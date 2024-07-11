Тема импортозамещения традиционно вызывает большой интерес участников CNews Forum Кейсы. Для разработчиков это возможность рассказать о своих достижениях, для заказчиков — поделиться опытом использования отечественных решений. Для тех и других — возможность лучше понять друг друга и совместными усилиями создать принципиально новые, не имеющие аналогов в мире продуктов.

Что нужно заказчикам

В секции «Импортозамещение» CNews Forum Кейсы 2024 принимали участие и заказчики, и разработчики отечественных ИТ-решений. Первые открыто говорил о своих потребностях и делились опытом внедрения совершенно новых для них продуктов.

Так, группа «ДОМ.РФ» заинтересована в российских решениях, способных повысить эффективность управления мощностями ИТ и ИТ-активами, обеспечить непрерывность информационных сервисов, доступности цифровых решений и автоматизированных систем, повысить уровень использования современных цифровых технологий. Однако компания ограничена требованиями законодательства. В частности, к 2025 г. она должна добиться импортозамещения 80-100% продуктов.

О том, как на настоящий момент выглядит ИТ-инфраструктура «ДОМ.РФ», рассказал Антон Петухов, директор по ИТ, модератор секции. В компании разработана стратегия цифровой трансформации. Однако в ходе ее реализации возникают сложности. Антон Петухов обозначил основные проблемы. Это невозможность приобретения серверного и сетевого оборудования и проблемы с приобретением и эксплуатацией VMware на фоне высокой потребности в виртуализации. Также компании надо искать замену зарубежным ERP, Core и другим прикладным системам, решать проблему дефицита квалифицированных кадров и заниматься полной локализацией российского ПО, базирующегося на иностранных СУБД.

Тем не менее, по итогам 2023 г. в «ДОМ.РФ» используется 150 российских решений. Доля отечественного ПО составляет около 70%. Приобретено объектное хранилище данных (S3-хранилище) суммарным объемом более 10 Пбайт, серверное оборудование для формирования резерва оперативной памяти, сетевое оборудование для открытия новых офисов, отечественные ноутбуки и моноблоки. Уровень импортозамещения радиоэлектронной продукции — 55%.

В ИТ-подразделении лизинговой компании Carcade около 150 сотрудников, более 10 команд разработки. Для того, чтобы организовать собственную разработку, надо собрать команду, выстроить процесс и платформу разработки, обеспечить поддержку и документирование. Зато есть возможность встроить в решение ИБ и контролировать разработку изнутри. Таким образом, все риски и управление ложатся на компанию, говорит Сергей Киселев, директор по развитию информационных технологий Carcade.

Если же выбирать вендорское решение, то придется потратить время и силы на оценку его соответствия требованиям. При этом придется мириться с некоторыми ограничениями платформы, использовать типовые пакеты поддержки и отказаться от влияния на развитие продукта. Кроме того, сложно будет контролировать ИБ, наличие уязвимостей.

По мнению Сергея Киселева, самый логичный путь — заказывать у вендора «тяжелые» информационные системы с условно типовой функциональностью, и самостоятельно разрабатывать системы, предоставляющие уникальный сервис или продукт.

Российское подразделение Unilever всегда использовало ИТ-сервисы материнской компании. В 2022 г. перед ним возникла задача локализации ИТ-ландшафта. О том, как происходит этот процесс, рассказал Алексей Бельченков, старший ИТ бизнес-партнер компании «Решения для Будущего», группа компаний «Юнилевер Русь».

