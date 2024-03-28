На возвращение на российский рынок иностранных вендоров уже никто не надеется. Тренд импортозамещения трансформировался в тренд технологической независимости, которая обретается на долгие годы. О том, каких результатов уже удалось добиться, а где еще предстоит серьезная работа, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Импортозамещение ИТ 2024».

Вперед к технологическому суверенитету

«В ближайшие 6-10 лет ожидать возвращения на российский рынок западных поставщиков не приходится, поэтому надо всерьез задуматься о технологическом суверенитете», — такими словами открыл организованную CNews Conferences конференцию «Импортозамещение ИТ 2024» модератор Дмитрий Алтухов, советник директора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Участники конференции рассказали о существующих на рынке альтернативах западного ПО.

Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса «Базис», напомнил, что первая виртуальная машина появилась в 1985 г., а понятие «Виртуализация» — в 1998 г. вместе с компанией VMWare. К 2022 г. 92% российских компаний использовали виртуализацию, при этом 88% рынка занимали иностранные вендоры. Сегодня продукты для виртуализации предлагают 20 российских компаний, а рынок растет примерно на 34% в год.

Экосистема «Базис»

Источник: Базис, 2024

Компания «Базис» была образована в 2021 г. путем объединения Tionix, Digital Energy и «Скала». Самый крупный проект — участие в создании Государственной единой облачной платформы (ГЕОП). Технологии «Базис» будут использоваться также на «ГосТех». В общей сложности на решениях «Базис» уже работают более 120 информационных систем, в том числе и государственных. Около 70% бизнеса приходится на b2b сегмент. Так, только в 2023 г. «Базис» было реализовано 44 проекта.

Дмитрий Поляков, начальник отдела поддержки продаж «Скала^р», рассказал, что его компания уже 8 лет занимается серийным выпуском модульной платформы для высоконагруженных информационных систем. В промышленной эксплуатации находится более 400 комплексов. «Скала^р» предлагает машины виртуализации, баз данных и хранения данных.

Общая экосистема

Также Дмитрий Поляков совместно с Дмитрием Лицовым, архитектором-пресейлом компании «Базис», подробно рассказали о машине виртуализации Скала^р МВ.ДИ. Это программно-аппаратный комплекс для создания частного облака с возможностями виртуализации и управления контейнерами. Он работает на базе высокопроизводительной платформы динамической инфраструктуры Basis Dynamix. Скала^р МВ.ДИ можно использовать для создания мультиарендного частного облака, автоматизированного управления средой разработки и тестирования, миграции существующей инфраструктуры.

Геннадий Гребеник, директор по трансформации Фора-банка: Банк вынужден был превратиться в ИТ-компанию для того, чтобы быстро создавать необходимые клиентам сервисы Андрей Козлаков, начальник управления методологического и технологического развития РСХБ: Главная задача банка — зарабатывать деньги, а цифра — это только инструмент для решения этой задачи Денис Рылеев, руководитель проекта Блока ИТ-развития инвестиционного бизнеса «РСХБ-Интех» рассказал о создании в банке системы управления рисками Александр Павлов, генеральный директор РФРИТ: Всего в 2023 г. было поддержано 22 особо значимых проекта — общая сумма грантовой поддержки составляет 17 млрд руб. Владимир Горохов, директор по развитию «Русагро Тех»: В 2023 г. компания «Русагро» приступила к реализации грантового проекта перехода с импортной системы управления агропроизводством на отечественною «История Поля» компании «ГеомирАгро» Алексей Учакин, директор департамента инфраструктуры «EdgeЦентр»: Сегодня значительное число компаний обладает обширным парком западного оборудования. Но оно начинает терять свою функциональность и актуальность Мария Шефер, специалист по развитию департамента аутсорсинга печати компании «Сервионика»: Сегодня на рынке растет спрос на услуги аутсорсинга печати Геннадий Гребеник , директор по трансформации Фора-банка : Банк вынужден был превратиться в ИТ-компанию для того, чтобы быстро создавать необходимые клиентам сервисы Участники организованной CNews Conferences конференции « Импортозамещение ИТ 2024»

«Наконец-то на российском рынке завершается импортозамещение и у заказчиков появляется выбор», — начал свое выступление Алексей Печенин, директор по развитию бизнеса VK Workspace. В портфеле VK Tech 4 основных группы продуктов — решения для коммуникаций, совместной работы и повышения ее продуктивности; облачные технологии и решения для разработки; решения для управления финансами и операционного менеджмента; решения для автоматизации HR-функций.

Алексей Печенин рассказал про решения для корпоративных коммуникаций. На первом этапе были созданы базовые сервисы. Затем компания стала развивать единое мобильное окно доступа к ним — корпоративный суперaпп VK Teams. «В руках сотрудника должен появиться телефон, который покрывает 90% его потребностей в коммуникации», — говорит Алексей Печенин.

