Как цифровая трансформация помогает пережить сложные времена

Цифровая трансформация все еще остается прерогативой крупных компаний. Однако опыт показал, что тем, кто уже запустил этот процесс, оказалось существенно проще пережить события последнего года. О том, как убедить руководство начать цифровые преобразования, с каких проектов лучше начинать и как добиться эффективности, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровая трансформация 2023».

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Тренды цифровой трансформации

Два главных тренда цифровой трансформации сегодня — импортозамещение и миграция в частные облака, начал свое выступление Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. В феврале 2023 года Market.CNews сравнил затраты на полную стоимость владения собственным оборудованием в арендованных стойках Colocation и IaaS. Также был составлен рейтинг провайдеров по уровню цен на облачные ресурсы.

Окупаемость собственного ЦОДа в зависимости от количества серверов

Источник: Market.CNews, 2023

Как показали результаты исследования, небольшая инфраструктура всегда выгоднее в облаке. На больших масштабах окупаемость выходит на плато примерно через 41 месяц. При этом огромное значение имеет оптимизация затрат, особенно в небольших проектах. «Расчеты показывают, что даже мощную инфраструктуру в большинстве ситуаций выгоднее брать в облаке. Из-за быстрой амортизации оборудования, относительно дорогих сервисных контрактов и более высокой стоимости ИТ-специалистов период окупаемости, начиная с 30 серверов, практически не снижается и держится на уровне 3,5 года», — говорит Юрий Хомутский.

Цифровая трансформация в компаниях

Лидерами цифровой трансформации являются крупнейшие компании. Например, такие как Росатом, которой очень важно оставаться конкурентоспособной. Цифровая трансформация для нее — не просто слова. Еще недавно в приоритете были проекты, которые требовали меньших инвестиций, но давали быстрый экономический эффект. Сейчас ситуация изменилась: компания уделяет много внимания достижению технологического суверенитета, инвестирует в создание собственного облака и разработку собственных решений.

Как рассказала Ольга Толстунова, вице-президент по цифровизации и ИТ Атомстройэкспорт, уже запущена платформа для управления инженерными объектами и сооружениями Multy-D. Для строящихся 30 энергоблоков в 14 странах формируется цифровой двойник. Компания пошла по пути построения гибридной цифровой среды: интеграции российского облака с локальной инфраструктурой.

«Существуют отрасли, где цифровизация идет полным ходом, и спрос на нее очень велик. Представители этих отраслей часто обращаются за советом в Сбер», — рассказал Сергей Князев, исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка. В ответ на это в банке запустили услугу «Цифровая трансформация как сервис». «Мы стремимся к повышению лояльности клиентов и их финансовых показателей», — говорит Сергей Князев.

Цифровая трансформация как сервис

Источник: Сбербанк, 2023

В Сбербанке за управление проектами трансформации отвечает CSM — Сustomer Success Manager (CSM) — это 11 команд в каждом макрорегионе России. В прошлом году команда проекта запустила партнерскую программу, участники которой помогают клиентам заниматься цифровой трансформацией — это более 130 интеграторов и ИТ-разработчиков. Всего клиентам доступно более 200 цифровых решений для самых разных отраслей, а также инфраструктурные возможности самого Сбера.

Ольга Толстунова, вице-президент по цифровизации и ИТ Атомстройэкспорт: Для строящихся 30 энергоблоков в 14 странах формируется цифровой двойник Ольга Толстунова, вице-президент по цифровизации и ИТ Атомстройэкспорт: Для строящихся 30 энергоблоков в 14 странах формируется цифровой двойник
Сергей Князев, исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка: Мы стремимся к повышению лояльности клиентов и их финансовых показателей Сергей Князев, исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка: Мы стремимся к повышению лояльности клиентов и их финансовых показателей
Татьяна Газизуллина, директор по маркетингу «Северсталь Платформа»: Промышленный маркетплейс — это новый канал продаж и возможность выйти на новые рынки Татьяна Газизуллина, директор по маркетингу «Северсталь Платформа»: Промышленный маркетплейс — это новый канал продаж и возможность выйти на новые рынки
Николай Косарев, руководитель департамента управления ИТ-производством «БКС Мир инвестиций»: ИТ-специалисты инвестиционных компаний постоянно сталкиваются с новыми вызовами Николай Косарев, руководитель департамента управления ИТ-производством «БКС Мир инвестиций»: ИТ-специалисты инвестиционных компаний постоянно сталкиваются с новыми вызовами
Дмитрий Юдин, директор по развитию бизнеса «Флант»: Главное в цифровой трансформации — это трансформация не только бизнеса, но и ИТ Дмитрий Юдин, директор по развитию бизнеса «Флант»: Главное в цифровой трансформации — это трансформация не только бизнеса, но и ИТ
Артем Ефимов, генеральный директор компании «Инносети»: Цифровая трансформация должна приносить ценность Артем Ефимов, генеральный директор компании «Инносети»: Цифровая трансформация должна приносить ценность
Ольга Толстунова, вице-президент по цифровизации и ИТ Атомстройэкспорт: Для строящихся 30 энергоблоков в 14 странах формируется цифровой двойник
Участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровая трансформация 2023»

