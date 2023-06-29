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ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы

Ритейл – один из основных потребителей ИТ в стране. Задачи, решаемые разработчиками, многогранны, сложны и нетривиальны. После ухода западных вендоров экспертизу приходится набирать по ходу проектов. Участники секции «ИТ в ритейле» очередного «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров 2023» обсудили накопленный опыт и поделились инсайтами.

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Ритейла без лояльности не бывает

Секция началась с совместного выступления Евгения Лимаренко, ex-директора по ИТ Gulliver Group, и Ирины Баршак, руководителя проекта «Лояльность» Gulliver Group. Темой их доклада был анализ опыта, полученного при разработке и внедрении омниканальной мультибрендовой программы лояльности компании, являющейся крупнейшим российским производителем, дистрибьютором и лицензионным агентством с фокусом на детские товары.

Что было на старте проекта? Понимание того, что привлечение нового клиента обходится в 5-10 раз дороже, чем удержание существующего. Ближе к финишу работ стало очевидно, что варианты удержания клиента должны быть ему интересны и удобны, иначе крах проекта неизбежен. Между двумя этими реперными точками – крайне напряженная работа по объединению нескольких баз данных и сложный процесс выстраивания взаимоотношений с партнерами и клиентами. В качестве одной из главных причин успешного запуска программы лояльности спикеры назвали гибкость команды и примененных технологий.

Команда проекта начала с анализа разрозненных программ лояльности в каждом бизнес-направлении, перехода к единой базе клиентов, а также формирования единого места хранения и анализа данных о клиентах. Быстрому старту существенно мешали архаичные бизнес-модели, например, создание промо-акций в рознице осуществлялось по каким-то причинами силами ИТ-специалистов. Кроме того, использовалось морально устаревшее ПО для ведения акций.

Предварительные итоги работы программы лояльности

Источник: Gulliver Group, 2023

Первая фаза проекта началась с разработки прототипа и расчета бизнес-кейса, продолжилась его обсуждением и работой с возражениями. К началу 2022 г. было разработано подробное техническое задание. К осени этого же года были осуществлены разработка и тестирование ПО, согласованы процессы взаимодействия и поддержки системы, завершено обучение персонала и оформление магазинов. В сентябре 2022 г. новая программа лояльности вошла в стадию промышленной эксплуатации. Кроме того, к апрелю 2023 г. к ней были подключены более 70 магазинов партнеров-франчайзи.

Найти и удержать персонал

Сергей Стрельченя, руководитель отдела развития продукта Skillaz, поговорил с собравшимися в зале на тему «HR-цифровизация в ритейле» в формате «вопрос-ответ». Он напомнил, что в рознице самые большие сложности возникают с подбором и удержанием линейного персонала. Что касается подбора, то тут важна скорость, с которой потенциальный работодатель может осуществить коммуникацию с человеком. При этом практика показывает, что без соответствующей ИТ-инфраструктуры и навыков грамотного использования мессенджеров, велика вероятность того, что конкурент просто-напросто позвонит по обычному телефону и за 30 секунд переманит ценного специалиста. Один из вариантов решения этой проблемы заключается в том, что у ритейлера должен быть в запасе набор потенциальных кандидатов на закрытие вакансии.

