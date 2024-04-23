Обретение технологической независимости — одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед руководителями, отвечающими за цифровизацию государственных ведомств и организаций. О том, как движется этот процесс, удается ли полностью отказаться от иностранных решений и достаточно ли на рынке продуктов от отечественных разработчиков, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация в госсекторе 2024».

Вперед к технологической независимости

По словам Евгения Хасина, врио директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России, понятие «технологическая независимость» включает в себя наличие технологической и кадровой компетенций.

Уход иностранных вендоров показал, что по большинству направлений необходимые технологические компетенции в России существуют. Евгений Хасин призвал уделять самое пристальное внимание квантовым вычислениям и искусственному интеллекту (ИИ). С точки зрения ИБ, необходимо обеспечить безопасность самого искусственного интеллекта, его обучения и использования. Развитие этих направлений предусмотрено национальным проектом «Экономика данных». К настоящему времени уже созданы необходимые центры компетенций.

Довольно сложная ситуация с наличием собственной компонентной базы. Сейчас обсуждаются ключевые векторы развития в этом направлении, и они будут поддержаны государством. Если говорить о кадровой составляющей, то здесь надо уделять больше внимания повышению компетенций специалистов. Евгений Хасин напомнил, что уже запущен целый ряд программ профессиональной переподготовки в сфере ИБ.

Итогами развития платформы «ГосТех» поделился Василий Слышкин, руководитель ФКУ «Государственные технологии». На настоящий момент к «ГосТех» подключились 22 ФОИВ, 13 РОИВ и 24 компании-разработчика. Более 2,5 тыс. разработчиков реализуют 86 проектов. Запущено более 300 облачных услуг. Появилось множество решений в области информационной безопасности — на «ГосТех» представлены все ключевые ИБ-компании.

Сервисы платформы «ГосТех»

Источник: ФКУ «Государственные технологии», 2024

Утвержден ускоренный порядок аттестации ГИС на «ГосТех» — сейчас он составляет 30-45 дней. Аттестацию уже прошли 16 ГИС. Закреплены архитектурные требования к размещаемым на платформе решениям. Для сборки ГИС обязательно должен использоваться конвейер, размещенный на «ГосТех» и прошедший специальную аттестацию.

Василий Слышкин рассказал о развитии «ГосТех» для применения моделей ИИ — на ней появляются методические рекомендации, ML Ops – инструменты, развивается инфраструктура, появляются дополнительные сервисы и наборы библиотек для разработки и обучения моделей.

Решения на базе ИИ для госсектора можно разделить на три группы. Это системы для оптимизации внешних коммуникаций и обработки обращений, системы поддержки контрольных и надзорных функций и системы оптимизации внутренних процессов. В феврале 2024 г. была утверждена обновленная Стратегия развития искусственного интеллекта, самыми перспективными были признаны пять групп: компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальная поддержка принятия решений и перспективные методы искусственного интеллекта, рассказал Сергей Сергиенко, директор Департамента развития ИИ и больших данных Минцифры РФ.

Для того, чтобы внедрять ИИ, необходимы наличие вычислительных ресурсов, создание нормативной базы для доступа разработчиков к государственным и коммерческим наборам данных, для обучения и тренировок моделей, создание площадки для безопасного хранения очищенных и обезличенных данных и наличие здоровой конкуренции среди разработчиков.

В качестве вычислительных ресурсов можно использовать «Гособлако» и «ГосТех». По словам Сергея Сергиенко, государство планирует создать платформу «Госдата», где будут храниться обезличенные данные для обработки и обучения моделей.

Что предлагают разработчики

Марина Тэн, руководитель команды «Планирование производства» компании «Диасофт», рассказала, какой она видит современную ERP-систему. В ней должны быть инструменты ИИ и работы с данными, микросервисная архитектура и открытые API. Она должна быть импортонезависимая, легко настраиваемая, устойчивая и безопасная. «ERP — это основа цифровой трансформации предприятия», — уверена Марина Тэн.

Дмитрий Гребенщиков, директор департамента «Управление ресурсами предприятия» компании «Диасофт», напомнил, что для успешной цифровой трансформации необходима целая экосистема. «Мы строим решения из заменяемых блоков, с помощью которых можно легко собрать необходимый продукт и быстро настроить его с помощью low-code инструментов», — говорит Дмитрий Гребенщиков. Он рассказал о разработанной «Диасофт» экосистеме Digital.Q. Она состоит из набора технологических, производственных и инфраструктурных платформ.

