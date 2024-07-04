На пленарном заседании CNews Forum Кейсы 2024 выступили представители органов государственной власти, крупнейших заказчиков и ИТ-компаний. По их мнению, цифровизация в России продолжается. На смену импортозамещению постепенно приходит задача обеспечения технологической независимости. Российский рынок становится тесен для отечественных разработчиков. Наступает время выхода на рынки дружественных стран. Впереди амбициозные планы цифровой трансформации как государственных, так и коммерческих организаций.

Государственный взгляд на цифровое развитие

Цифровизация — одно из важнейших условий развития любой компании. Однако ее направление во многом задает государство. Именно поэтому пленарное заседание CNews Forum Кейсы 2024 открылось выступлениями представителей федеральных органов власти.

«Ключевой задачей ближайших лет является создание федеральных цифровых платформ», — начал свое выступление Олег Качанов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Он рассказал, в каких направлениях намерено двигаться государство.

Во-первых, оно предъявляет все более жесткие требования к идентификации пользователей. Поэтому платформой №1 должна стать платформа, обеспечивающая этот процесс, в том числе получение согласия на обработку персональных данных и развитие сервисов на базе биометрической идентификации, таких как биоэквайринг, транспортные сервисы и сервисы контроля доступа.

Также государство намерено внедрить единую социальную карту гражданина на базе банковской карты — это позволит применять льготы непосредственно при оплате тех или иных услуг, например, проезда на транспорте.

Еще одно направление — создание мобильного приложения и развитие сервисов для мигрантов, которые помогут им быстро и удобно оформить регистрацию, приобрести SIM-карту и т.д. Кроме того, в ближайшее время должна появиться возможность использования мобильной электронной подписи — она станет доступна не менее чем 30% потребителям госуслуг.

Платформой №2 должна стать платформа предоставления цифровых государственных услуг в проактивном режиме или в один клик благодаря использованию данных из цифрового профиля.

Платформа №3 будет обеспечивать обратную связь. На ней можно будет проводить опросы, осуществлять мониторинг социальных сетей с целью оценить удовлетворенность граждан работой социальных организаций. Также государство намерено развивать отраслевые платформы в сфере культуры, образования, туризма, спорта и поддержки бизнеса.

«Сегодня идет демонтаж финансово-экономической системы, основанной на гегемонии доллара. Будущее — за созданием трех зон влияния с центрами в США, Китае и России», — продолжил Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли РФ. Он отметил, что возврата к использованию западных технологий не будет. Поэтому России необходимо создавать собственный технологический стек, обеспечивающий независимость в ее зоне. Конечно, для этого необходимо международное сотрудничество, и Россия приглашает к нему всех желающих.

Он отметил, что еще недавно на развитие электронной компонентной базы в России выделялось 9 млрд руб. Теперь финансирование увеличилось до 200 млрд руб. «Мы никогда раньше не занимались решением этой проблемы, но я уверен, что в стране имеется достаточный человеческий капитал, чтобы это сделать», — говорит Василий Шпак. Уже в 2023 г. микроэлектронная промышленность России выросла на 30%, в 2024 г. она увеличится еще на 25%. По словам Василия Шпака, в нашей стране уже создана собственная элементная база и собственные процессоры, и скоро все это увидят.

Одна из важнейших задач — автоматизация производства. Сейчас в этой сфере работает около 300 тыс. человек, средняя выработка составляет 7 млн руб. на человека. Но благодаря автоматизации она должна удвоиться. Василий Шпак подчеркнул, что темпы внедрения роботов в российской промышленности значительно выше, чем в Европе. Он также подчеркнул необходимость широкого использования искусственного интеллекта как средства принятия качественных управленческих решений.