Евгений Лимаренко, директор по ИТ Ex-Gulliver Group: Привлечение нового клиента обходится в 5-10 раз дороже, чем удержание уже существующего Евгений Лимаренко, директор по ИТ Ex-Gulliver Group: Привлечение нового клиента обходится в 5-10 раз дороже, чем удержание уже существующего
Ирина Баршак, руководитель проекта «Лояльность» Gulliver Group: В сентябре 2022 года новая программа лояльности вошла в стадию промышленной эксплуатации Ирина Баршак, руководитель проекта «Лояльность» Gulliver Group: В сентябре 2022 года новая программа лояльности вошла в стадию промышленной эксплуатации
Сергей Стрельченя, руководитель отдела развития продукта HR-системы Skillaz: У ритейлера должен быть в запасе набор потенциальных кандидатов на закрытие вакансии Сергей Стрельченя, руководитель отдела развития продукта HR-системы Skillaz: У ритейлера должен быть в запасе набор потенциальных кандидатов на закрытие вакансии
Александр Николаев, руководитель отдела маркетинга компании «ТрансТелеКом»: Решение SD-WAN от ТТК обеспечивает экономию по сравнению с традиционной схемой получения услуг связи на 36% Александр Николаев, руководитель отдела маркетинга компании «ТрансТелеКом»: Решение SD-WAN от ТТК обеспечивает экономию по сравнению с традиционной схемой получения услуг связи на 36%
Руслан Федоров, ведущий системный администратор компании ICL Services: Цель IaaP — максимально быстрая доставка конечных функций бизнесу Руслан Федоров, ведущий системный администратор компании ICL Services: Цель IaaP — максимально быстрая доставка конечных функций бизнесу
Валерий Капленко, ИТ-директор компании Faberlic: Мы идем с теми, кто готов нам помочь, и это “Яндекс 360“ Валерий Капленко, ИТ-директор компании Faberlic: Мы идем с теми, кто готов нам помочь, и это “Яндекс 360“
Станислав Кузубов, руководитель практики процесс-майнинга холдинга Т1: Вариативность и пластичность даже самых простых бизнес-процессов поражает воображение Станислав Кузубов, руководитель практики процесс-майнинга холдинга Т1: Вариативность и пластичность даже самых простых бизнес-процессов поражает воображение
Евгений Лимаренко, директор по ИТ Ex-Gulliver Group: Привлечение нового клиента обходится в 5-10 раз дороже, чем удержание уже существующего
Участники секции «ИТ в ритейле», организованного CNews FORUM «Кейсы: Опыт ИТ-лидеров 2023»

Что касается удержания людей, по мнению спикера, из раза в раз работодатели повторяют одну и ту же ошибку: вместо того, чтобы использовать в качестве инструмента быстрый карьерный рост, они проводят нудные программы адаптации, диалоги во внутренних чатах и т.д.

Почему это происходит? Возможная причина в том, что у работодателей хоть и есть некая HR ИТ-инфраструктура, но она состоит из множества разрозненных компонентов, которые слабо приспособлены для оперативной реакции на быстрые изменения на рынке.

Компания Skillaz предлагает сервисную модель на базе цифровой HR-платформы, которая включает в себя решения для подбора, адаптации, обучения, развития, вовлечения и оффбординга персонала. Платформа основана на роботизированных процессах, которые позволяют оптимизировать время и затраты на HR-процессы, повышать производительность и лояльность сотрудников, а также получать подробную аналитику для принятия обоснованных решений.

Без связи ни туда, и ни сюда

Александр Николаев, руководитель отдела маркетинга компании «ТрансТелеКом» (ТТК), рассказал о преимуществах сервисной модели получения услуг связи. Корпоративная сеть связи ритейлера может базироваться на технологии SD WAN (software-defined networking in a wide area network), которая позволяет управлять его цифровыми информационными ресурсами.

С точки зрения получателя услуг, SD WAN имеет немало преимуществ. Во-первых, это наличие широкого функционала для централизованного управления сетью и отслеживания ее состояния с возможностью быстрого и безопасного подключения новых устройств. Во-вторых, появляется возможность минимизировать CAPEX. И, наконец, гарантируется бесперебойная связь благодаря агрегированию WAN-подключений от разных провайдеров и как следствие достижение провайдеронезависимости. Это важно для компаний с большим количеством географически удалённых офисов и подразделений. SD WAN, помимо всего прочего, обеспечивает единую политику безопасности для всех сегментов сети.

Преимущества предложения ТрансТелеКом

Источник: ТрансТелеКом, 2023

ТрансТелеКом не только запускает сеть нового формата, но и предлагает рынку комплексную экосистему приложений связи и облачных сервисов. В ее основе — отечественный программно-аппаратный комплекс с широкими возможностями и гибкими настройками. Это решает ряд проблем, связанных с импортозамещением. По информации Александра Николаева, решение SD-WAN от ТТК обеспечивает экономию по сравнению с традиционной схемой получения услуг связи на 50%.

ИТ-инфраструктура как программный продукт

Группа компаний ICL хорошо известна на рынке ИТ-сервисов, ее специалисты прекрасно ориентируются в запросах представителей различных вертикальных рынков. Неудивительно, что Руслан Федоров, ведущий системный администратор компании ICL Services, сделал презентацию, в ходе которой рассказал о новом подходе по управлению ИТ-инфраструктурой как программным продуктом (Infrastructure as a Product, IaaP) с учетом запросов представителей ритейла.

