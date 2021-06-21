Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации

21.06.2021, 11:31 Мск

Пандемия спровоцировала резкий скачок развития и внедрения цифровых сервисов. Участники секции «Цифровая трансформация» CNews Forum Кейсы делились успехами как в госсекторе, так и в коммерческих проектах. Предприятия с достаточными для выживания резервами смогли не только восстановиться, но и перешли на качественно новый уровень управления бизнес-процессами и взаимодействия с клиентами и партнерами.

Экономика в период пандемии

По данным директора кластера «Промышленность» SAP Алексея Леонтовича, в марте 2021 года промышленное производство вышло на докризисный уровень. Он обозначил три основных драйвера восстановления экономики после кризиса. Это опережающая цифровизация, устойчивое развитие и экономика впечатлений. Данные и облака захватывают мир независимо от нашего желания. Экономика становится интеллектуальной, под это нужны инструменты. Несмотря на большое количество кейсов и примеров из крупного бизнеса, SAP предоставляет услугу «Трансформация как сервис» компаниям любого размера.

Индекс промышленного производства в России

Источник: SAP 2021

Мощным драйвером трансформации, по мнению заместителя генерального директора EPAM Юрия Овчаренко, становятся внешние факторы. Самый очевидный на сегодняшний день – это коронавирус. Но есть и другие, не менее важные, например, экология. Введение трансграничного углеродного налога и расчет коэффициентов, определяющих вклад производителей в загрязнение планеты, влечет за собой появление инструментов для управления этими процессами. У EPAM есть опыт создания платформы для сбора и обработки данных об углеродном следе. Для того чтобы такая платформа полноценно работала, необходим обмен данными между предприятиями по всей цепочке создания товара. И уже сейчас есть пример создания такого межотраслевого альянса у нефтяников.

BPM и управление рисками

Источник: EPAM, 2021

Директор департамента информатизации в сфере управления здравоохранением интегратора ОТР Алексей Лапунов рассказал об опыте работы с государством. Государственные сервисы тоже претерпевают трансформацию, чтобы оказывать проактивные услуги гражданам там и тогда, когда они им нужны. Это очень масштабные проекты, в которых задействовано огромное количество данных, серьезные поставщики инфраструктуры, комьюнити. Для успеха внедрения государственной цифровой платформы необходимо готовить специалистов. В этом должны участвовать как эксперты ключевых компаний-разработчиков, так и ведущие вузы. Необходима документация и обучающие материалы, а также популяризация темы в сети. Имея комьюнити, которое будет обмениваться знаниями и технологиями, государство сможет ускорить цифровую трансформацию своих сервисов и реализовать стратегию импортозамещения.

Алексей Леонтович, директор кластера «Промышленность» SAP: Облачные технологии захватывают мир. Мы все пользуемся этими сервисами, даже если не замечаем. Юрий Овчаренко, заместитель генерального директора EPAM: Чтобы платформа по управлению экологическими рисками заработала, нужен межотраслевой альянс для обмена данными. Алексей Лапунов, директор департамента информатизации в сфере управления здравоохранением ОТР: Вокруг ГосТеха необходимо формировать сообщество компаний-разработчиков и создавать программы подготовки специалистов. Елена Силкина, управляющий партнер SILA Union: Цифровой двойник закрепляет процессы не в виде регламентов и знаний в головах приходящих и уходящих сотрудников, а в виде анализируемых и работающих моделей. Андрей Врацкий, CEO eXpress (Unlimited Production): Информационная безопасность может либо опустить шлагбаум перед процессом цифровой трансформации, либо его поднять. Алексей Леонтович, директор кластера «Промышленность» SAP: Облачные технологии захватывают мир. Мы все пользуемся этими сервисами, даже если не замечаем.

Елена Силкина, управляющий партнер SILA Union, представила на мероприятии отечественное программное обеспечение для крупного бизнеса, которое соответствует всем требованиям импортозамещения. Созданный специалистами цифровой двойник выводит предприятие на новый уровень управления процессами и бизнесом, внедряя работающую модель. Сейчас обстоятельства вынуждают подтягиваться и те организации, которые раньше считали, что не нуждаются в цифровизации. Услугами SILA Union пользуются и средний, и малый бизнес.

Цифровой двойник

Источник: SILA Union, 2021

Такая разная цифровизация

Интересный кейс по трансформации коммуникационного пространства Росатома представил CEO eXpress Андрей Врацкий. Огромное предприятие нуждалось в налаживании совместной работы сотрудников, которые добывают уран, перерабатывают его, строят атомные станции, эксплуатируют их, плавают на ледоколах и сидят в офисе. Решение на базе федерации серверов объединило разрозненные предприятия на общей платформе. В перспективе Atom Space из коммуникационной среды планируется превратить в пространство для совместной работы, где будет доступ ко всем необходимым бизнес-приложениям, возможность визировать документы электронной подписью. Личный кабинет сотрудника позволит персонализировать сервис. Планируется даже анализировать профессиональные интересы, чтобы сделать общение и контакты более продуктивными.

