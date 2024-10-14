Эффективность цифровизации промышленных предприятий подтверждается целым рядом проектов. Однако важно правильно расставить приоритеты и организовать работу. Иначе вложенные в проект средства будут потрачены зря. Как построить «Индустрию 4.0», обсудили участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация промышленности 2024».

Цифровизация и устойчивое развитие предприятий

«Цель цифровизации — обеспечить устойчивое развитие компании», — уверен Сергей Путин, директор по ИТ Росводоканала. Он напомнил участникам конференции, что концепция устойчивого развития подразумевает экономическую эффективность, социальную ответственность и экологичность бизнеса. Применительно к деятельности Росводоканала, достичь этого можно путем автоматизации процессов, реализации возможности быстро реагировать на запросы клиентов, постоянного развития с целью повышения качества основных и внедрения новых услуг и роста технологичности производства.

Сергей Путин рассказал, как правильно расставить приоритеты автоматизации в зависимости от уровня зрелости компании и возможности реализации проектов, в том числе по причине культурной готовности. В качестве примера он привел проект внедрения биллинговой системы. Автоматизация расчета оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения и экологических платежей приносит компании ежегодно 900 млрд руб. дополнительной прибыли.

Для управления датчиками и контроллерами на производстве необходима SCADA-система. До самого последнего времени около 85% российского рынка таких решений занимали западные вендоры. После их ухода выяснилось, что полноценной альтернативы их продуктам в стране не существует, говорит Андрей Походня, директор направления «Цифровизация промышленности» Ростелекома. Есть два пути решения этой проблемы: серый импорт и/или китайские продукты или разработка полноценной российской АСУТП.

По мнению Андрея Походни, наиболее эффективным является разработка платформы, к которой можно будет подключать любое оборудование и программное обеспечение через интеграционную шину данных OCF. Тогда появится возможность перенести вычисления с контроллеров на сервера, а значит, снизить требования к аппаратному обеспечению.

Интеграционная шина данных OCF

Источник: Ростелеком, 2024

Ростелеком в сотрудничестве с партнерами уже разработал ПО SuperSCADA — высоконагруженный программно-аппаратный комплекс, который станет функциональной альтернативой популярному на текущий момент зарубежному ПАК, Siemens Simatic S7-1500. Также компания занимается разработкой интеграционной шины. Уже выбран MVP-образец. Началась разработка стандартов.

Валентин Каськов, ИТ-директор международного холдинга «Специальные системы и технологии», рассказал о разработанном его компанией решении по виртуализации проектирования компоновки шкафов управления. Он подробно описал процесс расчета —питающего оборудования, блока ввода и распределения электроэнергии, блока автоматики и управления фидерами. Затем выбирается корпус шкафа управления. На основе подобранного оборудования с применением СНИП генерируется однолинейная схема, сборочный чертеж и проектная документация.

Процесс расчета шкафов управления

Решения 1С стали отвоевывать российский рынок у западных вендоров еще до 2022 г. В качестве примера Петр Петрухин, директор АКАМ, рассказал о переходе компании «Даккор» (ex. Legrand) с Salesforce на российский продукт «1С: Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». «Самое сложное было мигрировать данные из SalesForce в 1С», — вспоминает он. На настоящий момент в системе работает около 120 пользователей. Скорость подготовки управленческой отчетности выросла на 70%. В апреле 2023 г. на базе «1С: Предприятие. Элемент» был создан портал дистрибутора. Теперь на нем происходит все общение компании с партнерами: загружаются данные о вторичных продажах, спецификации проектов, производится проверка наличия товаров, подаются заявки на проекты или заказа на поставку товаров, запросы коммерческих условий. Также на портале реализован внутренний чат между производителем и дистрибьютором.

«Даккор» (ex Legrand): переход на 1С: CRM

Источник: АКАМ, 2024

Еще один пример — переход ТД «Тула Сталь» с Oracle на 1С: CRM. В результате миграции компании удалось на 50% сократить время на ручной ввод информации по сделкам и

на 30% — сократить время предоставления спецификаций по запросу для клиентов.

Самая инновационная ERP

Мы живем в эпоху четвертой промышленной революции, когда в производство внедряются интернет вещей, системы сбора и аналитики больших данных, роботы и беспилотники, технологии дополненной реальности и искусственного интеллекта. Не за горами «Индустрия 5.0», главными признаками которой будут возможность прямого взаимодействия человека с машинами и роботами, в том числе с использованием естественного языка, развитие квантовых вычислительных мощностей, говорит Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews.

Market.CNews выпускает более 30 продуктовых рейтингов и обзоров в год. Юрий Хомутский подробно остановился на двух из них: рейтингах IBP-систем и ERP-систем. Так, в рейтинге ERP-систем приняло участие 11 систем, сравнение велось по более чем 20 критериям. Также Market.CNews составил рейтинг инновационных ERP. В нем приняло участие 8 решений, сравнение велось по более чем 30 критериям, таким как наличие встроенных смежных инструментов (CRM, BI, MDM, СЭД), low-code инструментария, микросервисной архитектура, поддержки цифровых активов.

