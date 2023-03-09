Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто

16.03.2023, 14:53 Мск

В 2022 г. в связи с санкциями российским компаниям пришлось пересматривать свои ИТ-стратегии. В выигрыше оказались те, кто занимался импортозамещением уже не первый год. На рынке представлено довольно много отечественных аналогов западного ПО, однако выбрать, а тем более внедрить новое решение непросто. О том, как российский бизнес меняет ИТ-инфраструктуру, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия российского бизнеса».

Новая ИТ-стратегия

ВДНХ — это современная организация, которая использует самые современные ИТ-инструменты. К началу 2022 г. на ВДНХ уже были внедрены средства аналитики, управления данными, геоинформационная система, цифровая навигация, интернет-магазин и другие решения. «В 2022 году нам пришлось пересматривать ИТ-стратегию и сосредоточиться на массовой замене имеющихся решений», — рассказал Дмитрий Бухвалов, начальник управления развития информационных систем ВДНХ.

По его словам, при поиске альтернативы возникло немало проблем: новые решения непонятны пользователям, сложно найти специалиста, который мог бы заниматься их поддержкой, а на их внедрение требуются немалые средства. Бизнес не торопится с импортозамещением, для него гораздо комфортнее использовать старые, знакомые продукты.

Тем не менее, по словам Дмитрия Бухвалова, переход на отечественные продукты несет с собой и новые возможности: развитие собственной экспертизы, возможность вернуть часть затрат за счет тиражирования, модернизация архитектуры и трансформация бизнес-процессов. По его мнению, в ближайшие три года выгоднее развивать собственную разработку.

В 2022 г. более 1000 иностранных компаний ушли из России. Сразу после этого в «Национальном расчетном депозитарии» сформировали площадки принятия решений, провели инвентаризацию имеющихся ИТ-решений, определили их критичность для бизнеса, предварительно оценили уровень риска, наличие альтернатив, рассказал Равиль Сулиманов, директор департамента сопровождения информационных технологий «Национального расчетного депозитария» (НРД). В результате выяснилось, что в НРД используется более 200 технологий, более 900 лицензий, более 40 подписок от 120 вендоров. После того, как была составлена матрица важности систем и критичности рисков, выяснилось, что срочно надо менять около 2% технологий.

Равиль Сулиманов рассказал, как устроена фабрика процессов в НРД. На сегодняшний день часть корпоративных серверных систем уже переведена на от отечественные операционные системы. Компания готова как к параллельному импорту оборудования, так и к встраиванию в инфраструктуру отечественных производителей. Выбрана система резервного копирования, идет миграция на него. Часть Core-сервисов уже мигрировали на отечественные СУБД. Выбраны и находятся в процессе внедрения CRM и система корпоративных коммуникаций.

В группе компаний «Агат» задумались об изменении ИТ-стратегии в 2014 г. на фоне роста цен на западные ИТ-решения и повышения риска ограничения доступа к западным технологиям, рассказал Игорь Иванов, директор по технологиям группы компаний «Агат». В качестве альтернативы выбрали свободное ПО, разработали дорожную карту перевода ИТ-инфраструктуры и рабочих станций на СПО или отечественное ПО.

Приоритетный технологический стек

Источник: ГК «Агат», 2023

Переход на новый технологический стек был постепенным: от вендорского решения не отзывались до тех пор, пока внедрение OS-продукта не завершится окончательно. Игорь Иванов отметил, что компания столкнулась с тем, что на рынке нет готовых решений, подходящих для решения задач. Кроме того, для некоторых видов периферийного оборудования не существует замены продуктам Windows. Возникли также проблемы совместимости Linux с «1С» в клиентской части учетной системы.

Тем не менее, за 5 лет силами восьми сотрудников удалось перевести на Linux около 2000 рабочих станций. При этом производительность труда сотрудников не снизилась ни на процент.