Бизнес-архитектура платформы Digital.Q.ERP

Одной из них является платформа Digital.Q.ERP. Она предназначена для использования на производственных предприятиях, в государственных компаниях и крупных корпорациях и объединяет программные продукты для автоматизации сквозных бизнес-процессов: планирования производства, централизации закупок, материально-технического обеспечения, отгрузки продукции, расчета себестоимости продукции, учета и построения цифровых моделей. Также на базе Digital.Q.ERP реализован цифровой кабинет руководителя.

Когда-то на рынке было представлено множество решений для корпоративных коммуникаций как от иностранных, так и от российских вендоров. Сейчас многие из них невозможно использовать, особенно в государственном секторе, или по причине несоответствия требованиям импортозамещения, или из-за недостаточной функциональности, говорит Александр Чернышев, директор направления по работе с органами госвласти и местного самоуправления «МТС Линк».

Сервисы «МТС Линк»

Главные задачи государственных организаций — создание полноценной безбарьерной среды взаимодействия, формирование комфортной и безопасной среды проживания, развитие города и региона совместно с бизнесом и на партнерских взаимовыгодных условиях, обеспечение эффективной обратной связи с жителями города и региона. И все это должно быть реализовано на базе отечественных технологий. Все необходимые для этого инструменты предоставляет «МТС Линк».

Компания ICL Services создает решения для правительства Республики Татарстан, но многие из них потом распространяются на всю страну. Например, на АСУ «Скорая помощь» работает треть российских регионов, рассказал Руслан Вагизов, директор ICL Services. В 2022 г. стартовал перевод органов власти республики на российское ПО. На Astra Linux переводятся более 150 тысяч рабочих мест в 82 организациях, включая министерства, ведомства и подведомственные организации, а также органы власти на местах.

«В первую очередь, было необходимо не только сопроводить проект и предоставить региональным властям все необходимые консультации с техподдержкой по импортозамещению решений, но и обучить работников госорганов на местах. Задача осложнялась отсутствием единого реестра эксплуатируемого оборудования, а также разветвленностью и неоднородностью парка устройств», — рассказал Руслан Вагизов. Также в инфраструктуре были рабочие места, где замена операционной системы была непродуктивна. К примеру, некоторые программы, работающие на ОС Windows, нельзя было запустить на других ОС, или же использовалось специфичное оборудование, которое совместимо только с Windows. Для таких критических точек предстояло предложить «переходные» решения.

Статус проекта по внедрению Astra Linux

В ходе проекта пришлось пересмотреть список ПО, которое использовалось раньше. Был создан маркетплейс совместимых с Astra Linux решений — теперь при необходимости их легко скачать. ICL Services организовала обучение системных администраторов и сотрудников. По состоянию на 1 апреля 2024 г. на отечественную ОС переведено 72% АРМ. До конца года компания планирует завершить миграцию всех подведомственных организаций. На 2024-2025 г. запланированы замена офисных пакетов на отечественные, внедрение структуры службы каталогов на базе ALD Pro и средства автоматизации «Колибри-АРМ».

Екатерина Александрова, продакт-менеджер EmplDocs, затронула в своем выступлении актуальную тему внедрения кадрового электронного документооборота (КЭДО). КЭДО — это персональные данные, а значит при его использовании должны соблюдаться самые жесткие требования информационной безопасности. Утечки персональных данных происходят и в коммерческих организациях, и в госсекторе. Законодательство об ответственности за такие утечки ужесточается — уже принят в первом чтении закон об оборотных штрафах.

По мнению Екатерины Александровой, персональные данные лучше хранить в собственной инфраструктуре, никому их не передавать, жестко контролировать облачные мощности, использовать только сертифицированные ИТ-решения и внимательно относиться к тому, чтобы в организации были все необходимые согласия граждан на обработку их персональных данных.

Вопросы поставщикам решений

Екатерина Александрова предложила список вопросов, которые надо задать поставщику решений, чтобы оценить его безопасность, и заверила участников конференции, что EmplDocs соответствует самым жестким требованиям по ИБ.

Сергей Фомин, основатель Picvario, предложил государственным ведомствам и организациям платформу управления контентом — не текстовыми файлами, а картинками, видео, презентациями и т.д. Сегодня такие материалы, как правило, передаются от сотрудника к сотруднику через облачные файлообменники. Хранятся они где придется, значит, на поиск документа порой уходит много времени, а проконтролировать доступ к нему практически невозможно.

Picvario — это система управления контентом. К ней можно подключать и внутренние, и внешние источники информации. При этом на платформе реализованы самые жесткие требования обеспечения безопасности — ведется регистрация учетных записей, групп, организаций, реализованы управление правами, статистика, логирование, поддержка корпоративных систем управления.