Антон Петухов , директор по ИТ « ДОМ.РФ », модератор секции: Доля отечественного ПО составляет около 70%. Уровень импортозамещения радиоэлектронной продукции — 55% Сергей Киселев , директор по развитию информационных технологий Carcade : Самый логичный путь — заказывать у вендора «тяжелые» информационные системы с условно типовой функциональностью, и самостоятельно разрабатывать системы, предоставляющие уникальный сервис или продукт Алексей Бельченков, старший ИТ бизнес-партнер компании «Решения для Будущего», группа компаний « Юнилевер Русь »: В 2023 г. было модифицировано 300 сервисов, в том числе 280 перезапущено с нуля, а 20 внедрено в виде корпоративных платформ Владислав Дегтярь, руководитель департамента цифровых информационных систем Health&Nutrition (ex. Danone Россия): На Jume Platform переехало уже 85% продаж, формируется более 6000 слотов в месяц Дмитрий Ванюшкин, директор по ИТ торговой сети «Технониколь»: Мы получили стабильную систему с высоким быстродействием, простым интерфейсом и возможностью настройки цепочек выгрузки и трансформации в Drag & Drop Валерия Занятнова, руководитель продуктового направления по проектированию и внедрению цифровых сервисов «Полюс Диджитал»: По мере развития личного кабинета появились модули обучения, целеполагания, подбора персонала Наталия Шалыгина, руководитель продуктовой команды по цифровым сервисам управления персоналом Полюс Диджитал »: Для модуля подбора персонала была создана ИС «Кандидат» Максим Терещенко, директор по продажам Delta Computers: Все, что связано с искусственным интеллектом, я думаю, в будущем будет адресовано решениям такого класса, как Delta Sprut Антон Петухов, директор по ИТ «ДОМ.РФ», модератор секции: Доля отечественного ПО составляет около 70%. Уровень импортозамещения радиоэлектронной продукции — 55% Участники секции «Импортозамещение» CNews Forum Кейсы 2024

Например, компания сама разработала аналог системы управления жизненным циклом продукта SAP PLM. А также создала мобильное приложение HR Care — сначала его использовали только работники производства и склада, а теперь все сотрудники «Юнилевер Русь». Всего в 2023 г. было модифицировано 300 сервисов, в том числе 280 перезапущено с нуля, а 20 внедрено в виде корпоративных платформ.

Владислав Дегтярь, руководитель департамента цифровых информационных систем Health&Nutrition (ex. Danone Россия), рассказал, как компания выбирала решение для промо-планирования (PRGM). В 2021-2022 г. она тщательно изучала рынок, проводила конкурсы и в результате остановилась на двух продуктах производства США FinTool и BluePlanner.

Однако после введения санкций прошлось возобновить поиски среди российских решений. Выбор пал на платформу для бизнес-планирования Jume Platform. На сегодняшний день на платформу переехало уже 85% продаж компании, формируется более 6000 слотов в месяц.

Дмитрий Ванюшкин, директор по ИТ торговой сети «Технониколь», поделился опытом внедрения российской ETL системы и КХД на базе QlickHouse. До 2022 г. компания использовала продукты SAP, Oracle, Microsoft. В списке требований к отечественному продукту были высокая скорость обновлений, надежность и стабильность, наличие графического интерфейса построения сложных цепочек загрузки и преобразований, коннекторов к REST и HTTP сервисам и возможность подключения к 1С на уровне бизнес-логики.

В результате торговая сеть «Технониколь» выбрала «1С: Аналитика и нейросеть» и хранилище данных Yandex ClickHouse. На сегодняшний день компания довольна своим выбором. Она получила стабильную систему с высоким быстродействием, простым интерфейсом и возможностью настройки цепочек выгрузки и трансформации в Drag & Drop. Подключение к 1С осуществляется на уровне бизнес-логики.

В группе компаний «Полюс» управление персоналом было автоматизировано на базе SAP. После ухода вендора из России пришлось заняться собственной разработкой. Все началось с создания личного кабинета сотрудника. Сегодня им пользуется около 20 тыс. сотрудников ГК «Полюс». Сроки согласования заявок сократили в 3 раза - 88% заявок согласуется за 1 день. Время обработки документов уменьшилось в 1,5 раза — с 7 до 3 дней. А на их подписание уходит в 7 раз меньше времени – ознакомление по 86% кадровых документов занимает 1 день. Автоматизировано более 70 % контрольных процедур.

По мере развития личного кабинета появились модули обучения, целеполагания, подбора персонала, рассказала Валерия Занятнова, руководитель продуктового направления по проектированию и внедрению цифровых сервисов «Полюс Диджитал».

