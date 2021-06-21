Пандемия спровоцировала резкий скачок развития и внедрения цифровых сервисов. Участники секции «Цифровая трансформация» CNews Forum Кейсы делились успехами как в госсекторе, так и в коммерческих проектах. Предприятия с достаточными для выживания резервами смогли не только восстановиться, но и перешли на качественно новый уровень управления бизнес-процессами и взаимодействия с клиентами и партнерами.
По данным директора кластера «Промышленность» SAP Алексея Леонтовича, в марте 2021 года промышленное производство вышло на докризисный уровень. Он обозначил три основных драйвера восстановления экономики после кризиса. Это опережающая цифровизация, устойчивое развитие и экономика впечатлений. Данные и облака захватывают мир независимо от нашего желания. Экономика становится интеллектуальной, под это нужны инструменты. Несмотря на большое количество кейсов и примеров из крупного бизнеса, SAP предоставляет услугу «Трансформация как сервис» компаниям любого размера.
Источник: SAP 2021
Мощным драйвером трансформации, по мнению заместителя генерального директора EPAM Юрия Овчаренко, становятся внешние факторы. Самый очевидный на сегодняшний день – это коронавирус. Но есть и другие, не менее важные, например, экология. Введение трансграничного углеродного налога и расчет коэффициентов, определяющих вклад производителей в загрязнение планеты, влечет за собой появление инструментов для управления этими процессами. У EPAM есть опыт создания платформы для сбора и обработки данных об углеродном следе. Для того чтобы такая платформа полноценно работала, необходим обмен данными между предприятиями по всей цепочке создания товара. И уже сейчас есть пример создания такого межотраслевого альянса у нефтяников.
Источник: EPAM, 2021
Директор департамента информатизации в сфере управления здравоохранением интегратора ОТР Алексей Лапунов рассказал об опыте работы с государством. Государственные сервисы тоже претерпевают трансформацию, чтобы оказывать проактивные услуги гражданам там и тогда, когда они им нужны. Это очень масштабные проекты, в которых задействовано огромное количество данных, серьезные поставщики инфраструктуры, комьюнити. Для успеха внедрения государственной цифровой платформы необходимо готовить специалистов. В этом должны участвовать как эксперты ключевых компаний-разработчиков, так и ведущие вузы. Необходима документация и обучающие материалы, а также популяризация темы в сети. Имея комьюнити, которое будет обмениваться знаниями и технологиями, государство сможет ускорить цифровую трансформацию своих сервисов и реализовать стратегию импортозамещения.
Елена Силкина, управляющий партнер SILA Union, представила на мероприятии отечественное программное обеспечение для крупного бизнеса, которое соответствует всем требованиям импортозамещения. Созданный специалистами цифровой двойник выводит предприятие на новый уровень управления процессами и бизнесом, внедряя работающую модель. Сейчас обстоятельства вынуждают подтягиваться и те организации, которые раньше считали, что не нуждаются в цифровизации. Услугами SILA Union пользуются и средний, и малый бизнес.
Источник: SILA Union, 2021
Интересный кейс по трансформации коммуникационного пространства Росатома представил CEO eXpress Андрей Врацкий. Огромное предприятие нуждалось в налаживании совместной работы сотрудников, которые добывают уран, перерабатывают его, строят атомные станции, эксплуатируют их, плавают на ледоколах и сидят в офисе. Решение на базе федерации серверов объединило разрозненные предприятия на общей платформе. В перспективе Atom Space из коммуникационной среды планируется превратить в пространство для совместной работы, где будет доступ ко всем необходимым бизнес-приложениям, возможность визировать документы электронной подписью. Личный кабинет сотрудника позволит персонализировать сервис. Планируется даже анализировать профессиональные интересы, чтобы сделать общение и контакты более продуктивными.
История совсем из другой сферы – оптимизация расхода лакокрасочных материалов и поддержка правильного химического состава рабочих жидкостей в металлургии. Руководитель направления дирекции цифровой трансформации НЛМК Юлия Винокурова рассказала, как были достигнуты коммерчески значимые результаты. По мнению спикера, самое важное – это кроссфункциональная команда. Именно знания, опыт людей и правильное распределение зон ответственности между ними влияют на успех проекта. Для узкоспециализированных задач в НЛМК привлекали внешних экспертов. Информацию о внедренных проектах нужно распространять и популяризировать, тогда идеи и инициатива будут исходить от бизнеса, который вдохновляется примерами коллег.
