Есть два пути: разработать собственное решение или внедрить готовую АБС. Иногда также появляется необходимость трансформировать имеющуюся АБС в платформу нового поколения. По мнению Алексея Горожанкина, операционного директора «ФлексСофт», банкам нецелесообразно заниматься разработкой собственной АБС — это связано с существенными регуляторными и инвестиционными рисками, рисками информационной безопасности и отсутствия необходимой экспертизы. «Изначально неправильно спроектированная архитектура АБС приведет к непоправимым последствиям для банка: риск утери целостности информационной системы банка, потери производительности, надежности, адаптивности, масштабируемости, возможности к импортозамещению», — говорит он.

Результаты нагрузочного тестирования платформы FLX

Оптимальным представляется вариант переноса функционирующей АБС, реализованной в правильно спроектированной архитектуре, на импортонезависимый стек технологий с использованием в переходном периоде транзитной СУБД. Сделать это можно с помощью платформы FLX. Компоненты платформы уже на 75% не зависят от иностранного ПО. Она позволяет работать в кластере на commodity железе на больших объемах. FLX обеспечивает гарантированное замещение СУБД Oracle на стек Open Source технологий, сохраняя 100% доступность сервисов в переходном периоде.

Вопрос, что лучше — централизованное решение или набор различных сервисов, довольно спорный, начал свое выступление Максим Цепков, главный архитектор решений «Кастис». Он поделился кейсом банка из топ-5, который столкнулся с архитектурными ограничениями АБС. Банк рассматривал два варианта — перейти на централизованный или нецентрализованный учет.

Компания «Кастис» совместно с банком разработала компонентную архитектуру, которая является гибридом централизованного и децентрализованного учета, и реализовала ряд компонент, включающих ведение учета по лицевым счетам и остаткам для главной книги, учетный модуль для операций на фондовых рынках. Теперь каждый сегмент бизнеса поддерживается своим продуктом, банк больше не зависит от одного вендора. Благодаря этому появилась возможность беспрепятственно обновлять продуктовые компоненты и избавляться от legacy-систем.

Состав фреймворка Accounting Engine

Источник: Кастис, 2024

Максим Цепков рассказал про фреймворк проектирования Accounting Engine. На его основе создаются решения не только для банков, но и для других организаций. Неоднородные данные преобразуются в однородные, которые потом участвуют в учетной модели. Учет архитектурно выделяется в отдельный слой. С помощью Accounting Engine спроектирован параллельный консистентный управленческий и бухгалтерский учет операций на фондовом рынке в ЦБ РФ, учет радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в «Росатоме» и т.д.

Финансовый сектор — один из главных заказчиков BI-систем. Ему нужны как индивидуальные информационные решения, разработанные под конкретные запросы, так и классический функционал BI-системы, общебанковские дэшборды. В банках используется глубокая аналитика данных — встраивание моделей AI/ML, мониторинг результатов деятельности модели, Self Service, текстовая аналитика и востребована автоматизация процесса формирования отчетов.

BI в банковской сфере

Источник: Luxms, 2024

Александр Тютюнник, заместитель генерального директора, директор по развитию бизнеса ГК Luxms, привел несколько примеров использования BI в банках на базе платформы Luxms BI. Это автоматизация работы с заявками клиентов по созданию и изменению параметров пулов денежных средств, мониторинг для контрагентов исполнения крупных инфраструктурных проектов, анализа тональности текстов, например отзывов о работе банка и сотрудников и пр.

Облака для финансовых организаций

Виктор Козлов, руководитель направления частных и гибридных облаков Сloud.ru, рассказал, что изначально технологическая платформа для финансового сектора Cloud.ru была построена на иностранных решениях. Потом ее создатели перешли на собственное решение Evolution Stack. В его состав входит единая консоль управления всеми элементами, проприетарная виртуализация и поддержка сторонних систем виртуализации, собственная реализация SDS, переработанный SDN, вспомогательные сервисы: IAM, Billing, Marketplace и т.д., интегрированные Self-service услуги, унифицированные платформенные сервисы.

Логическая схема

Источник: Сloud.ru, 2024

Однако не все решения можно вынести за пределы собственного контура. Поэтому разработчики создали решение, позволяющее развернуть облако на собственных мощностях. Можно также создать гибридное облако, при этом данные будут легко перемещаться между внешним и внутренним контуром, а управление будет осуществляться из одной консоли. Крупным клиентам компания предлагает масштабируемый модульный ПАК с большой языковой моделью GigaChat.

