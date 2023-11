Тезис, что сложные времена требуют нетривиальных решений, в полной мере раскрылся на секции «Цифровизация торговли» в рамках CNews FORUM 2023. Выразилось это в разнообразии векторов развития, которые выбрали для себя ритейлеры. Генеральной линии больше нет, и каждый сам решает, на что делать главную ставку: внутренняя разработка, повышение компетенций сотрудников, облака, искусственный интеллект или проверка множества новых теорий и идей. Кто-то решительно переходит на отечественные цифровые продукты, а кто-то продолжает использовать решения ушедших вендоров, медленно, но верно, заменяя его элементы.

Искусство интеллекта

Темой доклада IT eCom эксперта Алексея Ярового стало использование в eCom искусственного интеллекта — самой, пожалуй, актуальной технологии на сегодняшний день. Основные проблемы, которые компания решила с помощью инструментов машинного обучения, — это отсутствие справочников товаров, «сырость» данных вкупе с отсутствием их стандартизации, а также сложности локализации под зарубежные рынки.

Версия ChatGPT Plus с подготовленным промт-запросом автоматически категоризирует и агрегирует информацию, выдавая ее в удобном формате. Эти данные по-прежнему требуют валидации, но это быстрее, чем делать все вручную силами сотрудников. А для локализации и перевода данных для зарубежных рынков использовался DeepL. Благодаря ИИ, срок подготовки базового наполнения сайта сократился до 2 недель, а локализация данных, к примеру, для англоязычного рынка стала занимать 1 неделю.

Поделился Алексей Яровой и планами относительно будущих проектов, связанных с искусственным интеллектом: «Сейчас мы активно работаем с D-iD Studio над формированием цифрового аватара для демонстрации нового функционала и облегчения ознакомления с разного рода отчетностью. Потому что, будем откровенны, релиз-ноты мало кто читает, а видео люди охотно смотрят». Кроме того, создается бот на основе ChatGPT, N8N Lang Chen и Telegram, который мониторит чаты и формирует отчет по информации, которая в них появляется. Это может быть полезно руководителям и другим ответственным лицам в случае, когда информации в рабочих каналах слишком много и нет возможности знакомится с ней детально.

Тему искусственного интеллекта затронул в своем выступлении и Тигран Саркисов, директор по управлению данными X5 Group. Но сначала он обрисовал предварительные итоги года для своей компании. X5 Group продемонстрировала значительные темы роста, сопровождаемые выходом на новые регионы, развитием партнерства и новых форматов магазинов. При этом докладчик посетовал на дефицит сотрудников и как традиционные, так и продиктованные современной ситуацией риски: «У нас самая крупная ERP-система в мире. При этом в данный момент она функционирует без поддержки». Исходя их этого, основными запросами бизнеса к ИТ становятся поддержание темпов развития, повышение эффективности труда до 30% и активное импортозамещение, его стабилизация и масштабирование на новые регионы. Решается все это за счет миграции в собственное облако, анализа и оптимизации бизнес-процессов с использованием ChatGPT.

Алексей Яровой, IT eCom эксперт: Мы активно работаем с D-iD Studio над формированием цифрового аватара для демонстрации нового функционала и облегчения ознакомления с отчетностью Тигран Саркисов, директор по управлению данными X5 Group: Термин «искусственный интеллект» уже немного «затерся». Мы предпочитаем называть решения на его основе системами поддержки принятия решений Алексей Аксенов, генеральный директор «Омнидата Технологии»: Доля собственных продуктов на рынке стабильно растет. Главные причины: отсутствие рисков с поставками в новых условиях и более высокая маржинальность Александр Николаев, руководитель отдела маркетинга компании ТТК: Раньше у нас были кнопочные телефоны, фотоаппараты, МР3-плееры и электронные книги. А теперь весь этот функционал есть в небольшом смартфоне, который стоит меньше всех перечисленных устройств вместе Ренат Сайфутдинов, руководитель группы управления проектами компании «Крок Облачные сервисы»: Мы видим рост запросов на сопровождение инфраструктуры. Это свидетельствует о том, что у компаний фокус внимания сместился от выживания к развитию Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса компании T1 Cloud: Сейчас идет ковровая локализация информационных систем. В частности, начинается массовая миграция в отечественные облака Александр Заржецкий, руководитель дирекции реализации интеграционных проектов «1С-Рарус»: Уходить от использования западных решений пробовали и раньше, но это были экспериментальные истории для того, чтобы делиться ими на конференциях

Говоря о машинном обучении, Тигран Саркисов отметил важную деталь: «Сам термин «искусственный интеллект» уже немного «затерся». Мы предпочитаем называть решения на его основе системами поддержки принятия решений». И действительно, ощущение «хайповости» при упоминании этого термина иногда мешает воспринимать его всерьез. При этом новый импульс получили такие, казалось бы, забытые направления, как электронные ценники и роботизация складов. Продуманные решения в этой области позволяют существенно сэкономить.

