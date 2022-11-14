Как продолжить цифровизацию в условиях санкций

Государственные ведомства и организации не намерены отказываться от проектов цифровизации. Однако процесс осложняется из-за введения санкций и снижения финансирования цифровых инициатив. Участники секции «ИТ в госсекторе» CNews FORUM 2022 обсудили, как найти выход из создавшегося положения, поделились опытом и предложили конкретные решения.

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Господдержка цифровой трансформации

Цифровая трансформация — одна из ключевых целей развития России, уверен Андрей Горяйнов, директор по развитию бизнеса Т1. Он отметил, что сегодня министрами по цифровой трансформации в федеральных ведомствах становятся миллениалы, которые не представляют свою жизнь без цифровых технологий.

В 2022 г. Россия столкнулась с новыми вызовами в технологической области. С одной стороны, государство предъявляет все более высокие требования к госсервисам — они должны становиться все умнее, быстрее и безопаснее. Но при этом необходимо искать возможность быстро и безопасно заместить иностранные решения отечественными аналогами. С другой стороны, на рынке ощущается дефицит оборудования, кадровый голод.

Технологии цифровизации и импортозамещение ПО

Источник: Т1, 2022

По мнению Андрея Горяйнова, в сложившейся ситуации особое внимание надо уделить направлениям, адресная государственная поддержка которых может принести мультипликативный эффект. Это реализация «цифровых кафедр» в вузах, внедрение в госорганах современных инструментов анализа и расширение сотрудничества со стартапами.

Владимир Волошин, и.о. директора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ, рассказал, что сейчас в России перезапускается механизм экспериментального правового режима (ЭПР). Он необходим для тестирования инноваций в госсекторе.

В работе находятся 22 ЭПР, из них 18 в стадии запуска. 11 ЭПР создаются в области беспилотного транспорта, 7 — в области медицины, 1 — в области электронных госуслуг, 3 — в других областях.

Экспериментальные правовые режимы

Источник: Минэкономразвития РФ, 2022

Как добиться импортонезависимости

«Сделать страну импортонезависимой — это значит заменить огромное количество решений, — начал свое выступление Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional. — Гораздо эффективнее использовать открытые продукты, например, СУБД Postgres Pro».

Андрей Горяйнов, директор по развитию бизнеса Т1: Сегодня министрами по цифровой трансформации в федеральных ведомствах становятся миллениалы, которые не представляют свою жизнь без цифровых технологий. Андрей Горяйнов, директор по развитию бизнеса Т1: Сегодня министрами по цифровой трансформации в федеральных ведомствах становятся миллениалы, которые не представляют свою жизнь без цифровых технологий.
Владимир Волошин, и.о. директора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ: В России перезапускается механизм экспериментального правового режима. Он необходим для тестирования инноваций в госсекторе Владимир Волошин, и.о. директора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ: В России перезапускается механизм экспериментального правового режима. Он необходим для тестирования инноваций в госсекторе
Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional: Сделать страну импортонезависимой — это значит заменить огромное количество решений. Гораздо эффективнее использовать открытые продукты Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional: Сделать страну импортонезависимой — это значит заменить огромное количество решений. Гораздо эффективнее использовать открытые продукты
Вадим Роженцов, директор по продуктам и технологиям «Тринити»: Необходимо налаживать параллельный импорт, интегрировать доступные программно-аппаратные решения и развить альтернативные вычислительные платформы Вадим Роженцов, директор по продуктам и технологиям «Тринити»: Необходимо налаживать параллельный импорт, интегрировать доступные программно-аппаратные решения и развить альтернативные вычислительные платформы
Андрей Веселов, руководитель центра продаж цифровых продуктов Гознак: Гознак рассчитывает в ближайшие годы превратиться из лидера защищенной полиграфии в лидера защищенных цифровых продуктов Андрей Веселов, руководитель центра продаж цифровых продуктов Гознак: Гознак рассчитывает в ближайшие годы превратиться из лидера защищенной полиграфии в лидера защищенных цифровых продуктов
Денис Перегудов, заместитель генерального директора Ctrl2GO: Наши гаджеты вкупе со специализированным ПО позволят выявить нарушения правил промышленной безопасности, получить объективные данные о состоянии рабочих и эффективности их труда Денис Перегудов, заместитель генерального директора Ctrl2GO: Наши гаджеты вкупе со специализированным ПО позволят выявить нарушения правил промышленной безопасности, получить объективные данные о состоянии рабочих и эффективности их труда
Андрей Горяйнов, директор по развитию бизнеса Т1: Сегодня министрами по цифровой трансформации в федеральных ведомствах становятся миллениалы, которые не представляют свою жизнь без цифровых технологий.
Участники секции «ИТ в госсекторе» CNews FORUM 2022

Компания Postgres Professional участвует в разработке Postgres SQL более 25 лет. Ее сотрудники вносят в каждый релиз более 100 патчей. Иван Панченко уверен, что благодаря российским разработчикам обеспечивается надежность, масштабируемость, безопасность, производительность, управляемость СУБД Postgres Pro. К 2021 г. выпущено 84 релиза СУБД, собрано и протестировано более 30 тыс. пакетов.

