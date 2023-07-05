Специалисты отмечают, что отечественный рынок не только справился с шоком от санкций и успешно преодолел их последствия, но и начал активно развиваться, накапливать новую экспертизу. Не остались в стороне и представители финсектора. Опытом внедрения новых решений на прошедшей в рамках CNews FORUM Кейсы 2023 секции «ИТ в финсекторе» поделились представители банков, страховых и инвестиционных компаний. Модератором секции выступил Константин Маркелов, председатель комитета по информационным и интернет-технологиям Ассоциации российских банков.

Импортозамещение на практике

Практический опыт импортозамещения всегда вызывает интерес слушателей — ведь учиться на чужих ошибках всегда лучше, чем на собственных. Миграция на отечественные решения в НСПК не была связана с недавно возникшим санкционным давлением, рассказал Иван Липкин, начальник управления прикладного мониторинга в операционно-технологическом департаменте НСПК. В компании использовалась платформа Splunk, однако в 2019 г. ее производитель ушел из России «из инвестиционных соображений». Поддержка решений продолжала осуществляться, но необходимость найти альтернативу была более чем очевидной.

Платформа мониторинга и аналитики Tinkoff Sage

Источник: НСПК, 2023

Выбор пал на платформу для мониторинга и анализа работы ИТ-систем Sage. Среди причин такого решения была поддержка языка Mage, похожего на Splunk SPL, и архитектура высокой надежности (High Availability) с возможностью эксплуатации из коробки. Результатом внедрения стало сокращение time-to-market за счет режима Self-service.

Марина Радкевич, BDM Tinkoff Sage отдела разработки систем управления и мониторинга банка «Тинькофф», уточняет: «На самом деле Sage — решение не новое. Мы используем его с 2019 года. Мы всегда сначала сами тестируем продукты, запускаем их в работу, а потом предлагаем на внешнем рынке».

Вячеслав Благирев, директор дирекции цифровых финансовых инструментов Санкт-Петербургской валютной биржи, раскрыл некоторые подробности запуска личного кабинета как единого окна для биржевых сервисов и цифровизации процессов. Раньше для подключения к услугам биржи клиенту необходимо было приехать в Санкт-Петербург. Отправка отчетов осуществлялась по почте, а досье клиентов велось на бумаге. Помимо высокой доли ручных операций минусом была сложность масштабирования бизнес-модели и подключения новых клиентов.

Было решено создать цифровую платформу как единый сервис взаимодействия с клиентами. Ее ключевыми элементами стали личный кабинет и электронное досье клиента с функцией хранения документов. Был запущен юридически значимый электронный документооборот. Теперь клиенты могут воспользоваться личным кабинетом для получения различных документов, включая документы по клирингу.

Михаил Епихин, директор департамента развития банковских технологий Абсолют банка, отметил, что сейчас существует множество драйверов изменений ИТ-ландшафта: требования регулятора, импортозамещение, трансформация бизнес-стратегии, стремление к унификации решений и переход от продукто-центричности к клиенто-центричности. Растет скорость внедрения новых процессов: теперь оно должно занимать не несколько месяцев, а не более 4-5 недель.

Он рассказал о том, как банк осуществил миграцию с самописной АБС на проприетарное решение. Процесс был организован в итеративном режиме — это дольше, но удобнее для пользователей. По этой причине в банке некоторое время параллельно существовали две АБС: старая и новая. Михаил Епихин отметил важную роль, которую сыграл в миграции вендор. «Важно помнить, что сейчас построение ИТ-ландшафта невозможно без коллаборации с партнерами», — говорит он.

Кирилл Покладов, директор департамента ИТ корпоративного, инвестиционного и депозитарного бизнеса Росбанка, начал выступление с утверждения: «Культура съедает стратегию на завтрак».«Часто бывает, что возникающие внутри компании проблемы комментируют словами «Ну что поделать — тут такая культура». И просто разводят руками. Это совершенно неправильно. Культура — важная часть компании. Следовательно, необходимо повышать ее уровень», — говорит он.

Реорганизация ИТ-службы

Росбанк, 2023

После принятия принципиального решения об изменениях, был составлен план их реализации. В Росбанке пошли по пути структурных изменений, которые впоследствии должны повлиять на культуру. По сути, всю ИТ-структуру компании пришлось пересобирать. Кирилл Покладов отметил, что в вертикально интегрированной структуре перемены невозможны. Обновленная, плоская ИТ-структура была построена вокруг платформ и продуктов. Каждая команда специалистов получила цель и автономность в действиях. При этом в новой структуре присутствует минимум менеджеров и максимум тех, кто делает продукт.