Розничный бизнес благодаря подходу IaaP, являющемся продолжением методологии DevOps и концепции Infrastructure as Code, сформулировав конечные требования к функционалу ИТ-систем, получает автоматизированную реализацию этих требований в виде готовой к работе ИТ-инфраструктуры. Таким образом, цель IaaP — максимально быстрая доставка конечных функций бизнесу. При этом ИТ приносит новые измеримые активы бизнесу, а не является исключительно расходным подразделением.

Бизнес-привлекательность платформы ICL Services

Источник: ICL Services, 2023

Почему спикер сфокусировался именно на запросах ритейла? По его мнению, управляемая инфраструктура позволяет поддерживать непрерывность работы бизнес-функций за счет оперативного устранения инцидентов и поддержания инфраструктуры в актуальном состоянии. А это важно, если в ее составе имеются разнообразные POS-терминалы, сканеры штрих-кодов, автоматизированные кассовые узлы, т.е. все то оборудование, сбой или простой которого может заставить покупателей уйти из магазина без покупки.

Целевое состояние инфраструктуры и всех ее элементов должно быть описано бизнесом в манифесте, который необходимо согласовать и утвердить с владельцем инфраструктуры. Управление инфраструктурой и выполнение задач происходит с помощью IaаP-платформы – SAT (Service Automation Tool), разработанной ICL Services. Ядро SAT содержит в себе Open Source-решение SaltStack, но при этом около 90% функционала платформы создано с нуля. Заявленные параметры подтверждены опытом эксплуатации SAT в крупной розничной сети, имеющей более 3,2 тыс. магазинов.

Работа Faberlic не была парализована

Валерий Капленко, ИТ-директор компании Faberlic, привлек внимание аудитории яркой и эмоциональной презентацией «Как Faberlic за три дня переехала в виртуальный офисЯндекс 360”». По словам докладчика, в компании считают перевод 2 тыс. человек из 45 стран в облачный сервис Яндекса за столь короткий срок своеобразным Днем Победы. Спорить с этим в зале никто не стал, скорее, наоборот.

Сотрудники Faberlic более 10 лет использовали в своей повседневной работе облачные сервис Microsoft 365, в который входили подписки на такие продукты, как Office, Outlook, OneDrive, SharePoint, Teams и т.д. Срок окончания подписки заканчивался 30 сентября 2022 г. Однако компания Microsoft без предупреждения отключила сервис досрочно — 6 мая, накануне длинных выходных в России. А 10 мая компания должна была продолжить работу.

Понятно, что разрабатывавшиеся ранее в спокойной обстановке планы миграции оказались в корзине. Выбор поставщика оказался прост: «Мы идем с теми, кто готов нам помочь, и это “Яндекс 360“!». В этой непростой ситуации интернет-гигант согласился запустить сервис на 2 тыс. пользователей без предварительной оплаты, и в условиях праздничных дней обеим компаниям удалось собрать рабочую группу из тимлидов и архитекторов продукта.

Внезапное отключение не позволило использовать штатные механизмы миграции. Поэтому сборщик почты смогли запустить только для VIP-пользователей. За выходные удалось синхронизировать каталог, настроить авторизацию и переадресацию, а также подготовить обучающие материалы. 10 мая были настроены почтовые клиенты на десктопах и ноутбуках, запущен «Телемост» в переговорных комнатах, заработали «Яндекс Мессенджер» и «Яндекс Диск».

Что не удалось сделать по разным причинам? Была потеряна информация из SharePoint, а также переписка и файлы Teams. Зато пользователи довольно быстро освоили интуитивно понятный веб-интерфейс продуктов «Яндекса», и работа компании не была парализована, наоборот, происходило наращивание списка новых сервисов.

На примере покупки чайника о сложном

Станислав Кузубов, руководитель практики процесс-майнинга холдинга Т1, выступил с презентацией «О пользе процесс-майнинга или как быстро пилотировать проект в компании?». Process Mining — это технология повышения эффективности бизнеса. При этом под бизнес-процессом понимается совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ, направленных на создание определенного продукта или услуги для потребителей. Основная идея технологии состоит в получении знаний о структуре и поведении этих бизнес-процессов из журналов событий, создаваемых информационными системами во время их функционирования.

Спикер на примере покупки чайника в магазине доказал, что часто логика бизнес-процесса с точки зрения бизнеса, считающего эту процедуру простой, прямолинейной и отлаженной, серьезно отличается от того, что происходит в реальности. А в ней вариативность и пластичность даже самых простых процессов поражает воображение. К этому добавляются факты мошенничества персонала, потеря технологами веток бизнес-процессов при их замене и модификации, а также ошибки при разработке и тестировании новых функций.