Как рассказала Наталия Шалыгина, руководитель продуктовой команды по цифровым сервисам управления персоналом «Полюс Диджитал», для модуля подбора персонала была создана ИС «Кандидат». Сейчас у нее около 150 пользователей из 100 подразделений ГК «Полюс». Система обрабатывает более 20 тыс. анкет в год. Решение реализовано на базе Open Source технологий, таких как .NET 7.0, Aspnetcore7.0, Vuejs, Nginx, PostgreSQL, RabbitMQ, Docker, Linux.

Уникальные предложения

Разработчикам есть, чем ответить на запросы заказчиков. Например, Delta Computers создала первую аппаратную платформу российского производства для искусственного интеллекта Delta Sprut. Она позволяет подключать к одному вычислительному узлу до 8 графических ускорителей двойной или 16 – стандартной толщины, что серьезно увеличивает вычислительные мощности одного сервера и позволяет решать более производительные задачи. «Все, что связано с искусственным интеллектом, я думаю, в будущем будет адресовано решениям такого класса, как Delta Sprut», — говорит Максим Терещенко, директор по продажам Delta Computers.

Delta Sprut уже применяется в рабочих инсталляциях. На данный момент более 100 систем Delta Sprut используются и работают у заказчиков. Максим Терещенко поделился практическим кейсом использования решения.

В апреле 2024 г. Delta Computers выпустила первый российский сервер 5-го поколения Delta Serval. Delta Serval способен в несколько раз повысить эффективность работы — ускорить расчеты и вычисления, обработку и анализ данных. Если же использовать этот сервер совместно с Delta Sprut, рост производительности будет по-настоящему серьезным, что может обеспечить необходимый прорыв для построения экономики будущего, уверен Максим Терещенко.

Тимофей Загуренко, директор по информационным технологиям «РН-БашНИПИнефть», рассказал о создании наукоемкого программного обеспечения «Роснефти» — сейчас его используют крупные нефтегазовые и сервисные компании РФ. Например, РН-ГРИД — симулятор гидравлического разрыва пласта нового поколения. РН-ГОРИЗОНТ+ — инструмент геологического сопровождения бурения горизонтальных скважин и боковых стволов для оперативной загрузки информации, построения модели геонавигации и ее обновления в режиме реального времени, идентификации структурных углов залегания пласта, рассылки сводки и отчетов в автоматическом режиме.

Тимофей Загуренко также пригласил участников конференции принять участие в соревнованиях по геонавигации, которые пройдут в сентябре-декабре 2024 г. Цель мероприятия — определить лучших специалистов в области геонавигации, оценить компетенции в сопровождении бурения, обучение студентов. Например, в 2023 г. участникам мероприятия предлагалось в режиме реального времени оперативно проанализировать текущую геологическую ситуацию, получая от организаторов различные вводные, оценить риски и выстроить траекторию скважины.

Портальные решения в «Газпром Нефти» были созданы в 2013 г. на базе MS Sharepoint. Они устарели, и компания стала искать им замену. После изучения имеющихся на рынке решений было решено остановить выбор на продукте «ЕМДЕВ», рассказал Антон Мейнцер, начальник отдела компетенций архитектуры поддерживающих систем «Газпром Нефти». Миграция началась в 2022 г. К настоящему моменту все внутренние бизнес-решения типа «портал», «сайт» развернуты на единой коммуникационной платформе ЕКП 2.0. на базе Incomand. Она содержит инструменты для самостоятельного изменения контента и маркетплейс шаблонов и сервисов. На ЕКП 2.0 уже перенесено около 100 порталов, скоро завершится миграция оставшихся.

Продукт ЕКП 2.0

Как пояснил Алексей Какунин, генеральный директор «ЕМДЕВ», компания предлагает решение для создания порталов Incomand и интеграционную шину Entaxy. Incomand — это кросс-платформенное решение, которое можно использовать как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. Incomand разворачивается on-premise, а значит данные находятся под надежной защитой и полным контролем организации. Entaxy — low-code интеграционная платформа на базе Open Source.

