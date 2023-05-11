В 2022 г. бизнес сосредоточился на поиске новых рынков и форматов, инвестировал в товары и сырье. Одновременно и у ИТ появились новые задачи: переход на отечественное ПО, закупка оборудования и лицензий, быстрая разработка новых сервисов для бизнеса. При этом дополнительных ресурсов на ИТ никто не выделял. О том, как решались эти задачи, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация ритейла: что ждет ИТ-проекты в отрасли».

Что нужно ритейлерам

Традиционные подходы к организации корпоративных сетей связи ставят заказчика в зависимость от провайдера, она достаточно дороги, подключение нового подразделения с их помощью — дело непростое, вероятность отказа такой сети велика, а резервирование каналов обходится недешево. Кроме того, поддержка такой корпоративной сети — трудоемкий процесс, в том числе из-за сложности обновления сетевых настроек.

По словам Сергея Козерода, директора по развитию бизнеса на корпоративном и государственном рынке ТТК, рынок движется в сторону замены классических телекоммуникационных сетей на облачные решения SD-WAN. Такие решения позволяют в разы увеличить скорость масштабирования и до 45% снизить общую стоимость владения инфраструктуры WAN-сети.

Сравнение технологий SD-WAN и VPN/MPLS

Источник: ТТК, 2023

Сергей Козерод предложил использовать для организации SD-WAN отечественное решение, которое очень просто настроить из одной точки. Для его поддержки не нужны высококвалифицированные дорогие специалисты. ТТК берет на себя организацию серверной инфраструктуры, настройку и обслуживание клиентских устройств, создание платформы и техническую поддержку пользователей. Он привел примеры реализации SD-WAN от ТТК в логистической компании, сети магазинов и федеральной сети связи.

Сергей Козерод, директор по развитию бизнеса на корпоративном и государственном рынке ТТК: Рынок движется в сторону замены классических телекоммуникационных сетей на облачные решения SD-WAN Игорь Сюртуков, ведущий менеджер по развитию бизнеса Selectel: Мы предлагаем ритейлерам более 40 готовых инфраструктурных решений Роман Сургунд, бизнес-архитектор «Рексофт»: Пора использовать среды разработки low-code и BPM с компиляцией нативного кода и переходить на микросервисы Никита Горбачевский, руководитель направления «Торговля» компании Cloud: Часто ИТ-решения на деле оказываются не столь привлекательными, как в презентации Ростислав Гордиенко, директор по ИТ кондитерской фабрики «Победа»: Службы ИБ и ИТ должны работать сообща Сергей Козерод, директор по развитию бизнеса на корпоративном и государственном рынке ТТК: Рынок движется в сторону замены классических телекоммуникационных сетей на облачные решения SD-WAN Участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация ритейла: что ждет ИТ-проекты в отрасли»

Игорь Сюртуков, ведущий менеджер по развитию бизнеса Selectel, рассказал о готовых инфраструктурных решениях, которые компания предлагает ритейлерам. Их более 40. Это выделенные серверы, серверы с GPU, облачные серверы, облачная платформа, услуги по организации сети, облако на базе VMware, ML-платформа и обработка данных, услуги информационной безопасности.

Готовые инфраструктурные решения

Источник: Selectel, 2023

Он подробно рассказал про выделенные серверы. Selectel предлагает готовую конфигурацию, но может и собрать сервер по требованию заказчика — это процесс займет не более пяти дней. Серверы GPU профессионального уровня, необходимые для решения задач: связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением, тоже можно взять в аренду.

Сегодня для разработки ИТ-решений все чаще предлагаются low-code среды — в них удобно у моделировать, но только в рамках ограниченной параметрами области. При этом существует большой риск растерять свои low-code инструменты и, по сути, превратиться в монолит. Кроме того, возникают проблемы сопровождения и развития: накапливаются запросы на исправления и усовершенствования, которые невозможно выполнить за неимением исходного кода.

Источник: Рексофт, 2023

Роман Сургунд, бизнес-архитектор «Рексофт», предложил использовать среды разработки low-code и BPM с компиляцией нативного кода и переходить на микросервисы. Компания предлагает целый ряд готовых решений, таких как система торговых механик и акций на кассах, система электронного документооборота, интеграционная платформа оркестровки микросервисов – быстрые интеграции и оркестровка сервисов, маркетплейс платформа веб и мобильная версия с инструментами гибкой кастомизации и т.д.