Менеджеры и технологи торговой организации, видя на экране своей BPM-системы незамысловатый граф бизнес-процесса, просто не могут адекватно реагировать на претензии клиентов, сталкиваются со сложностью диагностики и локализации проблем с заказами. Выявление узких мест возможно только по результатам массовых обращений клиентов либо обработки истории обращений за большой период времени.

Трудно ожидать, что руководство торговой организации к этому времени не заменит этого менеджера. Но проблему это не решит ни на йоту. А вот Process Mining дает возможность не только заглянуть внутрь бизнес-процесса, но и управлять им, исследуя отклонения и узкие места и предпринимая действия для их устранения.

Что влияет на бизнес-показатели внедрения?

Виктор Рындин, генеральный директор, диджитал-продакшн Wemakefab, остановился на проблеме «Импортозамещение продуктов в ECom: топовый дизайн и умная разработка». Он уверен, что делиться собственной экспертизой разработчикам со своими заказчиками крайне важно с тем, чтобы развеять непонимание о принципах работы диджитал-агентств. Вопросов обычно много, например, в каком формате лучше работать, как правильно составлять техническое задание, нужно ли вообще это делать и т.д.

Например, при разработке ERP-системы для ритейл-компании на 500 человек, заказчик выставил типовые требования: автоматизация процессов для цифровизации бизнеса, контроль за процессами, поиск точек роста и уязвимых мест. С точки зрения заказчика типовыми критериями хорошо продуманной ИТ-системы являются масштабируемость, отказоустойчивость и независимость, возможность обновления без нарушения коммерческих свойств продукта, а также о выбор популярного технологического стека.

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Виктор Рындин, генеральный директор, диджитал-продакшн Wemakefab: Делиться собственной экспертизой разработчикам со своими заказчиками крайне важно
Участники секции «ИТ в ритейле», организованного CNews FORUM «Кейсы: Опыт ИТ-лидеров 2023»

Однако с точки зрения диджитал-продакшн подобный набор требований и критериев не отражают суть нетиповой задачи: формулировки KPI и критериев их достижения на языке бизнеса и денег. Как в итоге бизнесу оценить, хороший или плохой продукт написали его собственные программисты? Неправильно использовать в качестве критерия затраченное время. Требуется ответить на вопрос: «Как повлияло на бизнес-показатели это внедрение? Является ли наличие in-house команды панацеей?».

Поэтому, по словам Виктора Рындина, эксперты Wemakefab помогли сформулировать бизнес-KPI, что сегодня, к сожалению, по ряду причин не часто встречается на рынке.

Баланс между проблемами и возможностями

Константин Пешехонов, генеральный директор компании Hoff Tech, попытался в своем выступлении найти ответ на вопрос: «Инновации в ритейле: роскошь или необходимость?». Какие проблемы выделил эксперт? Во-первых, большая доля стартапов релоцировалась из нашей страны. Во-вторых, европейский и американский рынок сейчас закрыт для россиян. И, наконец, текущий уровень большинства российских стартапов низкий, например, по таким показателям как уровень зрелости, число успешных кейсов, технологическая зрелость.

Но существуют и возможности, например, российские компании активно работают в направлении импортозамещения, продолжается активная цифровизация производств и бизнес-процессов корпораций, а также наблюдается высокий уровень конкуренции, поиск новых точек роста.

Очевидно, что необходимо найти баланс между проблемами и возможностями. Поэтому для поиска и внедрения инноваций ведущими отечественными торговыми и технологическими компаниями был создан Retail Innovation Tech Aliance (RITA). Hoff в рамках альянса ищет пути развития сайта и мобильного приложения, совершенствования ценообразования, оптимизации цепочки поставок и ассортимента.

Технологические направления развития Hoff

Источник: Hoff, 2023

Опираясь на наработки RITA, Hoff запустил пилотный проект «Аудиобейджи как элемент системы развития навыков продаж». В ходе проекта ритейлер наладил контроль уровня экспертизы продавцов и внедрил лучшие практики продаж. Благодаря контролю экспертизы удалось осуществить корректировку программ обучения и провести точечную работу с конкретными продавцами. Внедрение лучших практик продаж позволило скорректировать как стандарты обслуживания, так и программы обучения всех продавцов.

