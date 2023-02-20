Что ждет российские облака в ближайшие годы

28.02.2023, 17:38 Мск

Российский облачный рынок вырос на 40% в 2022 г. и будет расти в ближайшие годы. Бизнесу надо пройти период нестабильности и продолжить развитие. На фоне санкций облака — один из самых доступных вариантов поддержки инфраструктуры. Провайдеры предлагают все новые облачные сервисы, а ИТ-компании — услуги по созданию приватных и гибридных облаков и аренде приложений. Об этом говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Облачные технологии 2023».

Российский облачный рынок

«В 2022 году все пошло не по плану, однако оказалось не так страшно, как можно было предположить», — начал свое выступление Артем Тугарев, директор по продажам стратегических контрактов, #CloudMTS. Он отметил, что российский облачный рынок в прошедшем году вырос на 42%. Главная задача сегодняшнего дня — успешно пройти период нестабильности и обеспечить непрерывность бизнеса.

По его прогнозам, в ближайшие три года облачный рынок будет расти в среднем на 30% в год. Продажи российского офисного ПО увеличатся в семь раз, более половины предприятий будут использовать отраслевые облачные платформы для трансформации бизнеса. Важными приоритетами станут обеспечение информационной безопасности и использование мультиоблаков. А 75% данных крупных компаний будут создаваться не в крупных городах, а в территориально-распределенных дата-центрах.

Облачные сервисы от МТС

Артем Тугарев напомнил, что МТС — это не только крупнейший в стране телеком оператор, но и ИТ-компания. Работа всей экосистемы МТС базируется на #CloudMTS и стимулирует развитие новых сервисов. В ближайшее время их список будет расширен: клиентам станут доступны Edge computing, искусственный интеллект для индустриальных сценариев. МТС планирует развивать индустриальные решения в консорциуме с ключевыми игроками индустрий.

Владимир Карпенко, руководитель бизнес-юнита On Premise&Meetings, Webinar Group, также подвел итоги прошедшего 2022 г., но в сегменте унифицированных коммуникаций и видеоконференцсвязи. По его словам, на начало 2022 г. на долю российских производителей приходилось около 25% этого рынка. В течение года заказчики начали постепенно отказываться от иностранных продуктов, на рынке установилась жесткая конкуренция: свои решения представили как крупные компании, так и стартапы.

На сегодняшний день рынок UC и ВКС не имеет ярко выраженного лидера и находится на этапе передела. Заказчики заинтересованы в импортозамещении, однако хотят получить решение «все в одном», а не большое число отдельных продуктов, которые потом будет сложно интегрировать.

Планы по развитию платформы Webinar Meetings

В 2022 г. Webinar Group реализовал новые функции в своем решении: удобное управление корпоративным аккаунтом, интеграция с внешними сервисами, поддержка VDI Citrix, интеграция с SIEM. В ближайших планах на текущий год интеграция с SIP, обмен файлами в чате, удаленное управление рабочим столом при демонстрации экрана, закрепление спикеров в ВКС, запись по кнопке на всех типах мероприятий. До конца 2023 г. будут реализованы дополнительные функции для крупного бизнеса и сервисы для повышения эффективности мероприятий.

Результатами исследования зрелости российского облачного рынка поделились Аэлита Эжаева, старший консультант технологической практики «Технологии Доверия», и Николай Шуняев, руководитель центра бизнес-анализа Cloud. В ходе исследования было опрошено более 650 российских компаний из самых разных отраслей. Как выяснилось, на настоящий момент <3% российских компаний используют облако, при этом 3 года назад их было около 1%.

Авторы исследования разработали модель облачной зрелости, включающую в себя показатели общей и продуктовой зрелости. Самыми зрелыми по первому показателю являются индустрии ИТ, развлечения и медиа, ритейл, химическая промышленность и добыча полезных ископаемых. Лидерами по показателю продуктовой зрелости признаны ритейл, ИТ, недвижимость, финансы и страхование, развлечения и медиа.

Модель облачной зрелости

Источник: Cloud, 2023

Авторы предлагают всем желающим ответить на вопросы, которые помогут определить «зрелость» компании, сопоставить ее со средними показателями по отрасли и получить перечень облачных продуктов, которые рекомендуются к внедрению на этом уровне облачной зрелости.

Какое облако выбрать

Проблему выбора между приватным и публичным облаком затронул в своем выступлении Андрей Радыгин, директор по развитию бизнеса «Флант». Он отметил, что основными преимуществами публичного облака являются экономия на специалистах, быстрый результат, унификация и стандартизация. В числе главных недостатков — зависимость от поставщика. Приватное облако обеспечивает гибкость, однако обходится недешево. Существует компромиссный вариант — гибридное облако, которое при грамотном управлении может стать оптимальным решением, однако несет с собой довольно высокие затраты на управление.

