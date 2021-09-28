Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы

28.09.2021, 18:45 Мск

Бизнес больше не обсуждает, стоит ли переезжать в облака — государственные и коммерческие компании активно это делают и полагают, что иногда даже ставка на публичное облако оправдывает себя. На организованной CNews Conferences и CNews Analytics конференции «Облачные технологии 2021» обсуждали, как использовать облачные среды с наибольшей выгодой, учесть все минусы и не попасться в ловушку скрытых расходов.

Тернистый путь в облако

Путь заказчика при переходе в облако тернист, и для того, чтобы это сделать, надо предварительно понять, как выглядит инфраструктура компании. Только после этого можно составлять дорожную карту. На этом этапе возникает понимание, что перевозить все подряд — плохой вариант. «Мы смотрим, насколько экономически выгодно переносить сервисы, что переносить нельзя и сколько будет стоить сам переезд», — рассказывает Антон Белошицкий, руководитель направления консалтинга в области ПО и облачной инфраструктуры, Crayon.

При миграции в облако важна постепенность: как только переезжает что-то одно, запускается целый каскад событий. Чтобы сделать процесс максимально гладким, лучше воспользоваться фреймворком.

Cloud Adoption Framework

Источник: Crayon, 2021

Облака вроде бы дешевеют с каждым днем, но это не значит, что будет действительно дешево. Вот типичный сценарий расходов: провайдер выбирается с учетом явных преимуществ, а подводные камни не учитываются. Управление затратами на этапе миграции отсутствует, потребление облачных ресурсов бесконтрольно. Поможет анализ. Антон Белошицкий привел пример того, как совместно с норвежским представительством компании-клиента им удалось провести анализ используемых сервисов Microsoft Azure. С учетом полученных данных была выявлена потенциальная годовая экономия, которая составила 30% от предполагаемых расходов компании в течение следующих 12 месяцев.

В борьбе со старостью и дефицитом

Десять лет назад технологии устаревали за 5 лет, теперь — за год или два. Как выглядит современный ИТ-ландшафт? «Мы выделяем три слоя: инфраструктурный, платформенный и операционный», — говорит Михаил Бараблин, партнер компании «Лига цифровой экономики». При этом часто в компаниях много унаследованных систем и оборудования, ИТ-проектов становится все больше, а инфраструктура развивается медленно. Технологические решения появляются быстрее, чем успевают «взрослеть», и часто умирают брошенными. Дополнительная сложность заключается в том, что специалистов на рынке не хватает, а нужда в них только увеличивается. «Разработчики уже получают больше, чем менеджеры. Эксперты выбирают вас, а не наоборот», — утверждает выступающий.

Антон Белошицкий, руководитель направления консалтинга в области ПО и облачной инфраструктуры, Crayon: Мы смотрим, насколько экономически выгодно переносить сервисы, что переносить нельзя и сколько будет стоить сам переезд. Михаил Бараблин, партнер компании «Лига цифровой экономики»: Технологические решения появляются быстрее, чем успевают «взрослеть», и часто умирают брошенными. Сергей Зинкевич, директор по развитию сервисов, «КРОК Облачные сервисы»: На рынке наблюдается дефицит не только ИТ-специалистов. Неожиданно мы столкнулись с дефицитом, казалось бы, невозможным для 20-х годов XXI века, — отсутствием полупроводников. Николай Починок, технический директор Veritas по региону Россия, Турция, Польша и страны СНГ: Данные — стратегический актив бизнеса, при этом что бы ни выбрала организация: оставаться на оборудовании on premises или мигрировать к облачному провайдеру — данные везде подвергаются рискам. Петр Предтеченский, руководитель направления по работе с корпоративными клиентами, SberCloud: PaaS хорош и позволяет автоматизировать, но иногда нужно сделать аналитику быстро и не заморачиваясь выгрузкой данных. Для этого отлично подойдет такой сервис, как Data Light Insight Антон Белошицкий, руководитель направления консалтинга в области ПО и облачной инфраструктуры, Crayon: Мы смотрим, насколько экономически выгодно переносить сервисы, что переносить нельзя и сколько будет стоить сам переезд.