Экосистема корпоративных коммуникаций

На сегодняшний день VK Teams — это целая экосистема решений, представляющая собой полноценную замену MS Teams, Cisco Webex. VK Teams можно использовать on-premise или из облака. Существуют клиентские приложения для Android, iOS, Windows, macOS и Linux, а также доступна веб-версия.

«В сельском хозяйстве не так много импортозамещения — в основном, мы только создаем цифровые решения на базе отечественных технологий», — говорит Ольга Чебунина, вице-президент по инновациям группы компаний «Дамате». На настоящий момент компания реализует проект по замене Dairy Comp на российское решение «Молоко 2.0». Он стартовал в 3 кв. 2023 г. и должен завершиться в декабре 2024 г.

Решение «Молоко 2.0» содержит модули «Мониторинг производительности стада», «Управление селекцией и генетикой», «Ветеринарный контроль», «Цифровой двойник фермы», «Предиктивная аналитика» и «Производственный календарь». «Для нас было важно сделать решение с более широким функционалом, чем у нас было», — говорит Ольга Чебунина.

В результате внедрения ожидаются улучшение качества и точности управления стадом, оптимизация процессов кормления и использования ресурсов, снижение рисков заболеваний и повышение общего здоровья животных, повышение эффективности воспроизводства и улучшение племенных характеристик, улучшение принятия управленческих решений через аналитику и отчетность и повышение экономической эффективности за счет планирования и прогнозирования.

Многим сотрудникам приходится создавать презентации, хотя это не входит в их прямые обязанности. На создание одной страницы в среднем уходит 30 мин., говорит Григорий Попов, генеральный директор «Слайдер Презентации». Раньше для автоматизации этого процесса использовались иностранные решения. Компания «Слайдер Презентации» разработала российский аналог Think Cell — Slider.

Создание диаграмм Ганта

Источник: Слайдер Презентации, 2024

Slider — это надстройка для офисных программ, которая помогает создавать диаграммы за пару минут, улучшает макеты слайдов и автоматизирует процесс составления регулярных отчетов. Slider дает возможность создавать 15 типов диаграмм, в том числе диаграммы Ганта, Каскадные диаграммы, Мекко и другие. Slider можно использовать как на офисном пакете Microsoft Office на ОС Windows, так и после перехода на «Р7-Офис» на ОС семейства Linux. Функциональные возможности и интерфейс Slider останутся неизменными. Решение покрывает около 80% функционала Think Cell.

Семен Борисов, менеджер департамента бизнес-развития Luxms, рассказал о своей компании. Она существует на рынке 20 лет и за это время реализовала более 400 проектов на базе аналитической платформы Luxms BI. Платформа позволяет быстро и безопасно работать с большими объемами данных из разнородных источников. Аналитическое решение на Luxms BI может быть встроено в любые внутренние системы заказчика.

Единое цифровое пространство для работы руководителя

Источник: Luxms, 2024

В РЖД работает около 700 тыс. сотрудников, рассказала Марина Пименова, начальник отдела информационного и аналитического обеспечения управления персоналом РЖД. Раньше на совещания руководители приходили со стопкой бумаг, при этом нередко одни и те же данные, полученные из разных источников, значительно отличались. Чтобы навести порядок, в РЖД решили внедрить аналитическую систему. «Нам нужно было решение с высокой кастомизацией, способное быстро обрабатывать огромные массивы данных», — говорит Марина Пименова. Выбор пал на Luxms BI.

Как рассказала Наталья Глодя, руководитель проектов Luxms, компания разработала функционал и даже дизайн дашбордов под требования заказчика. «Нас не просили копировать иностранное решение, а сформулировали собственные требования», — вспоминает она. Решение было разработано исключительно на импортозамещенном ПО и в соответствии с самыми серьезными требованиями ИБ.

Инструмент мониторинга и анализа ключевых показателей «HR-аналитика» позволяет мониторить более 150 HR-показателей и формировать 12 аналитических панелей. Сегодня оно включает в себя 7 функциональных модулей. Объем анализируемой информации — около 17 млн строк.

Алексей Авдеев, коммерческий директор Rudesktop, рассказал, что его компания была создана в 2022 г. Главная идея — создать российскую замену MS Team Viewer и MS Operation Systems. Уже в 2023 г. ей удалось реализовать более 300 проектов. Rudesktop имеет клиент-серверную архитектуру. Приложения адаптированы под Windows, MacOS, Linux, Android.

