Как продолжить цифровизацию в условиях санкций

15.11.2022, 09:09 Мск

Государственные ведомства и организации не намерены отказываться от проектов цифровизации. Однако процесс осложняется из-за введения санкций и снижения финансирования цифровых инициатив. Участники секции «ИТ в госсекторе» CNews FORUM 2022 обсудили, как найти выход из создавшегося положения, поделились опытом и предложили конкретные решения.

Господдержка цифровой трансформации

Цифровая трансформация — одна из ключевых целей развития России, уверен Андрей Горяйнов, директор по развитию бизнеса Т1. Он отметил, что сегодня министрами по цифровой трансформации в федеральных ведомствах становятся миллениалы, которые не представляют свою жизнь без цифровых технологий.

В 2022 г. Россия столкнулась с новыми вызовами в технологической области. С одной стороны, государство предъявляет все более высокие требования к госсервисам — они должны становиться все умнее, быстрее и безопаснее. Но при этом необходимо искать возможность быстро и безопасно заместить иностранные решения отечественными аналогами. С другой стороны, на рынке ощущается дефицит оборудования, кадровый голод.

Технологии цифровизации и импортозамещение ПО

Источник: Т1, 2022

По мнению Андрея Горяйнова, в сложившейся ситуации особое внимание надо уделить направлениям, адресная государственная поддержка которых может принести мультипликативный эффект. Это реализация «цифровых кафедр» в вузах, внедрение в госорганах современных инструментов анализа и расширение сотрудничества со стартапами.

Владимир Волошин, и.о. директора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ, рассказал, что сейчас в России перезапускается механизм экспериментального правового режима (ЭПР). Он необходим для тестирования инноваций в госсекторе.

В работе находятся 22 ЭПР, из них 18 в стадии запуска. 11 ЭПР создаются в области беспилотного транспорта, 7 — в области медицины, 1 — в области электронных госуслуг, 3 — в других областях.

Экспериментальные правовые режимы

Как добиться импортонезависимости

«Сделать страну импортонезависимой — это значит заменить огромное количество решений, — начал свое выступление Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional. — Гораздо эффективнее использовать открытые продукты, например, СУБД Postgres Pro».

Андрей Горяйнов, директор по развитию бизнеса Т1: Сегодня министрами по цифровой трансформации в федеральных ведомствах становятся миллениалы, которые не представляют свою жизнь без цифровых технологий. Владимир Волошин, и.о. директора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ : В России перезапускается механизм экспериментального правового режима. Он необходим для тестирования инноваций в госсекторе Иван Панченко , заместитель генерального директора Postgres Professional : Сделать страну импортонезависимой — это значит заменить огромное количество решений. Гораздо эффективнее использовать открытые продукты Вадим Роженцов, директор по продуктам и технологиям « Тринити »: Необходимо налаживать параллельный импорт, интегрировать доступные программно-аппаратные решения и развить альтернативные вычислительные платформы Андрей Веселов, руководитель центра продаж цифровых продуктов Гознак : Гознак рассчитывает в ближайшие годы превратиться из лидера защищенной полиграфии в лидера защищенных цифровых продуктов Денис Перегудов, заместитель генерального директора Ctrl2GO: Наши гаджеты вкупе со специализированным ПО позволят выявить нарушения правил промышленной безопасности, получить объективные данные о состоянии рабочих и эффективности их труда Андрей Горяйнов, директор по развитию бизнеса Т1: Сегодня министрами по цифровой трансформации в федеральных ведомствах становятся миллениалы, которые не представляют свою жизнь без цифровых технологий. Участники секции «ИТ в госсекторе» CNews FORUM 2022

Компания Postgres Professional участвует в разработке Postgres SQL более 25 лет. Ее сотрудники вносят в каждый релиз более 100 патчей. Иван Панченко уверен, что благодаря российским разработчикам обеспечивается надежность, масштабируемость, безопасность, производительность, управляемость СУБД Postgres Pro. К 2021 г. выпущено 84 релиза СУБД, собрано и протестировано более 30 тыс. пакетов.

2021 год в цифрах

Источник: Postgres Professional, 2022

В настоящее время тестируется совместимость Postgres Pro с 1С. Организована техническая поддержка в режиме 24x7. По словам Ивана Панченко, в ближайшее время компания намерена отказаться от поддержки в своих продуктах операционных систем Microsoft Windows, поскольку спрос на такую поддержку очень низкий.

Проблема импортонезависимости стоит и перед поставщиками оборудования. Еще в 2021 г. российский рынок серверов активно рос. В 2022 г. решения зарубежных поставщиков ушли с рынка, а российские производители оборудования на иностранных процессорах оказались в непростой ситуации в связи со сбоями поставок комплектующих и законодательными ограничениями. Производство российских процессоров сегодня ограничено по причине санкций.

Выходом из сложившейся ситуации, по словам Вадима Роженцова, директора по продуктам и технологиям «Тринити», является налаживание параллельного импорта, комплексирование доступных программно-аппаратных решений и развитие альтернативных вычислительных платформ.

