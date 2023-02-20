Российский облачный рынок вырос на 40% в 2022 г. и будет расти в ближайшие годы. Бизнесу надо пройти период нестабильности и продолжить развитие. На фоне санкций облака — один из самых доступных вариантов поддержки инфраструктуры. Провайдеры предлагают все новые облачные сервисы, а ИТ-компании — услуги по созданию приватных и гибридных облаков и аренде приложений. Об этом говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Облачные технологии 2023».
«В 2022 году все пошло не по плану, однако оказалось не так страшно, как можно было предположить», — начал свое выступление Артем Тугарев, директор по продажам стратегических контрактов, #CloudMTS. Он отметил, что российский облачный рынок в прошедшем году вырос на 42%. Главная задача сегодняшнего дня — успешно пройти период нестабильности и обеспечить непрерывность бизнеса.
По его прогнозам, в ближайшие три года облачный рынок будет расти в среднем на 30% в год. Продажи российского офисного ПО увеличатся в семь раз, более половины предприятий будут использовать отраслевые облачные платформы для трансформации бизнеса. Важными приоритетами станут обеспечение информационной безопасности и использование мультиоблаков. А 75% данных крупных компаний будут создаваться не в крупных городах, а в территориально-распределенных дата-центрах.
Артем Тугарев напомнил, что МТС — это не только крупнейший в стране телеком оператор, но и ИТ-компания. Работа всей экосистемы МТС базируется на #CloudMTS и стимулирует развитие новых сервисов. В ближайшее время их список будет расширен: клиентам станут доступны Edge computing, искусственный интеллект для индустриальных сценариев. МТС планирует развивать индустриальные решения в консорциуме с ключевыми игроками индустрий.
Владимир Карпенко, руководитель бизнес-юнита On Premise&Meetings, Webinar Group, также подвел итоги прошедшего 2022 г., но в сегменте унифицированных коммуникаций и видеоконференцсвязи. По его словам, на начало 2022 г. на долю российских производителей приходилось около 25% этого рынка. В течение года заказчики начали постепенно отказываться от иностранных продуктов, на рынке установилась жесткая конкуренция: свои решения представили как крупные компании, так и стартапы.
На сегодняшний день рынок UC и ВКС не имеет ярко выраженного лидера и находится на этапе передела. Заказчики заинтересованы в импортозамещении, однако хотят получить решение «все в одном», а не большое число отдельных продуктов, которые потом будет сложно интегрировать.
В 2022 г. Webinar Group реализовал новые функции в своем решении: удобное управление корпоративным аккаунтом, интеграция с внешними сервисами, поддержка VDI Citrix, интеграция с SIEM. В ближайших планах на текущий год интеграция с SIP, обмен файлами в чате, удаленное управление рабочим столом при демонстрации экрана, закрепление спикеров в ВКС, запись по кнопке на всех типах мероприятий. До конца 2023 г. будут реализованы дополнительные функции для крупного бизнеса и сервисы для повышения эффективности мероприятий.
Результатами исследования зрелости российского облачного рынка поделились Аэлита Эжаева, старший консультант технологической практики «Технологии Доверия», и Николай Шуняев, руководитель центра бизнес-анализа Cloud. В ходе исследования было опрошено более 650 российских компаний из самых разных отраслей. Как выяснилось, на настоящий момент <3% российских компаний используют облако, при этом 3 года назад их было около 1%.
Авторы исследования разработали модель облачной зрелости, включающую в себя показатели общей и продуктовой зрелости. Самыми зрелыми по первому показателю являются индустрии ИТ, развлечения и медиа, ритейл, химическая промышленность и добыча полезных ископаемых. Лидерами по показателю продуктовой зрелости признаны ритейл, ИТ, недвижимость, финансы и страхование, развлечения и медиа.
Авторы предлагают всем желающим ответить на вопросы, которые помогут определить «зрелость» компании, сопоставить ее со средними показателями по отрасли и получить перечень облачных продуктов, которые рекомендуются к внедрению на этом уровне облачной зрелости.
Проблему выбора между приватным и публичным облаком затронул в своем выступлении Андрей Радыгин, директор по развитию бизнеса «Флант». Он отметил, что основными преимуществами публичного облака являются экономия на специалистах, быстрый результат, унификация и стандартизация. В числе главных недостатков — зависимость от поставщика. Приватное облако обеспечивает гибкость, однако обходится недешево. Существует компромиссный вариант — гибридное облако, которое при грамотном управлении может стать оптимальным решением, однако несет с собой довольно высокие затраты на управление.