Никита Горбачевский, руководитель направления «Торговля» компании Cloud, отметил, что часто ИТ-решения на деле оказываются не столь привлекательными, как в презентации. При этом задача любого ИТ-директора — сократить ИТ-расходы, но при этом создать надежную масштабируемую инфраструктуру. Он рассказал, как решить эти задачи при помощи Cloud. В качестве примера Никита Горбачевский привел кейсы «Пятерочки», «Дома книги», Modis и т.д.

Cloud предлагает самый широкий набор сервисов, таких как инфраструктура любого уровня сложности, более 50 управляемых облачных сервисов, платформа машинного обучения на базе публичных мощнейших суперкомпьютеров России. Вокруг Cloud создается экосистема продуктов, например, таких как HR-платформа «Пульс», сервис видеоконференций Jazz, мессенджер для бизнеса Dialog. Также доступны дополнительные услуги, такие как аренда оборудования, CDN, широкий портфель ИБ-решений.

Как обеспечить информационную безопасность

После перехода на удаленный режим работы во всех компаниях выросли требования в информационной безопасности решений. В 2022 г. число кибератак значительно увеличилось, при этом часть ИБ-вендоров покинули российский рынок, а отечественные аналоги их решений подорожали в два раза, рассказал Ростислав Гордиенко, директор по ИТ кондитерской фабрики «Победа». Задача обеспечения информационной безопасности стоит еще более остро по причине ужесточения законодательства, например, государство вводит оборотные штрафы за утечку персональных данных.

Ростислав Гордиенко рассказал, что для поддержки коллективной работы в компании используются система электронного документооборота 1С, решения для организации корпоративных коммуникаций RocketChat, средства проведения видеоконференций Zoom, система корпоративного обучения ISpring, портал технической поддержки. В планах — внедрение кадрового ЭДО. Для обеспечения ИБ внедрены NGFW (FortiGate), VPN-соединения (Forti, OpenVPN), многофакторная аутентификация, Positive Technologies NAD (Network Attack Discovery), DLP (SearchInform). Пилотируется Positive Technologies MaxPatrol VM.

Он уверен, что службы ИБ и ИТ должны работать сообща. То есть, сотрудники ИБ должны помочь ИТ определить наиболее критические уязвимости, которые нужно устранить в первую очередь, затем службы должны согласовать график работ и регулярно обмениваться информацией о работе по устранению уязвимостей.

Как привлечь покупателя

Главной целью ритейла на ближайшие годы останется борьба за покупателя. Для того, чтобы победить в ней, надо изучать своих клиентов и делать им наиболее адекватные предложения, уверена Ольга Баснер, руководитель отдела продаж компании «Кактус». Она отметила, что покупатели уверенно уходят в онлайн, а обычные магазины теряют выручку. Что можно сделать в такой ситуации? Открыть собственный интернет-магазин, скооперироваться с партнерами (например, продавать не только свои, но и партнерские товары) и таким образом перейти к фулфилменту. Еще один вариант — создание нишевого маркетплейса, на котором будет представлены уникальные товары.

При этом, по словам Ольги Баснер, важно развивать продажи через мессенджеры и социальные сети и, конечно, организовать быструю доставку. Еще один вариант — размещение в магазине терминала с онлайн-витриной для того, чтобы покупатель мог приобретать товары там. При этом важно, чтобы программы лояльности онлайн и офлайн-магазинов были одинаковыми.

Cactus — готовая платформа для онлайн-продаж

Источник: Кактус, 2023

Ольга Баснер привела еще несколько примеров того, как объединить усилия офлайн и онлайн-магазинов для привлечения покупателей, и рекомендовала использовать для развития собственного онлайн-бизнеса платформу Cactus.

Дмитрий Кузеванов, технический директор «Азбуки Вкуса», считает, что традиционная процедура оплаты товара на кассе уже устарела. Он предложил объединить онлайн и офлайн платежи в единую экосистему. Каждый покупатель хоть раз в жизни платил онлайн, а значит его данные где-то хранятся. Их можно использовать при офлайн-оплате. Авторизация покупателя осуществляется через программу лояльности. Сейчас в «Азбуке вкуса» завершается пилотирование такого решения. Первый результат — экономия на эквайринге до 50 млн руб. в год.

