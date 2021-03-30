Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры

30.03.2021, 13:22 Мск

Формирование ИТ-инфраструктуры — достаточно длительный процесс, который сложно заранее спланировать. В какой-то момент вопрос ее оптимизации становится очень актуальным, поскольку затраты на поддержку и развитие становятся очень значительными. Еще одна причина — невозможность запуска необходимых бизнесу ИТ-сервисов. Об опыте решения подобных задач говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021».

Что передать на аутсорсинг

Одним из способов оптимизации ИТ-затрат является аутсорсинг. По мнению Юрия Колесникова, директора по ИТ «Столичные аптеки», на аутсорсинг нельзя передавать задачи по обеспечению информационной безопасности, управлению активами, финансами и персоналом. В остальных случаях надо исходить из соображений эффективности и корпоративной политики.

Наиболее эффективно применение аутсорсинга там, где загрузка собственного персонала неравномерна или существует необходимость быстрого увеличения или сокращения числа сотрудников. Хороших результатов удается добиться тогда, когда собственный персонал вынужден конкурировать с аутсорсерами. Еще одна сфера применения — работы, где велика доля непроизводительных потерь и расходов, например, обслуживание разветвленной сети небольших объектов. Также аутсорсинг позволяет переложить материальную ответственность на подрядчика на участках, где цена ошибки персонала велика, а возможность компенсации из прибыли отсутствует или ограничена. И конечно, использование аутсорсинга должно быть экономически выгодно.

«Если Вы хотите работать с аутсорсерами, научитесь точно считать внутреннюю себестоимость, выберите область максимальной эффективности аутсорсинга, помогите аутсорсеру сделать вам лучшее предложение и сотрудничайте, а не потребляйте», — советует Юрий Колесников.

Как рассчитать ТСО

«Любые инвестиции в инфраструктуру — это долгосрочный проект, и Agile для этого мало подходит», — начал свое выступление Павел Маляревский, директор департамента инфраструктуры и поддержки SberCloud. Многие считают, что проблему можно решить, просто мигрировав в облако. Однако важно правильно выбрать облачную модель и одновременно оптимизировать использование уже имеющихся мощностей. «Для достижения максимального эффекта необходима тщательная подготовка и планирование на всех этапах облачной миграции», — говорит Павел Маляревский. Даже базовое снятие метрик поможет найти те точки, где можно оптимизировать затраты. Оптимизация — это не просто экономия средств за счет переезда в облако, но и максимальное использование уже имеющихся мощностей.

Системы мониторинга SberCloud, такие как TenantApp или CloudEye, помогают поддерживать стабильность работы инфраструктуры и приложений, а также предлагают большой набор метрик и статистический анализ данных, которые обеспечивают компанию информацией для принятия правильных бизнес-решений.

Однако никакие системы мониторинга не могут заменить PaaS-сервисы, такие как Elastic Cloud Server, Auto Scaling, Cloud Container Engine, ML Space, FunctionGraph, SberCloud Enterprise и др., уверен Павел Маляревский. Правильно распределить уже заказанные в облаке мощности или масштабировать нагрузку поможет облачный сервис Kubernetes. И конечно, очень важно найти правильного партнера, у которого есть самое современное оборудование, ПО, транспортная сеть.

Дмитрий Галкин, руководитель направления VDI «Инфосистемы Джет», рассказал о том, как рассчитать экономическую выгоду VDI. В прошлом году в рамках совместного исследования, организованного Jet, Citrix и CNews Analytics, выяснилось, что 36% опрошенных компаний из рейтинга «РБК 500» уже используют VDI, а 29% планируют сделать это в ближайшее время. При этом техническая часть, как правило, вопросов не вызывает. Основные сомнения сосредоточены вокруг стоимости решения. Финансистов интересуют денежные потоки и сроки выхода на окупаемость.

Дмитрий Галкин предложил методику расчета окупаемости перехода на VDI. Он сравнил две финансовые модели: As Is и VDI. Горизонт планирования равен сроку 100% амортизации серверов и СХД (от 5 до 8 лет). Сотрудники переходят на VDI постепенно, закупки ПО и аппаратного обеспечения также спланированы. Оценивается стоимость поддержки через трудозатраты ИТ-специалистов и их фонд оплаты труда.