2021 год в цифрах

Источник: Postgres Professional, 2022

В настоящее время тестируется совместимость Postgres Pro с 1С. Организована техническая поддержка в режиме 24x7. По словам Ивана Панченко, в ближайшее время компания намерена отказаться от поддержки в своих продуктах операционных систем Microsoft Windows, поскольку спрос на такую поддержку очень низкий.

Проблема импортонезависимости стоит и перед поставщиками оборудования. Еще в 2021 г. российский рынок серверов активно рос. В 2022 г. решения зарубежных поставщиков ушли с рынка, а российские производители оборудования на иностранных процессорах оказались в непростой ситуации в связи со сбоями поставок комплектующих и законодательными ограничениями. Производство российских процессоров сегодня ограничено по причине санкций.

Выходом из сложившейся ситуации, по словам Вадима Роженцова, директора по продуктам и технологиям «Тринити», является налаживание параллельного импорта, комплексирование доступных программно-аппаратных решений и развитие альтернативных вычислительных платформ.

Вызовы на рынке аппаратных средств

Источник: Тринити, 2022

В качестве примера отечественных решений Вадим Роженцов привел решения, разработанные специалистами «Тринити»: сервер для построения нейросетей, систему хранения данных, платформу c процессорами на базе RISC-подобной 64-битной архитектуры с топологией кэш-когерентной NUMA-системы и т.д.

Российские продукты

Андрей Веселов, руководитель центра продаж цифровых продуктов Гознак, рассказал о цифровой трансформации государственной компании Гознак. В ней создана лаборатория цифровых решений, которая создает продукты не только для собственных нужд, но и для ИТ-рынка в целом. Благодаря этому Гознак рассчитывает в ближайшие годы превратиться из лидера защищенной полиграфии в лидера защищенных цифровых продуктов.

Компания построила два ЦОДа, сертифицированных по TIER 3, в Санкт-Петербурге и Москве. На их основе она предлагает услуги colocation, частного и публичного облака, а также сервисы в области информационной безопасности и связи.

Облачные услуги

Источник: Гознак, 2022

С марта 2021 г. Гознак развивает направление процессинговых услуг. Он также инвестирует в цифровые сервисы собственной разработки. В настоящий момент в списке таких сервисов «Инвестпродукт» — решение для продажи, выкупа, хранения золотых инвестиционных монет, «Хвост удачи» — умный поиск домашних животных по фото, «Карта жителя» — внедрение программы лояльности в регионах, Autogate — автоматизация прохода граждан по биометрии и пр.

Группа Ctrl2GO — российский разработчик индустриальных цифровых решений. Компания предлагает целый ряд продуктов, которые могут быть полезны государственным организациям, рассказал Денис Перегудов, заместитель генерального директора Ctrl2GO.

SmartDiagnostics обеспечивает мониторинг, диагностику и предиктивную аналитику отказов технологического оборудования. SmartAdviser позволяет управлять процессами производства на металлургических и горнодобывающих предприятиях на основании данных телеметрии. SmartTeam — это цифровой комплекс для мониторинга и анализа производственной эффективности и безопасности персонала в режиме онлайн.

Базовые бизнес-сценарии SmartTeam

Источник: Ctrl2GO, 2022

В России очень низкая производительность труда и высокий уровень травматизма на производстве, отмечает Денис Перегудов. В Ctrl2GO разработали браслет для контроля эффективности труда и мониторинга промышленной безопасности и жилет, обеспечивающий мониторинг здоровья сотрудников и контроль промышленной безопасности. Использование этих гаджетов вкупе со специализированным ПО позволят предупредить инциденты и выявить нарушения правил промышленной безопасности, идентифицировать неэффективных сотрудников, получить объективные данные о состоянии рабочих и эффективности их труда.

Сергей Немченков, генеральный директор «Атомдата-Центр»: Росатом с 2015 г. создает сеть геораспределенных ЦОДов, на сегодняшний день открыто уже три из них Сергей Немченков, генеральный директор «Атомдата-Центр»: Росатом с 2015 г. создает сеть геораспределенных ЦОДов, на сегодняшний день открыто уже три из них
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Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ: В ходе подготовки к первому хакатону сложилась цифровая команда Счетной палаты Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ: В ходе подготовки к первому хакатону сложилась цифровая команда Счетной палаты
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Игорь Мнев, руководитель Центра продвижения цифровых сервисов и услуг «Ростест-Москва»: На Единой метрологической платформе работают все подразделения Росстандарта Игорь Мнев, руководитель Центра продвижения цифровых сервисов и услуг «Ростест-Москва»: На Единой метрологической платформе работают все подразделения Росстандарта
Сергей Немченков, генеральный директор «Атомдата-Центр»: Росатом с 2015 г. создает сеть геораспределенных ЦОДов, на сегодняшний день открыто уже три из них
Участники секции «ИТ в госсекторе» CNews FORUM 2022