Искусственный интеллект в банках

Расходы на цифровизацию за последние 6 лет выросли более чем в два раза. Фокус смещается с трансформации на внедрение бизнес-моделей на основе ИИ, говорит Марианна Данилина, руководитель управления исследований и аналитики Ассоциации «ФинТех». В списке самых востребованных технологий — генеративный ИИ, синтез данных, квантовые вычисления, технологии постквантовой криптографии, распределенные вычисления, федеративное обучение, голосовой пользовательский интерфейс, токенизация и цифровизация активов.

10 ключевых финтех-трендов 2024 г.

Источник: Ассоциация «ФинТех», 2024

Ассоциация провела опрос участников финтех рынка. Как выяснилось, 34% из них собираются в 2024 г. заняться внедрением инновационных платежей, 29% — генеративного ИИ, 20% — создание экосистем на основе обмена данными и API, 13% — внедрить сквозную идентификацию, 5% — заняться токенизацией активов.

«В России самый лучших финтех. Он не жалеет денег на разработку, использует самые передовые технологии и все создает своими руками», — говорит Данила Егоров, директор департамента по инновациям и развитию бизнеса MTS Cloud. Главный тренд сегодняшнего — использование искусственного интеллекта. Данила Егоров уверен, что ИИ — это не хайп, а технология, способная изменить мир. Он сравнил ее со смартфонами и облаками, появление которых сделало возможным создание по-настоящему цифрового банка «Тинькофф».

Сейчас встраивать ИИ в любые решения очень легко, а значит, пришла пора всерьез задуматься, в каком направлении будут развиваться банковские приложения. Создано уже более 500 тыс. open source моделей — их можно использовать. Однако, есть и ограничения — купить GPU очень сложно, а специалистов в области ИИ катастрофически не хватает.

Как создать независимый ИИ-стек

Данила Егоров поделился своим мнением, как в таких условиях создать независимый ИИ-стек. А МТС готов предложить мощности, необходимые для обучения ИИ-моделей.

В 2023 г. в банке «Уралсиб» было рассмотрено около 800 проектов, 26 из них было запущено в пилотном режиме. Дмитрий Гришин, директор по инновациям банка «Уралсиб», поделился опытом использования генеративного ИИ (ГИИ). Он стал популярен около 1,5 лет назад после выхода ChatGPT. Банк запустил работы в этом направлении в ILab (Дирекции инновационного развития) и провел хакатон Uralsib Hack. В хакатоне приняли участие 250 человек, к реализации было предложено 13 кейсов.

В финал вышло 8 проектов, в том числе «AI-ассистент Тома» для обработки и анализа текстов из любых источников, «Цифровой ассистент» — нейросеть, отвечающая на вопросы пользователей на основании внутренней базы знаний, Dark Flow — аналитика видеозаписей в интернете с целью выявления взаимосвязей между вербальными интервенциями и поведением рынка. В 2023 г. стартовало пилотирование виртуального помощника Just AI для обслуживания клиентов и «Спиктор» для обработки данных о коммуникации с клиентами в разных каналах. На 2024 г. намечено пилотирование системы семантического анализа Pulse AI для выявления потребностей в банковских продуктах и платформы создания тематических лендингов и квизов GenAI.

Данила Егоров, директор департамента по инновациям и развитию бизнеса MTS Cloud: В России самый лучших финтех. Он не жалеет денег на разработку, использует самые передовые технологии и все создает своими руками Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса группы «Московская Биржа»: Новое поколение генеративного искусственного интеллекта на основе данных может выдавать такие результаты, которых еще никогда не было Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ Россельхозбанка: Инхаус-разработка была временным решением, которое по каким-то причинам очень прижилось Виталий Копысов, директор по инновациям банка «Синара»: Появление небанковских поставщиков финансовых услуг в России будет способствовать повышению их качества Андрей Коресталев, директор центра компетенций платформенных и интеграционных решений «РСХБ-Интех»: До запуска мультифункциональной автоматизированной казначейской системы трансфертные ставки рассчитывались вручную Денис Рылеев, руководитель направления центра компетенций платформенных и интеграционных решений «РСХБ-Интех»: В ближайших планах разработка трех новых модулей Анатолий Чекмарев, советник генерального директора «ААА Управление Капиталом»: Мало кто задумывался о том, как выстроить производительную команду Елена Тятенкова, руководитель дирекции развития и трансформации сети Альфа-Банка: Традиционный банковский офис будет востребован всегда Данила Егоров, директор департамента по инновациям и развитию бизнеса MTS Cloud: В России самый лучших финтех. Он не жалеет денег на разработку, использует самые передовые технологии и все создает своими руками Участники организованной CNews Conferences конференции « Цифровизация финансового сектора 2024»

«Новое поколение генеративного искусственного интеллекта на основе данных может выдавать такие результаты, которых еще никогда не было», — говорит Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса группы «Московская Биржа». В сфере ИБ в ГИИ загружаются данные об известных угрозах и таким образом прогнозируются новые. То же самое делаю и киберпреступники, так что сегодня информационная безопасность — это битва искусственных интеллектов.