Качество данных превыше всего

Евгений Михалев, директор по цифровой трансформации Cotton Club, рассказал об инструментах прогнозирования спроса и промо-планирования: процессах, математике и удобстве использования ИТ-решений в компании с несколькими производственными площадками и разветвленной сетью магазинов.

Предпосылками проекта по созданию системы прогнозирования спроса стали неудовлетворительные результаты текущего планирования — его точно не превышала 54%. Одной из причин этого было то, что практически все прогнозы строились на базе мнения департамента продаж, сотрудники которого зачастую считали это не своим делом. Инструмент для промо-планирования в компании существовал в виде собственной разработки на базе 1С, но, к сожалению, не отличался гибкостью.

После ухода западных вендоров на нашем рынке иностранных решений полного цикла не оказалось. Несколько отечественных разработок не обладали нужной функциональностью, а для их апдейта, по словам их владельцев, требовались месяцы и годы. В итоге было куплено несколько модулей с рынка, а также заключено соглашение со стартапом, команда которого обладала отличными знаниями в математике и планировании. Команда заказчика обучала стартап отраслевой специфике, а обе команды вместе работали над повышением качества данных. Внутренний заказчик особое внимание уделял качеству интерфейсов.

Проект стартовал в феврале 2023 г. На сегодняшний день он находится в высокой степени готовности и после тестирования, а также приемки специалистами, будет завершен. Скорость расчетов на исторических данных составляет всего несколько минут.

Как найти баланс между собственной разработкой и аутсорсингом

Темой выступления Дмитрия Бахтина, директора по разработке компании «Детский Мир», стала «Собственная разработка или аутсорсинг: что выбрать?». В случае «Детского мира» собственная команда позволила компании быстро и эффективно создавать и обновлять свои цифровые продукты, достигая значительных успехов.

Однако существуют и недостатки — высокие затраты на начальном этапе на подбор и обучение персонала, покупку оборудования. Кроме того, подбор и адаптация команды может занять много времени. А HR и административный персонал отмечают увеличение нагрузки на них.

Какие недостатки у ИТ-аутсорсинга? Во-первых, это снижение капитализации компании — затраты из разряда инвестиций переходят в разряд операционных расходов. Во-вторых, возрастают риски, связанные с конфиденциальностью, например, увеличивается риск утечки чувствительной информации. В-третьих, появляется зависимость от поставщика — существует риск возникновения проблем, если поставщик услуг столкнется с трудностями. И, наконец, важно учитывать риск потери контроля над важными функциями бизнеса.

Так что же выбрать? Дмитрий Бахтин считает, что универсального решения не существует. Только обоснованный анализ позволит сделать выводы о том, какой путь актуален для компании, для получения оптимального сочетания затрат и эффективности.

Эксперт дает три совета. Во-первых, если есть потребность в кратчайшие сроки внедрить проект, возможно, стоит выбрать аутсорсинг. Если есть потребность создать уникальный продукт и развивать его в долгосрочной перспективе, стоит рассмотреть возможность собственной разработки.

Во-вторых, если имеются необходимые ресурсы и навыки для разработки продукта внутри компании, собственная команда — это наиболее разумный выбор. Если уровень загрузки специалиста менее 50%, держать его в штате неэффективно.

В-третьих, аутсорсинг может быть более выгодным в краткосрочной перспективе, но при этом включать в себя дополнительные риски, такие как потеря контроля над проектом или утечка конфиденциальной информации.

Привлечение людей из оффлайна в онлайн и наоборот

Алина Фарлок, руководитель отдела онлайн торговли и центра региональной экспертизы России и СНГ компании Mondelez, описала сложности, связанные с отсутствием рекламы товаров компании на телевидении. Mondelez работает в сегменте «импульсивных» покупок, стабильные продажи в котором возможны лишь при постоянном рекламном контакте с клиентами.

Один из немногих эффективных инструментов, который используется сейчас в России, – это привлечение людей из оффлайна в онлайн и наоборот. В частности, компания работает с кэшбэками, купонами и так далее. У Mondelez, в отличие от некоторых американских коллег, сохранилась активная база клиентов, которые приходят, благодаря активности партнеров, обладающих онлайн площадками с огромными показателями просмотров графической и видео- рекламы.

