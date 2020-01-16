Агентство маркетинговых коммуникаций
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Конференция CNews «HR Tech 2020» состоится 20 февраля. Открыта регистрация

Открыта регистрация на конференцию HR Tech 2020.

20 февраля 2020 г. в Москве CNews проведет конференцию HR Tech 2020.

Регистрация на мероприятие открыта на сайте.

Выступят на мероприятии:

Алексей Леонов, старший ИТ-партнер, управление персоналом, корпоративный университет, управление эффективностью, «Сибур»;
Марина Починок, эксперт по управлению человеческими ресурсами, Международный олимпийский Комитет;
Василий Бухарев, начальник отдела управления эффективностью деятельности, концерн «Росэнергоатом»;
Никита Устинов, руководитель проектов направления обучения и развития персонала, группа «Черкизово»;
Ольга Федорова, директор по персоналу и организационному развитию, ГК «Русагро»;
Елизавета Гурьянова, директор по работе с персоналом, «НТВ-ПЛЮС»;
Наталья Петушкова, руководитель центра программных решений, НСПК;
Инна Карелина, руководитель направления оценки, обучения и развития персонала, НСПК;
Александра Глазкова, вице-президент по HR и корпоративному маркетингу, BIOCAD.

Основные вопросы для обсуждения:

Рынок HR-технологий в России

  • Барьеры и драйверы российского рынка HRM;
  • HRTech-стартапы: какие решения имеют шанс на выживание;
  • Автоматизация HR: самостоятельная разработка или готовые решения;
  • Кто в компании отвечает за цифровизацию HR?

Технологии и инструменты

  • Мобильные устройства становятся основной средой для HR-приложений;
  • Оценка по голосу: как выявить профессионально важные качества соискателя по телефону;
  • Как внедрить адаптивное обучение с использованием искусственного интеллекта;
  • Как мобильные приложения сокращают затраты на обучение линейных сотрудников рутинным операциям;
  • Как научить программного робота проводить интервью при увольнении?

Рекрутмент

  • Какие решения помогают автоматизировать поиск подходящих кандидатов?
  • Как роботы-рекрутеры проводят первичный отбор кандидатов: успешные практики;
  • Применение искусственного интеллекта для определения подходящих кандидатов: кейсы

HR-аналитика

  • Проблема кадров в HR - где найти грамотного HR-аналитика?
  • Как научить искусственный интеллект определять профили наиболее эффективных сотрудников;
  • Какие данные нужны HR-аналитику;
  • Как большие данные помогают в управлении талантами: кейсы.

Внутренние коммуникации

  • Геймификация в деле: как вовлекать и мотивировать поколение Z?
  • Как голосовые боты помогают организовывать командировки и выписывать справки;
  • Обучение персонала с использованием VR-технологий: получит ли идея массовое применение?

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.