Сергей Демидов также рассказал о том, какие проблемы возникают в сфере обеспечения ИБ банков. Законодательство и ответственность за его нарушение постоянно ужесточаются, а обеспечить полное соответствие всем требованиям очень сложно. Для этого нужны соответствующие технические средства. Раньше можно было посмотреть на квадрант Gartner и понять, с кем из вендоров хотелось бы работать. Сейчас бизнес вынужден ориентироваться только на российские ИБ-решения, а они не всегда отвечают всем предъявляемым требованиям. «Новые продукты должны как можно скорее выходить на мировой рынок — только так они станут конкурентоспособными», — говорит Сергей Демидов.

Как организовать разработку

«Инхаус-разработка была временным решением, которое по каким-то причинам очень прижилось», — говорит Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ Россельхозбанка. Бизнес часто считает, что самостоятельная разработка обходится дешевле, уверен в уникальности собственных бизнес-процессов и простоте создания рыночного решения.

Оценив все плюсы и минусы самостоятельной разработки, Станислав Тульчинский пришел к выводу, что самостоятельная разработка наиболее подходит для крупных компаний с соответствующими амбициями и бюджетами, организаций со сложной, гибкой, уникальной бизнес-моделью или в очень сложном и изменчивом бизнес-окружении, а также организаций, которые строят свое конкурентное преимущество в том числе на обладании ИТ-компетенциями или считают, что нашли уникальную нишу, не занятую никем.

Виталий Копысов, директор по инновациям банка «Синара», рассказал о том, как развивались финтех-стартапы и как им удалось превратить свои решения к проекты государственного масштаба. В качестве примера он привел систему быстрых платежей (СБП), куайринг и т.д.

По мнению Виталия Копысова, благодаря развитию открытых API сотрудничество и обмен данными между самыми разными организациями становятся настолько тесными, что финансовые сервисы скоро смогут оказывать не только банки, но и любые другие компании. Например, во многих странах уже существуют небанковские поставщики платежных услуг. Виталий Копысов уверен, что появление подобных компаний в России будет способствовать повышению качества финансовых услуг.

Опытом создания мультифункциональной автоматизированной казначейской системы РСХБ поделился Андрей Коресталев, директор центра компетенций платформенных и интеграционных решений «РСХБ-Интех». До ее запуска трансфертные ставки (ТС) рассчитывались вручную по предварительно заведенным формулам в Excel выделенным специалистом. Много времени тратилось на их публикацию для потребителей на корпоративном портале — это тоже производилось вручную и через электронную почту.

Было принято решение автоматизировать этот процесс. Андрей Коресталев подробно рассказал о том, как реализовывался проект. В результате теперь после согласования значений трансфертных ставок на заседании КУАП, ответственный сотрудник утверждает эти значения. После утверждения, система автоматически рассчитывает и сохраняет производные значения ТС. Утвержденные значения ТС становятся доступными для всех заинтересованных лиц в системе. Кроме того, данные тиражируются на корпоративный портал, в КХД и другие смежные системы.

Денис Рылеев, руководитель направления центра компетенций платформенных и интеграционных решений «РСХБ-Интех», пояснил, что система разработана на Java и пояснил, как она реализована с технологической точки зрения. В ближайших планах разработка нового модуля для согласования условий проведения пассивных операций, реализация динамической ленты новостного контента и предоставление пользователям ключевой финансовой информации в режиме реального времени, а также реализация функциональности расширенной аналитики и визуализации архивных данных по ТС.

«В последнее время многие занимались выстраиванием процессов и контролем за сотрудниками, расширением штата. Однако мало кто задумывался о том, как выстроить производительную команду», — говорит Анатолий Чекмарев, советник генерального директора «ААА Управление Капиталом». Он поделился опытом повышения эффективности работы команд на основании модели командных ролей Белбина.

Елена Тятенкова, руководитель дирекции развития и трансформации сети Альфа-Банка, уверена, что традиционный банковский офис будет востребован всегда. Однако он будет становится все более технологичным. При создании офисов Альфа-Банка за образец были взяты магазины Apple Store. «Клиент живет и в нашем офисе, и в мобильном телефоне», — говорит Елена Тятенкова. Она рассказала, как выглядят офисы в регионах и отметила, что после их открытия начинается активный рост и других каналов взаимодействия банка с клиентами.