Экосистема онлайн и офлайн оплаты

Источник: Азбука Вкуса, 2023

«В идеале надо стремиться к тому, чтобы человек мог зайти в магазин, открыть приложение, отсканировать товары и уйти домой. Деньги за покупку спишутся с его счета автоматически», — говорит Дмитрий Кузеванов. По его мнению, развитие магазинов без касс сдерживается недоверием к биометрии. Однако, возможно, что опыт московского метро изменит мнение людей.

Актуальные ИТ-задачи ритейлеров

Компания Faberlic более 10 лет использовала MS 360. В 2022 г. она начала искать замену этому решению. 6 мая Microsoft отключил доступ к сервисам. Компании удалось за три дня мигрировать на «Яндекс 360», рассказала Лилия Ямалеева, руководитель проекта «Яндекс 360». Сервис на 2000 человек был запущен без предварительной оплаты.

Дмитрий Кузеванов, технический директор «Азбуки Вкуса»: Традиционная процедура оплаты товара на кассе уже устарела Лилия Ямалеева, руководитель проекта «Яндекс 360»: Faberlic удалось за три дня мигрировать c MS 360 на «Яндекс 360» Сергей Педченко, руководитель группы архитекторов «Яндекс 360»: Внезапное отключение MS 360 не позволило использовать штатные механизмы миграции Евгений Лимаренко, директор по ИТ, Ex-Gulliver Group: В 2022 г. бизнес сосредоточился на поиске новых рынков и форматов, инвестировал в товары и сырье Владимир Наумов, руководитель проектного офиса Zenden: Человек должен полностью подходить компании! «Правильный» сотрудник начинает приносить пользу уже на следующий день, и его не надо дополнительно мотивировать Дмитрий Кузеванов, технический директор «Азбуки Вкуса»: Традиционная процедура оплаты товара на кассе уже устарела Участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация ритейла: что ждет ИТ-проекты в отрасли»

Сергей Педченко, руководитель группы архитекторов «Яндекс 360», рассказал, как проходила миграция. Внезапное отключение не позволило использовать штатные механизмы миграции. Сборщик почты смогли запустить только на VIP-пользователях. Это сильно усложнило задачу. За выходные дни удалось синхронизировать каталог, настроить авторизацию и переадресацию, подготовить обучающие материалы. Были настроены почтовые клиенты на десктопах и ноутбуках, запущен «Телемост», «Яндекс Мессенджер» и «Яндекс Диск». Затем была проведена миграция старой почты и облачного хранилища. Таким образом, 10 мая компания Faberlic благополучно приступила к работе.

В 2022 г. бизнес сосредоточился на поиске новых рынков и форматов, инвестировал в товары и сырье. Одновременно и у ИТ появились новые задачи: переход на отечественное ПО, организация поставок оборудования и закупки лицензий, быстрая разработка новых сервисов для бизнеса. При этом дополнительных ресурсов на ИТ никто не выделял, отметил Евгений Лимаренко, директор по ИТ, Ex-Gulliver Group.

Он рассказал, как его компании удалось решить эти задачи. Были созданы продуктовые команды из ИТ-специалистов и представителей бизнеса. Каждая команда отвечала за отдельную функцию: финансы, продажи, логистика, производство и т.д. Начали работать только по задачам, зарегистрированным в системе, установили жесткие сроки и выстроили приоритеты. В результате КПД команд вырос на 15-35%. «В условиях ограниченных ресурсов и внешней нестабильности, формирование более мелких и автономных команд позволяет добиться большей производительности и исключить ряд исторических проблем во взаимоотношениях с бизнес-заказчиками», — говорит Евгений Лимаренко.

Что самое важное при управлении удаленными сотрудниками? По мнению Владимира Наумова, руководителя проектного офиса Zenden, — это их ДНК. «Человек должен полностью подходить компании! «Правильный» сотрудник начинает приносить пользу уже на следующий день, и его не надо дополнительно мотивировать!», — уверен Владимир Наумов. При этом руководитель должен представлять интересы сотрудника в компании.

По мнению эксперта, положительную роль в процесс адаптации специалистов играют знание, куда обращаться при проблемах, наличие обозримого объема задач, контроль за общим временем работы, за результатами и качеством, возможность учиться и повышать квалификацию, доверие и разграничение работы и личной жизни.



















