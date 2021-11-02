Как цифровизация меняет корпоративную культуру

02.11.2021, 17:05 Мск

Современный цифровой офис — это не только технологии, но и новая корпоративная культура. Она позволяет объединять людей в новом цифровом мире, мотивировать их к достижению цели. Без этого компании уже не могут быть успешными. О том, как создать такой офис, говорили участники организованной CNews Conferences онлайн-конференции «Современный цифровой офис: технологии и решения».

Чего хочет поколение Z

Офисный планктон постепенно превращается в цифровых кочевников. Как это происходит, рассказала Ольга Кучерова, директор по ИТ, A.T.Legal. A.T.Legal — юридическая компания, и многие ее сотрудники принадлежат к поколению X. Для них переход к новым интерфейсам — непростая задача. Что упростить им работу, в компании решили свести число интерфейсов к трем, предлагаемым Apple, Microsoft и Android. Тем не менее, у некоторых сотрудников старшего поколения возникали сложности в работе с новыми технологиями, например, такими как системы видеоконференцсвязи. В компании решили, что это хороший повод наладить связь между поколениями X и Z.

«Поколение Z легко вписывается в новую цифровую среду, при этом оно часто осуждается более старшими коллегами за, с их точки зрения, поверхностность знаний и самонадеенность, — говорит Ольга Кучерова. — Мы решили, что если зумеры станут проводниками в цифровую эпоху для старших поколений, то старшие не будут испытывать дискомфорта, а у молодых появится шанс понять, что они многого не знают по причине своей неопытности».

За что зумеры ценят руководителя

Источник: A.T.Legal, 2021

При оценке поколения Z с точки зрения ИТ-руководителя важно понимать, что его представители с раннего детства используют мобильные устройства и интернет. Они не могут долго концентрироваться на решении одной задачи, привыкли получать ответы быстро. Для них важна зарплата и социализация, и со второй они испытывают проблемы. Еще одна ценность зумеров — следовать за своей мечтой. Понимая все это, руководители смогут достичь взаимопонимания со своими молодыми подчиненными.

Как меняется традиционный офис

Несмотря на то, что удаленная работа стала очень популярной, традиционные офисы никуда не исчезнут, уверен Яков Шапиро, руководитель направления видеоконференцсвязи и мультимедийных систем центра сетевых решений «Инфосистемы Джет». Будущее за гибридным форматом, который даст возможность людям сохранить личные коммуникации. Яков Шапиро поделился идеями оформления офисных пространств: в них Hi-tech соседствует с нетронутой природой.

Технологической основой офисного пространства будущего должна стать единая система корпоративных коммуникаций, организация гибких рабочих мест и решения для эффективных и комфортных офисных пространств. При этом не стоит забывать о том, что для внедрения цифровых сервисов необходима надежная ИТ-инфраструктура: сети передачи данных, ЦОД, инженерные системы и системы безопасности.

Фундамент цифрового офиса

Источник: Инфосистемы Джет, 2021

Яков Шапиро подробно рассказал о том, какие возможности для совместной работы офисных и удаленных сотрудников существуют сегодня на рынке. Это планирование собраний и встреч любым удобным способом, организация многоточечных конференций, обмен контентом и совместная работа над документами, запись встреч и мероприятия с возможностью трансляции в режиме реального времени, проведение онлайн и офлайн обучения в гибридном формате и многое другое. По его словам, комплексное оборудование офиса под различные сценарии: учебные зоны, переговорные комнаты, многоцелевой зал, зоны коворкинга, формат кинотеатра, позволяют снизить стоимость его содержания на 30%. Познакомиться и протестировать такие решения можно в шоу-руме «Инфосистемы Джет».

По прогнозам экспертов, в 2021 г. общая площадь гибких офисов в России может увеличиться со 182 до 350 тыс. кв.м. В 2020 г. их стали выбирать не только участники ИТ-рынка, но и более консервативные организации: банки, госкорпорации, реальный сектор и так далее, продолжает тему Алексей Лагутин, руководитель направления проектного внедрения, Mango Office. «Все страхи, связанные с переводом сотрудников на удаленную работу, обусловлены неуверенностью руководителей в том, что они смогут контролировать подчиненных, и неготовностью технологической инфраструктуры конкретной компании», — говорит он. Вторую проблему можно быстро решить при помощи SaaS-сервисов.

