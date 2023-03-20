Цифровизация здравоохранения движется в сторону использования ИИ и больших данных

20.03.2023, 16:49 Мск

Информатизация здравоохранения началась более 10 лет назад. Сегодня ей на смену приходит цифровизация — оптимизация процесса оказания медицинской помощи на базе новейших технологий. Искусственный интеллект помогает работать врачам и получать услуги пациентам, большие данные и аналитика способствуют принятию правильных решений. Однако в отрасли по-прежнему множество задач, которые нуждаются в решении, считают участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровое здравоохранение 2023».

О чем рассказывают регионы

Информатизация здравоохранения в России началась более 10 лет назад по инициативе государства. За это время сделано немало, и многим регионам есть, чем гордиться. Например, в Москве уже более 10 лет создается ЕМИАС. Это единая цифровая среда для медицинских работников. Ее ключевым элементом является электронная медицинская карта (ЭМК) — агрегатор актуальных достоверных медицинских данных пациентов, рассказал Илья Тыров, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы. Доступ к ЭМК имеют врачи всех уровней оказания медицинской помощи. С 2020 г. доступ к ЭМК открыт для жителей Москвы.

Илья Тыров рассказал о работах по цифровизации управления здравоохранением на примере НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Еще одна важная тема — большие данные. «Многие годы мы создавали учетные системы, а теперь учимся работать с данными», — говорит Илья Тыров. Главная задача `— контроль полноты и качества вводимых данных. Качественные данные дают возможность совершенствовать управление.

Электронная медицинская карта — ключевой сервис ЕМИАС

Источник: Департамент здравоохранения Москвы, 2023

Департаменту здравоохранения Москвы удалось выстроить процесс создания дата-сетов для внедрения искусственного интеллекта (ИИ). К этой работе привлекаются лучшие специалисты. Разработчикам ИИ-сервисов и исследователям доступны 230 дата-сетов в электронной библиотеке. Илья Тыров предложил пересмотреть подходы к применению больших данных в здравоохранении. Надо собирать только востребованные данные под конкретные управленческие и клинические задачи, упразднить избыточные формы документов, востребованные данные сделать обязательными и применять их для управленческих практик, сделать данные доступными.

«Чем больше пациент вовлечен в процесс оказания медицинской помощи, тем выше уровень его безопасности», — уверен Николай Анкудинов, руководитель акушерского дистанционного консультативного центра ГБУЗ СО ЕКПЦ. Он рассказал о системе АИСТ, которую используют более половины беременных в Свердловской области. Она помогает организовать взаимодействие врача и пациента.

АИСТ состоит из модуля врача и модуля пациента. В модуле врача реализован бот мобильных уведомлений о нештатных ситуациях. В личном кабинете пациента АИСТ_СМАРТ разработан уникальный идентификатор пациента АИСТ ID, который также является идентификатором в медицинской информационной системе «Региональный акушерский мониторинг». Существует образовательный раздел с видео о беременности, родах, первых днях жизни малыша.

Егор Сафрыгин, директор по цифровой трансформации Европейского медицинского центра, рассказал, что после того, как в клинике запустили чат-бота, выяснилось, что клиенты хотят общаться с живыми людьми, а не с роботами. Тем не менее, он уверен, что врачам нужна поддержка искусственного интеллекта для того, чтобы больше времени уделять пациентам.

Егор Сафрыгин привел несколько примеров. Так, очень сложно заставить врачей правильно заполнять медкарту сведениями, которые потом можно использовать для анализа. Поэтому был разработан бот, которые переносит данные в необходимые поля.

В Европейском медицинском центре решили запустить сервис превентивного лечения, однако возникла проблема с его оплатой страховой компанией — она потребовала данные из независимых источников. Было принято решение использовать средства удаленного мониторинга. Для этого создали DataHub, куда поступают данные из Google Health, Apple Health. На основании этих данных врач может составить представление о состоянии здоровья пациента и решить, какие превентивные меры необходимо принять.

Сейчас в клинике тестируют систему поддержки принятия решений, но для ее полноценного запуска надо довести уровень структурированных данных в ЭМК до 65%.

Технологии для здравоохранения

Несмотря на имеющиеся достижения, в здравоохранении остается еще множество направлений для применения современных технологий. «В 2022 году у россиян в семь раз вырос уровень стресса — именно настолько увеличилось число обращений за психологической помощью», — Алексей Нечипорук, директор по работе с индустрией здравоохранения Webinar Group. Учреждения здравоохранения играют важную роль в обеспечении здоровья и благополучия общества. Социальная медицина получает второе дыхание с помощью цифровых технологий. Межучреждениям надо налаживать оперативную связь с клиентами, обеспечить возможность онлайн-консультаций.

Онлайн-коммуникации могут использоваться при проведении обучающих вебинаров с экспертами, профильными врачами для повышения уровня грамотности и осознанности населения в сфере здоровья, дистанционного обучения сотрудников. Важное направление — телемедицина как дистанционное предоставление врачебных и консультационных услуг: удаленный осмотр, консультации, консилиумы, сбор анамнеза, назначение лечение, выдача больничных листов.

Webinar Meetings для эффективных совещаний, планерок, консультаций, собеседований

Алексей Нечипорук привел несколько примеров использования онлайн-коммуникации на базе платформ We.Study, Webinar, Comdy. Так, С помощью Webinar Meetings специалисты «РЖД-Медицины» проводят собрания и планерки, а HR-отдел собеседует будущих сотрудников компании. Еженедельные бесплатные вебинары «Дентал Гуру» охватывают самые разные темы, что помогает привлечь стоматологов, стоматологов-хирургов, стоматологов-ортопедов, имплантологов, реставраторов, а также менеджеров и маркетологов из разных регионов России.

