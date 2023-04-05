Как цифровая трансформация помогает пережить сложные времена

10.04.2023, 14:06 Мск

Цифровая трансформация все еще остается прерогативой крупных компаний. Однако опыт показал, что тем, кто уже запустил этот процесс, оказалось существенно проще пережить события последнего года. О том, как убедить руководство начать цифровые преобразования, с каких проектов лучше начинать и как добиться эффективности, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровая трансформация 2023».

Тренды цифровой трансформации

Два главных тренда цифровой трансформации сегодня — импортозамещение и миграция в частные облака, начал свое выступление Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. В феврале 2023 года Market.CNews сравнил затраты на полную стоимость владения собственным оборудованием в арендованных стойках Colocation и IaaS. Также был составлен рейтинг провайдеров по уровню цен на облачные ресурсы.

Окупаемость собственного ЦОДа в зависимости от количества серверов

Как показали результаты исследования, небольшая инфраструктура всегда выгоднее в облаке. На больших масштабах окупаемость выходит на плато примерно через 41 месяц. При этом огромное значение имеет оптимизация затрат, особенно в небольших проектах. «Расчеты показывают, что даже мощную инфраструктуру в большинстве ситуаций выгоднее брать в облаке. Из-за быстрой амортизации оборудования, относительно дорогих сервисных контрактов и более высокой стоимости ИТ-специалистов период окупаемости, начиная с 30 серверов, практически не снижается и держится на уровне 3,5 года», — говорит Юрий Хомутский.

Цифровая трансформация в компаниях

Лидерами цифровой трансформации являются крупнейшие компании. Например, такие как Росатом, которой очень важно оставаться конкурентоспособной. Цифровая трансформация для нее — не просто слова. Еще недавно в приоритете были проекты, которые требовали меньших инвестиций, но давали быстрый экономический эффект. Сейчас ситуация изменилась: компания уделяет много внимания достижению технологического суверенитета, инвестирует в создание собственного облака и разработку собственных решений.

Как рассказала Ольга Толстунова, вице-президент по цифровизации и ИТ Атомстройэкспорт, уже запущена платформа для управления инженерными объектами и сооружениями Multy-D. Для строящихся 30 энергоблоков в 14 странах формируется цифровой двойник. Компания пошла по пути построения гибридной цифровой среды: интеграции российского облака с локальной инфраструктурой.

«Существуют отрасли, где цифровизация идет полным ходом, и спрос на нее очень велик. Представители этих отраслей часто обращаются за советом в Сбер», — рассказал Сергей Князев, исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка. В ответ на это в банке запустили услугу «Цифровая трансформация как сервис». «Мы стремимся к повышению лояльности клиентов и их финансовых показателей», — говорит Сергей Князев.

Цифровая трансформация как сервис

Источник: Сбербанк, 2023

В Сбербанке за управление проектами трансформации отвечает CSM — Сustomer Success Manager (CSM) — это 11 команд в каждом макрорегионе России. В прошлом году команда проекта запустила партнерскую программу, участники которой помогают клиентам заниматься цифровой трансформацией — это более 130 интеграторов и ИТ-разработчиков. Всего клиентам доступно более 200 цифровых решений для самых разных отраслей, а также инфраструктурные возможности самого Сбера.

Ольга Толстунова , вице-президент по цифровизации и ИТ Атомстройэкспорт: Для строящихся 30 энергоблоков в 14 странах формируется цифровой двойник Сергей Князев , исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка : Мы стремимся к повышению лояльности клиентов и их финансовых показателей Татьяна Газизуллина, директор по маркетингу «Северсталь Платформа»: Промышленный маркетплейс — это новый канал продаж и возможность выйти на новые рынки Николай Косарев, руководитель департамента управления ИТ-производством «БКС Мир инвестиций»: ИТ-специалисты инвестиционных компаний постоянно сталкиваются с новыми вызовами Дмитрий Юдин, директор по развитию бизнеса «Флант»: Главное в цифровой трансформации — это трансформация не только бизнеса, но и ИТ Артем Ефимов, генеральный директор компании «Инносети»: Цифровая трансформация должна приносить ценность Ольга Толстунова , вице-президент по цифровизации и ИТ Атомстройэкспорт: Для строящихся 30 энергоблоков в 14 странах формируется цифровой двойник Участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровая трансформация 2023»