На рынке появляется все больше b2b маркетплейсов — за последние 3 года их число выросло в 4,5 раза. Один из них — «Платферрум». «Мы хотим стать онлайн-продавцом металлопроката», — говорит Татьяна Газизуллина, директор по маркетингу «Северсталь Платформа». На маркетплейсе представлены продавцы, покупатели, банки, предоставляющие кредиты, логистические компании и поставщики различных сервисов.

Для поставщиков маркетплейс — это новый канал продаж без затрат на рекламу и возможность получать аналитику в режиме онлайн. Для покупателей — множество предложений от разных поставщиков с актуальными ценами и данными о наличии товаров, возможность купить все необходимое в течение часа и организовать доставку с гарантией качества. Создатели платформы обеспечивают поддержку пользователей на всех этапах сделки.

Как маркетплейс решает задачи клиентов

Источник: Северсталь Платформа, 2023

Для управления информацией о товарах и продуктах, а также эффективного и быстрого распределения контента по каналам сбыта и партнерам используется Product Information Management (PIM) система. Поставщик управляет сделками через свой личный кабинет. Покупатель выбирает лучшее предложение в едином каталоге товаров и услуг. «Промышленный маркетплейс — это новый канал продаж и возможность выйти на новые рынки», — говорит Татьяна Газизуллина.

«Главное в цифровой трансформации — это трансформация не только бизнеса, но и ИТ», — уверен Дмитрий Юдин, директор по развитию бизнеса «Флант». Разработчики тоже столкнулись с нехваткой инструментов для создания новых решений. Сейчас практически в каждой крупной компании есть подразделения, занимающиеся собственной разработкой. Им важно не просто быстро создавать новое ПО, но и так же быстро выводить его в прод, а затем обеспечить техническую поддержку. Для этого необходима микросервисная архитектура.

Чего не хватает для DevOps

Источник: Флант, 2023

Однако если начать самостоятельно строить среду для разработчиков, выяснится, что это очень сложно и требует наличия специальных компетенций, которые стоят недешево. В качестве альтернативы Дмитрий Юдин предложил использовать готовое решение DeckHouse — платформу виртуализации. Она такая же удобная, как VMware. Кроме того, существует возможность оркестрации для старых виртуальных машин и контейнеров. DeckHouse работает на любой инфраструктуре и в изолированных окружениях.

Как убедить бизнес в необходимости трансформации

Цифровая трансформация фондового рынка началась еще в 1995 г. — до этого торговля акциями осуществлялась по телефону, говорит Николай Косарев, руководитель департамента управления ИТ-производством «БКС Мир инвестиций». Сейчас ИТ-специалисты инвестиционных компаний постоянно сталкиваются с новыми вызовами. Трансформация бизнес-модели влечет за собой трансформацию производства. Кроме того, необходимо внедрять новые инновационные продукты.

Архитектура БКС формировалась годами, и на сегодняшний день можно продолжать использовать лишь незначительную часть систем. Для того, чтобы доказать бизнесу необходимость их замены, пришлось составить «тепловую карту» существующей архитектуры, на которой отображаются все имеющиеся решения и их статус. Николай Косарев рассказал, как составлялась такая «тепловая карта».

«Цифровая трансформация должна приносить ценность», — уверен Артем Ефимов, генеральный директор компании «Инносети». Для страхового бизнеса важен персонализированный подход. Обеспечить его призвана «Цунами» — платформа по страхованию и управлению рисками в логистике. В ее основе лежит технология блокчейн.