Роман Мыскин, директор по развитию EvaTeam, рассказал о разработанных его компанией российских аналогах популярных продуктов Jira, Confluence и т.д. Компания занялась их созданием для собственных нужд задолго до импортозамещения. После того, как в 2022 г. Atlassian заявила о прекращении продаж в России, а в 2023 г. — о прекращении деятельности в РФ и блокировке аккаунтов, в EvaTeam начали поступать запросы на альтернативу ее решениям.

EvaTeam предлагает решения EvaProject для замены решения для управления проектами Jira, EvaWiki как альтернативу системе управления документами Confluence и EvaServiceDesk вместо ITSM Jira Service Management. В течение 2024-2025 гг. будут реализованы остальные замены продуктам Atlassian: EvaTest, EvaGit, EvaCI.

Интерфейс EvaProject

Роман Мыскин уверен, что предлагаемые его компанией продукты лучше, чем решения Atlassian. Чаще всего при переходе на отечественное ПО заказчики сталкиваются с непривычным интерфейсом, отсутствием нужной функциональности и встроенного импорта, неготовностью полноценной экосистемы и сложностью интеграции продукта в свою инфраструктуру. «В наших продуктах интерфейс максимально похож на привычный пользователям, мы готовы быстро вносить необходимые изменения — для этого в штате компании есть 120 разработчиков, мы реализовали встроенные инструменты миграции», — говорит Роман Мыскин.

Георгий Имнаишвили, технический директор, главный конструктор Factor-ESB компании «Фактор ТС», рассказал, что его компания начала заниматься интеграцией в 2004 г. Первый проект был реализован на базе технологий IBM Integration Bus, IBM DataPower, RedHat JBOSS FUSE, Apache Service MIX для ЦБ РФ. В 2014 г. компания решила, что у нее уже достаточно опыта для создания собственного решения. Так началась разработка Factor-ESB. «Накопленный за 10 лет опыт работы с интеграционными шинами позволил, помимо базового функционала, включить в интеграционную шину дополнительный функционал, которого, как мы считаем, не хватало у других вендоров», — говорит Георгий Имнаишвили.

В 2023 г. стартовало эксклюзивное технологическое партнерство с компанией «ЛАБ СП», обладающей компетенциями мирового уровня в инструментах SAP. Результатом этого партнерства стал запуск интеграционной платформы Integration Gears.

Планы развития Integration Gears

Источник: Фактор ТС, ЛАБ СП, 2024

«Фактически, мы совместными усилиями на базе Factor-ESB создали новое решение, которое включает в себя модули, которых раньше не было», — продолжает Ренат Хамидулин, директор департамента интеграционных решений «ЛАБ СП». В результате на свет появилась интеграционная платформа Integration Gears, которая может полностью заменить интеграционные решения IBM, Mule, Oracle, Microsoft, SAP и т.д. Дорожная карта развития продукта до 2027 г. уже сформирована.

Импортозамещение вычислительной техники

Об итогах импортозамещения в сфере вычислительной техники рассказала Светлана Легостаева, генеральный директор АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум "Вычислительная техника"». «Импортозамещение началось в 2014 г., и сейчас пришло время говорить про технологический суверенитет — создание собственных технологий и инфраструктуры. Главная цель — обеспечить независимость от зарубежных поставок», — говорит Светлана Легостаева.

В реестре Минпромторга уже достаточно много российского оборудования. Еще недавно для его продвижения на рынке необходима была государственная поддержка. Сегодня крупные компании массово закупают продукцию российских вендоров. Процессоры в ней пока иностранные, но пассивные элементы уже наши. Также отечественным производителям удалось выйти на потребительский рынок — 66% покупателей заявляют, что доверяют российским устройствам.

Главная проблема — ограниченный доступ к инвестициям. Для развития отечественного рынка вычислительной техники нужны льготные кредиты и налоговые льготы. Кроме того, в отрасли не хватает кадров. Предприятия активно сотрудничают с вузами и расширяют взаимодействия с средними специальными учебными заведениями. Также необходимо развивать сотрудничество российских разработчиков оборудования и софта. В целом, по словам Светланы Легостаевой, члены консорциума оценивают динамику развития отрасли радиоэлектроники и вычислительной техники как выше среднего.











