Дмитрий Бухвалов, начальник управления развития информационных систем ВДНХ: В ближайшие три года выгоднее развивать собственную разработку Равиль Сулиманов, директор департамента сопровождения информационных технологий «Национального расчетного депозитария»: Мы сформировали площадки принятия решений, провели инвентаризацию имеющихся ИТ-решений, определили их критичность для бизнеса, предварительно оценили уровень риска, наличие альтернатив Игорь Иванов, директор по технологиям группы компаний «Агат»: Мы задумались об изменении ИТ-стратегии в 2014 г. на фоне роста цен на западные ИТ-решения и повышения риска ограничения доступа к западным технологиям Александр Афанасьев, директор по цифровой трансформации «Бринекс»: Когда бизнес развивается успешно, убедить его в необходимости цифровизации непросто Вячеслав Максименко, ИТ бизнес-партнер департамента развития технологий банковских процессов МКБ: Отечественные решения оказались дороже, чем зарубежные аналоги Мирон Месонжник, замдиректора по ИТ Росгеологии: Есть риск, что вендоры не будут особенно стараться развивать свои продукты Дмитрий Кондратьев, директор по информационным технологиям и развитию бизнес-процессов Energon: Сейчас безусловным лидером рынка ERP является «1С» Дмитрий Бухвалов, начальник управления развития информационных систем ВДНХ: В ближайшие три года выгоднее развивать собственную разработку Участники организованной CNews Conferences конференции «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия российского бизнеса»

Когда бизнес развивается успешно, убедить его в необходимости цифровизации непросто, считает Александр Афанасьев, директор по цифровой трансформации «Бринекс». Причем убедить не только руководителя, но и весь топ-менеджмент. Самый продуктивный способ сделать это — сформировать гипотезы, как можно улучшить бизнес-процессы, проверить их и уже с этим идти к бизнесу, четко обозначив KPI, которые при этом будут достигнуты.

Александр Афанасьев рассказал о программе, изменений, которая была сформирована в компании. В ней более 200 проектных инициатив, более 40 информационных систем, которые будут внедрены или модернизированы. На настоящий момент утверждена целевая инфраструктура, стартовали первые проекты.

Где найти российские аналоги

Вячеслав Максименко, ИТ бизнес-партнер департамента развития технологий банковских процессов МКБ, поделился опытом поиска отечественного аналога западным системам. «Отечественные решения оказались дороже, чем зарубежные аналоги, — рассказал он. — Более того, они довольно сырые. От вендоров часто приходилось слышать: «Не нравится — не берите!» вместо готовности адаптировать продукт под потребности заказчика». Он также отметил проблемы с масштабированием и обучением пользователей.

Выбор направлений импортозамещения

Источник: МКБ, 2023

Перед МКБ стоит задача обновления технологической политики. В банке выделяют семь направлений импортозамещения, приоритетность каждого решения определена в воронке выбора. Первые пилоты уже стартовали, к ним привлекается максимальное число бизнес-пользователей. «Вендоры, которые смогут реализовать максимум функционала, имеют все шансы занять ниши иностранных производителей», — говорит Вячеслав Максименко.

«Импортозамещение — тема не новая, многие компании были готовы к уходу иностранных вендоров», — отметил Мирон Месонжник, замдиректора по ИТ Росгеологии. В 2021 г. уровень импортозамещения в Росгеологии составлял 82%. Системы обеспечения информационной безопасности были полностью реализованы на базе отечественных программно-аппаратных решений. В 2022 г. были проведены мероприятия по предотвращению рисков и минимизации их последствий.

В Росгеологии в качестве производственной информационной системы используется «1С». Есть альтернатива сервисам поддерживающих процессов: СЭД, ВКС, мессенджеры, почта, BI, RPA, офисный пакет, ОС, СУБД. Компания ориентируется на облачные решения. В списке «плюсов» российских продуктов положительная динамика функционального развития, возможности со-финансирования и поддержки государства, полнота представленных решений. Минусы — стоимость выше аналогов, сложность поиска, отбора, валидации.

Мирон Месонжик отметил, что выбрать подходящее решение в реестре российского ПО самостоятельно невозможно — приходится обращаться за советом к интеграторам. Кроме того, сейчас на рынке высокий спрос на отечественные продукты, а конкуренция невелика. «Есть риск, что вендоры не будут особенно стараться развивать свои продукты», — говорит он.