Алексей Аксенов, генеральный директор «Омнидата Технологии», подчеркнул, что его компания давно занимается автоматизацией ритейла, в частности, разрабатывала системы электронного документооборота и накопила обширный опыт в этой сфере. Но в этот раз Алексей Аксенов решил обратиться к управлению собственными торговыми марками. «Вопрос это достаточно актуальный: конкретные цифры могут немного разниться в зависимости от источника, но общая тенденция такова — доля собственных продуктов на рынке стабильно растет. Главные причины: отсутствие рисков с поставками и более высокая маржинальность», — пояснил Алексей Аксенов.

Уровень проникновения собственных торговых марок в 2023 году

Источник: Омнидата Технологии, 2023

Он предложил использовать платформу для цифровизации ритейла, в основе которой — собственное решение по управлению мастер-данными: система класса MDM/PIM, единый источник правды о товарах и поставщиках, включая товарный контент для eCom. Кроме того, платформа содержит два блока: SRM, то, что может называться порталом поставщика, для сквозной автоматизации коммерческих процессов на всем жизненном цикле поставщика от онбординга до ввода новинки в ассортимент и PLM для управления собственными торговыми марками. Платформа позволяет снизить срок вывода собственных торговых марок на рынок втрое — с 6 до 2 месяцев за счет полной автоматизации процессов: от идеи до готового товара на полке.

Александр Николаев, руководитель отдела маркетинга компании ТТК, рассказал о платформе SDN, эффективном решении в сфере корпоративных сетей. Плюсов, по словам спикера, у нее множество. В первую очередь, это бесперебойная связь благодаря агрегированию WAN-подключений от разных провайдеров и, как следствие, провайдеронезависимость. Кроме того, осуществляется балансировка и суммирование трафика, реализован широкий функционал для централизованного управления сетью и отслеживания ее состояния, обеспечено быстрое и безопасное подключение новых устройств.

Принципиальная схема платформы

Источник: ТТК, 2023

Платформа обеспечивает гибкость в выборе сетевых топологий, в том числе поддержку L2 overlay-туннелей. В условиях дефицита кадров внедрение решения ТТК позволит решить проблему потери компетенций вместе с ушедшими ключевыми сотрудниками — при использовании платформы глубокая экспертиза не требуется. В частности, это достигается за счет более удобной подачи информации, например, в виде дашбордов.

Отдельно Александр Николаев остановился на вопросах безопасности. В платформе реализован продвинутый механизм шифрования данных в SD -WAN туннелях, построенных на протоколе Geneve, и надежный механизм ротации ключей шифрования, проверенный и одобренный экспертами «Лаборатории Касперского».

На вопрос из зала о том, как новые комплексные решения ТТК могут быть дешевле и одновременно лучше традиционных, хотя по законам рынка должно быть наоборот, Александр Николаев ответил образно: «Раньше у нас были кнопочные телефоны, фотоаппараты, МР3-плееры и электронные книги. А теперь весь этот функционал есть в небольшом смартфоне, который стоит точно меньше всех перечисленных устройств вместе».

Прогноз: сплошная облачность

Ритейл, по мнению, Рената Сайфутдинова, руководителя группы управления проектами компании «Крок Облачные сервисы», благодаря высокой конкуренции является сейчас самой технологичной областью. Проявляется это, в первую очередь, в сокращении time to market за счет микросервисов, запускаемых в контейнерах под управлением Kubernetes. Ежегодный рост рынка контейнеризации составляет 34,4%. Специалисты прогнозируют, что к 2024 г. 80% компаний будут использовать микросервисы, а 77% — Kubernetes. «Мы увидели рост запросов на сопровождение инфраструктуры. Это свидетельствует о том, что у компаний фокус внимания сместился от выживания к развитию», — полагает Ренат Сайфутдинов.