Цифровизацию заготовки леса директор по цифровой трансформации Segezha Group Сергей Меркулов описал почти как киберпанк. Стереореконструкция лесовозов, облет территории хранилища дронами, мобильные измерения и обилие носимых гаджетов. Основная цель – исключить человека из системы сбора и обработки данных, оставив ему только принятие решений в удобном интерфейсе по результатам анализа.
Источник: Segezha Group 2021
Петр Подымов, архитектор предприятия «Леруа Мерлен», рассказал, как один из крупнейших ритейлеров от управления проектами перешел к управлению продуктами. По сути это превратилось в новую организационную структуру центрального офиса. Аналогичные изменения, по словам спикера, произошли в Сбере, но компания больше ориентировалась на опыт Amazon. В процессе реструктуризации началась пандемия, которая стала настоящей проверкой на прочность. Перестроиться удалось за несколько дней, через несколько недель модель заработала продуктивно. Решения в более плоской иерархии принимаются быстрее, понятны KPI и результаты, можно ориентироваться на клиента и двигаться вперед малыми итерациями, уверен Петр Подымов.
В жилищной сфере Единый сервисный центр «Дом.РФ» смог во время пандемии оптимизировать свою работу. Компании удалось трансформировать привычные процессы, пересмотреть подход к найму, мотивации и управлению персоналом. На удаленку и гибридный формат перевели больше 70% сотрудников. ИТ-директор Михаил Ясаков рассказал о том, как предприятие выросло через оказание услуг внутренним и внешним клиентам по модели SLA до полноценного партнера по развитию собственного и чужого бизнеса уровня VLA. Value Level Agreement помимо сервисной функции предполагает аналитику, инновации и является инструментом оценки уровня добавленной стоимости. Пандемию спикер тоже отмечает как мощный стимул для положительных изменений. Она дала гибкость, скорость, дополнительные возможности и эффективность.
Источник: KMDA 2020
CIO АК Барс Банка Тимур Колескин поделился аналитикой компании KMDA, собранной по результатам опроса представителей российских предприятий в 2020 году. Согласно их данным, лидерами цифровой трансформации в России стали финансовый сектор и государство в части предоставления услуг населению и обслуживания его бытовых нужд. Игроки финансового рынка часто становятся поставщиками решений для госуслуг и ЖКХ. «Смотрите на финансовую отрасль, берите оттуда самое лучшее», — говорит Тимур Колескин.
Алексей Леонтович: В том или ином виде «цифра» есть везде
Уровень цифровизации промышленных предприятий растет, катализатором процесса стала пандемия. Однако до полноценной «Индустрии 4.0» еще далеко, рассказал Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.
Елена Силкина: Сила цифровых двойников становится доступной именно при комплексном подходе
Цифровые двойники компании начинают завоевывать рынок. О том, что это такое и какие возможности получают компании, у которых уже есть двойник, рассказала Елена Силкина, управляющий партнер SILA Union.
Андрей Врацкий: Пользователи избалованы эталонными продуктами идеального качества
Крупные корпорации не должны пользоваться для деловой переписки публичными мессенджерами. Однако закрытые корпоративные решения должны быть как минимум не хуже, уверен Андрей Врацкий CEO, eXpress (Unlimited Production).
Презентации участников
|Алексей Леонтович, Директор кластера «Промышленность» SAP
Цифровая трансформация промышленности для устойчивого развития
|Алексей Лапунов, Директор Департамента информатизации в сфере управления здравоохранением
Технологии ускорения цифровой трансформации госсектора
|Юрий Овчаренко, Заместитель генерального директора EPAM
Взгляд на устойчивое развитие со стороны ИТ: ждет ли нас новая трансформация?
|Силкина Елена, Управляющий партнер SILA Union
Роль процессного управления в цифровой трансформации
|Андрей Врацкий, CEO, eXpress (Unlimited Production)
Как одно маленькое приложение изменило коммуникацию в атомной отрасли
|Юлия Винокурова, Руководитель направления дирекции цифровой трансформации, НЛМК
Кроссфункциональная команда: ключевой фактор успеха цифровых решений
|Сергей Меркулов, Директор по цифровой трансформации, Segezha Group
Цифровая трансформация: работа с данными и микросервисная архитектура
|Ясаков Михаил, Директор по ИТ Единый Сервисный Центр АО «Банк ДОМ.РФ»
Трансформация ИТ сервиса удаленных ОЦО (общих центров обслуживания) в новых реалиях конца пандемии