Пример цифровой трансформации — Федеральное казначейство, одно из самых цифровых государственных ведомств. Так, по словам Александра Албычева, заместителя руководителя Федерального казначейства, с помощью ГАС «Управление» осуществляется государственное управление более чем 8,5 тыс. федеральных, региональных и ведомственных проектов. К системе подключена 31 тыс. организаций, в списке пользователей — правительство РФ, федеральные и региональные органы власти, муниципалитеты и госорганизации. На настоящий момент в системе хранится более 28 Тб данных, она контролирует более 30 тыс. событий.

ГАС «Управление» дает возможность рассчитывать уровни достижения в 16 аналитических разрезах, оценивать риски, формировать автоинциденты. В результате если раньше правительство узнавало о проблемах региона в течение 45 дней, теперь это происходит через 1 мин. Средний срок реагирования на проблемы сократился с 90 дней до 4,5 дней.

Федеральное казначейство также использует финансовую аналитическую систему, с помощью которой обрабатываются первичные данные о финансовых транзакциях. Система обеспечивает онлайн мониторинг проектов в области капитального строительства, финансово-хозяйственной деятельности, распределения субсидий и финансовых потоков. Данные поступают из более чем 100 источников, а их объем уже превышает 2 Пб.

Как будет развиваться ИТ-отрасль

Главные драйверы развития российской ИТ-отрасли — это импортозамещение, замена монолитных решений на архитектурные, обеспечение контроля над открытым ПО и информационной безопасности. При этом, как подчеркнул Александр Глазков, генеральный директор, член совета директоров компании «Диасофт», нельзя забывать и о цифровой трансформации.

По его словам, в отрасли уже фактически появились новые стандарты, которые включают в себя требования к функционалу, архитектуре, технологиям, организации производства, информационной безопасности новых продуктов, а также к ведению проектов и сопровождению решений. «Соответствие этим стандартам обеспечивает инновационность и быстрый вывод продуктов на рынок, непрерывность бизнеса и возможность объединения участников рынка для решения сложных задач», — говорит Александр Глазков.

Эффективность использования платформ экосистемы Digital Q

Но запустить такое производство с нуля — очень сложный и дорогой процесс. По этой причине компания «Диасофт» предлагает готовую экосистему решений Digital Q. В ее состав входят более 30 платформ для эффективного управления и производства программных продуктов, а также более 300 готовых библиотечных компонентов для реиспользования программного кода.

Алексей Федоров, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС, уверен, что будущее развития ИТ — за квантовыми вычислениями. С их помощью можно будет решать сложные задачи, которые сегодня не по зубам даже мощным суперкомпьютерам. Квантовые вычисления дают возможность создавать новые виды сенсоров, принципиально другие типы коммуникаций, вычислений и хранения данных.

С 2020 г. в России реализуются Дорожные карты по квантовым вычислениям и квантовым коммуникациям. Сегодня главная проблема заключается в создании квантового компьютера. Ведется параллельная разработка квантовых компьютеров на различных физических принципах: сверхпроводниковые, атомные, ионные, фотонные кубиты. Пока лучший результат в России — 20 кубитов, в то время как в мире — 50 кубитов.

Важной частью ИТ-инфраструктуры является СУБД. Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Pro, напомнил, что в СССР развитие ИТ-отрасли шло довольно высокими темпами — была собственная школа программирования и создания аппаратного обеспечения. Однако потом от него отказались в пользу западных решений. К началу XX века в России осталось лишь несколько передовых разработок в области ПО. Также российские разработчики участвовали в мировых СПО-проектах.

Иван Панченко рассказал об участии отечественных программистов в сообществе PostgreSQL. В 2015 г. командой российских разработчиков Postgres основана компания Postgres Professional. «Чтобы создать вендорский продукт на базе Open Souce, надо присоединиться к хорошему международному проекту, внести в него существенный вклад, приобрести авторитет в сообществе разработчиков, полноценно и ответственно представлять его в России», — говорит Иван Панченко. По его мнению, у Open Source продукта должен быть реальный владелец, который несет за него ответственность.

