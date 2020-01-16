Конференция CNews «HR Tech 2020» состоится 20 февраля. Открыта регистрация

Алексей Леонов, старший ИТ-партнер, управление персоналом, корпоративный университет, управление эффективностью, «Сибур»; Марина Починок, эксперт по управлению человеческими ресурсами, Международный олимпийский Комитет; Василий Бухарев, начальник отдела управления эффективностью деятельности, концерн «Росэнергоатом»; Никита Устинов, руководитель проектов направления обучения и развития персонала, группа «Черкизово»; Ольга Федорова, директор по персоналу и организационному развитию, ГК «Русагро»; Елизавета Гурьянова, директор по работе с персоналом, «НТВ-ПЛЮС»; Наталья Петушкова, руководитель центра программных решений, НСПК; Инна Карелина, руководитель направления оценки, обучения и развития персонала, НСПК; Александра Глазкова, вице-президент по HR и корпоративному маркетингу, BIOCAD.
Основные вопросы для обсуждения:
Рынок HR-технологий в России
Барьеры и драйверы российского рынка HRM;
HRTech-стартапы: какие решения имеют шанс на выживание;
Автоматизация HR: самостоятельная разработка или готовые решения;
Кто в компании отвечает за цифровизацию HR?
Технологии и инструменты
Мобильные устройства становятся основной средой для HR-приложений;
Оценка по голосу: как выявить профессионально важные качества соискателя по телефону;
Как внедрить адаптивное обучение с использованием искусственного интеллекта;
Как мобильные приложения сокращают затраты на обучение линейных сотрудников рутинным операциям;
Как научить программного робота проводить интервью при увольнении?
Рекрутмент
Какие решения помогают автоматизировать поиск подходящих кандидатов?
Как роботы-рекрутеры проводят первичный отбор кандидатов: успешные практики;
Применение искусственного интеллекта для определения подходящих кандидатов: кейсы
HR-аналитика
Проблема кадров в HR - где найти грамотного HR-аналитика?
Как научить искусственный интеллект определять профили наиболее эффективных сотрудников;
Какие данные нужны HR-аналитику;
Как большие данные помогают в управлении талантами: кейсы.
Внутренние коммуникации
Геймификация в деле: как вовлекать и мотивировать поколение Z?
Как голосовые боты помогают организовывать командировки и выписывать справки;
Обучение персонала с использованием VR-технологий: получит ли идея массовое применение?
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