Возникают опасения, что оборотной стороной автономности сотрудников станет снижение мотивации. Кирилл Покладов уверен, что этого не произойдет — упреждающие меры приняты. «Пульс» команды и ее удовлетворенность работодателем отслеживаются, а общение с коллегами и обмен опытом только приветствуются.

Какие системы можно перенести в облака

Огромным стимулом для цифровизации финансовых организаций являются требования регулятора. По словам Алексея Кубарева, директора по информационной безопасности Т1 Cloud, они заставляют приводить ИТ-системы в порядок. Количество рисков информационной безопасности растет. Хакеры атакуют не только конкретные компании, но организуют и веерные атаки на тех, кто окажется легкой добычей. При этом широкое использование свободного ПО несет с собой дополнительные проблемы — в нем могут быть закладки.

Выходом может стать уход в облако. Однако многие до сих пор считают его ненадежным. «Есть мнение, что в облако нельзя загружать некоторые системы, но это миф. Любые ограничения, в том числе законодательные, отсутствуют», — говорит Алексей Кубарев. Облака — это не только безопасное и надежное, но и экономически выгодное решение. Они дают возможность сократить затраты на владение и обслуживание собственной ИТ-инфраструктуры, перевести капитальные затраты в операционные и оплачивать ресурсы только по факту потребления.

Готовое решение или собственная разработка

Спрос на создание новых сервисов и число создающих их команд постоянно растет, что приводит к необходимости унификации процессов разработки и эксплуатации ПО. При этом стоит учитывать, что разработчики привыкли к комфорту облачных решений. Но инфраструктура должна быть прозрачной и контролируемой. Обеспечение информационной безопасности, повышение надежности приложений и оптимизация затрат на инфраструктуру давно перешли в разряд обязательных требований. Для решения этих задач используется Kubernetes. «Однако, «ванильного» решения недостаточно — нужна платформа», — говорит Александр Баталов, генеральный директор компании «Флант».

По его мнению, создавать собственную платформу могут себе позволить компании с большим бюджетом, где ИТ являются одной из основ бизнеса. Все остальные в период высокого спроса на новые сервисы могут воспользоваться облачным решением. Однако в перспективе самым выгодным вариантом является внедрение платформы от вендора — оно обеспечивает оптимальный баланс затраченного времени и полученного результата, капитализацию компетенций и экспертизы.

Популярные платформы разработки

В качестве примера такой платформы Александр Баталов привел Deckhouse. Она внесена в единый реестр российского ПО, функционирует в любой инфраструктуре и изолированных окружениях и готова к работе сразу после установки.

«Очень хорошо, когда ИТ тоже приносит прямой доход компании. Мы смогли реализовать это — продаем некоторые наши продукты, они востребованы», — начал свой доклад Павел Андрианов, директор по информационным технологиям НРД. Первым из таких продуктов стал «Мультибанк». Сегодня это стандарт автоматизации казначейств, позволяющий настроить оптимальное взаимодействие с банками в новых реалиях. Работа над ним началась с разработки собственного инструмента для обмена платежными и неплатежными документами. Первыми клиентами «Мультибанка» были крупные корпорации.

Для обмена документами был создан еще один продукт — «Транзит 2.0». Это платформа передачи финансовых сообщений. В списке клиентов 41 корпорация и 23 банка. За 6 мес 2023 г. через систему было передано более 20 млн. сообщений. Время гарантированной доставки сообщения — не более 3 минут.

Александр Царев, директор по данным страховой компании «Пульс», представил свою компанию как изначально полностью цифровую: «У нас никогда не было legacy. Мы сразу развивались правильно. По уровню цифровизации мы — компания пятого поколения». Для решения бизнес-задач компании было необходимо облако, дополненное сервисами. Выбор пал на Yandex Cloud.

Быстрое развертывание сервисов из кабинета клиента, возможность обработки данных в облаке с хранением на собственных дисках, варианты создания безопасных каналов в соответствии с требованиями заказчика и гибкое масштабирование, возможность использования серверов 3 ГГц в тестовом формате — вот список достоинств Yandex Cloud, которые отметил Александр Царев. Сейчас компания вплотную занимается выстраиванием единой архитектуры данных через КХД в облаке. В ближайших планах — переход на Data Vault и построение MDM в облаке.

Как выбрать банковский продукт

Часто у пользователей возникает проблема, в какой банк лучше обратиться за определенным продуктом, например, за залогом или ипотекой. Во многом это объясняется тем, что срок жизни продуктов составляет всего 2-3 недели — уследить за ними непросто, говорит Роман Корников, генеральный директор Banki.shop. Компания создала решение, способное помочь пользователю сделать оптимальный выбор.

