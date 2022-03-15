Готовы ли пациенты получать медуслуги в цифровом виде

15.03.2022, 18:11 Мск

Цифровизация здравоохранения привела к тому, что теперь в этой отрасли стали актуальны вопросы обеспечения доступности и безопасности данных, их анализа в режиме реального времени, развития клиентских сервисов и сервисов удаленного доступа к информации и услугам. Об этом говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровое здравоохранение 2022».

Как обеспечить безопасность

«В последние годы медицина сделала огромный рывок вперед. Можно предположить, что скоро любую проблему со здоровьем можно будет решить техническими средствами», — говорит Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского». В этих условиях актуальной становится задача защиты медицинских данных — их кража или фальсификация могут стать вопросом жизни и смерти. Не менее важно обеспечить доступность данных. Алексей Киселев напомнил о недавних проблемах, вызванных программами-вымогателями и DDos-атаками.

Утечки данных в здравоохранении чаще всего происходят по внутренним причинам. Этому способствует огромное число многопользовательских учетных записей, отсутствие строгих политик доступа и необученность персонала. Дополнительные угрозы несет с собой использование мобильных медицинских устройств и интернета вещей. «Медицинские приложения отслеживают все данные — от режима питания до циклов фертильности и сна, притягательность этой сферы для преступников и уровень угрозы для пользователей наверняка продолжат расти в геометрической прогрессии», — говорит Алексей Киселев.

Портфолио решений для бизнеса

Для борьбы с этими угрозами «Лаборатория Касперского» предлагает три линейки решений, ориентированных на борьбу с обычными или скрытыми угрозами, а также со сложными атаками.

«Здравоохранение становится все более цифровым, — продолжает Виталий Артемьев, директор департамента Retail&Pharma, Fortinet. — Однако это несет с собой все больше проблем в области информационной безопасности, особенно на фоне дефицита ИТ-специалистов в этой сфере». Он провел аналогию с фармацевтической отраслью. 89% фармацевтических компаний сталкивались с утечкой данных. Средний ущерб от утечки данных в 2020 г. составил $3,9 млн. Среднее время обнаружения уязвимости составляет 203 дня.

В списке критичных уязвимостей и угроз ProxyLogon/ProxyShell, Log4j, доставка вредоносного кода, проникновение в инфраструктуру, программы-вымогатели, крипто майнинг, бот-сети. В последние годы особенно интенсивно растет активность программ-вымогателей.

Программы-вымогатели

Виталий Артемьев рекомендовал внимательно следить за тем, какие средства ИБ используются в медучреждении, заниматься обучением пользователей и использовать 2-факторную аутентификацию. В качестве средств ИБ он посоветовал использовать продукты Fortinet Security Fabric.

Цифровые помощники

По мнению директора по развитию бизнеса и продажам СберМедИИ Артура Газиева, уровень цифровизации в различных регионах разный. Поэтому СберМедИИ предлагает использовать облачную платформу Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC). MDDC — первая в России система получения гибридного медицинского заключения (ИИ + врач). Она создана для поддержки принятия врачебных решений на основании данных первичного приема, инструментальной и лабораторной диагностики. При помощи цифровой платформы специалисты медучреждений оперативно получают консультацию и медицинское заключение от врачей MDDC. Платформа также помогает им в обработке и анализе данных.

Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, « Лаборатория Касперского »: Медицинские приложения отслеживают все данные — от режима питания до циклов фертильности и сна, притягательность этой сферы для преступников и уровень угрозы для пользователей наверняка продолжат расти в геометрической прогрессии Виталий Артемьев, директор департамента Retail&Pharma, Fortinet : В последние годы особенно интенсивно растет активность программ-вымогателей Иван Нестеров, менеджер по развитию, «Норси-Транс»: PACs системы должны создаваться на российском оборудовании Светлана Столярова, руководитель по инфраструктурным проектам развития медицины «Вымпелком»: У «билайн» есть экосистема для предоставления всех необходимых услуг медучреждениям Ольга Лебедева, руководитель направления, РТ МИС: К сожалению, аналитике в медицине еще уделяется мало внимания Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского»: Медицинские приложения отслеживают все данные — от режима питания до циклов фертильности и сна, притягательность этой сферы для преступников и уровень угрозы для пользователей наверняка продолжат расти в геометрической прогрессии Участники организованной CNews Conferences конференции « Искусственный интеллект 2022