На начало 2022 г. около 45% российского рынка ERP по числу проектов занимала «1С», 14,5% приходилось на Microsoft, 11,7% — на «Галактику», 11% — на SAP SE. Сейчас безусловным лидером является «1С» — это единственная платформа, претендующая на возможность создания экосистемы, покрывающая весь функционал организации, говорит Дмитрий Кондратьев, директор по информационным технологиям и развитию бизнес-процессов Energon.

Соперничать с ней может только «Галактика», но это решение для крупных госкорпораций. Важным ее преимуществом является наличие средства визуальной разработки «Атлантис». Дмитрий Кондратьев представил участникам конференции российскую версию «Квадранта Гартнера», которую он составил исходя из собственного взгляда на рынок ERP.

Квадрант Гартнера

Источник: Energon, 2023

ОС «Альт» создается уже более 20 лет. За это время разработчикам удалось сформировать экосистему совместимых решений, организовать продажи через дистрибьюторов, внедрения — через системных интеграторов, а поддержку пользователей — через авторизованных партнеров, говорит Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО».

Сегодня компания ориентируется на развитие партнерства с разработчиками. Она предлагает им собственную инфраструктуру разработки, репозиторий из 20 000 пакетов программ, поддержку разных аппаратных архитектур, включая отечественные «Байкал»

и «Эльбрус», и новый Risc-V, наличие ветки с «безопасной разработкой», сотрудничество с ИСП РАН и ФСТЭК России.

Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО»: Мы заинтересованы в развитии партнерства с разработчиками Борис Славин, член правления Союза ИТ-директоров, профессор Финансового университета: На рынке появилось много мелких компаний, которые предлагают примерно одно и то же Алексей Семенов, руководитель интеграционных проектов Isource: Что делать: продолжать работать на иностранном ПО и подписать контракт на его техподдержку или перейти на отечественный аналог? Анастасия Самуилова, руководитель направления по работе с партнерами и талантами «Газпром нефть»: Новые проекты требуют новых рабочих рук, и найти их можно на «Профессионалы 4.0» Дмитрий Юдин, директор по развитию бизнеса «Флант»: Создавать собственными силами DevOps-платформу долго и затратно, лучше воспользоваться аутсорсингом Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка: Около трети наших клиентов тоже занимаются цифровой трансформацией, и они обращаются за советом к нам Михаил Спасов, директор департамента ИТ-проектов Роскачества: Около 70% проектов по цифровизации проваливаются. Причина в корпоративной культуре Татьяна Милек, независимый эксперт: В ходе реализации цифровой стратегии необходимо использовать проектное управление Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО»: Мы заинтересованы в развитии партнерства с разработчиками Участники организованной CNews Conferences конференции «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия российского бизнеса»

«Можно ли импортозаместить все?», — с таким вопросом обратился к аудитории Борис Славин, член правления Союза ИТ-директоров, профессор Финансового университета. На сайте Capterra.com более 900 категорий программных продуктов. Теоретически, можно разработать замену для всех из них. «Пока качество замещается количеством, — отметил Борис Славин. — На рынке появилось много мелких компаний, которые предлагают примерно одно и то же».

По его мнению, надо не стремиться создать все своими руками, а пригласить на рынок разработчиков из других стран. Он напомнил, что ИТ-лидеры не брезгуют поглощениями с тем, чтобы расширить собственные компетенции. Особенно это касается направлений, в которых российские производители пока не слишком преуспели.

Как решить проблему с поставками

Алексей Семенов, руководитель интеграционных проектов Isource, в своем выступлении затронул тему цифровизации процесса закупок. Он предложил рассматривать процесс закупок как одну из составляющих процесса снабжения. Сегодня в этой области возникли дополнительные проблемы: задержки поставки груза, невозможность планирования, в том числе и загрузки склада.

Перед пользователями встает вопрос, что делать: продолжать работать на иностранном ПО и подписать контракт на его техподдержку или перейти на отечественный аналог? И то, и другое требует существенных затрат, и вся проблема в том, как лучше распорядиться этими деньгами. Кроме того, нельзя не учитывать кадровые проблемы в ИТ-отрасли.

Сквозной процесс снабжения

Источник: Isource, 2023

Оптимальным способом решения проблемы, по мнению Алексея Семенова, является использование внешних сервисов, которые позволяют сформировать заявку, провести закупочную процедуру, выбрать поставщика, заключить договор, а затем контролировать движение груза.

