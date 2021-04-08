Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации

08.04.2021, 09:40 Мск

Импортозамещение должно стать частью цифровой трансформации. Однако не все популярные западные продукты уже имеют полноценные отечественные аналоги. На то, чтобы их создать, потребуется еще как минимум 10 лет. Как наиболее эффективно организовать процесс цифровой трансформации сегодня, обсудили участники организованной CNews Conferences конференции «Импортозамещение в ИТ 2021».

Цифровизация или импортозамещение

Целью импортозамещения должна быть цифровая трансформация — только тогда оно становится выгодным для бизнеса. «Большинство успешных проектов импортозамещения начинается с разработки архитектурного подхода и ИТ-стратегии, — говорит Дмитрий Гребенщиков, директор по технологиям импортозамещения «Диасофт». — Надо разделить инфраструктуру предприятия на бизнес-критическую и не бизнес-критическую, а затем представить ее как цифровой фронт-офис и стабильный бэк-офис». Если использовать правильный архитектурный подход, то большинства проблем, которые возникают при импортозамещении, можно избежать.

Вторая задача — использовать надежные технологии. Их список уже сформировался: Kubernetes, Angularis, Spring, Kafka, Docker и т.д. Дмитрий Гребенщиков уверен, что в процессе импортозамещения не стоит изобретать велосипед. На российском рынке достаточно вендоров, предлагающих готовые решения, которые постоянно обновляются, в том числе вслед за изменением законодательства.

Существует три подхода к цифровой трансформации и импортозамещению. Первый — эффективная разработка нового функционала. Это можно делать на основе уже написанного кода российских разработчиков или на базе Open Source. Второй — миграция имеющегося иностранного продукта на российскую платформу. Третий — исключение западных компонентов из решения и перевод его поддержки в российскую компанию. Компания «Диасофт» имеет опыт во всех этих направлениях.

Импортозамещение — одно из направлений цифровизации государства, отметил Алексей Кулешов, вице-президент блока федеральных проектов и ведомственных решений компании ОТР. Компания реализует проекты в госсекторе на базе платформы «Опора», которая дублирует стэк продуктов Oracle Fusion.

Все отечественные решения базируются целом ряде технологий. Иностранные вендоры создавали их много лет. Российские компании пока не успели достигнуть такой зрелости. Однако в России отечественным технологиям даются законодательные преимущества. «Конечно, возникают побочные эффекты. В условиях ограничения конкуренции завышается стоимость отечественных решений, их качество порой оставляет желать лучшего, — говорит Алексей Кулешов. — Но эти «детские болезни» со временем должны пройти. Весь вопрос в том, сколько времени на этой уйдет». По мнению эксперта, для взросления отечественного рынка технологических решений потребуется еще не менее 10 лет при неизменности условий конкуренции.

Он предлагает создать государственную технологическую платформу, на которой будет реализован общий надежный импортозамещенный технологический слой. Это обеспечит легкость интеграции межрегиональных и межведомственных систем, обеспечит информационную безопасность и соответствие требованиям регуляторов на уровне сертифицированных механизмов. «Это позволит существенно повысить эффективность прикладной разработки, снизить ее стоимость и повысить качество», — уверен Алексей Кулешов. Он рассказал, какие решения должен содержать прикладной слой платформы. Такой платформой может стать «ГосТех». Постепенно вокруг нее будет создана экосистема, которая даст возможность быстро и недорого создавать типовые продукты для госсектора. Также необходимо создать централизованный центр компетенций, который будет отвечать за ее работу.

Чуть больше года назад «Марвел-Дистрибуция» запустила собственное производство оборудования F+ Tech в альянсе с технологическими партнерами из числа крупнейших мировых производителей. Речь идет о производстве серверов, сетевого оборудования SAN, систем хранения данных, печатного оборудования, смартфонов и планшетов для корпоративного сектора, рассказал Кирилл Банников, руководитель направления «Решения импортозамещения» компании «Марвел-Дистрибуция». Вся продукция соответствует ГОСТ 2, имеется собственная служба техподдержки.