Несмотря на вызовы, бизнес не должен останавливаться, равно как и ИТ-отделы. Инновации нужны быстро, никто не может ждать целый год. По мнению Михаила Бараблина, вызовы можно преодолеть, если выполнить ряд действий, например, постараться обеспечить себе сильную команду поддержки, готовую быстро осваивать и подключать новые инструменты, а также воспользоваться преимуществами облачных решений.

Как бороться с вызовами

Источник: Лига цифровой экономики, 2021

На рынке наблюдается дефицит не только ИТ-специалистов. Неожиданно мы столкнулись с дефицитом, казалось бы, невозможным для 20-х годов XXI века, — отсутствием полупроводников. Среди главных причин — пандемия, а среди последствий — компоненты для компьютеров стали дороже на 20-30%, время поставок выросло, в среднесрочной перспективе возможен срыв планов по модернизации ИТ. Прогноз пока неутешительный: кризис продлится еще как минимум год. Об этом сообщил Сергей Зинкевич, директор по развитию сервисов, «КРОК Облачные сервисы».

Какой выход предлагает КРОК? Провести аудит утилизации ИТ-инфраструктуры для перебалансировки нагрузок, обратиться за партнерской поддержкой, чтобы продлить жизнь старому оборудованию, и, ожидаемо, воспользоваться инфраструктурными сервисами публичного облака, которые решат проблему недостатка собственных мощностей.

Мини-аудит утилизации текущей инфраструктуры

Источник: КРОК Облачные сервисы, 2021

Технологическим партнером по защите данных в облачных средах компании КРОК является Veritas. Данные — стратегический актив бизнеса, при этом что бы ни выбрала организация: оставаться на оборудовании on premises или мигрировать к облачному провайдеру — данные везде подвергаются рискам. Николай Починок, технический директор Veritas по региону Россия, Турция, Польша и страны СНГ показал, какой разрыв существует у заказчиков между ожиданиями и облачной реальностью.

Например, у 62% клиентов средства безопасности не успевают за темпами развития облаков — это серьезная проблема. «Мы стараемся закрыть подобные разрывы в рамках тех решений, которые производим, — обещает он. — Основные направления нашей работы — это сокращение расходов при использовании облачных сред в части вычислительной инфраструктуры хранения, защита данных и обеспечение отказо- и катастрофоустойчивости вычислений при переезде в облака».

Публичное облако может помочь и в обработке разнородных данных. По мнению Петра Предтеченского, руководителя направления по работе с корпоративными клиентами, SberCloud, четко виден тренд: данные у клиентов разные, но все их надо хранить и обрабатывать. Существует классический подход, а можно воспользоваться специальным сервисом Data Light Insight и единым запросом получать данные, хранящиеся в разных базах.

Чтобы не утверждать голословно, Петр Предтеченский тут же, на большом экране, продемонстрировал работу этого сервиса. «Я хотел обратить ваше внимание на то, что PaaS хорош и позволяет автоматизировать, но иногда нужно сделать аналитику быстро и не заморачиваясь выгрузкой данных. Для этого отлично подойдет такой сервис, как Data Light Insight. Вы видели, что я проделал простые вещи и получил результат за несколько минут», — сказал он.

Облако на госслужбе

Облака продолжают использовать государственные структуры. Константин Гурзов, директор департамента развития облачных сервисов и управления данными, Минцифры России подробно остановился на работе «Гособлака». «Гособлако» — это экосистема предоставления федеральным органам исполнительной власти и государственным внебюджетным фондам услуг хранения, обработки и передачи данных по сервисной модели с применением облачных технологий.

Константин Гурзов, директор департамента развития облачных сервисов и управления данными, Минцифры России: Гособлако — это экосистема предоставления федеральным органам исполнительной власти и государственным внебюджетным фондам услуг хранения, обработки и передачи данных по сервисной модели с применением облачных технологий. Василий Огородников, начальник управления комплексного сопровождения проектов, ДИТ г. Москвы: С учетом количества интеграций, количества пользователей количества организаций и органов исполнительной власти, деятельность которых автоматизируется с применением наших облачных ИС, а также принимая во внимание множество разнородных автоматизированных бизнес-процессов, можно отметить, что мы являемся одними из лидеров в России по таким большим системам. Алексей Петров, руководитель отдела ИБ и сетевой инфраструктуры Российского футбольного союза: При переходе в облако были и свои проблемы. Например, непросто оказалось рассчитать бюджет владения. Кроме того, потребовалось обратить внимание на лицензирование некоторых программ и технические ограничения облачной среды. Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор, компания «Май»: Мы и раньше активно использовали облака, но, в связи с ситуацией в мире, появились новые вызовы. Алексей Минаев, руководитель продукта, «Леруа Мерлен Восток»: В какой-то момент мы поняли — у нас хватает разработчиков, но мы не можем обеспечить рост с точки зрения мощностей, который им нужен для работы. Андрей Калинин, технический директор, BelkaCar: Для нас ИТ является частью нашей бизнес-модели. Константин Гурзов, директор департамента развития облачных сервисов и управления данными, Минцифры России: Гособлако — это экосистема предоставления федеральным органам исполнительной власти и государственным внебюджетным фондам услуг хранения, обработки и передачи данных по сервисной модели с применением облачных технологий.