Архитектура решения

Источник: Rudesktop, 2024

Облачная версия работает через 443 порт, что обеспечивает шифрование по ГОСТ. Поддерживается интеграция с SIEM-системами, KeyCloak, реализована широкая настройка прав пользователей и групп пользователей. RuDesktop может работать как через сервер, так и напрямую (p2p). Алексей Авдеев привел несколько примеров внедрения решения в крупных компаниях самых разных отраслей.

Импортозамещение на практике

«Росэнергоатом» начал заниматься импортозамещением в 2019 г. Сегодня более 39,5 тыс. пользователей в компании работают на Astra Linux — на российскую ОС осталось перевести около 5% сотрудников. «Самым сложным в этом проекте было переучить людей — они привыкли работать на Windows», — рассказал Олег Шальнов, заместитель генерального директора, директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией Концерна «Росэнергоатом».

«Росэнергоатом» пошел по пути создания сбалансированных горизонтально масштабируемых аппаратных решений на российском «железе» для отечественных систем и приложений с прогнозируемыми параметрами качества работы информационных систем и их совокупной стоимостью использования. Начали с ПАК виртуальных, в т. ч. удаленных рабочих мест пользователей. Затем перешли к ПАК в сфере информационной безопасности. У компании есть опыт использования процессоров «Байкал» — 1000 АРМов на их основе распределены по станциям для тестирования, более 700 из них установлены на рабочих местах пользователей.

Олег Шальнов поделился кейсами импортозамещения автоматизированной системы управления технической документации, системы моделирования бизнес- процессов, системы бюджетирования, подсистемы управления сбытом и пр. «Еще в 2019 году импортозамещение отбросило бы нас на 15 лет назад, сегодня — на 5 лет назад. Надеюсь, через 5 лет у нас появятся по-настоящему современные решения», — говорит он.

О том, как «Алкогольная сибирская группа» перенесла все бизнес-процессы из SAP S/4HANA и SAP EWM в «1С:ERP Управление холдингом» и «1С:WMS Логистика. Управление складом», рассказала Гульнара Лебедева, операционный директор ГК «Комлайн». К моменту старта проекта — в апреле 2022 года — «Алкогольная сибирская группа» в течение четырех лет использовала облачное решение SAP S/4HANA вместе с SAP EWM — системой управления складом. После событий 2022 г. руководство компании приняло решение перейти на отечественный продукт — 1С:ERP УХ. Для замены SAP EWM остановились на «1С:WMS».

Гульнара Лебедева рассказала, с какими страхами обычно сталкивается бизнес в ходе импортозамещения. Это отсутствие шаблонов и плана действия, консервативность системы, недостаток экспертных кадров, невозможность совмещать проекты и страх сократить темпы развития в других направлениях, боязнь потери управляемости бизнесом и неопределенные сроки проекта из-за большого масштаба.

Результаты проекта

Проект был реализован на двух производственных площадках —это Рузский купажный завод и Омсквинпром, в четырех распределительных центрах (в Шарапово, Омске, Санкт-Петербурге и Владивостоке) и в двух офисах управления в Москве и Омске. В учетной системе на момент старта проекта работало более 400 активных пользователей. Реализация проекта заняла 9 мес.

В 2022 г. с проблемами столкнулись не только российские, но и иностранные компании, которые решили остаться работать в нашей стране, рассказал Роман Цыганков, директор по ИТ Forvia. Он рассказал о проекте перехода трех заводов компании с SAP на 1С:ERP. Проект стартовал в мае 2023 г. на одном из предприятий, а затем был масштабирован еще на два завода. Срок окончания проекта — апрель 2024 г.

Раньше российская Forvia пользовалась ИТ-инфраструктурой материнской компании. Теперь, поскольку все решения разворачивались на собственных мощностях, компании пришлось срочно создавать собственную ИТ-инфраструктуру — разделить сетевую инфраструктуру, осуществить миграцию сервисов Windows, создать сервис резервного копирования, внедрить системы управления конфигурациями АРМ и мониторинга, а также осуществить миграцию конечных пользователей. Задачу удалось решить за 5 мес.

«Мы живем в непредсказуемой среде — все меняется очень быстро», — говорит Геннадий Гребеник, директор по трансформации Фора-банка. По его словам, банк вынужден был превратиться в ИТ-компанию для того, чтобы быстро создавать необходимые клиентам сервисы. Например, Фора-банк самостоятельно разработал систему ДБО для физических лиц. «Сегодня мобильное приложение есть у всех банков. Мы решили сделать его инструментов конкурентной борьбы», — говорит Геннадий Гребеник.

Проект длился 9 месяцев, было выпущено 5 релизов. В результате мобильное приложение Фора-банка вошло в топ рейтинга MaxWeb. По мнению Геннадия Гребеника, это стало возможным благодаря тому, что разработкой занималась собственная команда.

