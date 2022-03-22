Как быстро и недорого перейти на отечественную BPMS

28.03.2022, 08:28 Мск

Сегодня компании вынуждены срочно переходить с решений западных вендоров на продукты отечественных разработчиков. К счастью, на рынке представлено достаточно много BPMS, созданных российскими компаниями. О том, как быстро и с минимальными затратами совершить миграцию, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Business Process Management 2022».

Рынок BPM в 2022 году

«Прошло почти 22 года с того момента, когда процессное управление стало частью нашей жизни», — начала свое выступление Юлия Вагнер, вице-президент по операциям, Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russia). Она рассказала, как менялось отношение к BPM в России. На сегодняшний день BPMS-системы прочно закрепились на рынке, появилось много отечественных продуктов, они превратились в цифровые платформы.

Основные возможности BPMS — это автоматизация сложных процессов благодаря масштабированию и высокой изменчивости, поддержка Dynamic Case Management (DCM), Low-code, удобство для бизнес-разработчиков, поддержка RPA, управление контентом, интеграция, коннекторы и т.д. BPM-платформы должны быть ориентированы на достижение максимальной ценности для бизнеса за счет новых или усовершенствованных процессов. В приоритете решения, основанные на данных, которые предоставляют необходимую информацию о текущей и будущей производительности процессов в нужном темпе и с требуемым качеством.

По мнению Юлии Вагнер, трендами 2022 г. станут создание бизнес-архитектуры, цифровизация процессов (акцент на сбор, хранение и обработку информации), развитие технологий (роботизация, искусственный интеллект, цифровые двойники), увеличение скорости разработки, обеспечение информационной безопасности и развитие компетенций в области управления процессами.

О трендах развития Process Mining рассказал Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia. Технология хорошо показала себя как инструмент совершенствования процессов с помощью алгоритмического обнаружения и анализа; улучшения аудита и соответствия требованиям путем алгоритмического сравнения, анализа и валидации; улучшения автоматизации процессов путем выявления и проверки возможностей; поддержки цифровой трансформации путем увязки стратегии с операциями и улучшения оптимизации ресурсов ИТ-операций путем алгоритмического обнаружения и анализа.

Process Mining дает возможность обнаружить модели и экземпляры процессов вместе с показателями, проанализировать взаимодействия с клиентами, действия, которые не поддержаны информационными системами со структурированными файлами журналов (например, электронная почта), проверить соответствия и разрывы не только графически, но и с помощью анализа данных, улучшить существующие модели за счет использования дополнительных данных.

Process Mining также эффективен при подготовке и очистке данных, организации мониторинга в реальном времени, тестировании сценариев, расширении возможностей анализа, в том числе интеллектуального, предлагающего API для партнеров, организации поддержки взаимодействия различных процессов и анализа того, как эти процессы взаимодействуют на одной рабочей станции.

Время переходить на отечественные решения

Алексей Трефилов, директор, ELMA, подчеркнул, что сегодня речь идет о вынужденном импортозамещении зарубежных продуктов российскими аналогами. Многие иностранные компании ушли с рынка, и бизнесу надо срочно адаптироваться к новым условиям. «Однако начинать строить «нетленку» в условиях, когда никто не знает, что будет завтра, довольно рискованно», — говорит он. Выход — использование low-code решений, большую часть настроек в которых можно осуществлять собственными силами, без привлечения программистов. Конечно, если у заказчика возникнет необходимость, система может быть доработана руками и разработчиков.

В ELMA 365 есть возможность в режиме low-code проектировать не только бизнес-процессы, но и интерфейсы, отчетность, базы данных. Требования к приложениям формируются быстро в лайт–формате, на подготовку прототипа уходит несколько дней. «Обсуждение требований на прототипе облегчает взаимопонимание бизнеса и ИТ», — говорит Алексей Трефилов. Приложение создается без кодирования, а значит снижаются требования к составу команды. Развертывание происходит без остановки системы.

Low-code продукты ELMA

«Сегодня в России наименее рискованно строить ИТ только на отечественных компонентах, — говорит Алексей Трефилов. — Low-Code BPMS позволяет быстро заместить вышедшие из строя бизнес-процессы и компоненты ИТ-инфраструктуры».

Светлана Архипкина, директор по развитию бизнеса, VK Assistant, рассказала о создании цифровых двойников процессов при помощи VK Process Mining. VK Process Mining анализирует логи бизнес-процессов и выявляет узкие места и зоны для улучшений. Это делается через понятную отчетность, анализ KPI операционной эффективности, контроль изменений и аудит соответствия.