«Российские технологические компании в текущей ситуации являются для нас огромной находкой. Раньше ситуация была следующей: европейский офис давал нам либо инвестиции, либо программное обеспечение. Сейчас российский бизнес Mondelez полностью изолирован от остального мира и находится на полном самообеспечении. Поэтому мы находимся в поиске местных технологических компаний, которые смогли бы решить наши проблемы», — говорит Алина Фарлок.

Монетизируемые эффекты

Юлия Югоман, директор по развитию решений ИТ-сопровождения X5 Group, представила доклад «Как мы решили контролировать мобильные устройства?», в котором рассказала о предпосылках проекта X5 Enterprise Mobility Management (EMM). Основными из них была необходимость удаленного управления мобильными устройствами компании, а также организация их учета. Кроме всего прочего, требовалось обеспечивать стандарты безопасности, принятые в компании. Дополнительным фактором стало прекращение выпуска мобильных устройств вендорами под управлением операционной системы Windows CE.

Из-за отсутствия подобного класса систем с необходимым функционалом на отечественном рынке было принято решение о собственной разработке. Приоритетными задачами стало создание собственного контроллера управления, Android Management API, магазина приложений и Cloud Messaging Service без использования облачных Google-сервисов.

Какие монетизируемые эффекты удалось получить? Во-первых, это сокращение затрат на поддержку текущего решения (закупка лицензий, приобретение мощностей в связи с органическим ростом, расходы на поддержку со стороны вендора). Во-вторых, сокращение затрат на выезды инженеров поддержки в торговые объекты для изменения настроек или обновления оборудования. И, наконец, сокращение времени простоя при инцидентах на мобильном оборудовании.

Основные немонетизируемые эффекты заключаются в достижении независимости от внешних контрагентов и централизованного учета устройств, оказании помощи в проведении регулярного аудита оборудования, а также снижении рисков отключения от сервисов Google и рисков недоступности магазина приложений Google.

Юридические основы ИТ в ритейле

Максим Али, руководитель практики IP/IT компании Maxima Legal, завершил секцию докладом «Карта юридических рисков для e-commerce в 2023 году», в котором обозначил тренды на стыке ИТ и ритейла. По его словам, в основании линии, похожей на восходящую параболу, находится проблематика утечек персональных данных и грозящее за них наказание. Чуть выше расположились юридические новеллы, связанные с контролем за рекламой. А на самом верху можно увидеть «всепоглощающий закон Яровой».

Вызывает крайнюю озабоченность то, что в обществе уже не вызывают бурных эмоций доклады аналитиков, которые сообщают о все новых и новых фактах утечек персональных данных и паролей, исчисляющихся сотнями миллионов, а возможно миллиардами, записей. Подсчитано, что 48% фактов относятся к ритейлу и службе доставки. Чем это грозит бизнесу? Максим Али отвечает: «Существующие штрафы в 60 тыс. рублей к 2024 году обещают обернуться наказанием в виде 1-3% от оборота. А вы готовы?».

Что касается контроля за рекламой, то ситуация здесь движется к тому, что маркировать придется рекламу на собственном сайте, а затем и нативную рекламу. Однако существует ряд нюансов и проблем, начиная от сложностей определения истины в пограничных случаях (реклама/ информационное сообщение), заканчивая невозможностью передать данные в ЕРИР напрямую. При этом не ясно, можно ли делегировать ответственность партнеру.

А вот «закон Яровой» при внимательном его прочтении определяет, что организатор распространения информации – это любой, кто обеспечивает передачу, хранение или обработку сообщений, в том числе отзывов и сообщений из чатов. Штрафы за несохранение логов и сообщений (вплоть до аудио- и видео-) могут достигать 6 млн рублей.

Что такое CNews FORUM Кейсы

20 июня 2023 г. на мероприятии CNews FORUM Кейсы состоялось вручение премий CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022».

CNews FORUM Кейсы — ежегодное мероприятие, организованное агентством маркетинговых коммуникаций CNews Conferences при поддержке CNews Analytics. На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры рассказывают о применении новейших технологий цифровой трансформации, о своих ошибках и успешных кейсах. О тех реальных преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

В 2023 г. в CNews FORUM Кейсы приняли участие более 900 человек. В рамках пленарного заседания и 7 тематических секций было представлено более 100 докладов. Участники мероприятия получили возможность ознакомиться с решениями отечественных компаний на более 30 стендах.