Сегодня в реестре российского ПО подозрительно много СУБД, и это неправильно — создать хорошее решение можно только объединив усилия лучших разработчиков. Эксперт призвал ответственно относиться к импортозамещению и не забывать о необходимости обеспечения информационной безопасности решений.

Как развиваться в условиях дефицита кадров

Не обошли участники мероприятия и тему дефицита кадров в ИТ-отрасли. «Основной актив ИТ-компании — это люди. Но стоимость этого актива растет», — говорит Сергей Артюхов, директор дивизиона Platform V Works, «СберТех».

Спикер рассказал, как с помощью современного отечественного ПО бизнес может успешно развиваться даже в условиях кадрового голода. В частности, решать проблему нехватки кадров и оптимизировать расходы компании могут с помощью внедрения инструментов автоматизации и разработок на основе искусственного интеллекта. Благодаря современным решениям для управления процессом разработки, таким как Platform V Works, компании могут быстрее выводить в промышленную эксплуатацию новые продукты и обновления, а также повышать эффективность бизнеса.

Результаты использования Platform V Works в Сбере

Источник: СберТех, 2024

А с помощью ИИ-решений, которые также доступны в рамках продуктов СберТеха, можно оптимизировать расходы на ИТ: они забирают на себя рутинные операции, а разработчикам позволяют высвободить время для сложных и интересных задач. Например, AI-ассистент GIGA CODE, который доступен на GitVerse, может ускорять написание кода до 25%.

Пора выходить на международный рынок

Компания IVA Technologies была создана в 2017 г. и за 7 лет прошла путь от стартапа до успешного IPO. «Компания активно росла все последние годы, но оказалось, что для выхода на IPO этого недостаточно и необходимо провести серьезное исследование рынка, чтобы понять перспективы своего дальнейшего развития, — рассказал Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies. — Мы пришли к выводу, что к 2028 г. российские разработчики закончат передел российского рынка, и им надо будет задуматься о выходе за его пределы». Кроме того, по его мнению, к этому времени должна завершиться консолидация на рынке инфраструктурного ПО — такого разнообразия операционных систем, СУБД никому не надо.

Что такое IVA MСU

Источник: IVA Technologies, 2024

Цель IVA Technologies — заменить все имеющиеся в России решения иностранных вендоров — Cisco, Avaya, Microsoft и даже Slack. Компания создает экосистему решений IVA, включающую 14 продуктов: on-premise платформу ВКС IVA MCU, облачную платформу «ВКУРСЕ», линейку IP-телефонов, видеотерминалы и другие решения.

При создании решений используются новейшие технологии, в том числе и искусственный интеллект. Сейчас компания внедряет IVA GPT — цифрового помощника, который встраивается в инфраструктуру компании-заказчика и работает со всей информацией только внутри данной структуры, не передавая информацию вовне, что обеспечивает максимально высокий уровень безопасности.

Продолжая тему выхода на международный рынок, Андрей Врацкий, CEO eXpress, отметил, что интерес вызывают те решения, которые содержат уникальные возможности. Например, в eXpress реализована ролевая модель, которая обеспечивает безопасность протокола федерации — возможности общения в одном мессенджере не только с коллегами, но и с внешними пользователями.

С одной стороны, такое общение очень удобно для пользователей. С другой, несет с собой целый ряд рисков. Защищаемая информация может быть отправлена не тем, от внешних пользователей можно получить зараженное вложение или под видом внешнего пользователя в мессенджер может проникнуть мошенник.

Ролевая модель и ее развитие

Источник: eXpress, 2024

В eXpress разработали целый комплекс мер по борьбе с этими угрозами. Мессенджер предупредит, если в чатах находятся внешние пользователи. Имеется возможность установки запрета на отправку документов в чаты, где есть внешние пользователи, и запрета на сохранение вложений, присланных внешними пользователями. Могут быть введены ограничения на доступ к вложениям, в зависимости от того, откуда подключается пользователь. Все настройки реализуются через панель администратора.