Росатом с 2015 г. создает сеть геораспределенных ЦОДов, рассказал Сергей Немченков, генеральный директор «Атомдата-Центр». К настоящему времени сданы в эксплуатацию ЦОД «Калининский» в г.Удомля Тверской области, ЦОД Xelent в Санкт-Петербурге и ЦОД StoreData в Москве. В них обеспечена физическая и информационная безопасность по стандартам атомной отрасли для хранения и обработки самых важных данных.

Проект геораспределенной сети ЦОД госкорпорации Росатом

Источник: Атомдата-Центр, 2022

На этапе проектирования находятся ЦОД «Иннополис» в Республике Татарстан, ЦОДы «Москва-1», «Москва-2» и «Москва-3», ЦОД «Арктика» на Кольской АЭС. Они создаются для предоставления облачной инфраструктуры для снижения бизнес-рисков и поддержки непрерывности деятельности компаний-заказчиков.

Что происходит в госведомствах

О том, каким должен быть MaaS-продукт для жителей столицы, рассказала Ольга Ноян, руководитель центра мобильной разработки Инновационного центра «Безопасный транспорт». По ее мнению, все транспортные услуги должны быть доступны в одном приложении «Московский транспорт». С помощью приложения можно спланировать маршрут и оплатить проезд. Кроме того, пользователю приходят персональные уведомления о событиях в транспортной инфраструктуре города.

Московский транспорт VS международный опыт

Источник: Инновационный центр «Безопасный транспорт», 2022

Создатели приложения изучили множество аналогов таких решений и уверены, что создали лучший продукт. Сегодня они готовятся к выходу на рынки стран ЕАЭС, а также Латинской Америки, Турции, ОАЭ и пр.

Юрий Урсу, директор департамента аудита цифрового развития Счетной палаты РФ, поделился результатами исследования информационных систем в государственном секторе. В среднем на одно государственное ведомство приходится 17 информационных систем. В общей сложности в 67 госведомствах эксплуатируется 630 ГИС.

При этом отсутствуют правила и единая форма описания составов и структур данных ГИС. Всеобщая инвентаризация содержащихся в ГИС данных или сведений о составах и структурах данных на федеральном уровне не проводилась. Попытки связать лоскутные системы между собой предпринимались в рамках СМЭВ, НСУД, ГАС «Управление», однако оказались не очень успешными.

Юрий Урсу призвал переходить от цифровизации госуслуг к цифровизации управленческих решений. А для этого обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение всех государственных информационных ресурсов в принятие управленческих решений.

Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ, поделился опытом формирования команд цифровой трансформации. Для этого после принятия в 2019 г. концепции цифровизации ведомство организовало несколько хакатонов: DataAudit 2019, DataContest 2020 и Audithon 2021.

В ходе подготовки к первому хакатону сложилась цифровая команда Счетной палаты. Она насчитывает более 70 человек и объединяет сотрудников — энтузиастов цифровой трансформации и аналитики данных в области государственного аудита. Команда проводит встречи и семинары, на которых обсуждает вопросы, связанные с цифровой трансформацией Счетной палаты. По результатам работы «Цифрового актива» принимаются решения о выборе цифровых инструментов для внедрения в Счетной палате, об организации учебных курсов, об обмене реализованными решениями и др.

Была разработана модель «Цифровая зрелость» — показатель оценки результатов цифровой трансформации Счетной палаты. Еще одно важное мероприятие — создание специализированных аналитических команд. Инспекторы прошли обучение командной работе с данными. Появилась команда дата-стюардов — в нее входят 55 сотрудников, представляющих 16 департаментов Счетной палаты.

Сергей Труненков, руководитель проектного офиса «Информационно-аналитические системы» Центра налоговых доходов, рассказал, что в процессе цифровизации учреждения была разработана концепция совместной работы 2.0. Все стоящие перед Центром задачи были объединены в едином информационном пространстве. Затем с помощью low-code технологий были настроены бизнес-процессы.

Данные из различных систем, в том числе принадлежащих другим ведомствам, собираются через интеграционную шину. Для минимизации разработки используются готовые программные платформы BPM, RPA и др. В результате запуск межведомственных процессов ускорился примерно в 4 раза. Рутинные процессы замещены роботами приблизительно на 70% рабочего времени 15 сотрудников. Более половины автоматизируемых процессов не требуют дополнительных затрат на разработку.

