Конференция CNews «HR Tech 2020» состоится 20 февраля. Открыта регистрация

16.01.2020, 09:20 Мск

Открыта регистрация на конференцию HR Tech 2020.

20 февраля 2020 г. в Москве CNews проведет конференцию HR Tech 2020.

Регистрация на мероприятие открыта на сайте.



Выступят на мероприятии:

Алексей Леонов, старший ИТ-партнер, управление персоналом, корпоративный университет, управление эффективностью, «Сибур»;

Марина Починок, эксперт по управлению человеческими ресурсами, Международный олимпийский Комитет;

Василий Бухарев, начальник отдела управления эффективностью деятельности, концерн «Росэнергоатом»;

Никита Устинов, руководитель проектов направления обучения и развития персонала, группа «Черкизово»;

Ольга Федорова, директор по персоналу и организационному развитию, ГК «Русагро»;

Елизавета Гурьянова, директор по работе с персоналом, «НТВ-ПЛЮС»;

Наталья Петушкова, руководитель центра программных решений, НСПК;

Инна Карелина, руководитель направления оценки, обучения и развития персонала, НСПК;

Александра Глазкова, вице-президент по HR и корпоративному маркетингу, BIOCAD.

Основные вопросы для обсуждения:

Рынок HR-технологий в России

Барьеры и драйверы российского рынка HRM;

HRTech-стартапы: какие решения имеют шанс на выживание;

Автоматизация HR: самостоятельная разработка или готовые решения;

Кто в компании отвечает за цифровизацию HR?

Технологии и инструменты

Мобильные устройства становятся основной средой для HR-приложений;

Оценка по голосу: как выявить профессионально важные качества соискателя по телефону;

Как внедрить адаптивное обучение с использованием искусственного интеллекта;

Как мобильные приложения сокращают затраты на обучение линейных сотрудников рутинным операциям;

Как научить программного робота проводить интервью при увольнении?

Рекрутмент

Какие решения помогают автоматизировать поиск подходящих кандидатов?

Как роботы-рекрутеры проводят первичный отбор кандидатов: успешные практики;

Применение искусственного интеллекта для определения подходящих кандидатов: кейсы

HR-аналитика

Проблема кадров в HR - где найти грамотного HR-аналитика?

Как научить искусственный интеллект определять профили наиболее эффективных сотрудников;

Какие данные нужны HR-аналитику;

Как большие данные помогают в управлении талантами: кейсы.

Внутренние коммуникации

Геймификация в деле: как вовлекать и мотивировать поколение Z?

Как голосовые боты помогают организовывать командировки и выписывать справки;

Обучение персонала с использованием VR-технологий: получит ли идея массовое применение?

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.