Кирилл Банников рассказал об оборудовании, которое предлагает компания. «Мы работаем в партнерстве с ведущими технологическими компаниями, что позволяет поставлять на рынок оборудование российского производства на базе проверенных технологий», — отмечает он. Есть возможность кастомизировать под конкретного заказчика любой продукт. Кроме того, компания — один из крупнейших дистрибуторов ВТ в России, а значит у нее есть и финансовые возможности, и партнерские каналы, позволяющие выполнять любые заказы.

Леонид Голованов, эксперт по цифровизации взаимоотношений с клиентами МТТ, уверен, что если человека можно заменить роботом, это надо сделать. Для этого есть несколько причин. Человек всегда ошибается, и это может стоить компании очень дорого. Поиск, обучение и удержание сотрудников также недешево. А контроль за ними требует нервов и времени. Леонид Голованов подробно рассказал о голосовом роботе на базе Yandex SpeechKit.

МТТ развивает цифровую платформу с 2010 г., и теперь ей можно воспользоваться через API. Голосовые роботы могут заменить человека на многих участках. Сегодня они популярны в банках — отвечают на самые популярные вопросы клиентов, в медицине — записывают на прием к врачу, в торговле — подтверждают заказы, в промышленности — проводят собеседования и опросы. «Роботы полностью заменяют линейный персонал там, где необходима типовая коммуникация с клиентами», — говорит Леонид Голованов.

МТТ предлагает облачное решение VoiceBox — сервис автоматизации рутинных процессов, который дает возможность быстро собрать сценарий работы голосового помощника. Доступен режим «Инкогнито», в рамках которого реальный номер меняется на виртуальный, тем самым защищая персональные данные пользователей и клиентскую базу. Сервис Premedia позволяет направить простые звонки на робота и не заставлять клиента долго ждать ответа оператора.

Денис Ожогин, технический директор компании «Нанософт разработка», рассказал об отечественной САПР-платформе nanoCAD, с помощью которой можно разрабатывать и редактировать чертежи, выпускать документацию на бумаге или в электронном виде (PDF, DWG и др.). Она содержит все необходимые инструменты базового проектирования. К nanoCAD можно добавить модуль 3D и заниматься трехмерным моделированием.

Инженерная экосистема nanoCAD

Источник: Нанософт разработка, 2021

Решение может быть использовано в сфере землеустройства, архитектуры и строительства, в машиностроении. Вокруг nanoCAD сложилась полноценная экосистема. Пользователи могут зарегистрировать личный кабинет, получить техническую поддержку на forum.nanocad.ru. Распространение продукта организовано через дилерскую сеть. Обучение проводится онлайн-режиме в ходе более чем 140 учебных курсов. Решение имеет открытый API для разработчиков.

Импортозамещение в госсекторе

Илья Кузьминов, директор центра стратегической аналитики и больших данных Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, рассказал об исследовании тенденций импортозамещения в разрезе различных классов продуктов, которое было проведено с помощью системы анализа текстовых и документных данных iFORA. Объектами тестового анализа стали компании, работающие по 223-ФЗ. Было изучено около 7 млн аннотаций закупок, произведенных с 1.01.2015 г. до 31.12.2020 г., на сумму более 100 трлн руб. Основными источниками информации стали Единая информационная система в сфере закупок и информационный ресурс «Спарк».

На основе сбора дополнительных открытых данных и семантической обработки документов закупки были классифицированы в разрезе цифровых технологий, продуктовых групп, классов и наименований ПО — производителей продуктов. В итоге появилась возможность получить аналитические срезы по видам продукции (целесообразность анализа закупок того или иного типа продуктов), определить долю конкретного продукта в общем объеме закупок госкомпаний, вычислить уровень импортозамещения какого-либо продукта. Возможна аналитика по компаниям-заказчикам и поставщикам, по регионам и странам.