Медицинский цифровой диагностический центр осуществляет анализ медицинских данных с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, который позволяет существенно облегчить работу врача, ускорить обработку данных, оперативно сформировать необходимые подсказки, тем самым улучшив качество диагностики и оказания медпомощи.

Медицинский цифровой диагностический центр (MDDC)

Все предварительные заключения полученные после анализа ИИ поступают на верификацию врачам MDDC, и после этого рекомендации с предварительным диагнозом возвращаются в клинику. Их выдают врачи MDDC, специализирующиеся по широкому профилю медицинских направлений: терапия, кардиология, радиология, онкология, хирургия, стоматологические исследования. Ключевой фактор – время: для отработки практически любой задачи необходимы всего несколько минут. Таким образом, алгоритмы ИИ смогут применяться в лечебных учреждениях по всей стране, в том числе в небольших региональных больницах.

Безопасность информационных ресурсов в здравоохранении тесно связана с понятием импортозамещения. Так, по словам Ивана Нестерова, менеджера по развитию, «Норси-Транс», PACs системы должны создаваться на российском оборудовании. В комплексах «Норси-Транс» используется исключительно российский технологический стэк. При этом Иван Нестеров заверил участников конференции, что процессоров «Эльбрус» и «Байкал» на складе компании предостаточно.

PACs НТ: модули системы

Источник: Норси-Транс, 2022

PACs НТ поддерживает актуальный протокол DICOM 3.0, 2021b и любые средства DICOM-просмотра, неизвестные атрибуты DICOM-данных сохраняются наряду с известными, обеспечивается совместимость с цифровым диагностическим оборудованием разных производителей, поддерживающих DICOM. Возможно применение специализированных средств визуализации различных производителей, интеграция с существующими медицинскими информационными системами. Для цифрового диагностического оборудования не требуется дополнительного приобретения лицензий на ПО. Подключение и настройка всего оборудования, поддерживающего DICOM протокол, может производиться под наблюдением сотрудников заказчика, чтобы в последующем они могли самостоятельно проводить все необходимое обслуживание системы.

У билайн есть экосистема для предоставления всех необходимых услуг медучреждениям, говорит Светлана Столярова, руководитель по инфраструктурным проектам развития медицины вымпелком. Компания готова самостоятельно или через партнеров предложить медицинским учреждениям решения в области телемедицины по модели SaaS или на серверах заказчика. Это могут быть проекты для обучения врачей, телемедицинских консультаций или мобильные телемедицинские комплексы.

Экосистема beeline med

Источник: вымпелком, 2022

Кроме того, компания занимается организацией АРМов для врачей, может предложить интеграцию АТС с телемедицинской платформой, внедрить видеоаналитику. Светлана Столярова подробно рассказала об использовании видеоаналитики в медучреждениях для контроля качества работы сотрудников, повышения уровня обслуживания. Еще одно актуальное направление — использование искусственного интеллекта для распознавания патологий на ранних стадиях.

«К сожалению, аналитике в медицине еще уделяется мало внимания», — говорит Ольга Лебедева, руководитель направления, РТ МИС. Медицинские данные сложны для обработки. Для полноценной аналитики очень важны исторические данные, а их надо вводить вручную. Кроме того, опыт показывает, что врачи часто заполняют не все поля в электронной медицинской карте, что дополнительно усложняет процесс сбора данных. Еще одна проблема — дефицит разработчиков, хорошо знакомых со спецификой отрасли. Корректно сформулировать задачу часто не могут и сами заказчики.