Управление контентом

В Picvario доступен умный поиск на основе алгоритмов поисковых запросов Elastic. В ближайшее время появится поиск с использованием искусственного интеллекта и семантики. Кроме того, реализована проверка происхождения материалов на авторские права, истечение сроков лицензий и т.д., а также выявление фейков. Система легко встраивается в любую инфраструктуру по API. В качестве примера Сергей Фомин привел миграцию фотобанка Совета Федерации с Flickr на Picvario.

Россия входит в топ-5 лидеров по развитию госуслуг в мире, активно использует ИИ, занимается импортозамещением. «Однако мы сталкиваемся с непониманием со стороны региональных и муниципальных властей необходимости автоматизации некоторых сфер деятельности», — говорит Тимур Алимханов, основатель веб-интегратора StepUp. Он перечислил проблемы веб-ресурсов, с которыми сталкиваются госведомства и госорганизации.

Реальные текущие проблемы веб-ресурсов

Источник: StepUp, 2024

Медленная работа информационных веб-ресурсов – не норма, уверен Тимур Алимханов. Веб-ресурс нужен и сотрудникам, и пользователям. Он должен соответствовать времени. При этом для государственных организаций очень важно работать с компанией, которая уже имеет опыт сотрудничества с госсектором и хорошо понимает его специфику. Он предложил обращаться за помощью к компании StepUp, которая занимается разработкой на базе «1С: Битрикс».

София Мирон, руководитель департамента продаж Softlogic, рассказала о разработанной ее компанией облачной платформе SL Vision. Она предназначена для управления камерами видеонаблюдения. С помощью SL Vision можно контролировать вывоз твердых коммунальных отходов, состояние дорог и тротуаров, чистоту и благоустройство территории, уборку снега, вести мониторинг административных нарушений и распознавать транспортные средства. Платформа дает возможность настроить любую аналитику как с одной камеры, так и с группы камер.

Интерфейс системы SL Vision

К SL Vision подключены 20 тыс. камер в Санкт-Петербурге. С помощью системы город контролирует уборку дорог от снега и наледи, состояние площадок ТКО, появление граффити на фасадах.

Опыт цифровизации государственных функций

«Цифровизация строительства — очень сложная задача. В этой области существует огромное количество сложных документов», — говорит Елена Звонарева, советник министра строительства и ЖКХ РФ, заместитель руководителя ЦК по цифровой трансформации строительной отрасли. Она рассказала о разработке информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП).

Это облачное решение для автоматизации процессов управления строительными проектами на уровне государственного (муниципального) заказчика на всех этапах —планирования, проектирования и строительства. Системой предусмотрено ведение информационной модели, создание комплексной инфраструктуры мониторинга и аналитики этапов жизненного цикла объектов капитального строительства. ИСУП готова к размещению на «ГосТех». К ней подключены 87 субъектов РФ, 75 уже ведут исполнительную документацию в цифровом формате.

Одной из первых на «ГосТех» появилась ГИС Минспорта. Он полностью спроектирована и создана на платформе, рассказал Владимир Мусиенко, начальник отдела разработки и внедрения ГИС Минспорта РФ. ФГИС «Спорт» — центральная система отрасли, на основе которой организуется работа с федеральными, региональными, муниципальными и общественными организациями. Она дала старт реализации новых цифровых сервисов.

В настоящее время идет наполнение системы данными. Пользователи создают личные кабинеты. Уже запущены сервисы для граждан — портал ФГИС «Спорт», выбор спорта для ребенка, запись в организацию спортивной подготовки на ЕПГУ, афиша спортивных мероприятий на ЕПГУ, запись на массовые спортивные мероприятия на ЕПГУ, запись на ГТО на ЕПГУ. Для специалистов реализованы единый календарный план, нормативно-справочная информация, информация об организации спортивной подготовки (школы, наборы, вакантные места, статистика и аналитика, реестры и регистры, интеграционный модуль, модуль ГТО, присвоение спортивных званий и разрядов и личные кабинеты.

Геннадий Залаев, заместитель директора РГАНТД, рассказал об особенностях ведения архива научно-технической документации (НТД). Особенность такой документации заключается в том, что она востребована в чрезвычайных ситуациях, а значит, должна быть предоставлена в кратчайшие сроки.

Основа для цифровизации архива НТД уже создана. Но есть и сложности. Например, на хранении в РГАНТД находится 530 тыс. видеодокументов, и оцифровать их невозможно из-за отсутствия необходимого оборудования. Тем не менее, к 2028 г. организация планирует перевести в цифровой вид 2% документов на бумажной основе, 98% фотодокументов на пленке, 99% фонодокументов на магнитной ленте. Главная задача сегодняшнего дня — наладить систему поиска документов в архиве.