Он привел пример еще одного кейса — разработки системы ДБО юридических лиц. Оно было заказано у вендора, сроки несколько раз переносились, в результате банк получил неудобное, но дешевое решение. Но в данным случае реализация проекта собственными силами была невыгодна — для этого надо было бы собрать команду из 40 разработчиков.

«Главная задача банка — зарабатывать деньги, а цифра — это только инструмент для решения этой задачи», — говорит Андрей Козлаков, начальник управления методологического и технологического развития РСХБ. Он рассказал о создании в банке системы управления рисками. По словам Андрея Козлакова, когда-то казалось, что данных для оценки рисков достаточно, потому что окружающая среда была достаточно стабильна. Теперь в условиях непредсказуемости стало очевидно, что для получения релевантных показателей надо больше данных. Кроме того, новая система управления рисками должна быть кросс-функциональной, адаптивной и иметь возможность интеграции с другими банковскими продуктами.

Денис Рылеев, руководитель проекта Блока ИТ-развития инвестиционного бизнеса «РСХБ-Интех» объяснил, как эти задачи были решены на технологическом уровне.

Кто поможет в импортозамещении

Александр Павлов, генеральный директор РФРИТ, рассказал о государственной поддержке проектов импортозамещения. В 2023 г. была проведена экспертиза 335 проектов, 197 из них были одобрены как особо значимые, 46 вошли в список претендентов на гранты на реализацию на общую сумму 36 млрд руб.

Всего в 2023 г. было поддержано 22 особо значимых проекта — общая сумма грантовой поддержки составляет 17 млрд руб. Они должны завершить в 2024-2025 гг. На настоящее время на стадии внедрения находится решение «Global-Marine: система управления судостроением и судоремонтом» на Онежском судостроительном заводе. Завершена доработка платформы проектирования месторождений в «Росгеологии».

В 2023 г. компания «Русагро» приступила к реализации грантового проекта перехода с импортной системы управления агропроизводством на отечественною «История Поля» компании «ГеомирАгро». Владимир Горохов, директор по развитию «Русагро Тех», рассказал о уже реализованных модулях системы. Это модуль стратегического планирования и бюджетирования, который принимает решение о севообороте по принципу максимизации прибыли. Модуль планирования технологических операций, назначающий технологическую операцию с учетом приоритета проведения работ.

Также внедрен модуль проведения оперативных агрономических наблюдений, с помощью которого осуществляется облет и фотографирование посевов с высоким разрешением с использованием БПЛА, производится автоматическая оценка состояния посевов с использованием искусственного интеллекта и автоматическое приготовление раствора на основании схемы с учетом данных от нейросети. Также система дает возможность спланировать оптимальный трек для сельскохозяйственной техники, в том числе и в процессе уборки и вывоза урожая.

Сегодня значительное число компаний обладает обширным парком западного оборудования. С 2022 г. отсутствует его техническая поддержка, гарантийные обязательства истекли, а поставщик отказывается от дальнейшего обслуживания. Оборудование начинает терять свою функциональность и актуальность. Что делать в такой ситуации, задается вопросом Алексей Учакин, директор департамента инфраструктуры «EdgeЦентр».

Варианты обновления парка оборудования

Источник: EdgeЦентр, 2024

Есть три варианта — приобрести платную техподдержку, самостоятельно покупать б/у железо или нанять в штат специалистов, которые будут заниматься закупкой запчастей и техподдержкой оборудования. Обновление оборудования доступно через параллельный импорт, однако сроки его поставки достигают года и высока вероятность их переноса. Закупать отечественное оборудование рискованно — его не хватает, кроме того, существуют серьезные претензии к его качеству. Алексей Учакин уверен, что эффективным способом решения этих проблем является использование облачных технологий. Оно дает возможность перераспределения нагрузок с проблемных областей на более эффективные.

Мария Шефер, специалист по развитию департамента аутсорсинга печати компании «Сервионика», отметила, что сегодня на рынке растет спрос на услуги аутсорсинга печати. Причины разные — кто-то хочет таким образом сократить затраты, для кого-то это удобно, а кто-то не готов покупать офисную технику. Наиболее востребована эта услуга банками, предприятиями ТЭК, то есть там, где к печати документов предъявляются жесткие требования.

Наше взаимодействие с вендорами

Источник: Сервионика, 2024

При этом, по мнению Марии Шефер, ушедшие с российского рынка вендоры позволили российским компаниями стать лучше. Они не просто предлагают полный спектр услуг аутсорсинга печати, но и начали производить собственное оборудование. «Сервионика» предлагает полный спектр услуг — поставку офисной техники, ее техническую поддержку и аутсорсинг печати.



