Интерфейс основного экрана

Источник: РТ МИС, 2022

Ольга Лебедева рассказала о медицинской системе бизнес-аналитики ЕЦП.BI. С ее помощью можно контролировать уровень предоставления медицинских услуг, анализировать ситуацию в региональном здравоохранении и планировать его развитие, быстро принимать решения на основе реальных данных, осуществлять мониторинг выполнения показателей федерального проекта создание цифрового контура на базе ЕГИСЗ. В системе имеются интерактивные аналитические панели для визуализации ключевых показателей.

По данным ВОЗ, нежелательные явления при оказании медицинской помощи входят в десятку основных причин смерти и инвалидности во всем мире. Вред причиняется 4 из 10 пациентов, в 80% случаев нежелательные последствия можно предотвратить, говорит Николай Анкудинов, руководитель акушерского дистанционного консультативного центра ГБУЗ СО ЕКПЦ, член междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины, член Ассоциации менеджеров медицинских организаций, медицинский директор «Инкордмед».

Он рассказал о мобильном сервисе «АИСТ_СМАРТ» для взаимодействия беременных и врачей. Для того, чтобы им воспользоваться, достаточно установить на телефон телеграм и зарегистрироваться в сервисе через QR-код от врача. В дальнейшем женщинам, которые уже состоят на учете, будут приходить уведомления о назначенных консультациях с точной информацией о времени, месте и особенностях проведения, результатах обследования и осмотров у лечащего врача. Кроме того, с помощью «АИСТ_СМАРТ» можно осуществлять дистанционный мониторинг состояния здоровья беременных и оперативно связаться с врачом.

Николай Анкудинов , руководитель акушерского дистанционного консультативного центра ГБУЗ СО ЕКПЦ, член междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины, член Ассоциации менеджеров медицинских организаций, медицинский директор «Инкордмед»: Врачебные ошибки входят в десятку основных причин смерти и инвалидности во всем мире Алена Геращенко, аналитик отдела консалтинга департамента информационной безопасности, РАССЭ: На платформе «Донорство» можно будет быстро подобрать необходимую пару донор-реципиент Евгений Ковалев, руководитель проектов группы управления медицинскими проектами, СОГАЗ: После запуска телемедицинских консультаций в мае 2020 г. в СОГАЗ сократилось число записей на прием к врачу, зато выросло число удаленных консультаций Сергей Гнеушев, управляющий партнер «Академический МИАЦ», со-председатель Совета консорциума «Сеть телемедицинских экспресс мини-поликлиник»: Нельзя построить крупные клиники в каждом населенном пункте. Но можно сделать так, чтобы крупные клиники пришли к людям в виде мини-клиник Алексей Образцов, управляющий партнер «Ренессанс клиника»: При оценке качества телеконсультации учитываются и ее технические показатели, такие как непрерывность и качество связи, и работа самого врача — скорость реакции на запрос клиента, уровень эмпатии, полнота консультации Дарья Шарова, руководитель отдела инновационных технологий Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий: Действующие национальные и межгосударственные стандарты и регламенты не позволяют в полной мере оценить безопасность, точность и надежность функционирования ИИ Николай Анкудинов , руководитель акушерского дистанционного консультативного центра ГБУЗ СО ЕКПЦ, член междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины, член Ассоциации менеджеров медицинских организаций, медицинский директор «Инкордмед»: Врачебные ошибки входят в десятку основных причин смерти и инвалидности во всем мире Участники организованной CNews Conferences конференции « Цифровое здравоохранение 2022

Алена Геращенко, аналитик отдела консалтинга департамента информационной безопасности, РАССЭ рассказала о цифровой платформе «Донорство», которая в скором времени появится в России. Платформа будет включать единые регистры доноров по каждому направлению. С ее помощью можно будет быстро подобрать необходимую пару донор-реципиент. Также планируется реализовать прозрачное управление листами ожидания и запустить личные кабинеты доноров и реципиентов с механизмами контроля до и после трансплантаций.

