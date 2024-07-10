На секции «Цифровизация промышленности» CNews Forum Кейсы 2024 эксперты обсудили, как выстроить внедрение новых решений так, чтобы уложиться в сроки и выделенные средства. Участники мероприятия поделились своим опытом, рассказали о проектах, которые смогли изменить работу сотрудников и предприятия в целом. А также предложили сотрудничать в сфере внедрения лучших российских продуктов.

Цифровизация для управления инвестициями и закупками

Как в ОМК начали управлять инвестиционными бюджетами с помощью цифровых решений, рассказал Тимур Махалин, начальник управления OMK, модератор секции «Цифровизация промышленности» CNews Forum Кейсы 2024. В компании создали цифровую платформу «Корпоративные цифровые сервисы ОМК» — решение, целью которого стало формирование единой точки взаимодействия для внутренних и внешних пользователей. Частью этой платформы является Smart Construction, сервис, о котором и рассказал спикер.

«Мы столкнулись с тем, что закупка в рамках генподряда, дозакупка материально-технических ресурсов (МТР) или пересогласование стоимости — это достаточно длительная процедура. По некоторым номенклатурам длительность ценового мониторинга достигала 50 дней. Конечно, в «среднем по больнице» она занимала 18 дней, но и это слишком много. Это действительно проблема, и мы решили автоматизировать эту процедуру», — вспоминает Тимур Махалин.

Созданный для этого Smart Construction, то есть аналитический сервис для сбора и анализа стоимости, а также для проведения оценки закупочных ведомостей, осуществляет мониторинг цен на закупаемую продукцию по различным внутренним и внешним источникам и предлагает поставщика с учетом наличия у него необходимых позиций, доставки и индивидуальных скидок. «Smart Construction как система связывает между собой дирекцию по капитальному строительству, департамент материально-технического обеспечения, подрядчика и поставщика», — поясняет Тимур Махалин.

Быстрая реакция на меняющуюся ценовую конъюнктуру, унификация потребляемых номенклатур, быстрый подбор аналогов, автоматическая оценка экономики предложения с учетом влияния сопутствующих факторов, сокращение сроков реализации инвестиционных проектов за счет снижения трудоемкости и длительности ценового мониторинга — вот что дает использование Smart Construction. «Сейчас у нас время сократилось до 5 дней, а к концу года планируем выйти на 4 дня — это будет прямо за гранью фантастики, — подчеркивает Тимур Махалин. — Система ежедневно собирает 5,5 млн SKU по 11 категориям из открытых источников. Таким образом, мы понимаем, как сейчас выглядит рынок и по какой цене кто и что продает. Помимо прочего, блок анализа цен МТР анализирует три источника: какая цена сейчас на рынке, по какой цене закупали в прошлый раз и что предлагают сейчас наши аккредитованные поставщики».

Цифровое развитие закупок

Однако ОМК столкнулась с тем, что стоимость майнинга и хранения данных довольна высока. Преодолеть эту сложность планируется путем максимального переиспользования данных в других функциональных областях, создания универсальной API для подключения нескольких поставщиков данных, а также с помощью поиска партнеров для совместного развития и использования сервиса.

Автоматизировать закупочную деятельность при помощи BPM-системы предлагает Тимур Давыдов, эксперт по внедрению лоукод-BPM-платформы в промышленном секторе, Comindware. Платформа позволяет проектировать бизнес-, процессную и ИТ-архитектуры, моделировать и регламентировать бизнес-процессы, а также автоматизировать их средствами лоукода BPMS. «Основной упор мы делаем на лоукод», — уверяет спикер и приглашает представителя заказчика, чтобы было понятнее, как на практике клиенту помогло внедрение этого продукта.

Компания NGCO занимается производством и поставкой технических газов, разработкой комплексных решений, включая сопутствующее оборудование для различных отраслей промышленности. Надежда Янченко, ведущий специалист отдела закупок NGCO «Новая газовая компания», наглядно показала, как работать с получившейся системой, но сначала пояснила, что происходило в организации до внедрения. Согласование проектов, бюджетов, договоров, счетов — все это осуществлялось по электронной почте. Статистика не велась, отчеты по выполненным заявкам или заключенным договорам не создавались. Нужно было потратить много времени, чтобы найти нужную информацию, а внутренние заказчики были вынуждены выяснять статусы своих заявок по телефону или на встречах. При этом, если сотрудник увольнялся, то часть информации пропадала вместе с ним.

