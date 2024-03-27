Облачный рынок растет быстрее рынка ИТ в целом. Заказчики поняли, что облачные услуги необходимы и часто являются оптимальным способом решения самых разных задач. Особенно если речь идет об обучении искусственного интеллекта или быстром выводе на рынок новых сервисов. Что происходит на российском облачном рынке, обсудили участники организованной CNews Conferences конференции «Облачные технологии 2024».

Что происходит на облачном рынке

Облачный рынок растет значительно быстрее рынка ИТ в целом. Этому способствует рост объема данных, появление новых решений собственной разработки, развитие роботизации, искусственного интеллекта и машинного обучения, больших данных, рост числа киберугроз и ужесточение требований регулятора. «T1 Cloud — первый публичный сервис-провайдер, сертифицированный для работы с КИИ», — говорит Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса T1 Cloud.

Ключевые сервисы

Источник: T1 Cloud, 2024

Он рассказал, какие сервисы предлагает T1 Cloud. Среди них сервис для управления кластерами популярной объектно-реляционной СУБД PostgreSQL, сервис управления базами данных MongoDB, система управления базами данных Redis. Кроме того, заказчики получают единую консоль управления облачной инфраструктурой. T1 Cloud запустила и целый ряд инфраструктурных сервисов. Например, кластер ускорителя для искусственного интеллекта, три (а скоро четыре) ЦОДА, которые работают в режиме active-active.

В ближайшее время T1 Cloud планирует развивать отчуждаемые облака, то есть становится облачным вендором. При поддержке компании «Майнд» оптимизирован процесс миграции в облако — теперь это можно сделать при помощи специального ПО с использованием ИИ.

На российском рынке существует два тренда — цифровизация и импортозамещение. По словам Рустама Шайдулова, коммерческого директора «Айтеко.Cloud», его компании удалось объединить их в своем решении. Облако базируется в собственном ЦОДе и создано на базе собственного решения RuStack Cloud Platform — компания развивает его уже более 6 лет. Пользователям предлагаются классические сервисы IaaS, Kubernetes, S3, СРК; бизнес-инструменты VDI, почта, мессенджер, речевая аналитика, ВКС, отчеты; конструктор платформенных сервисов; мультиоблако и пр.

Варианты реализации

Компания предлагает автоматический импорт «на горячую» виртуализированных нагрузок из любой исходной среды в Айтеко.Cloud; построение динамической мультиоблачной виртуализированной инфраструктуры, совместимой с любыми гипервизорами и облачными платформами; библиотеку PaaS; построение кросс-платформенной геораспределенной катастрофоустойчивой инфраструктуры; интеграцию программных решений; построение частных корпоративных облаков под ключ.

Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews, напомнил, что CNews ежегодно готовит более 10 аналитических рейтингов и обзоров по облачным инфраструктурным сервисам. В качестве примера он рассказал о двух из них — «Производительность IaaS 2023» и IaaS Enterprise 2024.

Как выбрать облачного провайдера

Для создания ЦОДа надо правильно выстроить ИТ-инфраструктуру — разместить оборудование для электропитания, охлаждения, физической безопасности, вычислительную технику, СХД, сетевые устройства, запустить инфраструктурные сервисы. Таже необходимо обеспечить информационную безопасность и нанять квалифицированных специалистов. Это можно сделать самостоятельно, а можно с помощью партнера.

Инженерная инфраструктура ЦОД

Источник: DataSpace, 2024

Александр Чистяков, руководитель направления продаж облачных сервисов DataSpace, перечислил, что надо учитывать при выборе партнера. Это наличие высокого уровня SLA, фиксируемого в контракте, и сертификатов; производительность и отказоустойчивость инфраструктуры; наличие собственной экспертизы и круглосуточной техподдержки; соответствие актуальным требованиям ИБ. Он предложил в качестве такого партнера свою компанию.

Александр Афанасьев, ИТ-директор Leomax, считает, что при выборе облачного провайдера надо оценивать надежность хранения и обработки, информационную безопасность, производительность и время отклика систем, стоимость владения, вероятность доступа к данным внешних сил, зависимость от поставщика услуг, доступность и частоту инцидентов, компетенции команды, масштабируемость.

По его мнению, в облаке можно размещать сайты, почту и инфраструктурные сервисы, базы данных и сервера приложений. Не желательно — системы 1С (возникает проблема с производительностью), источники данных для исследований (длительный отклик), чувствительные данные (вероятность доступа к ним третьих лиц).