Тему дефицита ИТ-кадров продолжила Анастасия Самуилова, руководитель направления по работе с партнерами и талантами «Газпром нефть». Новые проекты требуют новых рабочих рук, и найти их можно на «Профессионалы 4.0» — цифровой платформе по временному найму квалифицированных специалистов для решения проектных задач крупных российских компаний.

Каких специалистов можно привлечь на проектные задачи

Источник: Газпром нефть, 2023

На платформе можно найти сотрудников для проектной работы. Сейчас на «Профессионалы 4.0» представлены резюме более 43 тыс. специалистов, из них 44% имеют отношение к сфере ИТ, а 12% — к сфере закупок и логистики.

Российский инфраструктурные приложения

Дмитрий Юдин, директор по развитию бизнеса «Флант», отметил, что сейчас на рынке представлено достаточно много бизнес-приложений от российских вендоров, способных заменить иностранные продукты. Однако отечественных инфраструктурных приложений явно недостаточно.

Основой создания бизнес-приложений стала микросервисная архитектура. Контейнерный подход позволяет быстро внедрять, запускать и обновлять сервисы, обеспечивает гетерогенность, простую интеграцию, эластичность и масштабируемость, в том числе и в облачной среде. Но контейнерами надо управлять. Существуют Kubernetes, Deckhouse, OpenShift. Однако этого недостаточно для управления процессом DevOps.

Чего не хватает для DevOps

Источник: Флант, 2023

Создавать собственными силами DevOps-платформу долго и затратно. И, конечно, для этого потребуются специалисты, которых сейчас остро не хватает. Дмитрий Юдин предложил использовать Deckhouse Kubernetes Platform — уже готовое решение из реестра российского ПО, которое работает как из облака, так и on-premise. Платформа ускоряет разработку и реализацию новых проектов, позволяет спланировать их бюджет и сроки. В мае 2023 г. «Флант» запускает комплексную программу обучения работе с платформой Deckhouse.

Цифровая трансформация как услуга

«Сбер» известен своими достижениями в области цифровой трансформации. «Около трети наших клиентов тоже занимаются цифровой трансформацией, но у них возникает множество вопросов, и они обращаются за советом к нам», — рассказал Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка.

Специалисты банка провели исследование и выяснили, что наибольшие доходы банку приносят именно те клиенты, которые пользуются цифровыми сервисами. Так возникла идея развития направления DTaaS — Цифровая трансформация как сервис. В это понятие входит консалтинг на основе опыта «Сбера», обучение от «СберУниверситета», помощь в разработке и интеграции сервисов.

Этапы цифровой трансформации

Источник: Сбер, 2023

В «Сбере» появились специалисты Customer Success Manager (CSM), которые помогают клиентам заниматься цифровизацией. На сегодняшний день их уже 100 человек. Создано 11 команд DTaaS. Сейчас цифровой трансформацией при поддержке занимается 562 клиента Сбербанка.

Управление цифровизацией — управление проектами

«По оценке McKinsey, около 70% проектов по цифровизации проваливаются. Причина — в корпоративной культуре», — начал свое выступление Михаил Спасов, директор департамента ИТ-проектов Роскачества. Приступая к цифровизации, многие сразу ставят амбициозные задачи. Однако, цифровизация и до того была сложна, но в эпоху санкций и ухода с рынка технологических компаний, которые вынуждают замещать ПО и перестраивать процессы, сложно не наделать ошибок.

Он рекомендовал активнее использовать методы проектного управления: управлять ожиданиями пользователей, заказчиков, спонсоров, развивать корпоративную культуру с тем, чтобы она способствовала внедрению инноваций, управлять задачами и временем.

Татьяна Милек, независимый эксперт, также призвала участников конференции использовать проектное управление в ходе реализации цифровой стратегии. Она рассказала о трендах 2023 г. Среди них улучшение оценки и прогнозирования, гибридное управление проектами, повышение внимания к аналитике данных для управления проектами на основе данных. Все более важным становятся планирование ресурсов, управлении изменениями, обмен знаниями. Для управления ресурсами и проектами используется передовое ПО, а проекты объединяются с организационной стратегией.