Для создания платформы необходимо разработать ряд методик на стыке медицины и автоматизации процесса, определить ее статус в соответствии с законодательством о критической инфраструктуре, о защите информации и персональных данных, обеспечить соответствие платформы требованиям закона и подзаконных актов в области ИБ и заложить возможность адаптации системы под нужды медицинской организации.

Телемедицина для пациентов

В период пандемии в страховой компании СОГАЗ появился телемедицинский сервис, рассказал Евгений Ковалев, руководитель проектов группы управления медицинскими проектами, СОГАЗ. На первом этапе консультации приходилось ждать около часа, сейчас — 30 минут. После запуска телемедицинских консультаций в мае 2020 г. в СОГАЗ сократилось число записей на прием к врачу, зато выросло число удаленных консультаций.

Путь клиента в цифровых сервисах ДМС

Источник: СОГАЗ, 2022

Также появилась возможность расшифровки анализов. Чтобы ей воспользоваться, надо отправить список жалоб, с которыми пациент обращался к врачу, и прикрепить файлы с результатами анализов.

Еще одна полезная функция — возможность получить «второе мнение». Для этого надо указать специалиста, который лечил пациента ранее, перечислить жалобы, приложить результаты исследований и назначения. Страховая компания сама подберет специалиста, который сможет проконсультировать по этим вопросам.

«Нельзя построить крупные клиники в каждом населенном пункте, — говорит Сергей Гнеушев, управляющий партнер «Академический МИАЦ», со-председатель Совета консорциума «Сеть телемедицинских экспресс мини-поликлиник». — Но можно сделать так, чтобы крупные клиники пришли к людям в виде мини-клиник». Он предложил использовать для их создания облачное решение. Люди будут приходить на консультацию к врачу общей практики, там же они смогут пройти обследование, а затем при помощи облачной онлайн-платформы проконсультироваться у специалистов крупных медицинских центров.

Схема работы облачной мини-клиники

Источник: Сеть телемедицинских экспресс мини-поликлиник, 2022

По словам Сергея Гнеушева, организация таких мини-клиник поможет оказывать необходимые медицинские консультации 90-95% пациентов. Таким образом, лишь 5-10% из них отправятся на офлайн-консультацию в крупную клинику. Средняя площадь таких мини-клиник составляет 200 кв.м, в них будет работать около 6 человек, из них 3 врача. За одну смену они смогут принять 108 пациентов.

В «Ренессанс Страхование» тоже активно внедряется телемедицина, рассказал Алексей Образцов, управляющий партнер «Ренессанс клиника». В настоящий момент в компании налажена система удаленного обучения врачей и оценки качества их работы. При приеме на работу врачи проходят процедуру оценки, после чего направляются на онлайн-обучение. В дальнейшем консультации, которые они дают клиентам, постоянно контролируются, в том числе и на основании отзывов клиентов.

В компании создана библиотека стандартов обслуживания на базе лучших кейсов. При оценке качества телеконсультации учитываются и ее технические показатели, такие как непрерывность и качество связи, и работа самого врача — скорость реакции на запрос клиента, уровень эмпатии, полнота консультации.

Нормативное регулирование

Системы искусственного интеллекта в медицинской практике — новое и перспективное направление во всем мире. Они могут помочь в рутинных и сложных задачах медицинскому персоналу, повысить уровень оказываемой медицинской помощи пациентам. При этом разработка, производство и выпуск в обращение таких систем обязательно должны регулироваться. Регистрация и последующий контроль требуют создания нормативной правовой базы и технического регулирования.

Нормативными документами РФ в здравоохранении предусматривается, что специальное программное обеспечение, использующее в том числе технологии ИИ и предназначенное для оказания медицинской помощи, требует государственной регистрации в качестве медицинского изделия. Действующие национальные и межгосударственные стандарты и регламенты не позволяют в полной мере оценить безопасность, точность и надежность функционирования ИИ как в рамках процедуры регистрации, так и в процессе их эксплуатации. О том, как продвигается разработка стандартов в области ИИ для здравоохранения, рассказала Дарья Шарова, руководитель отдела инновационных технологий Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий.



