В последние несколько лет проводятся эксперименты по миграции в облако различных структур. Так, за 2019-2020 годы туда переехало 7 ведомств и 50 информационных систем. Больше 10 тыс. сотрудников работают с системами, размещенными в облачной среде. Помимо систем, в «Гособлако» было переведено больше 1,3 петабайта данных.

Среди эффектов от миграции — устранение «цифрового неравенства» госорганов. Удалось повысить прозрачность процессов и бюджетных расходов, снизить стоимость владения инфраструктурой госинформсистем на 20-30%. Единая платформа «Гособлака» служит драйвером для разработки и внедрения отечественного ПО и позволяет обеспечить единый контроль ресурсов и мониторинг услуг. Использование специализированного отечественного ПО, в свою очередь, дает возможность сократить сроки внедрения типового АРМ, снизить его стоимость, а также обеспечить качество функционала, эксплуатации и простого горизонтального масштабирования в соответствии с потребностями ведомств.

Экономический эффект проекта «Гособлако»

Источник: Минцифры, 2021

О том, какие облачные сервисы задействованы в сфере управления финансово-хозяйственной деятельности Москвы, рассказал Василий Огородников, начальник управления комплексного сопровождения проектов, Департамента информационных технологий г. Москвы. «С учетом количества интеграций, количества пользователей, количества организаций и органов исполнительной власти, деятельность которых автоматизируется с применением наших облачных ИС, а также принимая во внимание множество разнородных автоматизированных бизнес-процессов, можно отметить, что мы являемся одними из лидеров в России по таким большим системам», — сказал он.

«В наших облачных ИС функционируют модули зарплатно-кадрового и бухгалтерского учета (около 40 тыс. активных пользователей), кадровая система учета государственных гражданских служащих (около 200 подключенных органов власти, с охватом 100% госслужащих в системе) и городские финансы (более 20 тыс. пользователей). Cloud BI помогает осуществлять сбор, верификацию и преобразование данных: дает возможность создавать OLAP-кубы, автоматически формирует отчеты, поддерживает стандартный набор для визуализации. Пользователи получают доступ к данным в соответствии с заданной ролевой моделью», — добавил Василий Огородников.

Как отметил докладчик, решение позволяет осуществлять единые кадровую и учетную политики, развертывать специализированные центры учета (централизованные бухгалтерии) и экономить бюджетные средства.

Бизнес витает в облаках

Причины, по которым в облаках оказался «Российский футбольный союз», изложил в своем выступлении Алексей Петров, руководитель отдела ИБ и сетевой инфраструктуры этой организации. До начала проекта в наличии имелось устаревшее оборудование, остро чувствовалась необходимость модернизации существующих ИТ-систем и приведения их в соответствие современным требованиям, была сильна потребность в цифровизации всех аспектов деятельности компании. При этом 95% ИТ-систем было размещено локально, в офисе РФС, в переоборудованных офисных помещениях. Развитие ограничивалось недостатком площадей, нехваткой электрических мощностей и так далее.

Чтобы преодолеть эти сложности, компания могла пойти по одному из трех путей: модернизировать свою инфраструктуру, мигрировать в облака или обратиться к комбинации этих двух методов. В итоге в облачные среды было перенесено несколько десятков информационных систем, создано 5 виртуальных ЦОД, 100 виртуальных серверов — появилась защищенная виртуальная инфраструктура, авторизованная ФСТЭК.