Окупаемость проектов перехода на VDI

Источник: Инфосистемы Джет, 2021

В качестве примера был рассмотрен кейс внедрения VDI в широко географически распределенной страховой компании с большим количеством (более 100) мелких офисов, общей численностью сотрудников более 3000 человек.

Павел Санин, заместитель директора сервисного центра «Инфосистемы Джет», отметил, что VDI — это еще и снижение количества инцидентов благодаря централизованному управлению и использованию тонких клиентов. То есть такая модель позволяет сократить затраты на управление, оплату труда администраторов, логистику и энергопотребление. В целом, стоимость обслуживания одного рабочего места снижается на 40%.

Сергей Кондратьев, руководитель департамента облачных решений «Билайн», напомнил, что при переходе на удаленную работу важно продумать, как сохранить уже отлаженные бизнес-процессы, например, такие как коммуникация между сотрудниками, их обучение и мотивация. «Билайн» имеет богатый опыт организации удаленной работы собственных сотрудников и предлагает воспользоваться им и своим клиентам.

В продуктовом пакете оператора удаленные рабочие места VDI, корпоративная связь (телефония и мобильный интернет), облачная АТС, таск-менеджер, единая система мониторинга, облачная платформа BeeCloud, системы аудио- и видеоконференцсвязи, средства обеспечения информационной безопасности. На платформе BeeCloud можно реализовать любые сценарии для любого вида бизнеса.

Сергей Кондратьев отметил рост спроса на PaaS-сервисы, в первую очередь на DBaaS и CaaS. Заказчики стремятся возложить на провайдера решение инфраструктурных задач и сосредоточиться на развитии прикладных решений.

НТЦ «ИТ РОСА» предлагает единый стек продуктов для создания виртуальных рабочих станций и организации удаленной работы сотрудников. В портфеле компании есть отечественные платформы управления средой виртуализации ROSA Virtualization и ROSA Virtualization 2.0. Они предназначены для управления программными гипервизорами KVM и виртуальными машинами в облачной инфраструктуре. Как рассказал Петр Дьяков, руководитель развития бизнеса виртуализации Rosa Linux, технологии управления виртуальными машинами, используемые ROSA Virtualization и ROSA Virtualization 2.0, служат отличной альтернативой импортным продуктам: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V.

Ключевые возможности этих дистрибутивов — это централизованное управление одним или несколькими ЦОД: логическое объединение ресурсов; управление кластерами физических серверов, входящими в состав ЦОД; управление функциями высокой доступности и энергопотреблением кластеров ЦОД. Одна из новых функций — это политики планирования: набор правил, определяющих логику, согласно которой виртуальные машины распределяются между хостами в кластере, к которому применяется данная политика. Политики планирования создаются с помощью конструктора и определяют эту логику сочетанием фильтров, весов и политик балансировки нагрузки. В составе продукта есть несколько преднастроенных политик.

Типовое рабочее место

Источник: НТЦ «ИТ РОСА», 2021

Петр Дьяков рекомендовал внедрять VDI на базе ROSA Virtualization для временного или постоянного перевода сотрудников на удаленную работу.

Оптимизация офисной печати

Андрей Антонов, менеджер по продукту Epson Europe B.V., рассказал об оптимизации затрат на офисную печать. Для этого надо выбрать наиболее подходящее оборудование, сократить издержки на печать и контролировать сам процесс печати. Epson предлагает широкую линейку устройств под разные задачи. Устройства используют струйную печать, поэтому ее себестоимость минимальна. Также компания предлагает решения по удаленному мониторингу и администрированию процесса печати.

Андрей Антонов отметил, что около 80% компаний ориентируются на лазерную печать. Однако это довольно сложный процесс, а значит его стоимость высока. Струйная печать значительно проще, а значит и дешевле. Кроме того, в решениях Epson используется инновационная технология Precision Core, которая позволяет добиться высокой производительности и минимизировать затраты на обслуживание. Открытая платформа Epson Open Platform дает возможность настраивать интерфейс под требования пользователя и интегрировать устройства в существующую инфраструктуру. А с помощью Epson Print Admin можно контролировать и управлять процессом печати. Кроме того, имеется возможность удаленно анализировать неисправности и тем самым оптимизировать количество сервисных выездов.