Преимуществами интеграции с облаком, предлагаемым «Крок», является аутсорсинг непрофильных ИТ-функций, быстрый запуск проекта, экономия затрат за счет принципа pay as you go, оперативная замена платформы зарубежного вендора и дефицитные компетенции Kubernetes. А результатом — стабильность и быстрая масштабируемость приложений, и оптимизация процессов DevOps, в том числе повышение качества разработки при сокращении затрат.

Контейнерная архитектура в облаке

Источник: Крок Облачные сервисы, 2023

Особо отметил Ренат Сайфутдинов наличие в облаке трех зон доступности («это 3 независимых ЦОД по сути»), за счет которых повышается отказоустойчивость сайтов при низком и нестабильном уровне доступности on premise («SLA 99,99%»).

Продолжил тему облаков Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса компании T1 Cloud. События последних лет заставляли и заставляют ритейл искать новые сценарии развития. Наиболее сложной оказалась для отрасли ситуация с уходом западных вендоров. «К счастью, российские компании подставили технологическое плечо — своевременно предоставили замену необходимой инфраструктуре, с дефицитом которой столкнулась индустрия. Началась ковровая локализация информационных систем. В частности, начинается массовая миграция в отечественные облака», — прокомментировал положение дел Георгий Джабиев.

Облачным лидером в новых условиях стал именно ритейл. 53% (около 22 000) компаний отрасли используют облачные сервисы. Рост количества компаний, использующих облако в 2022 г., составил 31%, рост спроса на защищенные по 152-ФЗ решения — 62 %, а спрос на миграцию систем — 52%.

Облако T1 Cloud позволяет, помимо стандартного повышения производительности онлайновых сервисов и сокращения time to market, централизовать географически распределенную инфраструктуру и обеспечить размещение персональных данных в соответствии с актуальными требованиями регуляторов — есть аттестат УЗ 1 и лицензия ФСТЭК России. Управление осуществляется через единый портал. Облако T1 Cloud реализуется по нескольким моделям и, в частности, может быть отчуждаемым: продается как ПО и разворачивается в инфраструктуре клиента.

Компания «1С» — это не только всем известная бухгалтерия, заметил Александр Заржецкий, руководитель дирекции реализации интеграционных проектов компании «1С-Рарус». «Уходить от использования западных решений пробовали и раньше, но это были экспериментальные истории для того, чтобы делиться ими на конференциях. Сейчас появилась реальная проблема — заместить весь стек технологий. И я могу уверенно заявить, что наши программные продукты полностью покрывают потребности ритейла в части автоматизации розничной торговли. Это касается и управленческого учета, и документооборота, и оперативного учета от автоматизации небольшого магазина до ERP-системы крупной сети, и специализированных задач розницы», — говорит он.

Среди решений, предлагаемых компанией «1С-Рарус» Александр Заржецкий выделил 1С: ERP. Оно ориентировано на крупные торговые сети и содержит полный набор функциональных модулей: от планирования закупок до финансового анализа. Решение масштабируемо и полностью соответствует российскому законодательству. Еще одним его плюсом является бесшовная интеграция.

Продукт 1С: Фреш ориентирован на франчайзинговые сети. 1С-Рарус: Система управления лояльностью представляет собой сервис для коммуникаций с клиентами. При этом специалисты компании готовы обеспечить методологическую помощь. 1С-Рарус: Дисплей покупателя — это сервис для показа рекламы и сбора мнения клиентов на кассе. Есть несколько вариантов коммуникации с покупателем: информирование, реклама, оценка удовлетворенности. 1С-Рарус: Система подсчета посетителей позволяет вести не только количественный чет, но и анализировать полученные данные. Например, какой процент посетителей конвертировался в покупателей. И это далеко не все решения, которые копания 1С-Рарус готова предоставить ритейлу.

Высказался Александр Заржецкий и о системном программном обеспечении. Его компания успешно использует как основу PostgreSQL. Новые ИТ-реалии непривычны, но, уверен Александр Заржецкий, со временем рынок сможет и в них чувствовать себя комфортно. Более того, в этом будут свои, новые плюсы.

Иван Крутько, директор по технологиям и цифровому развитию компании «Комус», осветил некоторые бизнес-вызовы, с которыми ему приходилось сталкиваться. Вопрос выбора между развитием своей системы продаж и выходом на маркетплейсы встает перед подавляющим большинством компаний. «Комус» — на 98% В2В-компания — решил для себя этот вопрос в ходе тестирования: «Сейчас это наша основная концепция — тестировать. Если возникает какая-то гипотеза, мы ее долго можем обсуждать, но в конечном счете все-таки тестируем». В результате компания получила 34% новых покупателей из сегмента СМБ, а также около 40% заказчиков со стороны маркетплейса.