На рынке появляется все больше b2b маркетплейсов — за последние 3 года их число выросло в 4,5 раза. Один из них — «Платферрум». «Мы хотим стать онлайн-продавцом металлопроката», — говорит Татьяна Газизуллина, директор по маркетингу «Северсталь Платформа». На маркетплейсе представлены продавцы, покупатели, банки, предоставляющие кредиты, логистические компании и поставщики различных сервисов.

Для поставщиков маркетплейс — это новый канал продаж без затрат на рекламу и возможность получать аналитику в режиме онлайн. Для покупателей — множество предложений от разных поставщиков с актуальными ценами и данными о наличии товаров, возможность купить все необходимое в течение часа и организовать доставку с гарантией качества. Создатели платформы обеспечивают поддержку пользователей на всех этапах сделки.

Как маркетплейс решает задачи клиентов

Источник: Северсталь Платформа, 2023

Для управления информацией о товарах и продуктах, а также эффективного и быстрого распределения контента по каналам сбыта и партнерам используется Product Information Management (PIM) система. Поставщик управляет сделками через свой личный кабинет. Покупатель выбирает лучшее предложение в едином каталоге товаров и услуг. «Промышленный маркетплейс — это новый канал продаж и возможность выйти на новые рынки», — говорит Татьяна Газизуллина.

«Главное в цифровой трансформации — это трансформация не только бизнеса, но и ИТ», — уверен Дмитрий Юдин, директор по развитию бизнеса «Флант». Разработчики тоже столкнулись с нехваткой инструментов для создания новых решений. Сейчас практически в каждой крупной компании есть подразделения, занимающиеся собственной разработкой. Им важно не просто быстро создавать новое ПО, но и так же быстро выводить его в прод, а затем обеспечить техническую поддержку. Для этого необходима микросервисная архитектура.

Чего не хватает для DevOps

Однако если начать самостоятельно строить среду для разработчиков, выяснится, что это очень сложно и требует наличия специальных компетенций, которые стоят недешево. В качестве альтернативы Дмитрий Юдин предложил использовать готовое решение DeckHouse — платформу виртуализации. Она такая же удобная, как VMware. Кроме того, существует возможность оркестрации для старых виртуальных машин и контейнеров. DeckHouse работает на любой инфраструктуре и в изолированных окружениях.

Как убедить бизнес в необходимости трансформации

Цифровая трансформация фондового рынка началась еще в 1995 г. — до этого торговля акциями осуществлялась по телефону, говорит Николай Косарев, руководитель департамента управления ИТ-производством «БКС Мир инвестиций». Сейчас ИТ-специалисты инвестиционных компаний постоянно сталкиваются с новыми вызовами. Трансформация бизнес-модели влечет за собой трансформацию производства. Кроме того, необходимо внедрять новые инновационные продукты.

Архитектура БКС формировалась годами, и на сегодняшний день можно продолжать использовать лишь незначительную часть систем. Для того, чтобы доказать бизнесу необходимость их замены, пришлось составить «тепловую карту» существующей архитектуры, на которой отображаются все имеющиеся решения и их статус. Николай Косарев рассказал, как составлялась такая «тепловая карта».

«Цифровая трансформация должна приносить ценность», — уверен Артем Ефимов, генеральный директор компании «Инносети». Для страхового бизнеса важен персонализированный подход. Обеспечить его призвана «Цунами» — платформа по страхованию и управлению рисками в логистике. В ее основе лежит технология блокчейн.

Платформа обеспечивает пользователей достоверной информацией. Скоринговая система способна предложить 72 параметра для формирования индивидуальных условий каждому грузоотправителю. Предусмотрено 5 режимов рассмотрения претензий, при этом время их рассмотрения не превышает 3 мин. «Пока еще не все возможности платформы востребованы клиентами», — отметил Артем Ефимов. Он призвал предлагать, но не навязывать сервисы клиентам.