Цифровые двойники процессов можно построить для любых регламентированных процессов (закупки, продажи, логистика, финансы, производство и пр.) и ИТ-процессов (восстановление работы, миграция, сервис-деск и пр.). Их также можно использовать при внедрении новых систем и процессов, RPA и BPM, выравнивании процессов разных компаний в рамках слияния и поглощения, проведении аудита.

Наиболее востребованы цифровые двойники при внедрении электронного документооборота, оптимизации финансовых и логистических процессов. На производстве востребованы не только цифровые двойники бизнес-процессов, но и производственных объектов.

Создание цифрового двойника бизнес-процесса

Светлана Архипкина рассказала о трех бизнес-кейсах, уже реализованных на платформе VK Process Mining. Так, ее применение позволило уменьшить длительность закупочной процедуры на 27%. В крупной телекоммуникационной компании при помощи платформы удалось сократить время проработки и реализации заявки клиента на подключение услуг связи и получить дополнительную выручку в размере 75 млн руб. в год. Кроме того, VK Process Mining позволила добиться сокращения времени обработки устных претензий клиентов на 62,5% за счет типизации клиентов и распределения нагрузки по сотрудникам.

«Иностранное ПО сегодня — это риски отсутствия технической поддержки, отзыва лицензий, потенциальной потери данных, невозможности произвести оплату», — говорит Елена Силкина, управляющий партнер, SILA Union.

Какие задачи можно решить при помощи цифрового двойника

Источник:: SILA Union, 2022

Система SILA Union полностью соответствует критериям импортозамещения: она включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, поддерживает работу на ОС Astra Linux и СУБД Postgres, не зависит от иностранного коммерческого ПО, ее разработчики находятся в РФ, техподдержка осуществляется на русском языке.

Мнения заказчиков

«Существуют противоречия между точкой зрения заказчиков и продавцов BPMS», — отметил Ринат Гимранов, начальник управления информационных технологий, Сургутнефтегаз. Он рассказал, чего ждут от BPMS крупные заказчики. По его словам, для бизнес-заказчика важен результат, который он получит, а технология, которая для этого используется должна оставаться «под капотом».

Цифровизация в Сургутнефтегазе осуществляется, в основном, по инсорсинговой модели. А значит, надо, чтобы внедрение того или иного решения происходило наименее затратным способом. Лучше всего для этого подходят Low- и No-code системы. Второе желание заказчика — разговаривать с командой внедренцев на одном языке. Для этого, по мнению Рината Гимранова, с бизнесом должны общаться не ИТ-шники, а бизнес-аналитики. Третье желание — иметь возможность развития решения. При этом новые бизнес-процессы должны запускаться очень быстро.

Как оценить, насколько эффективным для бизнеса будет создание того или иного приложения, рассказал Станислав Харьков, руководитель бизнес-аналитики, «БКС Мир Инвестиций». Для взаимодействия с бизнес-заказчиком в компании существует группа Discovery, состоящая из бизнес-аналитика и архитектора. Бизнес-заказчик приходит к бизнес-аналитику, обсуждает с ним инициативу, а архитектор определяет, к каким бизнес-системам придется для этого обратиться.

После этого в задачи группы Discovery входит подробное описание требований, проведение необходимых согласований внутри организации, проработка схемы процесса с оценкой издержек и рисков. На основании анализа этих данных принимается решение о том, будет ли реализован проект. Пользователями процессного подхода являются заказчик, внутренний регулятор, архитектор, методолог, разработчики.

Об использовании BPM в государственных организациях рассказал Сергей Труненков, руководитель проектного офиса «Информационно-аналитические системы» Центра налоговых доходов. Государственная организация — это комплексный сервис, состоящий из множества разнообразных процессов. Результатом этих процессов является выпуск документов, которые принимаются к исполнению государственными органами. Наиболее эффективным способом наладить бизнес-процессы является использование конструктора процессов.

Конструктор процессов позволяет создавать «с нуля» автоматизированный процесс в максимально короткие сроки. Решение имеет интуитивно понятный интерфейс, в нем реализована возможность использования статусной и ролевой модели. Возможны настройка взаимосвязанных процессов и контрольных мероприятий по этапам процесса, а также использование сторонних сервисов.

По словам Сергея Труненкова, благодаря использованию конструктора удалось в течение года автоматизировать 15 процессов для Центра налоговых доходов, 22 процесса для Технополиса Москва, 8 процессов для Департамента экономической политики и развития города Москвы, 2 процесса для Многофункционального миграционного центра и 1 процесс для Аналитического центра.