По итогам рейтинга в номинации «Инновационные ERP-системы 2024» победу одержала платформа Digital Q.ERP от компании «Диасофт». «Поздравляю компанию «Диасофт» с заслуженной наградой. В современных реалиях бизнесу требуются надежные ИТ-решения. Это особенно важно, когда речь идет о таком фундаментальном виде корпоративного программного обеспечения, как ERP-системы», — сказал Юрий Хомутский.

В номинации «Инновационные ERP-системы 2024» победу одержала платформа Digital Q.ERP от компании «Диасофт»

Компания «Диасофт» много лет работала с банками, приобрела богатый опыт создания решений совместно с заказчиком. По словам Дмитрия Гребенщикова, директора департамента «Управление ресурсами предприятия» «Диасофт», сегодня около 40% продуктов заказчики создают собственными силами, а в 60% привлекают к этому стороннего разработчика.

«Диасофт» создала экосистему Digital.Q, которая дает возможность значительно ускорить и удешевить процесс разработки. В состав экосистемы входят low-code платформы создания архитектуры, интерфейсов, бизнес-процессов, аналитических инструментов, включающие готовые шаблоны, компоненты и инструменты для быстрого создания архитектурно правильных программных приложений и публикации их в цифровых каналах. Digital.Q также содержит инструменты DevOps, обеспечивающие автоматизацию и эффективную работу команд, процесса разработки, быстрого развертывания и сопровождения. Пользователям экосистемы предлагаются также инфраструктурные платформы — основа надежной управляемой и высокопроизводительной работы программных приложений. Платформы созданы на основе программного обеспечения с открытым исходным кодом, взятым под ответственное владение.

Бизнес-архитектура Digital Q.ERP

Источник: Диасофт, 2024

В состав этой экосистемы входит Digital Q.ERP. Она объединяет программные продукты для автоматизации сквозных бизнес-процессов: планирования производства, централизации закупок, материально-технического обеспечения, отгрузки продукции, расчете ее себестоимости, учета и построения цифровых моделей.

Искусственный интеллект на промышленных предприятиях

Сегодня много говорят о возможностях, которые несет с собой использование искусственного интеллекта на промышленных предприятиях. Однако на пути развития технологии встает три главных препятствия — недостаточное финансирование, проблема информационной безопасности и проблема ответственности за решения, которые принимает ИИ, напомнил Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации Центра горизонтального бурения, модератор конференции. На сегодняшний день в промышленности чаще всего используются технологии машинного зрения. Также практически все компании пробуют разворачивать локальные предобученные модели, на базе которых создаются цифровые советники.

Большинство разработчиков ИИ решений, в том числе LLM, ищут способы сделать их дешевле, в том числе выпускают облегченные модели. Актуальный тренд — создание моделей, которым нужно меньше данных для обучения. В настоящее время проводятся исследования в области нейроморфных и квантовых вычислений. Главные проблемы — как бороться с ИИ-галлюцинациями и утечкой данных. Проще всего делать это помогает специализация ИИ-моделей и развертывание их на своих серверах.

Анжелика Пиляева, руководитель по внедрению ИИ «Дамате»: На предприятиях группы компаний «Дамате» используется сразу несколько решений на базе ИИ Григорий Попов, генеральный директор «Слайдер Презентации»: Slider дает возможность создавать 16 типов диаграмм Вячеслав Козицин, руководитель направления ИИ компании «Еврохим»: Мы решили создать решение, способное подсказать, что надо изменить, чтобы достичь определенного результата Ян Анисов, заместитель генерального директора компании «Москабельмет»: Оперативное управление производством осуществляется с помощью «1С: MES Кабельный завод» Ростислав Гордиенко, директор по ИТ кондитерской фабрики «Победа»: Внедрение APS может сократить время расчета производственного расписания с 5 час. до 15 мин Павел Конев, директор по ИТ компании «Доставка морем»: Доля цифровых каналов на рынке купли-продажи зерна составляет менее 3%. Анжелика Пиляева , руководитель по внедрению ИИ « Дамате »: На предприятиях группы компаний «Дамате» используется сразу несколько решений на базе ИИ Участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация промышленности 2024»

Еще один тренд, по мнению Джимшера Челидзе, — уход от чат-ботов. Для их использования необходимо наличие глубокой экспертизы в теме, понимание работы ИИ-модели и умение формулировать промты. В тоже время, ИИ хорошо показал себя при решении рутинных задач, а также при решении творческих задач, когда нужно начинать новое направление, прорабатывать проект и делать декомпозицию задач. Перспективное направление — создание систем поддержки принятия решений на базе данных из ИТ-систем и ИИ-оркестраторов, которые могут декомпозировать запросы между различными специализированными ИИ-моделями с учетом личностных качеств.