Такая ситуация сложилась потому, что NGCO была образована в результате продажи российской части бизнеса американской компании Air Products. До этого ее ИТ-политика определялась в головном офисе. «У нас не было приложения, в котором мы могли бы осуществлять закупочную деятельность, поэтому мы делали это через почту», — признается Надежда Янченко. В результате некоторые заявки не попадали к закупщику, а выяснялось это только через несколько месяцев.

В результате совместной работы команд заказчика и вендора получилась система «Управление закупками», которая обеспечивает формирование заявок на закупку, работу с договорами (создание карточек договоров, согласование, загрузка подписанных договоров) и счетами, создание и обработку запросов. Заказчик получил единое информационное пространство для отслеживания процесса закупок, сбора заявок на закупку и запросов по бюджету.

Вовлечение сотрудников в закупочный процесс увеличилось в 2 раза, а взаимодействие с внутренними заказчиками и смежными подразделениями оптимизировалось. Время на подготовку к закупке сократилось в 1,5 раза. В 3 раза выросла производительности труда сотрудников отдела закупок. Повысилась глубина и оперативность анализа закупочной деятельности.

Единый портал газификации

«Мы всегда хотели создать нашим клиентам возможность воспользоваться услугой по газификации — такой сложной, длительной и многоэтапной — просто в один клик. Нам очень помогли майские поручения президента о старте программы газификации. В этих же поручениях он дал задание создать единое цифровое пространство, в котором будут работать все газовые компании, органы государственной власти и заявители, которые обратились с заявкой на подключение», — начала свой доклад Дарья Шешеня, руководитель направления развития цифровых сервисов газовой отрасли компании VESNA.

Таким образом появился портал Единого оператора газификации (ЕОГ). На нем уже зарегистрировались 1,2 млн заявителей, 4,5 тыс. операторов, исполнено более 900 тыс. договоров. Портал позволяет экономить время, делая услугу газификации простой и понятной для населения. Он выполняет не только социальную функцию, но служит источником непротиворечивой информации для Координационного центра при Правительстве РФ. Его используют как базовый элемент поддержки принятия решений федеральным штабом газификации. Решение полностью цифровизует юридически значимые взаимодействия при осуществлении мероприятий газификации: заявление, договор, акт.

Тимур Махалин , начальник управления OMK: Мы столкнулись с тем, что закупка в рамках генподряда, дозакупка материально-технических ресурсов или пересогласование стоимости — это длительная процедура Тимур Давыдов , эксперт по внедрению лоукод-BPM-платформы в промышленном секторе, Comindware : Основной упор мы делаем на лоукод Надежда Янченко, ведущий специалист отдела закупок NGCO «Новая газовая компания»: У нас не было приложения, в котором мы могли бы осуществлять закупочную деятельность, поэтому мы делали это через почту Дарья Шешеня , руководитель направления развития цифровых сервисов газовой отрасли, VESNA : Мы всегда хотели создать нашим клиентам возможность воспользоваться услугой по газификации — такой сложной, длительной и многоэтапной — просто в один клик Анжелика Пиляева , руководитель по внедрению ИИ ГК «Дамате»: Цифровой двойник стада позволяет через пульт управления отслеживать состояние группы животных, выявлять про-блемных особей Валентин Каськов, директор по ИТ «Специальные системы и технологии»: Мы решаем главную задачу — как сделать инжиниринг понятным, быстрым, безошибочным Сергей Рубцов, руководитель отдела инноваций Мосинжпроект: Микросейсмическое и гео-радиолокационное зондирование с помощью датчиков дает возможность проводить инже-нерные изыскания на глубине до 800 метров Максим Лобанов, директор по ИТ Восток-Сервис »: Ни один из вендоров, в том числе партнеры 1С, не имеют опыта работы в сложных комплексных проектах Евгений Бурченко, директор по развитию цифровых сервисов «Полюс Диджитал»: Не надо делать десять кнопок, добавьте только то, чем человек, неискушенный в работе с компьютерами, будет реально пользоваться» Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации, «Центр горизонтального буре-ния»: Успешных проектов не более 30 процентов. В остальных случаях сроки превышены, бюджеты потрачены, эффекта нет Тимур Махалин, начальник управления OMK: Мы столкнулись с тем, что закупка в рамках генподряда, дозакупка материально-технических ресурсов или пересогласование стоимости — это длительная процедура Участники секции « Цифровизация промышленности » CNews Forum Кейсы 2024

Услуги портала ЕОГ входят в федеральный реестр государственных услуг. Дарья Шешеня отмечает, что разработчики создали очень удобный и понятный для пользователя интерфейс. Заявитель может узнать о возможности подключения по программе социальной газификации, рассчитать примерную стоимость подключения, подать заявку на газификацию или догазификацию, дополнительные услуги, а также получить, подписать и отследить договор, дополнительное соглашение или акт. Докладчица показала на QR-код и предложила слушателям проверить свои участки на возможность газификации, не покидая зала, и воспользоваться всеми преимуществами решения.