«Руководство крупных предприятий часто неправильно понимает, что такое цифровая трансформация, — говорит Максим Каранкевич, директор по данным и цифровой трансформации ТД «Балтийский берег». — Руководители не верят в силу цифры, не хотят вкладываться в развитие персонала. Большое количество руководителей среднего звена боится, что технологии оставят их без работы».

Он поделился опытом защиты проектов цифровой трансформации. Для этого надо организовать Совет по цифровой трансформации и инициативные группы повышения эффективности, создать доску почета «Лучшие инноваторы компании», переименовать ИТ-руководителя в Руководителя цифровой трансформации. Можно выдавать гранты за достижения в области цифровой трансформации, изменить KPI руководителей так, чтобы использование цифровых технологий и инновационность стали им выгодны. Очень важно создать новое подразделение, которое будет заниматься только цифровой трансформацией процессов предприятия, накапливать экспертизу и отвечать за рост и развитие компании. Также необходимо разработать и утвердить стратегию цифровой трансформации, которая будет увязана с финансовыми целями, стратегией управления персоналом, стратегией производства.

Новая стратегия цифровой трансформации

Компании Уралхим в 2022 г. пришлось пересмотреть стратегию цифровизации и направить усилия на замену имеющихся продуктов иностранных вендоров. Они были разделены на две категории в зависимости от срочности замены. В первую очередь было решено внедрять альтернативы решений Anaplan, SAP Ariba, OSIsoft, MS Teams, Autodesk.

Стратегия импортозамещения

В качестве замены MS Teams было выбрано решение TrueConf. «Оно не требует увеличения мощности серверов, совместимо с имеющимся оборудованием», — рассказал Валерий Пшеничный, руководитель департамента архитектуры информационных систем Уралхим. Вместо облачного решения Anaplan выбрали облачный Optimacros на инфраструктуре Sber Cloud, вместо компонентов OSISoft системы MES — продукты «Индасофт», внедряют альтернативную систему «цифровых» закупок на базе B2B-center.

«Мы не только решаем задачи импортозамещения, а выполняем импортоопережение, внедряем и разрабатываем те продукты и технологии, которые замещают не сегодняшний импорт, а которые нам понадобятся завтра. Любой цифровой проект должен делать компанию эффективней, и в каждом нашем проекте импортозамещения мы делаем то, чего не могли сделать в иностранной системе», — говорит Валерий Пшеничный.

Сегодня множество продуктов стали цифровыми, их легко производить и удобно потреблять. Цифровизация полностью меняет компанию — ее бизнес-модель и структуру, говорит Геннадий Гребеник, директор по трансформации «Фора банка». Технологии — это лишь инструмент таких изменений. Он поделился своим мнением о том, какие инструменты лучше всего подходят для изменения различных бизнес-процессов.

Например, для создания фронтальных решений как правило предлагают заказную разработку, но это очень дорого. В «Фора банке» решили создать собственными силами мобильное приложение, а ДБО оказалось и дешевле, и лучше внедрять вместе с партнером на базе «коробочного» продукта.

Для middle-систем в банке хотели использовать low-code платформу. «Первый проект был соизмерим с проектом «с нуля». Экономии в 20% удалось добиться лишь на третьем проекте», — вспоминает Геннадий Гребеник. В качестве back-решения использовался коробочный продукт — его проще сопровождать самостоятельно.

Максим Каранкевич, директор по данным и цифровой трансформации ТД «Балтийский берег»: Руководство крупных предприятий часто неправильно понимает, что такое цифровая трансформация SAP Ariba, OSIsoft, MS Teams, Autodesk Валерий Пшеничный, руководитель департамента архитектуры информационных систем Уралхим : В первую очередь было решено внедрять альтернативы решений Anaplan Геннадий Гребеник , директор по трансформации «Фора банка»: Первый проект был соизмерим с проектом «с нуля». Экономии в 20% удалось добиться лишь на третьем проекте Мария Аверина, руководитель департамента BI компании Navicon: Компании, которые успели провести цифровую трансформацию, легче пережили 2022 год Валерий Лобанов, ИТ-бизнес-партнер МКБ: Мы начали работать с сотрудниками так же, как с клиентами Александр Колбасов, заместитель директора по развитию цифровых технологий Setl Group: На основе проектной документации в системе формируется цифровая модель объекта, а затем директивный и рабочий план строительства Ольга Сгибнева, директор по инновациям СДЭК: Крупному бизнесу необходимы стартапы Максим Каранкевич, директор по данным и цифровой трансформации ТД «Балтийский берег»: Руководство крупных предприятий часто неправильно понимает, что такое цифровая трансформация Участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровая трансформация 2023»