ИИ как инструмент повышения эффективности

Сергей Галеев, руководитель отдела backend-разработки ИТ-компании SimbirSoft, отметил, что его компания использует для решения задач заказчика самый широкий спектр технологий. Наибольший интерес сегодня вызывают технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Применение ИИ в разных отраслях

Источник: SimbirSoft, 2024

Сергей Галеев поделился примерами решений, созданных на базе ИИ. Например, разработка стационарной многокамерной системы отслеживания брака на разливочной линии в крупной производственной компании. Внедрение системы привело к более чем 90% снижению брака. «Внедрение ИИ — сложная, но мощная стратегия, которая может привести к значительному улучшению результатов и повышению эффективности», — уверен Сергей Галеев.

В ВТБ очень серьезно относятся к внедрению ИИ, стараются использовать самые актуальные решения. ИИ интегрируется с всеми продуктами, например, с платформой «Сфера» и коммуникационной платформой Dion, рассказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

ВТБ первым в России разработал криптоанклав для безопасного объединения больших данных. Он может стать основой национальной системы антифрода. Безопасное объединение данных из различных отраслей позволит качественно улучшить модели обнаружения мошеннических операций. Пилотирование решения было организовано в рамках Ассоциации «ФинТех».

Еще один инновационный продукт предназначен для решения задач промышленной оптимизации любой сложности. «Оптимизатор» находит решение линейных задач на 80% быстрее, чем иностранные аналоги. Сфера его применения — оптимизация производства и управление ресурсами и запасами, логистика и оптимизация цепочек поставок, стратегическое планирование и анализ сценариев.

Будущее — за персональными цифровыми советникам

В планах на будущее создание Цифрового советника —мультимодульной рекомендательной системы сервисов по решению персонализированных вопросов сотрудников и клиентов через цифровые каналы взаимодействия.

Инновации на практике

Еще недавно «Почта России» была совершенно аналоговой — практически все операции в ней осуществлялись вручную. Результат — громадные убытки, говорит Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России». Решить проблему можно только путем внедрения современных цифровых инструментов. Для этого в «Почте России» разработана стратегия цифровой трансформации. Главная цель — автоматизация и роботизация процессов планирования и управления логистическими ресурсами.

Для ее достижения «Почта России» намерена уже в ближайшие годы запустить коммерческую доставку грузов с помощью беспилотного воздушного и наземного транспорта, внедрить роботизацию сортировки отправлений и автоматизацию сборки заказов на складах фулфилмента. Будут запущены системы поддержки принятия решений в складских процессах и снижения трудозатрат на мониторинг движения товаров, а также моделирования и оптимизации складских и сортировочных процессов с помощью цифровых двойников.

На сегодняшний день уже создан цифровой двойник логистики — он поможет контролировать достижение результатов. При построении логистических операций используются технологии Process Mining. Планирование маршрутов осуществляется при помощи ИИ. Запущен пилот по роботизированной сортировке почтовых отправлений на одном их пунктов в Москве.

Совокупный экономический эффект от цифровизации в СИБУР уже составил 45 млрд руб. Половина этой суммы приходится на решения на базе ИИ, говорит Алиса Мельникова, директор по цифровым и информационным технологиям СИБУР. Она рассказала, что на первом этапе компания занималась цифровизацией рутинных процессов. Благодаря этому начали накапливаться данные и появилась возможность внедрять сервисы, которые работают на основе данных.

В списке уже реализованных решений автопилот оператора технологической установки, рекомендательная система на производстве бутадиена, предиктивная диагностика оборудования, динамическое ценообразование, калькулятор кросс-продаж и др. В будущем СИБУР планирует использовать генеративный ИИ во всех процессах. В Лаборатории инноваций компании уже работают над 77 новыми гипотезами.