Что лучше перенести в облако

Кирилл Кузьмин, руководитель управления пилотирования и прототипирования Ассоциации «ФинТех», рассказал, что Ассоциация предлагает облачную технологическую песочницу, в которой можно протестировать любые решения. Технологическая песочница АФТ – составная часть комплекса песочниц, тесно взаимодействующая с регулятивной песочницей Банка России и технологическими песочницами участников АФТ и партнеров.

По словам Кирилла Кузьмина, песочница предназначена для совместной выработки отраслевой экспертизы; размещения эмуляторов финансовых сервисов и кросс-отраслевых решений и их совместного тестирования и валидации; совместной разработки решений для финансового рынка, в т.ч. на основе открытого исходного кода. С помощью песочницы можно решать задачи, требующие последующей стандартизации, формирования правовых условий или изменения регулирования как на финансовом, так и на кросс-отраслевом уровне, а также совместно прорабатывать глобальные решения финансового рынка, такие как «Открытые финансы», «Открытые данные», «Сквозная идентификация» и т.д.

Если не использовать облака, то любая задача по разработке превращается в очень длительный процесс закупки дополнительных мощностей, говорит Александр Подмосковный, руководитель центра компетенций технологий взаимодействия с клиентом МКБ. В результате, когда задача будет наконец решена, она уже может потерять свою актуальность.

Кроме того, каждая команда создает собственное приложение, а значит в компании формируется «зоопарк» решений. Одновременно появляется множество серверов-снежинок, которые каждая команда настраивает под себя, и что с ними делать в масштабе все инфраструктуры, совершенно непонятно.

По мнению Александра Подмосковного, выход — создание инфраструктурной платформы как совокупности систем, сервисов, людей, практик и соглашений, нацеленных на обеспечение этапов разработки и эксплуатации цифровых продуктов. Инфраструктурная платформа — это мост между продуктовыми командами и инфраструктурой. Платформенная команда формирует практики и стандарты. А инфраструктурная платформа со временем становится конкурентным преимуществом.

До самого последнего времени ИСП РАН использовал собственное облако. Однако со временем было принято решение перейти к мультиоблаку для того, чтобы иметь возможность комбинировать между собой разные сервисы, в том числе и их версии. Для построения облачных платформенных сервисов было решено использовать стандарт TOSCA — в нем описываются основные сущности, шаблоны и инстансы, рассказал Никита Лазарев, научный сотрудник ИСП РАН.

Были написаны шаблоны для баз данных и виртуальных сред — теперь к ним можно быстро подключаться и начинать использовать. Также заранее был прописан порядок выбора узлов, в том числе для переиспользования. По словам Никиты Лазарева, TOSCA дает возможность использовать Kubernetes в любом облаке, на физических узлах или в гибридном режиме. Также были внедрены NFV-латформа, платформа машинного обучения и SLURM.

Облачная платформа Salt X5 Group была запущена в июне 2022 г. Она базируется на Open Stack. По уровню надежности она сравнима с «Яндекс.Облако», говорит Максим Осорин, директор по развитию облачной инфраструктуры X5 Group. 95% сервисов на платформе предоставляется в режиме самообслуживания через портал или Terraform провайдер, 5% — через автоматизированный workflow звонок. Особенность платформы — максимальное использование типовых конфигураций и flavors.

Все инфраструктурные провайдеры построены по типовым принципам в части сегментации сети. Установлен единый SLA на доступность сервисов платформы и работу с пользователями. Все сервисы тарифицируются в режиме реального времени и предоставляются по модели pay-as-you-go. Часть сервисов разрабатывается и предоставляется сторонними командами — команда платформы их интеграцию, коммуникации и поддержку.

Сейчас создатели платформы работают над созданием инструмента, который сможет превратить любой сервис в облачный. Когда он будет готов, X5 начнет привлекать к сотрудничеству поставщиков готовых сервисов.

Когда человек находится в больнице, возникает необходимость быстро получать результаты исследований и сравнивать их со сделанными ранее. Для этого все данные должны храниться в облаке. Также бывают случаи, когда врачу необходима помощь в принятии решения, а значит, ему могут помочь большие данные, говорит Игорь Волков, доцент Института цифровой медицины МГМУ им.Сеченова.

На сегодняшний день в здравоохранении уже используются телемедицина, нейронные сети, генетические алгоритмы, искусственный интеллект, системы поддержки принятия решений, робототехника, компьютерное распознавание образов. Однако их применения врачами связано с серьезными ограничениями — они должны обосновывать принятие решений, действовать в соответствии с клиническими стандартами и соблюдать кодекс врача. Тем не менее, по мнению Игоря Волкова, в ближайшем будущем искусственный интеллект займет достойное место в здравоохранении.