Вызовы на рынке аппаратных средств

Источник: Тринити, 2022

В качестве примера отечественных решений Вадим Роженцов привел решения, разработанные специалистами «Тринити»: сервер для построения нейросетей, систему хранения данных, платформу c процессорами на базе RISC-подобной 64-битной архитектуры с топологией кэш-когерентной NUMA-системы и т.д.

Российские продукты

Андрей Веселов, руководитель центра продаж цифровых продуктов Гознак, рассказал о цифровой трансформации государственной компании Гознак. В ней создана лаборатория цифровых решений, которая создает продукты не только для собственных нужд, но и для ИТ-рынка в целом. Благодаря этому Гознак рассчитывает в ближайшие годы превратиться из лидера защищенной полиграфии в лидера защищенных цифровых продуктов.

Компания построила два ЦОДа, сертифицированных по TIER 3, в Санкт-Петербурге и Москве. На их основе она предлагает услуги colocation, частного и публичного облака, а также сервисы в области информационной безопасности и связи.

Облачные услуги

Источник: Гознак, 2022

С марта 2021 г. Гознак развивает направление процессинговых услуг. Он также инвестирует в цифровые сервисы собственной разработки. В настоящий момент в списке таких сервисов «Инвестпродукт» — решение для продажи, выкупа, хранения золотых инвестиционных монет, «Хвост удачи» — умный поиск домашних животных по фото, «Карта жителя» — внедрение программы лояльности в регионах, Autogate — автоматизация прохода граждан по биометрии и пр.

Группа Ctrl2GO — российский разработчик индустриальных цифровых решений. Компания предлагает целый ряд продуктов, которые могут быть полезны государственным организациям, рассказал Денис Перегудов, заместитель генерального директора Ctrl2GO.

SmartDiagnostics обеспечивает мониторинг, диагностику и предиктивную аналитику отказов технологического оборудования. SmartAdviser позволяет управлять процессами производства на металлургических и горнодобывающих предприятиях на основании данных телеметрии. SmartTeam — это цифровой комплекс для мониторинга и анализа производственной эффективности и безопасности персонала в режиме онлайн.

Базовые бизнес-сценарии SmartTeam

В России очень низкая производительность труда и высокий уровень травматизма на производстве, отмечает Денис Перегудов. В Ctrl2GO разработали браслет для контроля эффективности труда и мониторинга промышленной безопасности и жилет, обеспечивающий мониторинг здоровья сотрудников и контроль промышленной безопасности. Использование этих гаджетов вкупе со специализированным ПО позволят предупредить инциденты и выявить нарушения правил промышленной безопасности, идентифицировать неэффективных сотрудников, получить объективные данные о состоянии рабочих и эффективности их труда.

Сергей Немченков, генеральный директор «Атомдата-Центр»: Росатом с 2015 г. создает сеть геораспределенных ЦОДов, на сегодняшний день открыто уже три из них Ольга Ноян, руководитель центра мобильной разработки Инновационного центра «Безопасный транспорт»: Все транспортные услуги должны быть доступны в одном приложении «Московский транспорт» Юрий Урсу, директор департамента аудита цифрового развития Счетной палаты РФ: В среднем на одно государственное ведомство приходится 17 информационных систем Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ : В ходе подготовки к первому хакатону сложилась цифровая команда Счетной палаты Сергей Труненков, руководитель проектного офиса «Информационно-аналитические системы» Центра налоговых доходов: Более половины автоматизируемых процессов не требуют дополнительных затрат на разработку Игорь Мнев, руководитель Центра продвижения цифровых сервисов и услуг «Ростест-Москва»: На Единой метрологической платформе работают все подразделения Росстандарта Сергей Немченков, генеральный директор « Атомдата-Центр »: Росатом с 2015 г. создает сеть геораспределенных ЦОДов, на сегодняшний день открыто уже три из них Участники секции « ИТ в госсекторе CNews FORUM 2022

Росатом с 2015 г. создает сеть геораспределенных ЦОДов, рассказал Сергей Немченков, генеральный директор «Атомдата-Центр». К настоящему времени сданы в эксплуатацию ЦОД «Калининский» в г.Удомля Тверской области, ЦОД Xelent в Санкт-Петербурге и ЦОД StoreData в Москве. В них обеспечена физическая и информационная безопасность по стандартам атомной отрасли для хранения и обработки самых важных данных.

Проект геораспределенной сети ЦОД госкорпорации Росатом

На этапе проектирования находятся ЦОД «Иннополис» в Республике Татарстан, ЦОДы «Москва-1», «Москва-2» и «Москва-3», ЦОД «Арктика» на Кольской АЭС. Они создаются для предоставления облачной инфраструктуры для снижения бизнес-рисков и поддержки непрерывности деятельности компаний-заказчиков.