Сергей Сергеев, директор по цифровым инновациям и ИТ «Лента», рассказал о том, как происходит цифровая трансформация торговой сети. Стратегия цифровизации была тесно связана с ключевыми целями развития компании. Главные задачи — трансформировать ИТ под стратегию роста торговой сети и обеспечить автоматизацию бизнес-процессов. При этом важно было не просто добиться экономического эффекта от внедрения технологий, но и обеспечить лояльность к ним сотрудников магазинов.

Приоритеты цифровой трансформации

По состоянию на 2023 г. в «Ленте» реализовано около 100 цифровых проектов. В их числе Pricing Tool, квотирование и очередь цен, автоматизация размещения товара на полке, портал поставщика, транспортное планирование, удаленная приемка свежих овощей и фруктов, централизация заказов Non Food/Fruits and vegetables в гипермаркетах, КЭДО, мобильное приложение для сотрудников «Лента Спутник», WFM Work Force Management (Система автоматического планирования графиков работы персонала).

Сергей Сергеев уверен, что очень важно выстраивать отношения с сотрудниками, повышать их уровень вовлеченности в процесс цифровизации. «Мы стараемся создать платформу, которая смогла бы отвечать на все вызовы», — говорит он.

Цифровая трансформация в «Юнилевер Русь» началась еще когда она была частью международной компании. В 2022-2023 г. основное внимание уделялось локализации ИТ-инфраструктуры. Главная проблема заключалась в том, что все ИТ-системы надо было локализовать одновременно — времени на постепенный переход не было, вспоминает Светлана Соловьева, директор по цифровой трансформации «Юнилевер Русь». Вся вторая половина 2023 г. ушла на стабилизацию работы ИТ-инфраструктуры. А в 2024 г. появилась возможность перейти к их развитию.

Главное направление — работа с данными и развитие аналитических сервисов. В компании создано корпоративное хранилище данных, выстраивается сквозная аналитика с партнерами-ритейлерами. «Юнилевер Русь» планирует повысить производительность работы с данными для более точных и быстрых решений для увеличения прибыли компании.

Машиностроение — отрасль, где для обучения людей цифровым инструментом требуется значительное время. Кроме того, очень важен уровень цифровизации партнеров и клиентов, подчеркнул Денис Сологуб, заместитель генерального директора – директор по ИТ и цифровой трансформации концерна «Тракторные заводы». В его организации решили создать цифровую экосистему, в составе которой будет цифровая платформа, в том числе, и для взаимодействия с партнерами.

Денис Сологуб рассказал, какие мероприятия предусмотрены стратегией цифровой трансформации на 2024-2030 гг. Планируется, что в результате ее реализации средняя доля цифровых продаж в доходах концерна «Тракторные заводы» составит минимум 14%, доля цифровых сервисов в выручке — минимум 20%. Компания сможет на 30% увеличить долю рынка и на 30% сократить издержки.

Группа «Илим» с 2000-х годов прошла путь от разрозненной автоматизации до практически полной автоматизации сквозных бизнес-процессов. Цифровая стратегия существует в ней с 2005 г. «Инновационные технологии в «Илим» — не хайп, а средство повышения эффективности», — говорит Руслан Гулевич, директор по развитию цифровых технологий группы «Илим».

Для каждого цифрового проекта готовится экономическое обоснование. Основным критерием при выборе приоритетных проектов являются показатели экономической эффективности проекта, характеризующие общую сумму эффекта и скорость отдачи вложенных средств (IRR, NPV, PI, срок окупаемости), а также влияние на операционный бюджет компании (EBITDA). Руслан Гулевич рассказал о нескольких реализованных в компании проектах. Это долгосрочное, годовое и месячное планирование на базе оптимальных сценариев обеспечения комбинатов собственным или покупным лесосырьем, с детализацией планов лесозаготовки и строительства дорог, выбором лесосек, с расстановкой техники и формированием баланса лесосырья, платформа управления производственными данными, развитие технического обслуживания и ремонта и т.д.