Таким образом, публичные облака позволяют сэкономить время и ресурсы, приватные — обеспечить безопасность реализации нестандартных требований, а гибридные больше подойдут для крупного бизнеса и под разные требования. Однако, ни одна инфраструктура не создается и не развивается без людей, напомнил Андрей Радыгин. Какое бы облако не было выбрано, остаются нерешенные вопросы. Один из возможных путей их решения — аутсорсинг.

Нерешенные вопросы

Андрей Радыгин привел несколько примеров, когда стоящие перед бизнесом задачи были решены с помощью «Флант». Так, «Альфа Лизинг» при помощи компании сначала запустил новый сервис, а затем принял решение о сотрудничестве по всем инфраструктурным проектам. «Все инструменты.ру» доверил «Флант» создание новой инфраструктуры и миграцию на нее, а «ОТП банк» — формирование надежной платформы для запуска новых приложений.

С российского рынка ушло множество зарубежных вендоров, а отечественные аналоги пока не обеспечивают необходимый функционал. По словам Владислава Кирпинского, директора направления облачной интеграции Selectel, есть несколько вариантов решения этой проблемы. Можно попытаться приобрести б/у оборудование или закупить новое по «серой» схеме, осуществить миграцию приложений на собственные мощности самостоятельно или с помощью российских компаний-экспертов или использовать ЦОД-как-сервис «под ключ».

Сравнение VMware и облачной платформы Selectel

Источник: Selectel, 2023

Владислав Кирпинский предложил в качестве альтернативы созданию собственного облака воспользоваться мощностями Selectel. Частное облако Selectel на платформе OpenStack создается в собственном дата-центре клиента на его же оборудовании.

Пользователи могут создавать ИТ-инфраструктуру (IaaS) в виде виртуальных машин, объединенных общей сетью и дисковым хранилищем под широкий спектр приложений и нагрузок. Selectel предоставляет сервис по поддержке и регулярному обновлению продукта с учетом развития публичной платформы.

Андрей Суслов, заместитель генерального директора, ИБА, рассказал о решении, которое помогает развернуть облако за два месяца. Платформа SCDC (Smart Cloud for Data Centers) обеспечивает автоматизацию процесса предоставления облачных услуг и биллинга. Пользователь может контролировать и управлять распределением выделенных ресурсов — как вычислительных, так и финансовых.

Важно, что работать с платформой может системный администратор среднего уровня — для этого на ней существуют визуальные панели. С их помощью можно активировать, приостановить или удалить облачный сервис, сформировать отчет с данными о потребляемых ресурсах и сервисах, создать или изменить тарифный план, настроить стоимость услуг.

Возможности администратора платформы

Источник: ИБА, 2023

У пользователей появляется возможность управлять и контролировать распределение выделенных ресурсов CPU, RAM, HDD: конфигурировать виртуальные сети, балансировать сетевую нагрузку, управлять архитектурой CI/CD, проводить интеграционное тестирование, автоматизировать DevOps, управлять Docker, Kubernetes.

Что можно получить из облака

Примерами использования платформенных сервисов на базе искусственного интеллекта в строительстве поделился Роман Налепов, директор по цифровизации ГК «Основа». Контроль за строительством ведется по множеству параметров. Покупателей интересует локация, цена и качество, девелопера — уровень продаж, сроки сдачи объекта, подрядчиков — оперативность взаимодействия. В топ-5 девелоперских компаний существуют огромные отделы разработки. ГК «Основа» привлекает аутсорсинговые команды для создания цифровых сервисов, которыми пользуются около 100 клиентов.

Уже разработано несколько сервисов с использованием искусственного интеллекта. Например, это AI-система, которая на основе анализа фотографий и видео определяет строительные элементы и конструкции, дефекты и нарушения. Распознанные дефекты и нарушения отправляются инженеру стройконтроля. Теперь руководитель может не ездить с проверками на объекты, а контролировать ход строительства удаленно.

По мнению Романа Налепова, в ближайшие годы строительный рынок ждут активное вовлечение покупателя в контроль в процессе строительства, интеграция чат- ботов «а-ля ChatGPT», интеграция отечественного BIM-софта, создание «Synchro Pro на минималках». Начнется интеграция отраслевого SaaS/PaaS в мега-экосистемы (например, в СБЕР) и маркетплейсы корпоративных приложений и ГИС, а девелоперы и специализированные компании создадут маркетплейс дата-сетов для строительства.

Многие компании до сих пор не до конца понимают, зачем им облака, а просто внедряют их как модную технологию, говорит Наиль Арибжанов, CTO «Ингосстрах–Инвестиции». Он предложил заказчикам ответить себе на вопросы: зачем вам облака и как вы собираетесь их использовать?

Нельзя забывать о том, что облако при детальном расчете оказывается дорогом удовольствием. Более того, для его создания требуются дорогие специалисты, а у инфраструктуры появляются дополнительные точки, в которых может произойти сбой, например, каналы связи.

Исходя из собственного опыта, Наиль Арибжанов посоветовал использовать облака для сред, отличных от Production, в сценариях, где отказ сервисов не приносит значительных убытков и только для Cloud-native приложений.