Портал является рабочим инструментом и для всех газораспределительных организаций. Здесь операторы могут вести заявочную и договорные кампании с учетом нормативных сроков, информировать о ходе реализации программы газификации и учитывать нормативные сроки. «Наш продукт предоставляется бесплатно компаниям с очень низким уровнем цифровой культуры. Они работали в Excel, а мы даем им возможность заходить на портал и работать в этой системе», — подчеркивает Дарья Шешеня.

VESNA не собирается останавливаться на достигнутом. Уже разработан план расширения функционала портала Единого оператора газификации. Будет создан маркетплейс газового оборудования, реализована возможность онлайн-оплаты, информирования о мерах социальной поддержки, которыми можно воспользоваться при газификации. Новый функционал позволит следить за своевременным выполнением плана-графика газификации и оперативно взаимодействовать в едином цифровом пространстве. «Мы осуществили внеплановую революцию в цифровизации газового сектора. Никогда еще компании газовой отрасли не работали в едином цифровом пространстве», — резюмирует докладчица.

Что может Единый портал газификации

Источник: VESNA, 2024

VESNA предоставляет целую экосистему цифровой услуг. «Мы обеспечиваем полный набор взаимосвязанных В2С-и В2В-продуктов и сервисов для Газпрома, — говорит Дарья Шешеня. — В рамках еще одного проекта взялись за укрепление платежной дисциплины и повышение собираемости платежей. Так мы создали цифровую платформу биллинга, которая интегрирована с ГИС ЖКХ. Сделаны мобильные приложения, в том числе для контролеров-обходчиков». Сейчас система внедрена в 7 пилотных регионах. Цель на будущее — охватить решением всю Россию.

Цифровизация в сельском хозяйстве

«Молоко 2.0» — так называется продукт, который заместил в группе компаний «Дамате» иностранную систему управления стадом коров. По словам Анжелики Пиляевой, руководителя по внедрению ИИ ГК «Дамате», предпосылками к такой замене стали не только известные события, но и недостаточные функциональные возможности старого программного продукта.

Кроме того, компании нужно передавать данные в государственные информационные системы, а для себя хотелось бы формировать качественную и своевременную управленческую аналитику. Внедрение «Молоко 2.0» всем этим требованиям удовлетворяет, а заодно улучшает качество управления стадом. Система анализирует данные о здоровье, развитии, воспроизводстве и производственных показателях животных, позволяя оперативно реагировать на изменения и оптимизировать процессы ухода и кормления. Предусмотрена индикация достижения пороговых значений для информирования специалистов хозяйства, что обеспечивает возможность быстрого принятия решений.

Цифровой двойник стада позволяет через пульт управления отслеживать состояние группы животных, выявлять проблемных особей. Интерактивный инструмент — «Монитор» — предусматривает возможность индивидуального наблюдения за каждой коровой. Все стадо теперь видно, как на ладони, подчеркивает докладчица и добавляет, что сама система изнутри очень красивая, простая в использовании и понятная. Есть возможность работать с мобильного телефона или планшета, то есть прямо в полях.

Цифровой двойник стада

Система на основе дашбордов, содержащих все необходимые показатели, позволяет принимать управленческие решения, выявлять проблемные зоны и управлять процессами и ресурсами для получения нужного качества выпускаемого продукта. Экономическая эффективность, в свою очередь, растет за счет планирования и прогнозирования. Модератор секции, глядя на графики диспансеризации коров, предположил, что такая система будет полезна для любых предприятий — ведь временная нетрудоспособность сотрудников означает колоссальные убытки для бизнеса.