О том, что собой представляет цифровая экосистема Росстандарта, рассказал Игорь Мнев, руководитель Центра продвижения цифровых сервисов и услуг «Ростест-Москва». Ее основа — Единая метрологическая платформа, пользователями которой являются более 7 тыс. человек. На ней работают все подразделения Росстандарта. Единая метрологическая платформа включает в себя единый пункт регистрации обращений, передачу данных между исполнителями, контроль исполнения сроков, автоматическую печать свидетельств и выставление счетов, подачу данных во ФГИС «Аршин», а также отчетные формы для Росаккредитации.

Кроме того, пользователям доступно множество цифровых сервисов. Среди них Единый центр метрологических услуг, Центр распределения заявок, отвечающий за обработку и маршрутизацию входящих заявок, подбор оптимального исполнителя, возможность отследить статус заказа на сайте в реальном времени, записаться в ЦСМ через электронную очередь на сайте, метрологический Avito по продаже и покупке оборудования и т.д.

Как прошел юбилейный CNews FORUM 2022

В 2022 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в пятнадцатый раз.

CNews FORUM 2022 стартовал с «Диалога с отраслью» главы Минцифры Максута Шадаева CNews FORUM 2022 стартовал с «Диалога с отраслью» главы Минцифры Максута Шадаева
Традиционно зал на CNews FORUM был наполнен до отказа. 1300 делегатов форума прослушали около сотни докладов на самые актуальные темы Традиционно зал на CNews FORUM был наполнен до отказа. 1300 делегатов форума прослушали около сотни докладов на самые актуальные темы
Участники CNews FORUM могли задать вопрос главе Минцифры Максуту Шадаеву Участники CNews FORUM могли задать вопрос главе Минцифры Максуту Шадаеву
Максут Шадаев ответил на актуальные и острые вопросы участников форума и читателей CNews Максут Шадаев ответил на актуальные и острые вопросы участников форума и читателей CNews
Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Андрей Свинцов поздравляет Дмитрия Чурсина, замгендиректора «Программного Продукта», и Дмитрия Скачкова, директора департамента цифрового развития Минтранспорта, с получением CNews Awards Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Андрей Свинцов поздравляет Дмитрия Чурсина, замгендиректора «Программного Продукта», и Дмитрия Скачкова, директора департамента цифрового развития Минтранспорта, с получением CNews Awards
CNews FORUM активно освещали федеральные телеканалы, информагентства и деловые СМИ CNews FORUM активно освещали федеральные телеканалы, информагентства и деловые СМИ
Глава Минцифры Максут Шадаев осмотрел выставку CNews FORUM Глава Минцифры Максут Шадаев осмотрел выставку CNews FORUM
Дмитрий Трофимов, управляющий директор Сбербанка, получил CNews Awards за продукт «Цифровая трансформация как сервис» Дмитрий Трофимов, управляющий директор Сбербанка, получил CNews Awards за продукт «Цифровая трансформация как сервис»
Ильяс Хуснутдинов, руководитель по развитию продукта Isource Inspector, принял награду CNews в номинации «Цифровое решение года для контроля качества в промышленности» Ильяс Хуснутдинов, руководитель по развитию продукта Isource Inspector, принял награду CNews в номинации «Цифровое решение года для контроля качества в промышленности»
На пленарной дискуссии, модерируемой замминистра Минцифры Александром Шойтовым, обсуждались вопросы обеспечения информационной безопасности в новых условиях На пленарной дискуссии, модерируемой замминистра Минцифры Александром Шойтовым, обсуждались вопросы обеспечения информационной безопасности в новых условиях
Андрей Богданов, генеральный директор компании «НПФ Беркут», получил CNews Awards за создание платформы Low-code Андрей Богданов, генеральный директор компании «НПФ Беркут», получил CNews Awards за создание платформы Low-code
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Участник CNews FORUM в плену виртуальной реальности Участник CNews FORUM в плену виртуальной реальности
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За цифровизацию России! За цифровизацию России!
CNews FORUM 2022 стартовал с «Диалога с отраслью» главы Минцифры Максута Шадаева

Форум собрал свыше 1300 участников. Было заслушано около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

На старте CNews FORUM состоялся диалог с отраслью главы Минцифры Максута Шадаева. Затем в пленарной части форума выступили директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, старший вице-президент по банковским технологиям «Уралсиба» Константин Меденцев, директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса банка «Ренессанс кредит» Денис Сотин, директор по ИТ сети гипермаркетов «Лента» Сергей Сергеев, вице-президент по ИТ «Евраз» Артем Натрусов и многие другие.

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Сегодня госсектор стремится сохранить темпы цифровизации, несмотря на возникшие сложности. Значительная часть решений иностранных вендоров может быть заменена на отечественные аналоги. Однако сложным отраслевым решениям нужна господдержка, говорит Михаил Книгин, исполнительный директор Т1.
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