Иван Крутько, директор по технологиям и цифровому развитию «Комус»: Если возникает какая-то гипотеза, мы ее долго можем обсуждать, но в конечном счете обязательно тестируем Антон Толстых, руководитель отдела продаж компании RuDesktop: Наш продукт отличает то, что, помимо традиционных Windows и Linux, он ориентирован и на мобильные системы, в частности Android Алексей Еферов, директор по информационным технологиям аптечной сети «36,6»: Как бы ни были хороши коробочные решения, нельзя всерьез рассчитывать, что они будут идеально работать Елена Жигулина, Team Lead BI & ML компании Tom Tailor Russia: Два года назад дашборды у нас разрабатывали два энтузиаста, а теперь в это вовлечены 75% отделов Александр Афанасьев, ИТ-директор Leomax: Бизнес больше всего страдает от отсутствия организации, а не конкретных инструментов или технологий вроде машинного обучения Илья Болучевский, технический директор «Поле.рф»: Идти в технологии можно выдержать жесткую конкуренцию digital выгодно — только используя актуальные на рынке

Выполнение рутинных операций в масштабе компании требовало большого числа операторов, что вело к расходам, рассказал Иван Крутько. При этом многие действия операторов не требовали высокой квалификации. Оптимизацию удалось провести, внедрив решение класса RPA, имитирующее деятельность пользователей в системе. В первую очередь это коснулось сортировки почты и последующей ее маршрутизации внутри компании. Следующий планируемый проект с роботами — работа с товарной номенклатурой.

Наконец, компания столкнулась с падением трафика, а значит, и выручки в физической рознице. Решением стали поиск новых форматов и кроссканальность с интернет-магазином. Магазины перестали быть самостоятельными точками продаж — теперь «Комус» позиционирует их как пункты самовывоза и центры экспертизы.

RuDesktop — оперативный ответ российских разработчиков на уход TeamViewer. Решение представил Антон Толстых, руководитель отдела продаж компании RuDesktop. Продукт полностью отечественный и уже внесен в реестр российского ПО. RuDesktop отличается кроссплатформенностью, поддерживая различные операционные системы, в том числе и мобильные. Для ритейла это означает поддержку повсеместно используемых онлайн-касс, а также логистических считывателей, работающих на Android. Кроме того, для решения многих вопросов, возникающих у сотрудников на местах, может быть использован удаленный доступ специалистов к оборудованию.

Антон Толстых отметил, кроме прочего, такие функции и особенности решения: наличие адресной книги, поддержка постоянных и временных паролей, передача файлов, история сессий, настройка тегов, а также режим конфиденциальности, скрывающий изображение на экране и звук, для разграничения доступа к информации. Кроме того, для обеспечения требований по кибербезопасности, решение позволяет управлять правами и ролями пользователей, создавая различные из варианты.

Заказать или сделать самим

«Как бы ни были хороши коробочные решения, нельзя всерьез рассчитывать, что они будут идеально работать, учитывая тысячи мелочей и специфических условий ритейла. Но и сделать все полностью самостоятельно невозможно», — констатировал Алексей Еферов, директор по информационным технологиям аптечной сети «36,6». Поэтому компаниям приходится уходить в разработку, хотя это далеко от их основного профиля деятельности.

На данный момент 12% решений, в первую очередь в областях, дающих добавленную ценность, корпоративного ИТ-ландшафта являются продуктами внутренней разработки. Например, кассовое ПО.

Приоритеты при выборе решений

Источник: Аптеки 36,6, 2023.

Основываясь на опыте своей компании, Алексей Еферов утверждает, что внутренняя разработка лучше коробочных решений в случаях, когда лицензии привязаны к числу пользователей либо рабочих мест, а значит, при определенном масштабе сети становятся невыгодными. Негативным фактором заказной разработки является рост часовых ставок внешних специалистов. Кроме того, сокращение time to market по сравнению с глубоко кастомизированными решениями у собственных продуктов составляет до 60%, а финансовая экономия — до 40%. Плюсами внутренней разработки также будут гибкость и способность к быстрому внедрению инноваций (интеграция с провайдерами скидок — 1 месяц, внедрение новых способов оплаты — 2 месяца) и контроль над данными для защиты конфиденциальной информации и обеспечения безопасности за счет корпоративного хранилища данных. К рискам собственной разработки относятся зависимость от ключевых сотрудников и неоптимизированный код. Также стоит помнить о своевременном документировании разработки.