Алексей Лагутин рассказал о трех инструментах, которые помогут быстро перейти на гибридный режим работы. Первый — это SIP-транк, который позволяет объединить железную и виртуальную АТС. Второй — интеграция коммуникационной системы с внутренними системами и фиксация всех обращений, поступающих в компанию. И третий — обеспечение безопасности и удобства работы: сотрудникам будет доступна только та информация, которая необходима для их работы, не будет риска повреждения настроек системы или утечки конфиденциальной информации.

Экосистема решений

Источник: Mango Office, 2021

В качестве примера Алексей Лагутин привел создание единой коммуникационной среды компании «ТрансКонтейнер». Виртуальная АТС позволила объединить 140 филиалов в единую среду коммуникаций, избавиться от 700 местных номеров, объединить «выделенные» и «местные» каналы связи (аналоговые и аппаратную телефонию), использовать единые алгоритмы распределения, маршрутизации, внедрить новые сервисы.

Александр Табаков, технический специалист, Intel, предложил создавать гибридные рабочие места на базе платформы Intel vPRO. «Решение вопросов продуктивности и безопасности работы сотрудников не только в офисе, но и удаленно является важной задачей компании. Надо, чтобы компьютеры сотрудников были собраны на базе производительных компонентов и содержали инструменты для удаленной и совместной работы», — говорит он. Intel vPRO — это набор аппаратных компонентов и технологий. В его основе лежат производительность, управляемость, безопасность и стабильность.

Компьютером на базе Intel vPRO можно управлять удаленно вне зависимости от того, включен он или выключен, установлена на нем операционная система или нет. В целях безопасности на всех новых компьютерах эта возможность деактивирована по умолчанию, для ее активации и конфигурации надо авторизоваться. Функционал замкнут на инфраструктуре клиента, то есть сам Intel не имеет к нему доступа.

Intel vPRO содержит встроенные средства безопасности: использует интегрированный графический процессор для сканирования оперативной памяти, позволяет передавать сканирование процессов с низкого уровня в Windows Defender и обнаруживать шифровальщиков и криптомайнеров и т.д. Intel vPRO валидируется с текущими версиями Windows, совместима с VMware 1,5-летней давности. Любой вендор, выпускающий оборудование, совместимое с платформой, гарантирует, что не будет менять прошивку в течение как минимум 15 мес. Сочетание новейших технологий обеспечивает высокую производительность.

Виртуальный офис

В компании ПИК BIM-проектирование началось в 2018 г. Этой работой занимается компания «ПИК-Проект», в штате которой около 700 человек. До самого последнего времени они располагались в двух офисах — в Москве и Новороссийске. Однако недавно было решено открыть еще один офис в Краснодаре. Для этого компания решила использовать технологию VDI, рассказал Всеволод Нечитайленко, заместитель директора автоматизации блока проектирования в ПИК-digital, руководитель проекта BIMTeam. Одновременно возникла идея нанимать сотрудников, которые будут находиться не в офисе, а за его пределами.

Были сформулированы правила, по которым должны будут работать такие сотрудники: их надо будет удаленно контролировать, избавить от бумаг, дать возможность совместной работы с документами и доступ экосистеме компании и не заставлять приобретать для этого дополнительное оборудование.

Виртуальное рабочее место сотрудника

Источник: ПИК, 2021

В 2018 г. в ПИК было 270 удаленных сотрудников, а в 2020 г. — уже 2500: на удаленную работу перешли многие офисные сотрудники. Главный результат проекта — достижение цифрового равенства. И офисные, и удаленные сотрудники работают в одинаковых условиях, а значит техподдержке значительно проще их поддерживать. Значительно удобнее и быстрее происходит вывод в продуктив новых сервисов. Компания практически полностью избавилась от необходимости закупки компьютерной техники. Требования к интернет-каналам минимальны. «ПИК-Проект» удалось отказаться от части офисов. Кроме того, компания уже не работает с подрядчиками, которые не в состоянии поддерживать электронный документооборот.