Таким образом, публичные облака позволяют сэкономить время и ресурсы, приватные — обеспечить безопасность реализации нестандартных требований, а гибридные больше подойдут для крупного бизнеса и под разные требования. Однако, ни одна инфраструктура не создается и не развивается без людей, напомнил Андрей Радыгин. Какое бы облако не было выбрано, остаются нерешенные вопросы. Один из возможных путей их решения — аутсорсинг.
Андрей Радыгин привел несколько примеров, когда стоящие перед бизнесом задачи были решены с помощью «Флант». Так, «Альфа Лизинг» при помощи компании сначала запустил новый сервис, а затем принял решение о сотрудничестве по всем инфраструктурным проектам. «Все инструменты.ру» доверил «Флант» создание новой инфраструктуры и миграцию на нее, а «ОТП банк» — формирование надежной платформы для запуска новых приложений.
С российского рынка ушло множество зарубежных вендоров, а отечественные аналоги пока не обеспечивают необходимый функционал. По словам Владислава Кирпинского, директора направления облачной интеграции Selectel, есть несколько вариантов решения этой проблемы. Можно попытаться приобрести б/у оборудование или закупить новое по «серой» схеме, осуществить миграцию приложений на собственные мощности самостоятельно или с помощью российских компаний-экспертов или использовать ЦОД-как-сервис «под ключ».
Владислав Кирпинский предложил в качестве альтернативы созданию собственного облака воспользоваться мощностями Selectel. Частное облако Selectel на платформе OpenStack создается в собственном дата-центре клиента на его же оборудовании.
Пользователи могут создавать ИТ-инфраструктуру (IaaS) в виде виртуальных машин, объединенных общей сетью и дисковым хранилищем под широкий спектр приложений и нагрузок. Selectel предоставляет сервис по поддержке и регулярному обновлению продукта с учетом развития публичной платформы.
Андрей Суслов, заместитель генерального директора, ИБА, рассказал о решении, которое помогает развернуть облако за два месяца. Платформа SCDC (Smart Cloud for Data Centers) обеспечивает автоматизацию процесса предоставления облачных услуг и биллинга. Пользователь может контролировать и управлять распределением выделенных ресурсов — как вычислительных, так и финансовых.
Важно, что работать с платформой может системный администратор среднего уровня — для этого на ней существуют визуальные панели. С их помощью можно активировать, приостановить или удалить облачный сервис, сформировать отчет с данными о потребляемых ресурсах и сервисах, создать или изменить тарифный план, настроить стоимость услуг.
У пользователей появляется возможность управлять и контролировать распределение выделенных ресурсов CPU, RAM, HDD: конфигурировать виртуальные сети, балансировать сетевую нагрузку, управлять архитектурой CI/CD, проводить интеграционное тестирование, автоматизировать DevOps, управлять Docker, Kubernetes.
Примерами использования платформенных сервисов на базе искусственного интеллекта в строительстве поделился Роман Налепов, директор по цифровизации ГК «Основа». Контроль за строительством ведется по множеству параметров. Покупателей интересует локация, цена и качество, девелопера — уровень продаж, сроки сдачи объекта, подрядчиков — оперативность взаимодействия. В топ-5 девелоперских компаний существуют огромные отделы разработки. ГК «Основа» привлекает аутсорсинговые команды для создания цифровых сервисов, которыми пользуются около 100 клиентов.
Уже разработано несколько сервисов с использованием искусственного интеллекта. Например, это AI-система, которая на основе анализа фотографий и видео определяет строительные элементы и конструкции, дефекты и нарушения. Распознанные дефекты и нарушения отправляются инженеру стройконтроля. Теперь руководитель может не ездить с проверками на объекты, а контролировать ход строительства удаленно.
По мнению Романа Налепова, в ближайшие годы строительный рынок ждут активное вовлечение покупателя в контроль в процессе строительства, интеграция чат- ботов «а-ля ChatGPT», интеграция отечественного BIM-софта, создание «Synchro Pro на минималках». Начнется интеграция отраслевого SaaS/PaaS в мега-экосистемы (например, в СБЕР) и маркетплейсы корпоративных приложений и ГИС, а девелоперы и специализированные компании создадут маркетплейс дата-сетов для строительства.
Многие компании до сих пор не до конца понимают, зачем им облака, а просто внедряют их как модную технологию, говорит Наиль Арибжанов, CTO «Ингосстрах–Инвестиции». Он предложил заказчикам ответить себе на вопросы: зачем вам облака и как вы собираетесь их использовать?
Нельзя забывать о том, что облако при детальном расчете оказывается дорогом удовольствием. Более того, для его создания требуются дорогие специалисты, а у инфраструктуры появляются дополнительные точки, в которых может произойти сбой, например, каналы связи.
Исходя из собственного опыта, Наиль Арибжанов посоветовал использовать облака для сред, отличных от Production, в сценариях, где отказ сервисов не приносит значительных убытков и только для Cloud-native приложений.