Уровень импортозамещения САПР

Источник: Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, 2021

В качестве примера Илья Кузьминов привел данные об уровне импортозамещения систем автоматизированного проектирования (САПР). Согласно полученным данным, доля отечественных закупок САПР в структуре общего числа закупок САПР в среднем стабильна и составляет от 10% до 40%. «В целом, говорить о перспективах эффективного импортозамещения САПР пока рано», — говорит эксперт.

Ирина Анасенко, начальник отдела по импортозамещению АЛРОСА, рассказала о специфике импортозамещения в компаниях с государственным участием. Реализацией ИТ-проектов в компании занимается дочерняя компания «АЛРОСА Информационные технологии». Она была создана в конце 2019 г. На сегодняшний день в ней работает более 400 сотрудников, в 2021 г. их число должно превысить 700 человек. Компания уже реализует более 70 проектов.

Подходы к импортозамещению

Источник: АЛРОСА, 2021

Очередность импортозамещения в АЛРОСА оценивается по степени влияния систем на данные и инфраструктуру, начиная с ПО без влияния. В настоящее время в компании используются отечественные системы электронного документооборота, управления кадровыми ресурсами, управления отношениями с клиентами, транспортной логистики, охраны труда и промышленной безопасности, бизнес-анализа и ERP-системы в дочерних предприятиях. Планируется переход на российские ITSM-системы, системы управления доступом к веб-ресурсам сети интернет, управления доступом к информационным ресурсам, управления проектами и базами данных, PLM-системы.

Некоторые сложности возникли с замещением коммуникационного ПО, офисного пакета, операционной системы, средств виртуализации, системы информационного моделирования зданий и сооружений и специфичных систем производственного уровня (горная техника, диспетчеризация, геология).

В классической модели от идеи бизнеса по появления готового продукта проходит значительное время, говорит Александр Патешман, начальник управления цифровыми продуктами блока цифровизации ИК АСЭ госкорпорации «Росатом». Он рассказал, как в компании создавалась платформа, автоматизирующая процесс строительства атомных станций. Было решено заменить одно ПО на другое без остановки или деградации сроков строительства.

Сейчас в компании разрабатывается платформа Multi-D. Она основана на гибкой сервис-ориентированной архитектуре (SOA), содержит свой инструментарий разработки (Dev Tools), поддерживающий low-code подход к разработке. В ней реализована возможность переиспользования компонент и функциональных блоков, создания собственных дополнительных модулей. Она позволяет управлять всеми настройками как кодом, поддерживает Gitflow модель.

Платформа ориентирована не только на удовлетворение внутренних потребностей компании, но и на внешний рынок. Во 2 квартале 2022 г. она станет доступна для внешних разработчиков. Александр Патешман уверен, что платформа поможет сократить время разработки продуктов на 50%.

Господдержка импортозамещения

Дмитрий Крюков, генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), рассказал, что фонд осуществляет поддержку импортозамещения в сфере ИТ по двум направлениям. Первое — это стимулирование предложения, то есть поддержка разработки российского ПО в рамках приоритетных направлений. Второе — стимулирование спроса, а именно поддержка внедрения отечественных ИТ-решений российскими компаниями, в том числе в рамках замещения иностранного ПО, и поддержка перехода субъектов малого и среднего бизнеса на отечественное ПО путем предоставления ПО по льготной цене. Для этого выделяются гранты на внедрение и разработку отечественных решений.

Сводная статистика по конкурсным отборам 2019-2020 гг.

Источник: РФРИТ, 2021

Больше всего грантов в 2019-2020 гг. получили разработчики систем планирования ресурсов предприятия (ERP), систем распознавания на базе искусственного интеллекта, систем сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных в части систем бизнес-анализа (BI, ETL, EDW, OLAP, Data Mining, DSS), систем управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением в части CAD, CAM, CAE, EDA, PLM и др., систем управления процессами организации (MES, АСУ ТП (SCADA), ECM, ЕАМ) и средства обеспечения информационной безопасности и защиты данных.