Актуальные проблемы цифровизации

В финале круглого стола эксперты обсудили актуальные проблемы цифровизации финансового сектора. Одна их них — сроки тотального перехода банков на отечественные ИТ-решения. По мнению Марианны Данилиной, это произойдет не раньше 2030 года. К этому времени существующие на рынке проблемы тем или иным способом будут решены. «Я нашла в реестре российского ПО несколько компаний под названием «Оракл». Видимо, что-то происходит», — говорит она. «Дата 2025 год нереализуема. И дело не только в Oracle. Проблема и с серверами — то, что есть сейчас, это по сути то же железо с перебитым шильдиком», — продолжает Павел Соболев.

Сергей Тихомиров, первый заместитель генерального директора «Кастис», напомнил, что к 2025 г. необходимо заместить не все решения, а только те, которые относятся к объектам критической информационной инфраструктуры. Сейчас идет обсуждение, какие системы к ним относятся. Но вместе с заменой возникает проблема информационного зоопарка. «Само по себе разнообразие решений — это неплохо. Главное его правильно организовать», — говорит Сергей Тихомиров. Он уверен, что самостоятельная разработка — не самый лучший выход, потому что любой проект упирается в отсутствие и разработчиков, и управленческих кадров. С ним согласен Павел Соболев, который отмечает, что банки, которые использовали монолитные моновендорные решения, сейчас оказались в худшем положении, чем те, кто изначально ориентировался на разнообразие.

В финале круглого стола эксперты обсудили актуальные проблемы цифровизации финансового сектора

«Передел рынка, который сейчас происходит, давно назрел», — продолжает Виталий Копысов. Но если банкам придется еще какое-то время поработать на западных решениях — не беда, главное заместить ИБ-системы. «Все что можно сохранить — сохраним, а что надо поменять — поменяем, самое главное, чтобы это было не хуже», — говорит он. Проблема еще и в том, что многие западные продукты содержат такое количество функционала, который не могут предложить российские разработчики. Например, Calypso. С точки зрения архитектуры, такое решение может создать даже студент. Но для того, чтобы разработать техническое задание, нужны специалисты и годы работы. «Так что пока проще продолжать использовать имеющиеся решения, но просто не платить за них», — говорит Виталий Копысов.

Еще один вопрос, который был вынесен на обсуждение, — как изменились задачи ИТ-службы. Анатолий Чекмарев отмечает, что банки постепенно отказывают от аутстаффинга в пользу обучения собственных специалистов и повышения эффективности команд. Важная проблема — обеспечение ИБ, но на основе тщательной оценки рисков. Еще одна задача — развитие у специалистов навыков UX/UI-дизайна для того, чтобы создаваемые ими продукты были по-настоящему удобными.

Несмотря на кадровый голод, численность ИТ и ИБ-подразделений растет. «По нашим данным, в крупных банках численность ИТ-подразделений в 2022 году составляла около 13% от общей численности сотрудников, а в 2023 году — уже 17%. Причина — развитие собственной разработки», — говорит Марианна Данилина. Павел Соболев уверен, что увеличение числа ИТ-специалистов в банках связано с тем, что в условиях нехватки кадров они принимают на работу джуниоров несмотря на то, что их стоимость тоже растет на глазах.

Сергей Тихомиров отмечает, что импортозамещение — это снижение качества, и ИТ-руководителям надо уметь находить компромисс, оценить его приемлемый уровень для того, чтобы внедрение не привело к проблемам у бизнеса и недовольству со стороны пользователей и одновременно удовлетворило регулирующие органы.

По словам Виталия Копысова, положительным результатом импортозамещения стало то, что ИТ вынуждены были провести ревизию имеющихся систем и навести в них порядок. «В ИТ появились хозяйственники!», — говорит он.

Участники дискуссии затронули и тему внедрения искусственного интеллекта в финансовом секторе. Наиболее перспективные направления — это автоматизированная обработка документов и роботизация простых рутинных операций. Также кадровый голод подталкивает компании к созданию ИИ-решений, способных генерировать простой код. Еще одно направление — оценка сложных объектов, например, недвижимости, и рыночных рисков, особенно тех, где оценку надо производить очень быстро.

Главным тормозом на пути развития ИИ является отсутствие данных для обучения моделей. По мнению экспертов, необходимо создать единое хранилище обезличенных данных, к которому могли бы получить доступ все желающие. «Главное, чтобы искусственный интеллект в банковском секторе не превратился в такой же хайп, как ЕБС», — резюмирует Павел Соболев.