«Компании, которые успели провести цифровую трансформацию, легче пережили 2022 год», — говорит Мария Аверина, руководитель департамента BI компании Navicon. Сейчас в фокусе проекты с минимальным сроком окупаемости и максимальной выгодой для бизнеса. Альтернативы иностранным решениям существуют, они несовершенны, но вполне пригодны для использования. В списке сложностей — нехватка специалистов: разработчики вынуждены переходить на новые технологии, а на их освоение требуется время.

По словам Марии Авериной, зоопарк решений, от которого компании старались уйти в последние годы, возвращается из-за необходимости включать в экосистему разные ИТ-продукты и иметь возможность быстрой перестройки паззла. Однако она считает, что сейчас появилась возможность исправить ошибки, которые были доступны ранее при построении ИТ-ландшафта.

Виды MDM — плюсы и минусы

Основой нового ландшафта должна стать MDM-система. Без МДМ данные становятся неуправляемыми, а значит от них мало толку. MDM — то, что обеспечит скорость и вариативность цифровой трансформации, уверена Мария Аверина. Она призвала участников конференции обмениваться опытом, запускать пилоты и не пытаться создавать архитектуру по Agile.

Цифровая трансформация работы с персоналом, в том числе и с ИТ-специалистами, в МКБ началась в 2018 г. «На тот момент наши сотрудники находились на первом или втором уровне пирамиды Маслоу», — говорит Валерий Лобанов, ИТ-бизнес-партнер МКБ. На сегодняшний день он оценивает уровень удовлетворенности потребностей сотрудников не ниже четвертого уровня по Маслоу. Этого удалось добиться благодаря тому, что с ними начали работать так же, как с клиентами.

В МКБ стараются показать каждому специалисту, как стратегия банка в целом раскладывается на конкретные задачи каждого из них. В банке регулярно проводятся встречи, на которых обсуждаются не только текущие рабочие вопросы, но и другие события, например, перспективы развития.

Для ИТ-специалистов создана ИТ-Академия. В 2021-2022 году в ней прошли обучение 102 человека. В планах — расширение количества профилей выпускаемых специалистов и сотрудничества с сервисами онлайн-образования.

Девелоперская компания Setl Group занимается разработкой собственной системы управления строительством с 2016 г. «Тогда на рынке не было готовых решений», — говорит Александр Колбасов, заместитель директора по развитию цифровых технологий Setl Group. Сегодня на основе проектной документации в системе формируется цифровая модель объекта, а затем директивный и рабочий план строительства.

В системе реализован независимый контроль по всем необходимым параметрам. Вся отчетность создается автоматически. К системе подключены подрядчики, что позволяет управлять их работой и контролировать качество.

Ольга Сгибнева, директор по инновациям СДЭК, уверена, что крупному бизнесу необходимы стартапы. Оно помогают переосмыслить подход к затратам, переориентироваться на рост маржинальности бизнеса и увеличения доли рынка, ускорить и удешевить запуск новых сервисов. При этом вовлекать во внедрение инноваций все бесполезно — люди в основной своей массе противятся новому, а значит надо опираться на единицы, готовые что-то менять.

Для того, чтобы стартапы были успешными, надо четко сформулировать стоящую перед ними бизнес-задачу, а для создания приложений использовать low-code платформу. Важен стек технологий с возможностью предсказуемого развития. «Ничто не заставляет так думать о том, какие технологии использовать, как запуск стартапов, — говорит Ольга Сгибнева. — И далее – либо культура стартапов входит в основной бизнес вместе с технологиями, либо растет параллельно».