В качестве примеров Дмитрий Крюков привел InfoWatch Auto DLP, корпоративную систему электронной почты и планирования совместной работы команд от «Новых облачных технологий», доработку системы ДБО для предоставления дистанционного банковского обслуживания юридическим и физическим лицам российскими банками компанией BSS, разработку облачной low-code платформы для корпоративных информационных систем на базе Open Source фреймворка CUBA Platform компанией Haulmont, разработку технологии поиска и трекинга человека на основе детектирования и реидентификации его силуэта с применением нейросетевых алгоритмов и интеграция новой функциональности в ПК анализа и распознавания биометрических данных NTechLab.

Алексей Куканов, директор по развитию Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), рассказал о программе лизинга цифровых активов, которую реализует ГТЛК. Ее цель — поддержка реализации национальной программы «Цифровая экономика» и федерального проекта «Цифровые технологии» через увеличение инвестиций в проекты по внедрению цифровых технологий и платформенных решений преимущественно на основе отечественных разработок путем реализации лизинговых сделок на льготных условиях. В 2020-2024 г. ГТЛК планирует довести объем лизинговых сделок на льготных условиях до 10,3 млрд руб. Планируется реализовать более 10 проектов по внедрению сквозных технологий и платформенных решений.

ГТЛК уже подписаны соглашения о сотрудничестве с лидерами рынка в сфере интеграционных ИТ-решений, сервисов и информационной безопасности. Открыт корпоративный акселератор для инновационных проектов в транспортной отрасли на базе GenerationS – крупнейшей платформы развития корпоративной акселерации от РВК.

Параметры программы льготного лизинга

Источник: ГТЛК, 2021

Итоговая ставка по лизингу зависит от доли оборудования отечественного производства в объеме сделки. Максимальные преференции имеют проекты с долей отечественного оборудования от 70% и выше, а также относящиеся к следующим «сквозным» цифровым технологиям: большие данные, новые производственные технологии, промышленный интернет, искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, компоненты робототехники и сенсорика, квантовые технологии, системы распределенного реестра, технологии виртуальной и дополненной реальности.

Опыт перехода на отечественное ПО

Дмитрий Карпов, начальник отдела обеспечения защиты информации управления информатизации МИРЭА, поделился опытом перехода организации на отечественное ПО. По его словам, слабым место российских продуктов в области информационной безопасности является отсутствие решений для Linux. Например, все ПО управления VPN сетями компаний «ИнфоТеКС» и «Код Безопасности» есть только под Windows. Даже при наличии Linux-версии, в ней часто не бывает необходимого функционала. Например, используемый для организации доверенной связи рядом организаций (в том числе ПФР) механизм VipNet «Деловая почта» не реализован под Linux. Еще одна проблема — отсутствие удобного интерфейса для рядового пользователя. Например, у «КриптоПро» под Linux только сейчас в пятой версии появился графический интерфейс, ранее были только консольные приложения.

Если говорить про отечественное ПО в образовании, то подавляющее большинство используемого в настоящее время прикладного ПО написано и привязано к библиотекам Windows и офисным пакетам Microsoft. Работодатели требуют специалистов, обладающих навыками работы в распространенных зарубежных пакетах, а ограниченность учебных часов не позволяет их тратить на изучение невостребованных на рынке программных продуктов.

Выдавая преференции отечественным производителям, главное не убить борьбу за клиента, качество продукции и послепродажного обслуживания. Надо продвигать разработку востребованного полнофункционального ПО, а не ограниченных версий для «галочки», резюмирует Дмитрий Карпов.