Что происходит в госведомствах

О том, каким должен быть MaaS-продукт для жителей столицы, рассказала Ольга Ноян, руководитель центра мобильной разработки Инновационного центра «Безопасный транспорт». По ее мнению, все транспортные услуги должны быть доступны в одном приложении «Московский транспорт». С помощью приложения можно спланировать маршрут и оплатить проезд. Кроме того, пользователю приходят персональные уведомления о событиях в транспортной инфраструктуре города.

Московский транспорт VS международный опыт

Источник: Инновационный центр «Безопасный транспорт», 2022

Создатели приложения изучили множество аналогов таких решений и уверены, что создали лучший продукт. Сегодня они готовятся к выходу на рынки стран ЕАЭС, а также Латинской Америки, Турции, ОАЭ и пр.

Юрий Урсу, директор департамента аудита цифрового развития Счетной палаты РФ, поделился результатами исследования информационных систем в государственном секторе. В среднем на одно государственное ведомство приходится 17 информационных систем. В общей сложности в 67 госведомствах эксплуатируется 630 ГИС.

При этом отсутствуют правила и единая форма описания составов и структур данных ГИС. Всеобщая инвентаризация содержащихся в ГИС данных или сведений о составах и структурах данных на федеральном уровне не проводилась. Попытки связать лоскутные системы между собой предпринимались в рамках СМЭВ, НСУД, ГАС «Управление», однако оказались не очень успешными.

Юрий Урсу призвал переходить от цифровизации госуслуг к цифровизации управленческих решений. А для этого обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение всех государственных информационных ресурсов в принятие управленческих решений.

Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ, поделился опытом формирования команд цифровой трансформации. Для этого после принятия в 2019 г. концепции цифровизации ведомство организовало несколько хакатонов: DataAudit 2019, DataContest 2020 и Audithon 2021.

В ходе подготовки к первому хакатону сложилась цифровая команда Счетной палаты. Она насчитывает более 70 человек и объединяет сотрудников — энтузиастов цифровой трансформации и аналитики данных в области государственного аудита. Команда проводит встречи и семинары, на которых обсуждает вопросы, связанные с цифровой трансформацией Счетной палаты. По результатам работы «Цифрового актива» принимаются решения о выборе цифровых инструментов для внедрения в Счетной палате, об организации учебных курсов, об обмене реализованными решениями и др.

Была разработана модель «Цифровая зрелость» — показатель оценки результатов цифровой трансформации Счетной палаты. Еще одно важное мероприятие — создание специализированных аналитических команд. Инспекторы прошли обучение командной работе с данными. Появилась команда дата-стюардов — в нее входят 55 сотрудников, представляющих 16 департаментов Счетной палаты.

Сергей Труненков, руководитель проектного офиса «Информационно-аналитические системы» Центра налоговых доходов, рассказал, что в процессе цифровизации учреждения была разработана концепция совместной работы 2.0. Все стоящие перед Центром задачи были объединены в едином информационном пространстве. Затем с помощью low-code технологий были настроены бизнес-процессы.

Данные из различных систем, в том числе принадлежащих другим ведомствам, собираются через интеграционную шину. Для минимизации разработки используются готовые программные платформы BPM, RPA и др. В результате запуск межведомственных процессов ускорился примерно в 4 раза. Рутинные процессы замещены роботами приблизительно на 70% рабочего времени 15 сотрудников. Более половины автоматизируемых процессов не требуют дополнительных затрат на разработку.

О том, что собой представляет цифровая экосистема Росстандарта, рассказал Игорь Мнев, руководитель Центра продвижения цифровых сервисов и услуг «Ростест-Москва». Ее основа — Единая метрологическая платформа, пользователями которой являются более 7 тыс. человек. На ней работают все подразделения Росстандарта. Единая метрологическая платформа включает в себя единый пункт регистрации обращений, передачу данных между исполнителями, контроль исполнения сроков, автоматическую печать свидетельств и выставление счетов, подачу данных во ФГИС «Аршин», а также отчетные формы для Росаккредитации.

Кроме того, пользователям доступно множество цифровых сервисов. Среди них Единый центр метрологических услуг, Центр распределения заявок, отвечающий за обработку и маршрутизацию входящих заявок, подбор оптимального исполнителя, возможность отследить статус заказа на сайте в реальном времени, записаться в ЦСМ через электронную очередь на сайте, метрологический Avito по продаже и покупке оборудования и т.д.

Как прошел юбилейный CNews FORUM 2022

В 2022 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в пятнадцатый раз.

Форум собрал свыше 1300 участников. Было заслушано около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

На старте CNews FORUM состоялся диалог с отраслью главы Минцифры Максута Шадаева. Затем в пленарной части форума выступили директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, старший вице-президент по банковским технологиям «Уралсиба» Константин Меденцев, директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса банка «Ренессанс кредит» Денис Сотин, директор по ИТ сети гипермаркетов «Лента» Сергей Сергеев, вице-президент по ИТ «Евраз» Артем Натрусов и многие другие.