Цель Премии «Инновация года 2023» – рассказать об успешном опыте использования инноваций в различных отраслях экономики и госуправления России. Отметить наиболее удачные и перспективные проекты и технологии. Выявить «прорывные» инновации. Обозначить ключевые вехи и направления развития инновационного процесса в стране в целом.

Премия отмечает ключевые достижения предприятий различных отраслей экономики в области модернизации, использования новейших и наиболее перспективных технологий.

Награждаются самые инновационно ориентированные представители российского бизнеса и госструктур – заказчики и конечные пользователи передовых технологий, а также их разработчики и поставщики, готовые представить реальные результаты своей инновационной деятельности.

Задача награды CNews «Импортозамещение года 2023» — поддержать усилия разработчиков и заказчиков в этом сложном, но необходимом деле. Импортозамещение всегда было и остается не только вопросом безопасности ИТ-инфраструктур в России, но и, что более важно, вопросом амбиций нашей страны на мировой арене. Мы не должны терять время, так как большой размер внутреннего рынка России и дружественных государств позволяет успешно финансировать развитие отечественных технологий, особенно в условиях импортозамещения.

В 2023 г. в CNews FORUM Кейсы приняли участие более 900 человек В 2023 г. в CNews FORUM Кейсы приняли участие более 900 человек
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Награду в номинации «Импортозамещение года в управлении персоналом» получил Михаил Гуренков, генеральный директор компании Forpeople Награду в номинации «Импортозамещение года в управлении персоналом» получил Михаил Гуренков, генеральный директор компании Forpeople
Александр Семенов, генеральный директор «Корус консалтинг», уверен, что в компании, где есть ИТ-стратегия, значительно проще реализовывать проекты Александр Семенов, генеральный директор «Корус консалтинг», уверен, что в компании, где есть ИТ-стратегия, значительно проще реализовывать проекты
Награду в номинации «Импортозамещение года на транспорте» получили Кирилл Булгаков, первый заместитель генерального директора, Алексей Стоянов, директор центра компетенций «1С» Холдинга Т1, Александр Добровинский, заместитель генерального директора по информационным технологиям «Шереметьево Хэндлинг» Награду в номинации «Импортозамещение года на транспорте» получили Кирилл Булгаков, первый заместитель генерального директора, Алексей Стоянов, директор центра компетенций «» Холдинга Т1, Александр Добровинский, заместитель генерального директора по информационным технологиям «Шереметьево Хэндлинг»
Тему цифровизации промышленности продолжил Евгений Гаврилов, директор по ИТ компании «Силовые машины» Тему цифровизации промышленности продолжил Евгений Гаврилов, директор по ИТ компании «Силовые машины»
Сессия «Технологии» началась с выступления Ильи Сивцева, генерального директора ГК «Астра» Сессия «Технологии» началась с выступления Ильи Сивцева, генерального директора ГК «Астра»
Награду в номинации «Импортозамещение года: российский ВКС-сервис» получил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса вендора программного обеспечения НОТА, Холдинг Т1 Награду в номинации «Импортозамещение года: российский ВКС-сервис» получил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса вендора программного обеспечения НОТА, Холдинг Т1
На Platform V содержится более 70 продуктов, рассказал Матвей Ульянычев, директор по развитию Platform V «СберТех» На Platform V содержится более 70 продуктов, рассказал Матвей Ульянычев, директор по развитию Platform V «СберТех»
Задача миграции на отечественные ОС стала актуальной как никогда, говорит Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «РедСофт» Задача миграции на отечественные ОС стала актуальной как никогда, говорит Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «РедСофт»
Награду в номинации «Импортозамещение года: Интернет банк для среднего и малого бизнеса на отечественном ПО» получили Александр Александров, начальник управления «Интернет-банк», и Евгений Иванец, ИТ-лидер стрима интернет-банка ВТБ Награду в номинации «Импортозамещение года: Интернет банк для среднего и малого бизнеса на отечественном ПО» получили Александр Александров, начальник управления «Интернет-банк», и Евгений Иванец, ИТ-лидер стрима интернет-банка ВТБ
Александр Долгов, заместитель генерального директора по ИТ Первой грузовой компании, поделился опытом разработки и реализации успешной ИТ-стратегии Александр Долгов, заместитель генерального директора по ИТ Первой грузовой компании, поделился опытом разработки и реализации успешной ИТ-стратегии