Возможно ли цифровизировать инжиниринг

«Я занимаюсь цифровизацией отечественного инжиниринга, — представляется Валентин Каськов, директор по ИТ холдинга «Специальные системы и технологии». — Тема сложная. Мы решаем задачу — как сделать инжиниринг понятным, быстрым, безошибочным». Сам докладчик занимается научно-исследовательской деятельностью по созданию «цифровых инженеров» — систем расчёта и принятия решений в инженерных проектах.

Когда данных для полноценных проектных изысканий недостаточно, в проектном институте или инжиниринговой компании делают предварительные расчеты, которые потом порождают спецификации. Раньше это происходило так: проектировщики работали месяц, заказчик получал отчет и говорил, что забыл сказать про трубу, нужно добавить 30 метров. Начинались правки и версии. Появлялся ворох документов.

«Именно так работают многие компании. — говорит спикер. — Кроме того, каждый инженер — это носитель сакральных знаний. Только он знает, как лучше сделать. Два разных инженера спроектируют одно и то же по-разному. На основании одного технического задания, но с разной степенью надежности и себестоимостью». Можно сделать так, чтобы спроектированная система работала 150 лет, но за 3 млрд рублей, а можно так, чтобы она развалилась уже через семь, но на нее было потрачено, как запланировано, 500 млн. рублей.

Было принято решение автоматизировать то, что проектировщики делают вручную. Чтобы выявить такие операции, провели опрос. Проектировщики уверяли, что компьютер не сможет заменить человека. Однако разработчики создали расчетное ядро, которое стало частью программного обеспечения, отвечающего за реализацию и автоматизацию сложных инженерных расчетов протяженных объектов.

Вектор устранения дисбаланса

Когда система научилась считать большие спецификации, настало время создавать сервисы генерации документов. «Потихоньку мы добрались даже до генерации чертежей. Это не документооборот в привычном понимании, — подчеркивает Валентин Каськов. — Здесь стоят вопросы версионирования и визионирования расчетов на разных их стадиях».

Расчетные системы интегрированы с учетными. На нескольких этапах используются нейросети. «Искусственный интеллект в том виде, как он существует сейчас, применять в инжиниринге нельзя. Никакие генеративные инструменты неприменимы, потому что они работают с вероятностями. Поэтому мы применяем ИИ только для поиска аномалий», — уточняет эксперт. Разработан плагин для AutoCAD, который позволил автоматизировать процесс проектирования протяженных объектов. Он расширил возможности AutoCAD за счет интеграции с цифровым сервисом для автоматического расчета сложных инженерных решений.

В результате ежемесячные расходы сократились на 24,2 млн руб., на 96% уменьшилось количество ошибок. В 11 раз увеличилась производительность труда сотрудника. Процесс инжиниринга удалось автоматизировать на 93%. «Сейчас расчет занимает два-три дня, причем 98% этого времени — это подготовка данных», — резюмирует спикер.

Следующий докладчик, Сергей Рубцов, руководитель отдела инноваций «Мосинжпроект», рассказал о создании Большой кольцевой линии, которую открыли в прошлом году. «Строительно-монтажные работы велись настолько активно, что были занесены в Книгу рекордов России», — отмечает докладчик. Его слайды как нельзя лучше продемонстрировали, что может произойти в этой отрасли, если допустить ошибку.

«Конечно, у нас риск ошибок минимален, но все же давайте скажем, почему так бывает. Ошибки в расстояниях при геологических исследованиях, например. По российским нормам сетка скважин предполагает расстояние между ними 20-50 метров. Если не проводить геофизические исследования, то можно пропустить в скважном расстоянии карстовую пустоту. Со временем она вымоется подземными водами. Так и происходят обрушения», — рассказал Сергей Рубцов.

Как выглядит обрушение грунта

Чтобы такого не было, надо проводить исследования. Например, методом вертикального сейсмического профилирования. «На 100 погонных метров исследования нужно нанести 1400 неравномерных удара кувалдой, а после этого результаты вручную проанализировать в — 3D-модели способ не предусматривает. Чтобы ее создать, нужно сделать три профиля и собрать модель самостоятельно. Глубина таких исследований зависит от глубины скважин. Для иных используются взрывные работы, но не всегда можно опустить технику из-за рельефа местности. Все это дорогостоящее мероприятие», — объясняет детали спикер и демонстрирует другую технологию, разработанную совместно с коллегами.