На предприятиях группы компаний «Дамате» используется сразу несколько решений на базе ИИ. Первое помогает осуществлять санитарно-гигиенический контроль. Второе ведет автоматический трекинг сотрудников на объектах, определяет траектории и контролирует расписания. Третье распознает лиц сотрудников и посетителей для контроля доступа в помещения на территории предприятия, рассказала Анжелика Пиляева, руководитель по внедрению ИИ «Дамате».

Не только производство

Григорий Попов, генеральный директор «Слайдер Презентации», предложил участникам конференции существенно упростить создание презентаций при помощи Slider AI — российского решения, созданного в партнерстве с GigaChat. На создание одного слайда сотрудники тратят около 30 мин. Slider – это надстройка для офисных программ, которая помогает создавать потрясающие диаграммы за пару минут, улучшает макеты слайдов и автоматизирует процесс составления регулярных отчетов.

Slider дает возможность создавать 16 типов диаграмм

Источник: Слайдер Презентации, 2024

Slider дает возможность создавать 16 типов диаграмм, в том числе диаграммы Ганта, каскадные диаграммы, диаграммы Мекко и другие. Решение используется как плагин как на офисном пакете Microsoft Office на ОС Windows, так и на «Р7-Офис» на ОС семейства Linux. При этом его функциональные возможности и интерфейс остаются неизменными.

Что говорят заказчики

В Еврохиме выбрали несколько направлений для внедрения ИИ. Это оптимизация режимов работы оборудования, входных параметров производственного процесса, движения грузов на складе и производстве, планирование производства для уменьшения производственных площадей и максимизация качества выпускаемого продукта, рассказал Вячеслав Козицин, руководитель направления ИИ компании «Еврохим». Классическая рекомендательная система сообщает, что произойдет, если изменятся входные показатели. Но в Еврохиме решили создать решение, способное подсказать, что надо изменить, чтобы достичь определенного результата. В качестве примера Вячеслав Козицин привел систему улучшения производства аммиака.

В компании реализуется более 10 проектов в год. На каждый проект в среднем приходится по 3 объекта масштабирования. Как правило, на реализацию одного проекта уходит около 3 мес. Затем каждый проект необходимо мониторить и поддерживать. Вячеслав Козицин рассказал, как выстроена работа по реализации проектов в Еврохиме, а также рассказал, как в компании применяются NLP-модели.

Ян Анисов, заместитель генерального директора компании «Москабельмет», поделился опытом использования конструктора математических моделей «1С: КоМод». С его помощью в компании автоматизированы и бесшовно интегрированы с данными системы управления предприятием процессы расчета конструктивных параметров изделий, расхода материалов, полуфабрикатов, тепловых и энергетических ресурсов при производстве и их регламентированных потерь, параметров технологического процесса производства, сдельной заработной платы и т.д.

Оперативное управление производством осуществляется с помощью «1С: MES Кабельный завод». Оптимально загрузить оборудование предприятия помогает APS Infimum. Для непрерывного контроля технологических параметров во время производства используется система оптического контроля операционной линии (СОКОЛ).

Рост транспортных расходов, стоимости услуг Мосэнерго и сырья, повышение заработной платы сотрудников привели к сокращению прибыли кондитерской фабрики «Победа». Было решено внедрить систему синхронного планирования (APS) для того, чтобы иметь возможность оперативно планировать производство на основе реальных показателей и избежать простоев оборудования. Ростислав Гордиенко, директор по ИТ кондитерской фабрики «Победа», рассказал, как компания выбирала решение.

На первом этапе она разослала предложения отечественным разработчикам APS и выделила три производственные линии, которые выпускают 80% продукции. Для этих линий были подробно описаны технологические процессы и оборудование, составлены матрицы переналадок и загрузки сотрудников. «Победа» уже провела три пилота с помощью решений разных отечественных разработчиков ПО. Стало понятно, что внедрение APS может сократить время расчета производственного расписания с 5 час. до 15 мин, уменьшить количество переналадок в 2 раза и увеличить утилизацию производственных мощностей на 10%.

Еще недавно рентабельность производства зерна составляла 60%, а теперь опустилась до 20%. Это стимулирует аграриев работать напрямую с конечными потребителями. Однако, как рассказал Павел Конев, директор по ИТ компании «Доставка морем», доля цифровых каналов на рынке купли-продажи зерна составляет менее 3%.

Компания решила создать b2b маркетплейс для продажи зерна. Протестировала множество гипотез и в конечном итоге создала агрегатор цен, в котором реализована возможность подписать сделку онлайн. Решение было запущено во 2 кв. 2023 г. К настоящему времени его установили около 7 тыс. пользователей. В 3 кв. 2024 г. через маркетплейс было закуплено зерна на общую сумму 2,8 млрд руб.