Еще одно решение для оптимизации затрат на офисную печать представил Игорь Логинов, руководитель группы компаний Clever bros. Он привел пример клиента, который столкнулся с тем, что картриджи, которые по словам производителя, были рассчитаны на 2000 копий, по факту заканчивались после печати 500 экземпляров. Это стало понятно только после анализа количества закупленной бумаги. Все программные средства, позволяющие оценить расход другими способами, разработаны вендорами печатающих устройств и ориентированы только на их продукцию.

В Clever bros. пошли по пути создания собственного решения. После его установки происходит опрос печатающих устройств и их регистрация. Затем ПО анализирует нагрузку на устройства. На основании этих данных можно отказаться от использования какого-то оборудования или оптимизировать нагрузку на него путем переустановки в другом месте. «Эти два шага позволяют оптимизировать затраты на треть», — говорит Игорь Логинов. Он рекомендует периодически повторять эту операцию. Таким образом, для оптимизации можно будет пользоваться объективными данными.

Когда выгоден Open Source

Тимур Колескин, директор департамента информационных технологий АК «Барс банк», затронул актуальную тему перехода на Open Source. Основой учета затрат в ИТ, как правило, является стоимость владения ИТ-сервисом — совокупностью всех ассоциированных ресурсов (ПО, вычислительные ресурсы, ИТ-персонал, контракты). Очень важно создать точки контроля и научиться прогнозировать на 3-5 лет вперед.

Open Source изначально появился в низкоуровневой части ИТ-архитектуры, а затем начал подниматься вверх. Основная идея такого подхода заключается в том, что можно взять готовый на 90% продукт, добавить в него свои 10% и получить именно то, что нужно.

Сейчас основными источниками Open Source продуктов являются крупные компании, которые разрабатывают решение и размещают его для свободного использования другими. Существуют и единичные менее масштабные решения, которые тоже могут оказаться полезными. Также распространены продукты, которые имеют две версии — Community Edition, которая размещена в открытом доступе, и Enterprise Edition, которая уже мало отличается от проприетарного ПО.

У Open Source есть свои достоинства и недостатки. В списке первых — ниже стоимость владения (при определенных условиях), привлекательность для ИТ-специалистов, возможность развития форка, инструмент давления на проприетарных партнеров и вероятность того, что компании будет достаточно Community Edition. Среди недостатков — проект может закончиться (просто «потухнуть», его купят и сделают платным), в процессе эксплуатации могут проявиться проблемы с производительностью, безопасностью, масштабированием и пр., он может потребовать серьезного изменения ИТ-архитектуры.

По словам Тимура Колескина, надо иметь тщательно продуманную стратегию перехода на Open Source, изучить стадию жизненного цикла выбранного продукта, оценить, насколько бесплатная версия отличается от платной, на какие доп.услуги можно рассчитывать и насколько такой проект будет интересен команде разработчиков.

Как организовать аудит дата-центра

Ольга Андрианова, директор по развитию бизнеса в России и Восточной Европе Intel Software, рассказала о предлагаемых корпорацией Intel инструментах для проведения аудита дата-центров. Intel VTune Profiler — часть проекта oneAPI, программного стэка для оптимальной работы машинного кода на платформах Intel. Это также инструмент оптимизации для инфраструктурных подразделений и разработчиков программного кода. Его преимущество — веб-интерфейс, большое количество снимаемых аппаратных счетчиков, инженерная поддержка ПО от русскоговорящей команды Intel.

С помощью Intel VTune Profiler можно оценить эффективность ИТ–системы: определить типовые и максимальные нагрузки, возможности масштабирования и ввода в эксплуатацию дополнительных серверов, выявить неэффективно используемое ПО в текущей инфраструктуре, спрогнозировать и смоделировать поведение ПО на будущих архитектурах. Также Intel VTune Profiler предоставляет возможность инструментального анализа и получения обоснованной информации в процессе планирования приобретения аппаратных платформ, а также анализа и оптимизации общей стоимости владения (TCO).

Собственный ЦОД или облако

Андрей Барашов, технический эксперт Tripp Lite, отметил, что с развитием интернета вещей, необходимости обработки данных в реальном времени и быстрой реакции на запросы растет спрос на Edge-вычисления. Компания предлагает микро-ЦОД Tripp Lite — комплексное компактное и масштабируемое решение, в состав которого входит 20 стандартных конфигураций с различными опциями. Его можно быстро развернуть и удаленно мониторить.