Награду в номинации «Импортозамещение года в развитии ИТ-систем на транспорте» получили Игорь Евдокимов, директор по цифровым сервисам, ЦППК, и Дмитрий Чурсин, исполнительный директор компании «Программный Продукт» Награду в номинации «Импортозамещение года в развитии ИТ-систем на транспорте» получили Игорь Евдокимов, директор по цифровым сервисам, ЦППК, и Дмитрий Чурсин, исполнительный директор компании «Программный Продукт»
По словам Натальи Сергеевой, коммерческого директора «ДатаРу», есть два пути насыщения рынка инфраструктурными решениями — импортозамещение и локализация По словам Натальи Сергеевой, коммерческого директора «ДатаРу», есть два пути насыщения рынка инфраструктурными решениями — импортозамещение и локализация
Награду в номинации «Импортозамещение года в финтехе» получили Александр фон Розен, член правления, технический директор «Единого ЦУПИС», и Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Награду в номинации «Импортозамещение года в финтехе» получили Александр фон Розен, член правления, технический директор «Единого ЦУПИС», и Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK
Денис Гузовский, член правления — руководитель блока ИТ компании Росгосстрах, рассказал об успехах и ошибках, допущенных в ходе цифровой трансформации Денис Гузовский, член правления — руководитель блока ИТ компании Росгосстрах, рассказал об успехах и ошибках, допущенных в ходе цифровой трансформации
Награду в номинации «Инновация года: EdTech-сервисы скрининга и акселерации разработчиков» получили Александр Сельдемиров, генеральный директор, Олег Лукавенко, создатель Jumse, и Максим Сазонов, коммерческий директор ITQuick Награду в номинации «Инновация года: EdTech-сервисы скрининга и акселерации разработчиков» получили Александр Сельдемиров, генеральный директор, Олег Лукавенко, создатель Jumse, и Максим Сазонов, коммерческий директор ITQuick
Артем Натрусов, вице-президент по ИТ ЕВРАЗ, решил рассказать не только об успешных, но и о неуспешных проектах Артем Натрусов, вице-президент по ИТ ЕВРАЗ, решил рассказать не только об успешных, но и о неуспешных проектах
Награду в номинации «Импортозамещение года. Базовое ПО» получил Андрей Климов, директор по работе с ключевыми заказчиками, ГК «Астра» Награду в номинации «Импортозамещение года. Базовое ПО» получил Андрей Климов, директор по работе с ключевыми заказчиками, ГК «Астра»
Светлана Маркова, главный консультант компании «Неофлекс», рассказала, что компания начала цифровую трансформацию с себя Светлана Маркова, главный консультант компании «Неофлекс», рассказала, что компания начала цифровую трансформацию с себя
Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям группы компаний «АгроПром комплектация», рассказал, как движется по пути цифровой трансформации агропромышленный комплекс Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям группы компаний «АгроПром комплектация», рассказал, как движется по пути цифровой трансформации агропромышленный комплекс
Денис Сотин, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса Ренессанс Банка, отметил, что главные задачи ИТ-службы — оптимизация ИТ-архитектуры и повышение эффективности разработки за счет оптимизации и автоматизации Денис Сотин, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса Ренессанс Банка, отметил, что главные задачи ИТ-службы — оптимизация ИТ-архитектуры и повышение эффективности разработки за счет оптимизации и автоматизации
Трансляция CNews FORUM Кейсы велась в интернете Трансляция CNews FORUM Кейсы велась в интернете
В 2023 г. в CNews FORUM Кейсы приняли участие более 900 человек

Александр Николаев: SD-WAN сформирует защищенную, умную и удобно управляемую сеть
Одна из основных задач любой крупной компании в сфере ритейла — это постоянная оптимизация косвенных расходов на каждую точку сети. В каждом офисе или магазине территориально распределенной сети можно вместо организации каналов связи подключить обычный доступ в интернет. На его основе сервис SD-WAN сформирует защищенную, умную и удобно управляемую сеть, рассказал Александр Николаев, начальник отдела маркетинга компании «ТрансТелеКом».
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Руслан Федоров: Все заработает будто бы по нажатию волшебной кнопки
Когда-то системные администраторы ходили к машинам, вручную устанавливали и настраивали ПО. Подход IaaP (Infrastructure as a Product) фокусируется на управлении конечным состоянием ИТ-инфраструктуры. Это позволяет бизнесу не погружаться в особенности работы ИТ, а просто формулировать требования к ИТ-функционалу и получать результат в короткие сроки, рассказал Руслан Федоров, ведущий системный администратор компании ICL Services.
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