Дмитрий Окунь, начальник управления информационно-технического сопровождения Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, рассказал о проекте создания центрального сегмента Республики Крым для подключения к федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО). Проект был реализован на базе программного обеспечения, включенного в Единый реестр российских программ с использованием электронной подписи.

В ходе его выполнения в 450 образовательных организациях Республики Крым были установлены типовые рабочие места – тонкие клиенты отечественного производства. Благодаря тому, что рабочие места, установленные в образовательных организациях, - типовые, удалось выдать единый аттестат на всю систему в целом. Была создана защищенная сеть, посредствам которой данные централизованно передаются в федеральную часть информационной системы. Таким образом, только за 2018 г. экономия составила 10 млн руб., а за 2019 г. – 15 млн руб.

Также на базе отечественных технологий в Крыму создается Крымская республиканская образовательная сеть. В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2020 году закуплены отечественные интерактивные панели и ноутбуки-трансформеры.

Дмитрий Окунь рассказал и о сложностях, которые возникают в процессе импортозамещения. Это низкая функциональность отечественного программного обеспечения (например, сильно урезан функционал криптопровайдеров, а их настройка вызывает дополнительные сложности), невозможность работы с любой компьютерной техникой (например, ноутбуки-трансформеры) и высокая стоимость отечественного программного обеспечения.

Михаил Хохлов, начальник департамента развития информационного общества Ивановской области, рассказал о проблемах, которые возникают в ходе импортозамещения. Первая проблема — совместимость программного и аппаратного обеспечения разных производителей. Любой большой проект вызывает трудности: приходится менять привычки пользователей, обучать системных администраторов. В госсекторе многие информационные системы как федерального, так и регионального уровня часто работают только под Windows, а значит их пользователей невозможно перевести на Linux.

Вторая проблема — недостаточный функционал российских решений, которые созданы недавно и как правило ограничены лишь базовым функционалом. Третье — новизна решений для пользователя, которая временно может приводить к снижению производительности. Четвертое — масштабирование систем под большие нагрузки: апробированные решения гарантированно будут работать в крупной организации, а вот с отечественными могут возникнуть проблемы, решение которых потребует дополнительных затрат.

Большой проблемой, по мнению Михаила Хохлова, является поиск в регионах грамотных специалистов по отечественным решениям. Также он подчеркнул, что в госсекторе недостаточно регулирования для того, чтобы обеспечить реальное импортозамещение. Технические задания многих конкурсов до сих пор написаны так, что российские вендоры не могут на них прийти. Нужно выравнивать условия конкуренции, в том числе и с помощью ФАС, уверен Михаил Хохлов.

Гагик Григорян, независимый эксперт, рассказал о перспективах импортозамещения в авиакомпаниях. Он сравнил существующие зарубежные и отечественные решения. По его мнению, отрасль ждет от российских разработчиков программных продуктов в области управления экипажами для решения комплекса задач автоматического назначения пилотов и бортпроводников в составы экипажей, бронирования и дистрибуции — интеграции с решениями поощрения часто летающих пассажиров, поддержки функциональности решений для международных авиационных альянсов, управления доходами — развития систем Revenue Management Systems в сегменте Origin-Destination Control.

Холдинг «Вертолеты России» стал одним из первых, кто тестировал разработанную в госкорпорации «Ростех» автоматизированную систему финансово-закупочной деятельности (АС ФЗД). Владимир Булов, независимый эксперт, подробно рассказал о проекте. В результате по данным на 2018 г. аттестация одного рабочего места обошлась в 40 000 руб. В холдинге было создано 3000 рабочих мест. Таким образом, затраты на аттестацию всех рабочих мест составили 120 млн руб.

Стоимость комплексной телекоммуникационой системы — 19 млн руб. Система виртуализации «Брест» с AstraLinux SE 1.5 обошлась в 1 млн руб. Аттестация терминального комплекса — 10 млн руб. Таким образом, суммарные затраты на проект составили около 30 млн руб.