Он подробно рассказал о том, что входит в состав базовых конфигураций микро-ЦОДа, как осуществляется управление EDGE-инфраструктурой, какие возможности мониторинга и управления микро-ЦОД предлагает компания. Заказчики могут собрать необходимую им конфигурацию, скомбинировав стойку, PDU, устройства управления и датчики окружающей среды.

Организация Edge-вычислений

Источник: Tripp Lite, 2021

В компании Itella решили оптимизировать расходы на ИТ-инфраструктуру путем миграции в облако. Как рассказал Василий Стешов, руководитель отдела поддержки информационно-технических систем Itella, благодаря гибкому управлению ресурсами в облаке компании удалось на 2,5 млн руб. в год сократить фонд оплаты труда. Еще 5 млн руб. в год принесла экономия на ресурсах. Количество инцидентов сократилось на 17%. Уровень доступности ИТ-инфраструктуры составляет 99,99%.

Дополнительно у компании появилась возможность развернуть готовую тестовую среду менее чем за 30 мин и создать индивидуальные тестовые среды под каждого клиента. Она получила быстрый доступ к данным, облачной аналитике и гарантии безопасного хранения информации. Кроме того, в Itella была развернута Wi-Fi сеть корпоративного уровня на базе централизованно управляемых из одной точки кластеров – по несколько кластеров на каждой складской площадке. Каждый кластер состоит из точек доступа Wi-Fi – итого более 270 штук. Запуск решения произошел без остановки производства.

Результаты создания корпоративной Wi-Fi сети

Источник: Itella, 2021

Максим Бобылев, заместитель директора по ИТ по управлению инфраструктурой и сервисами Hoff, уверен, что аутсорсинг, и облака, в частности, может быть полезен компаниям, которые или только начинают свой бизнес и пока не знают точно, что из этого получится, или находятся «на закате» и пытаются как можно дольше удержаться на плаву. Отдавая задачи на аутсорсинг, компания лишает себя возможности нарастить компетенции, уверен он.

По его мнению, SLA, которые предлагают ЦОДы, часто не гарантируют должного уровня сервиса. Он рассказал, что в ЦОДе, с которым работает компания, несколько раза отключалось хранилище, умерло одновременно два диска на Raid 5, «нечаянно» включался центральный firewall. В ЦОДе два раза был сетевой шторм, один раз возгорание, инженер ЦОДа забрал IP основного маршрутизатора, компании «второпях» удалили сервер, а при конвертации серверов забыли важную галочку.

В итоге Hoff использует частное облако — для компании это выгоднее как минимум на 30%. Публичное облако используется только для временных и второстепенных проектов. Максим Бобылев уверен, что ответственность и компетенции должны быть внутри компании.

CAPEX или OPEX

Дмитрий Зудин, начальник отдела по ИТ-активам НЛМК, поделился с участниками конференции своим мнением, когда выгоднее наращивать CAPEX, а когда OPEX. Увеличение затрат по CAPEX приводит к росту капитализации компании, совокупной стоимости и способствует снижению операционных затрат и себестоимости. Таким образом, если компания содержит большую материальную базу как основной источник получения прибыли, то рост CAPEX — это ее сценарий.

Увеличение затрат по OPEX приводит к росту операционных затрат и себестоимости продукции. То есть для небольших и дочерних компаний с потенциально низкой капитализацией снижение налога на прибыль становится значимым фактором, способствует максимальному уменьшению платежей и дает дополнительную возможность для выживания.

Рост CAPEX обеспечивает проведение инвестиционных проектов, в рамках которых все материалы, оборудование и лицензии включаются в капитализацию основных средств; группировка оборудования стоимостью ниже 40 000 рублей в основные средства, учет бессрочных лицензий только в CAPEX и перевод срочных лицензий и подписок в сертификаты со сроком полезного использования 1 год 1 месяц. Если же необходимо увеличить OPEX, то надо переводить бессрочные лицензии в услуги, включать затраты на оборудование и материалы в услуги и вообще максимально переходить на получение услуг.