История совсем из другой сферы – оптимизация расхода лакокрасочных материалов и поддержка правильного химического состава рабочих жидкостей в металлургии. Руководитель направления дирекции цифровой трансформации НЛМК Юлия Винокурова рассказала, как были достигнуты коммерчески значимые результаты. По мнению спикера, самое важное – это кроссфункциональная команда. Именно знания, опыт людей и правильное распределение зон ответственности между ними влияют на успех проекта. Для узкоспециализированных задач в НЛМК привлекали внешних экспертов. Информацию о внедренных проектах нужно распространять и популяризировать, тогда идеи и инициатива будут исходить от бизнеса, который вдохновляется примерами коллег.

Цифровизацию заготовки леса директор по цифровой трансформации Segezha Group Сергей Меркулов описал почти как киберпанк. Стереореконструкция лесовозов, облет территории хранилища дронами, мобильные измерения и обилие носимых гаджетов. Основная цель – исключить человека из системы сбора и обработки данных, оставив ему только принятие решений в удобном интерфейсе по результатам анализа.

Сфера применения носимых устройств

Источник: Segezha Group 2021

Петр Подымов, архитектор предприятия «Леруа Мерлен», рассказал, как один из крупнейших ритейлеров от управления проектами перешел к управлению продуктами. По сути это превратилось в новую организационную структуру центрального офиса. Аналогичные изменения, по словам спикера, произошли в Сбере, но компания больше ориентировалась на опыт Amazon. В процессе реструктуризации началась пандемия, которая стала настоящей проверкой на прочность. Перестроиться удалось за несколько дней, через несколько недель модель заработала продуктивно. Решения в более плоской иерархии принимаются быстрее, понятны KPI и результаты, можно ориентироваться на клиента и двигаться вперед малыми итерациями, уверен Петр Подымов.

Юлия Винокурова, руководитель направления дирекции цифровой трансформации НЛМК: Цифровая трансформация – это почти как спорт по азарту, по накалу страстей, по скорости изменений. Сергей Меркулов, директор по цифровой трансформации Segezha Group: Чтобы принимать бизнес-решения на основе анализа данных, данные должны быть чистыми и достоверными. Из процесса их сбора нужно исключить человека. Петр Подымов, архитектор предприятия, Леруа Мерлен: Домен не должен быть слишком сложным, это мешает выстраивать кроссфункциональное взаимодействие между ними. У нас это 50-150 человек. Михаил Ясаков, ИТ-директор Единого Сервисного Центра АО ДОМ.РФ: Ты зачастую не знаешь, где находится твой сотрудник в данный момент, и это не хорошо, не плохо, это данность. Тимур Колескин, CIO Ак Барс Банка: Цифровая среда будет поглощать все больше сфер деятельности, тихих гаваней становится все меньше. Юлия Винокурова, руководитель направления дирекции цифровой трансформации НЛМК: Цифровая трансформация – это почти как спорт по азарту, по накалу страстей, по скорости изменений.

В жилищной сфере Единый сервисный центр «Дом.РФ» смог во время пандемии оптимизировать свою работу. Компании удалось трансформировать привычные процессы, пересмотреть подход к найму, мотивации и управлению персоналом. На удаленку и гибридный формат перевели больше 70% сотрудников. ИТ-директор Михаил Ясаков рассказал о том, как предприятие выросло через оказание услуг внутренним и внешним клиентам по модели SLA до полноценного партнера по развитию собственного и чужого бизнеса уровня VLA. Value Level Agreement помимо сервисной функции предполагает аналитику, инновации и является инструментом оценки уровня добавленной стоимости. Пандемию спикер тоже отмечает как мощный стимул для положительных изменений. Она дала гибкость, скорость, дополнительные возможности и эффективность.

Цифровая трансформация в России

Источник: KMDA 2020

CIO АК Барс Банка Тимур Колескин поделился аналитикой компании KMDA, собранной по результатам опроса представителей российских предприятий в 2020 году. Согласно их данным, лидерами цифровой трансформации в России стали финансовый сектор и государство в части предоставления услуг населению и обслуживания его бытовых нужд. Игроки финансового рынка часто становятся поставщиками решений для госуслуг и ЖКХ. «Смотрите на финансовую отрасль, берите оттуда самое лучшее», — говорит Тимур Колескин.