Критерии выбора облачного провайдера

Источник: Российский футбольный союз, 2021

При переходе в облако были и свои проблемы. Например, непросто оказалось рассчитать бюджет владения. Кроме того, потребовалось обратить внимание на лицензирование некоторых программ и технические ограничения облачной среды. Из плюсов спикер отметил отказоустойчивость облачной инфраструктуры, отличную масштабируемость в кратчайшие сроки, техподдержку, простоту будущего планирования проектов.

Ставка на публичные облака оказалась очень правильной. «Мы и раньше активно использовали облака, но, в связи с ситуацией в мире, появились новые вызовы», — говорит Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор, компания «Май». Все сотрудники ушли на удаленную работу из-за карантина, а обратно вернулось только 20% — остальные так и продолжили работать из дома. Добавились регуляторные и валютные риски.

«Оборудование сейчас закупать очень дорого. А стоимость облаков за последние 7 лет выросла незначительно, зато мы получаем скидки за объемы, которые только наращиваем», — делится опытом докладчик. Сейчас в компании перешли к менеджерской модели, когда используются настраиваемые провайдерами платформенные сервисы. По модели SaaS потребляются эквайринг и аналитические сервисы по продажам и маркетингу. В публичные облака была переведена телефония, электронная почта, e-КАМ. В частном облаке остались система управления безопасностью, ERP, CRM — и выносить это ПО в публичные сервисы пока не планируется. «Если раньше на подобных конференциях мы обсуждали, стоит ли идти в облака, то теперь вопрос так не стоит и мы, скорее, нуждаемся в большем количестве сервисов, их не хватает», — подчеркнул Евгений Михалев.

Бурно развивающиеся компании сталкиваются с проблемой роста, долгим циклом по обеспечению инфраструктурных нужд и с тем, что часто мощности покупаются про запас, а потом не используются. Оборудование сразу же встает на баланс организации и начинает амортизироваться, то есть гибко управлять стоимостью тоже не получается. «С 2016 по 2018 годы мы открывали по 20 магазинов в год. Такой рост подразумевает существенные требования к инфраструктуре. В какой-то момент мы поняли — у нас хватает разработчиков, но мы не можем обеспечить рост с точки зрения мощностей, который им нужен для работы», — рассказывает Алексей Минаев, руководитель продукта, «Леруа Мерлен Восток».

Когда компания осознает, насколько внутри все негибко, приходит время реализовывать облачную стратегию. «Мы так и поступили. Гибкость появилась, точка принятия решений о закупке сместилась в команды разработки. При этом ИТ и финансовый департамент не взаимодействовали между собой, а объяснить счет на 300-400 строк ребятам из финансов было сложно. Получилось гибко, но как-то непонятно», — комментирует Алексей Минаев.

Выходом из ситуации стал появившийся фреймворк FinOps, который был адаптирован под нужды конкретных команд «Леруа Мерлен». Теперь затраты прозрачны, их удается держать под контролем, допускается рост не более, чем на 5% в месяц. Коммуникация между инженерами и отделом финансирования выстроена.

Многие пользователи не задумываются, какие технологии скрываются под удобными интерфейсами. Андрей Калинин, технический директор, BelkaCar рассказал о том, как используются облачные технологии в работе каршеринга, то есть бизнеса, самого по себе являющегося достаточно сложным в технологическом плане. Большую часть систем здесь разрабатывают и обслуживают сами. «Для нас ИТ является частью нашей бизнес-модели», — говорит он.

Облачные технологии в жизни компании

Источник: BelkaCar, 2021

Первым делом нужно задаться вопросом: насколько мы доверяем провайдеру, передавая ему часть ответственности. «При выборе провайдера задумайтесь, подойдет ли он вам на этапах бурного роста и эволюционного развития. Переезд будет болезненен», — предупреждает Андрей Калинин. По его мнению, минус облаков не только в том, что нужно очень внимательно подходить к выбору поставщика услуг. Стоит признать, что российские провайдеры существенно дороже зарубежных, а на работу с зарубежными коллегами накладываются ограничения со стороны 152-ФЗ и 242-ФЗ. Переезжать от сервиса к сервису непросто из-за жесткой привязки к решениям вендоров, особенно в случае с SaaS. Наконец, по-прежнему доставляет дискомфорт мысль о неконтролируемой утечке данных.