Дмитрий Коровин, руководитель Центра продуктов «Транспорт и Геонавигация» МТС, рассказал о совместном проекте оператора и «Медси» по внедрению системы управления выездом врачей — она предлагается по модели SaaS. На первом этапе каждому врачу выдается планшет, диспетчер распределяет задания, контролирует перемещение специалистов, получает отчеты в режиме онлайн.

Цифровое управление выездами врачей

Источник: МТС, 2023

На втором этапе внедряется система автопланирования. Для автоматического распределения вызовов по врачам используется искусственный интеллект.

На третьем этапе создается «Биржа», позволяющая привлекать к работе внештатных врачей. Она работает по принципу UBER. «Однако, в отличие от такси, мы не можем сказать пациенту, что к нему никто не приедет», — говорит Дмитрий Коровин. Планирование маршрутов может осуществляться в ручном или автоматическом режимах.

Стремительно растет популярность искусственного интеллекта. Евгений Попов, руководитель направления «Здравоохранение» Yandex Cloud, рассказал, как происходит его обучение. Разработчики берут данные в медицинских учреждениях, размечают их, разбивают размеченные данные на тренировочную, тестовую и валидационную выборку, итерационно тренируют и проверяют модель, а затем обученную модель отправляют в продуктовую среду. Так продолжается бесконечно — по мере разметки новых данных и запуска циклов дообучения появляются новые версии модели.

Евгений Попов рассказал, какие проблемы возникают при работе с данными. Конечно, даже обезличенные ПДн и размеченные дата-сеты надо защищать. Но главная проблема — количество и качество размещенных данных. В медицинских учреждениях нет ресурсов для работы с ними. Даже если они внедряют платформу работы с данными, как правило, это legacy-решение, которое сложно поддерживать.

Решение этой проблемы появилось в 2018 г. — это федеративное обучение. Существует достаточно много как вендорских, так и OS-фреймворков. Евгений Попов подробно рассказал об одном из них — Nvidia Flare. Модель обучается на данных разных клиник. В ближайшее время Yandex Cloud планирует запустить на ее основе сервисы для лучевой диагностики и кардиологии.

Архитектура федеративной среды обучения

Источник: Yandex Cloud, 2023

Полноценная аналитика может существенно изменить качество оказания медицинской помощи. Ольга Лебедева, владелец продукта РТ МИС, рассказала о BI-инструментах, которые используются региональными органами управления здравоохранением. Это инструменты загрузки данных, конструкторы аналитических хранилищ и панелей, интерактивных отчетов и отчетов фиксированной формы, отчетных документов.

Для полноценного использования BI-инструментов надо организовать единое хранилище данных из источников и обучить пользователей. Работать напрямую с источником нельзя — запросы к данным на чтение оказывают очень большую нагрузку на диски и увеличивают время ответа рабочих машин. Также есть риск, что может быть нарушена конфиденциальность данных.

Слои хранилища данных

Ольга Лебедева рассказала, как должно быть устроено хранилище данных. Оно позволяет сохранять их, даже если источник не используется или был ликвидирован. Чтобы данные оставались актуальными, их нужно обновлять. На базе хранилища можно внедрять различные BI-инструменты.

Медицинские сервисы в страховании

На заре медстрахования страховые компании занимались исключительно оплатой медицинских услуг. Теперь они предоставляют и медицинские сервисы через собственные медицинские клиники и службы помощи. «Из финансистов мы превратились в медицинский сервис», — рассказал Ильяс Садеков, руководитель стратегической программы «Медицина» Страхового дома ВСК.

О чем рассказали клиенты

Источник: Страховой дом ВСК, 2023

В ВСК был запущен сервис «Забота». Человек может в любое время обратиться в чат, который в течение 2 минут организует оптимальный формат медицинской консультации. Уже через 3 минуты с пациентом свяжется врач. При этом в ВСК решили оказывать консультативную помощь не только застрахованным, но и их родственникам, например, психологическую поддержку членам семьи больных онкологией. Такие звонки поступают не в колл-центр, а к специалисту с медицинским образованием — на данный момент их уже 200 человек.

Актуальные проблемы фармацевтической отрасли

Виктор Волков, директор департамента логистики и закупок Generium Pharmaceutical, рассказал, что начиная с 2014 г., компания регулярно испытывала сложности в обеспечении оборудованием, ПО, реагентами, что послужило толчком к поиску вариантов. В 2022 г. возникли сложности с закупками — продолжается сотрудничество с 78% поставщиков. Одним из вариантов закупочной стратегии в таких условиях, по мнению Виктора Волкова, является создание хаба в третьей стране.

Сейчас компании приходится закупать многие необходимые материалы по параллельному импорту. Это временное решение, поскольку такая цепочка поставок не стабильна и не подходит для поставок сложного оборудования, которое контролируется производителем. Generium Pharmaceutical ищет альтернативу западным продуктам в Китае и Индии. По словам Виктора Волкова, можно использовать оборудование попроще, если оно выполняет необходимые функции.

«Цифровизация здравоохранения — это не только возможности, но и опасности», — напомнил Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления «Фармимэкс». Он предупредил о риске переоценки возможностей технологий, в частности, искусственного интеллекта. ИИ хорош для решения задач, требующих выявления взаимосвязей, но причинно-следственные связи может установить только человек.

Кроме того, Эдуард Мураховский отметил, что границы между информационными системами постепенно стираются, они тесно взаимодействуют друг с другом. А значит у злоумышленников становится больше возможностей для проникновения. Чтобы обеспечить безопасность, надо использовать все возможности: организовать доверенную загрузку, изолировать среду для критических функций, создать безопасную среда для СКЗИ, обеспечить защищенное хранение данных, контроль работы на аппаратном уровне, мониторинг и управление.