Павел Самохин, инженер направления инфраструктурных решений, «Системный софт», напомнил, что за последние 2 года бизнес совершил огромный рывок в цифровизации: сегодня практически во всех компаниях сотрудники имеют возможность работать удаленно. По его мнению, оптимальным решением для организации этого процесса является VMware Workspace One. «Не важно, какая операционная система установлена на устройстве, корпоративное оно или личное — платформа работает с любыми пользовательскими устройствами», — говорит Павел Самохин.

Он подробно рассказал, какие возможности по управлению параметрами устройств и приложениями предоставляет VMware Workspace One, как обеспечивается их безопасность. Платформа дает возможность предоставить любому сотруднику удобный и безопасный доступ с личных и корпоративных устройств к внутренним системам (CRM, ERP, документы, почта, ВКС), перевести корпоративное устройство в режим «киоска», удаленно заблокировать и очистить его в случае кражи или потери, обеспечить контроль за расходами на мобильную связь. «Системный софт» предлагает различные варианты использования VMware Workspace One — по лицензии, подписке или из облака.

«В ближайшем будущем почти половина всех пользователей интернета будет потреблять его исключительно через мобильные устройства», — говорит Алексей Печенин, директор по развитию бизнеса, VK WorkSpace. Потребность в десктопе постоянно снижается. Самыми популярными мобильными приложениями стали социальные сети и средства коммуникации.

Единое цифровое место сотрудника

Источник: VK Teams, 2021

Люди приходят в офис в основном для общения с коллегами и партнерами. Для некоторых важен доступ к корпоративным системам — они могут получить его только на стационарном рабочем месте. Люди ждут, что в цифровом офисе у них будут те же возможности. А значит, надо создать единое приложение, лучше всего мобильное, объединяющие все функции цифрового офиса.

Современный тренд в развитии мобильных приложений — создание SuperApp. Для корпоративного сегмента это — цифровое место сотрудника. Его создание очень важно для HR-службы, в задачи которого входит организация взаимодействия между людьми и их вовлечение в решение задач компании. Однако требования ИБ накладывают ряд серьезных ограничений. Компания VK предлагает решение, которое максимально соответствует требованиям и той, и другой стороны.

Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор компании «Май», рассказал о том, как создавался цифровой офис в его компании. Он появился еще до пандемии. Стимулом стала необходимость управлять полевым персоналом, численность которого в «Май» довольно велика. В 2017 г. компания своими силами создала решение для мобильного аудита и обучения сотрудников, работающих вне офисов. Затем настала очередь корпоративного портала — на нем собрана информация о работе компании, реализован корпоративный мессенджер, BI-система, в которой можно день в день увидеть показатели выполнения плана продаж, система обучения персонала, ВКС-система, Telegram-бот и пр.

На фоне пандемии на удаленную работу перешли не только полевые, но и офисные сотрудники. Незадолго до этого компания внедрила VDI и электронный документооборот. Это упростило массовый перевод сотрудников в онлайн. Мобильные приложения появились и на производстве.

От цифрового офиса к цифровой культуре

«Сегодня для человека основным становится вопрос самореализации. Это приводит к усложнению корпоративной культуры и структуры организации — она все больше становится похожа на экосистему. Ключевую роль начинает играть партнерство не только с клиентами, но и с подчиненными», — уверен Дмитрий Адушев, директор макрорегиона Москва, Почта России. Главным становится не просто успех организации, но и каждого ее сотрудника.

Инструментарий руководителя

Источник: Почта России, 2021

Энтропия в мире только усиливается и приводит к росту тревоги. И это связано не с пандемией, а с тем, что информационный вал накрывает нас с головой. Одновременно экспертиза сотрудников растет, и зачастую ее уровень превосходит уровень руководителей. Поэтому важно привлекать к созданию информационных систем рядовых сотрудников — ведь их работа все больше связана с цифровыми технологиями.

Традиционный менеджмент уже не работает в новом цифровом мире. Поэтому для достижения великих целей надо использовать энергию людей. А значит, менеджер должен управлять чувствами людей, создавая для них смыслы. Именно в этом направлении должна развиваться новая цифровая корпоративная культура, подвел итог конференции Дмитрий Адушев.