Микросейсмическое и георадиолокационное зондирование с помощью датчиков дает возможность проводить инженерные изыскания на глубине до 800 метров. По результатам строится машинообучаемая 3D-модель. Технология позволяет митигировать риски подземной проходки, контролировать осадки зданий, сооружений узлов, и даже следить за отходами. «Когда мы беседовали с геологами, они рассказывали, что бурили скважину и никак не могли понять, почему она не бурится. Оказалось, что там какие-то захоронения шин. Кто-то закопал, наверное, в 90-е годы, на большой территории. Нигде на картах не отмечено, что там не карстовая, а «шинная» пустота», — говорит Сергей Рубцов.

Схема геофизических работ технологии AI Arctic Geo Trust Radar

Источник: Мосинжпроект, 2024

Технологию назвали Trust Radar. Она представлена в трех модификациях — для города, для Арктики и для Африки. «Две последние модификации мы выделили для того, чтобы показать возможности использования», — говорит докладчик и приводит в пример несколько исследований, где технология уже показала свою эффективность. Например, когда копали котлован под станцию метро «Бульвар генерала Карбышева», исследование позволило заблаговременно выявить пустоты. Решение увеличить глубину котлована на 20 метров было сделано вовремя, иначе строительная техника могла бы просто провалиться. Совпадение при сопоставлении материалов из мест бурения скважин и из геофизических исследований составило 90%.

От импортозамещения к роботизации

Подумать об импортозамещении информационных систем как о способе пересмотреть эффективность бизнес-процессов предложил Максим Лобанов, директор по ИТ «Восток-Сервис». В 2021 г. компания начала строить новый распределительный центр площадью 90 тыс. кв. м. в Раменском. На тот момент управление складскими операциями строилось на базе SAP WMS, внедренной еще в 2008 г. Система была сильно кастомизирована, не обновлялась, не удовлетворяла возросшим требованиям к производительности. Стоимость поддержки и развития тоже не радовали.

Было решено заменить систему, а заодно пересмотреть текущие процессы. Хотелось оптимизации складского пространства, увеличения производительности труда сотрудников склада, снижения влияния человеческого фактора и повышения точности сборки заказов. Кроме того, в «Восток-Сервисе» собирались подключить широкий набор периферийного оборудования (принтеры этикеток, ТСД, RFID-туннели, роботов и так далее).

Альтернативы в 2020 году

Источник: Восток-Сервис, 2024

«Мы хотели выбрать российского вендора, хотя в тот момент для коммерческой компании это было не настолько актуально, как для государственной. Остановились на 1С WMS, и, как показала практика, наш выбор был верным», — комментирует докладчик. Новая система запущена в прошлом году. Наладили интеграцию и обмен данными с корпоративными информационными системами, сделали учет продукции в разрезе дат изготовления, сроков годности и производителей, добавили механизм прослеживаемости продукции, подлежащей обязательной маркировке.

Теперь появилась возможность обработки продукции на всех этапах с учетом нахождения в контейнерах и мастер-контейнерах. Оцифровка складов позволила посчитать количество подходов к ячейке, число скомплектованных коробов, выполненных операций. «Кроме того, мы уже тогда мечтали создать роботизированную зону. Ходили по роботизированным складам, в том числе, с конвейерными системами. Остановили выбор на технологии «Товар к человеку» — увидели ее «Декатлоне», — рассказывает спикер. — Предполагали сделать на китайских роботах, но в результате остановились на российском решении от RONAVI».

Пилот с роботами показал себя хорошо, с сентября он будет запущен в промышленную эксплуатацию. Впрочем, не обошлось и без сложностей. Докладчик жалуется на слабую поддержку 1С со стороны вендора, проблемы при работе на высоких нагрузках, а также на отсутствие опыта внедрения отказоустойчивых решений на уровне ПО с режимом работы 24/7. «Ни один из вендоров, в том числе партнеры 1С, не имеют опыта работы в сложных комплексных проектах», — говорит Максим Лобанов.

Цифровой паспорт сотрудника

О том, как цифровизируются металлурги, рассказал Евгений Бурченко, директор по развитию цифровых сервисов, «Полюс Диджитал». Компания разрабатывает, внедряет и адаптирует цифровые ИТ-продукты для металлургической и горнодобывающей отрасли: от мобильных приложений для решения производственных задач до информационных систем, помогающих принимать управленческие решения.

От ЭДО здесь перешли к цифровому паспорту сотрудника, внедрили производственный электронный документооборот и цифровизировали производственный персонал. «Когда внедряется какая-то система, пользователя часто сопротивляются изменениям процессов. У нас получилось достичь обратного результата — люди сами приходили и просили побыстрее запустить новые сервисы», — вспоминает докладчик.