Началось все с того, что в 2015 г. в ходе оцифровки работы кредитного специалиста были проанализированы продукты 128 банков, оцифровано 520 кредитных предложений 72 банков. Много времени было потрачено на создание единой понятийной матрицы продуктов в сфере недвижимости. Параллельно с этим были разработаны собственные инструменты для сбора данных.

На основе этих данных был создан калькулятор, способный моделировать 5 231 000 сценариев ответа на клиентские запросы, включая автоматизированный расчет страховки, связанной с ипотекой. Решение очень простое в использовании — пользователю надо ответить на несколько вопросов для того, чтобы она сформировала для него персонализированное предложение.

Зачем финсектору искусственный интеллект

Искусственный интеллект — один из главных трендов на технологическом рынке. Также внимание уделяется инструментам, которые позволяют упростить и снизить стоимость применения искусственного интеллекта, создать условия для более широкого и глубокого его проникновения в продукты и внутренние процессы, рассказала Марианна Данилина, руководитель направления исследования и аналитики «Ассоциации Финтех».

На данный момент компании, использующие искусственный интеллект, чаще всего применяют его в рекомендательных системах и для распознавания текста. Что касается финсектора, то здесь подобные технологии наиболее востребованы службами поддержки и привлечения клиентов, а также в операционной деятельности. Для более успешного использования искусственного интеллекта компаниям необходимо решить проблему качества данных: в среднем по рынку 75% корпоративных данных можно использовать для обучения, но в некоторых компаниях этот показатель составляет лишь 30-40%.

Относительно того, что роботы лишат людей работы, Марианна Данилина не беспокоится: «Уверена, этого не произойдет. Рабочие места останутся, просто работа станет другой. Человек будет центром принятия решений».

Тему искусственного интеллекта затронул в своем выступлении и Ярослав Кабаков, директор по стратегии «Финам». «Уникальное качество этой технологии заключается в том, что ее можно использовать для изучения и анализа данных, собранных из различных каналов. Искусственный интеллект способен идентифицировать закономерности, которые человеческий глаз не может интерпретировать. Например, анализ шаблонов данных для любых мошеннических действий, связанных с онлайн-транзакциями, или сегментация потенциальных клиентов на основе их покупательского поведения», — говорит он.

Ярослав Кабаков представил новое решение от «Финам» — «AI-скринер». Это инструмент на основе искусственного интеллекта, который анализирует факторы, влияющие на цену акций: фундаментальные показатели, индикаторы технического анализа, включая анализ трендов и паттернов поведения, а также консенсус-прогнозы аналитиков. Результатом анализа становятся подробные прогнозы по акциям из S&P 500, которые помогут инвесторам принимать лучшие решения.

Что такое CNews FORUM Кейсы

20 июня 2023 г. на мероприятии CNews FORUM Кейсы состоялось вручение премий CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022».

CNews FORUM Кейсы — ежегодное мероприятие, организованное агентством маркетинговых коммуникаций CNews Conferences при поддержке CNews Analytics. На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры рассказывают о применении новейших технологий цифровой трансформации, о своих ошибках и успешных кейсах. О тех реальных преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

В 2023 г. в CNews FORUM Кейсы приняли участие более 900 человек. В рамках пленарного заседания и 7 тематических секций было представлено более 100 докладов. Участники мероприятия получили возможность ознакомиться с решениями отечественных компаний на более 30 стендах.

Цель Премии «Инновация года 2023» – рассказать об успешном опыте использования инноваций в различных отраслях экономики и госуправления России. Отметить наиболее удачные и перспективные проекты и технологии. Выявить «прорывные» инновации. Обозначить ключевые вехи и направления развития инновационного процесса в стране в целом.

Премия отмечает ключевые достижения предприятий различных отраслей экономики в области модернизации, использования новейших и наиболее перспективных технологий.

Награждаются самые инновационно ориентированные представители российского бизнеса и госструктур – заказчики и конечные пользователи передовых технологий, а также их разработчики и поставщики, готовые представить реальные результаты своей инновационной деятельности.

Задача награды CNews «Импортозамещение года 2023» — поддержать усилия разработчиков и заказчиков в этом сложном, но необходимом деле. Импортозамещение всегда было и остается не только вопросом безопасности ИТ-инфраструктур в России, но и, что более важно, вопросом амбиций нашей страны на мировой арене. Мы не должны терять время, так как большой размер внутреннего рынка России и дружественных государств позволяет успешно финансировать развитие отечественных технологий, особенно в условиях импортозамещения.