Елена Жигулина, Team Lead BI & ML компании Tom Tailor Russia, напомнила, что важны не только внутренние продукты, но и компетенции сотрудников. И поделилась опытом их наращивания, эффективного и при этом комфортного для персонала. «Для начала было решено дать Self service BI сотрудникам в качестве инструмента. Затем были организованы общие встречи, совмещенные с практикой, в ходе которых обучаемых должны были заинтересовать новыми возможностями, замотивировать и разъяснить все вопросы. Следующим этапом стало непосредственное практическое обучение сотрудников. Предполагалось, что они будут пробовать свои силы и решать возникающие проблемы, обращаясь к открытым источникам, но специалисты всегда были готовы прийти на помощь. Финальной стадией становятся презентация своих отчетов и дашбордов коллегам, что должно вдохновлять сотрудников на дальнейшую деятельность», — рассказала она. Простой и логичный подход дал впечатляющие результаты. Два года назад лишь двое сотрудников-энтузиастов решились на новую для себя деятельность, а теперь 75% отделов вовлечено в разработку дашбордов.

Система дашбордов

Источник: Tom Tailor Russia, 2023

Сейчас компания успешно развивает машинное обучение для аналитики, а именно — RFM-анализ с кластеризацией клиентов. Например, таргетированная СМС-рассылка для определенных кластеров повысила конверсию в покупку в 4,5 раза по сравнению с такой же рассылкой по всей базе.

Александр Афанасьев, ИТ-директор компании Leomax, убежден, что бизнес больше всего страдает от отсутствия организации, а не конкретных инструментов или технологий вроде машинного обучения. Повышать эффективность и обеспечивать оптимизацию нужно за счет особенностей управления. Поэтому его доклад был посвящен в большей мере концептуальному подходу к вопросу.

ИТ и бизнес не всегда находят общий язык, констатирует Александр Афанасьев. Во многом потому, что деятельность ИТ в силу своей специфики непрозрачна для бизнеса — ее сложно проверять и оценивать. По этой причине возникает недоверие. Подкрепляют его ошибки в системах, неудобные интерфейсы, пассивность айтишников («на все нужно ТЗ сверху») и недостижение запланированного бизнес-эффекта. Результатом такого положения дел становятся финансовые потери, как прямые, так и через недополученную прибыль, а также падение эффективности работы сотрудников и лояльности клиентов.

Решение проблемы Александр Афанасьев видит в создании активной точки управления изменениями. Организована она может быть по-разному, но важно, что это была отдельная команда, которая держит в фокусе внимания все проекты компании, а не сотрудники, взявшие на себя эти функции помимо своих основных. Особое внимание стоит уделить кадрам, которые, как известно, решают все. Необходимо наличие опытных лидеров, формирующих культуру, и соблюдение баланса штатных и внештатных сотрудников. Важно не допускать ситуации, когда появляются незаменимые специалисты, путем создания кадрового резерва через наставничество и обучение. А к оценке результатов нужно подходить с учетом значимых именно для оцениваемой компании факторов и динамики показателей.

Ритейл, напрямую связанный с аграрным сектором, остается относительно непубличным. Его представитель в лице Ильи Болучевского, технического директора «Поле.рф», поделился некоторыми особенностями этого сегмента.

Уровень цифровизации российского агропромышленного комплекса эксперты оценивают лишь в 20-25%. Рынок это довольно консервативный: циклы сделок долгие, интернет доверием не пользуется, а личный контакт не просто привычен, а необходим. «По этим причинам «Поле.рф» представляет собой гибридный продукт: при его использовании можно переходить из онлайна в офлайн бесшовно благодаря компенсационным механизмам», — говорит Илья Болучевский.

Гибридная схема клиентского сервиса

Источник: Поле.рф, 2023

По мнению Ильи Болучевского, аграриям выгодно идти в digital — только используя актуальные технологии можно выдержать жесткую конкуренцию на рынке. Уже сейчас пользователям «Поле.рф» доступны участие в тендерах, заявки коллег (проверенные и соответствующие требованиям регуляторов), система расчета затрат на перевозку, вызов грузового транспорта, инструментарий для проведения цифровых сделок (номинальный счет, ЭДО, УКЭП), отправка заявок на сюрвейерские услуги, аналитика рынка и прогнозы специалистов, а также финансовые решения, связанные с рассрочкой, факторингом и авансированием.