В группе компаний «Полюс» более 22 тыс. сотрудников. Подразделение «Полюс Диджитал» занимается цифровой трансформацией всей группы, а также выходит со своими решениями на внешний рынок. «Мы начали с перевода бухгалтерской документации в электронный вид и получили очень неплохой эффект. Пример оказался заразительным. Остальные службы сказали, что тоже хотят уходить в цифру», — говорит Евгений Бурченко.

Производство расположено в самых разных регионах страны, и в каждом из них надо подписывать документы. «У нас даже были такие специальные сотрудники, которые просто ездили между точками и перекладывали документы из одной папки в другую, — описывает спикер. — Сначала работники вроде бы не хотели заходить в созданную систему, но как только попробовали сделать первый документ, то сразу поняли, как это здорово».

Первые проекты создали основу для цифровизации всей компании. Была сформирована и команда, и центр компетенций. ЭДО удалось охватить буквально каждого работника — им выдали электронную подпись, дали доступ в цифровое пространство. Теперь самостоятельно оформлять документы и получать сервисы удаленно могут не только офисные сотрудники, но и все остальные. При этом 68% персонала делают это без компьютера, с помощью смартфона.

Цифровизация производственных сотрудников

Люди на производстве получают и подписывают наряд-задания в электронном виде. Для этого нужно подойти к компьютеру мастера в точке раскомандировки, приложить прокси-карту (пропуск) к считывателю, подсоединенному к компьютеру, и получить задание. Чтобы его подписать, вводится пин-код.

Раньше информация была разрознена, нельзя было проконтролировать, точно ли соблюдены все процедуры при выдаче наряд-задания. «Именно поэтому у нас родился еще один инструмент — цифровой паспорт сотрудника. Причем мы не сами решали, что надо работникам на производстве, а подходили и спрашивали об этом людей. Также важно создать интуитивно понятный интерфейс, чтобы людям было проще пользоваться приложением», — говорит Евгений Бурченко.

Не играйте с технологиями

Автоматизация, цифровизация и цифровая трансформация способны стать драйвером развития бизнеса. Однако если фокусироваться только на технологиях, получатся просто дорогие игрушки, считает Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации «Центра горизонтального бурения».

«В стратегии цифровизации чаще всего написано, какие технологии надо внедрить. Все сфокусировались на технологиях. В результате успешных проектов не более 30 процентов. В остальных случаях сроки превышены, бюджеты потрачены, эффекта нет», — говорит докладчик. Чтобы технологии стали драйвером развития компании, нужен системный подход, а также тщательная подготовка — в том числе, и для расстановки приоритетов.

Статистика реализации ИТ-проектов

Источник: Центр горизонтального бурения, 2024

«Сейчас у бизнеса сложности: разработчики ПО и железа ушли, сроки поставки нового длительные. Цены растут, зарплаты падают, клиенты платят меньше и их приоритеты меняются. Кадров нет. Наша задача — правильно отбирать технологии и запускать проекты, подготовившись методологически», — уверен эксперт. Он предложил дорожную карту того, как нужно проводить цифровизацию, и выразил надежду, что она будет полезна слушателям.

На этапе подготовки нужно создать реестр процессов и описать процессы первого и второго уровня, провести инвентаризацию ИТ-инфраструктуры и данных, разработать целевую ИТ-архитектуру, в том числе по сбору, хранению и обработке данных. Далее нужно определить приоритеты и связи по внедрению ИТ и систем, выявить заинтересованные стороны и обучить их. Также потребуется внедрить практики управления проектами, организовать встречи проектного комитета, определить цели и создать стратегию цифровизации с портфелями проектов и бизнес-заказчиками, утвердить ее.

Джимшер Челидзе дал свои рекомендации, как действовать при внедрении. Лучше сфокусироваться на управлении проектами, описании процессов и коммуникации с бизнесом. Ключевой ресурс — бизнес-аналитики, системные аналитики, новаторы от бизнеса. Их следует взять в команду или нанять со стороны, но заранее, до старта проектов. «Выстраивайте процессы в ИТ-службах. Это позволит минимизировать потребность в новых людях и создавать больше ИТ-сервисов, — говорит Джимшер Челидзе. — Если ИТ-служба и поддержка хромает, то никакие новые технологии в компании не приживутся».



