Платформа обеспечивает пользователей достоверной информацией. Скоринговая система способна предложить 72 параметра для формирования индивидуальных условий каждому грузоотправителю. Предусмотрено 5 режимов рассмотрения претензий, при этом время их рассмотрения не превышает 3 мин. «Пока еще не все возможности платформы востребованы клиентами», — отметил Артем Ефимов. Он призвал предлагать, но не навязывать сервисы клиентам.

«Руководство крупных предприятий часто неправильно понимает, что такое цифровая трансформация, — говорит Максим Каранкевич, директор по данным и цифровой трансформации ТД «Балтийский берег». — Руководители не верят в силу цифры, не хотят вкладываться в развитие персонала. Большое количество руководителей среднего звена боится, что технологии оставят их без работы».

Он поделился опытом защиты проектов цифровой трансформации. Для этого надо организовать Совет по цифровой трансформации и инициативные группы повышения эффективности, создать доску почета «Лучшие инноваторы компании», переименовать ИТ-руководителя в Руководителя цифровой трансформации. Можно выдавать гранты за достижения в области цифровой трансформации, изменить KPI руководителей так, чтобы использование цифровых технологий и инновационность стали им выгодны. Очень важно создать новое подразделение, которое будет заниматься только цифровой трансформацией процессов предприятия, накапливать экспертизу и отвечать за рост и развитие компании. Также необходимо разработать и утвердить стратегию цифровой трансформации, которая будет увязана с финансовыми целями, стратегией управления персоналом, стратегией производства.

Новая стратегия цифровой трансформации

Компании Уралхим в 2022 г. пришлось пересмотреть стратегию цифровизации и направить усилия на замену имеющихся продуктов иностранных вендоров. Они были разделены на две категории в зависимости от срочности замены. В первую очередь было решено внедрять альтернативы решений Anaplan, SAP Ariba, OSIsoft, MS Teams, Autodesk.

Стратегия импортозамещения

Источник: Уралхим, 2023

В качестве замены MS Teams было выбрано решение TrueConf. «Оно не требует увеличения мощности серверов, совместимо с имеющимся оборудованием», — рассказал Валерий Пшеничный, руководитель департамента архитектуры информационных систем Уралхим. Вместо облачного решения Anaplan выбрали облачный Optimacros на инфраструктуре Sber Cloud, вместо компонентов OSISoft системы MES — продукты «Индасофт», внедряют альтернативную систему «цифровых» закупок на базе B2B-center.

«Мы не только решаем задачи импортозамещения, а выполняем импортоопережение, внедряем и разрабатываем те продукты и технологии, которые замещают не сегодняшний импорт, а которые нам понадобятся завтра. Любой цифровой проект должен делать компанию эффективней, и в каждом нашем проекте импортозамещения мы делаем то, чего не могли сделать в иностранной системе», — говорит Валерий Пшеничный.

Сегодня множество продуктов стали цифровыми, их легко производить и удобно потреблять. Цифровизация полностью меняет компанию — ее бизнес-модель и структуру, говорит Геннадий Гребеник, директор по трансформации «Фора банка». Технологии — это лишь инструмент таких изменений. Он поделился своим мнением о том, какие инструменты лучше всего подходят для изменения различных бизнес-процессов.

Например, для создания фронтальных решений как правило предлагают заказную разработку, но это очень дорого. В «Фора банке» решили создать собственными силами мобильное приложение, а ДБО оказалось и дешевле, и лучше внедрять вместе с партнером на базе «коробочного» продукта.

Для middle-систем в банке хотели использовать low-code платформу. «Первый проект был соизмерим с проектом «с нуля». Экономии в 20% удалось добиться лишь на третьем проекте», — вспоминает Геннадий Гребеник. В качестве back-решения использовался коробочный продукт — его проще сопровождать самостоятельно.

Максим Каранкевич, директор по данным и цифровой трансформации ТД «Балтийский берег»: Руководство крупных предприятий часто неправильно понимает, что такое цифровая трансформация Максим Каранкевич, директор по данным и цифровой трансформации ТД «Балтийский берег»: Руководство крупных предприятий часто неправильно понимает, что такое цифровая трансформация
Валерий Пшеничный, руководитель департамента архитектуры информационных систем Уралхим: В первую очередь было решено внедрять альтернативы решений Anaplan, SAP Ariba, OSIsoft, MS Teams, Autodesk Валерий Пшеничный, руководитель департамента архитектуры информационных систем Уралхим: В первую очередь было решено внедрять альтернативы решений Anaplan, SAP Ariba, OSIsoft, MS Teams, Autodesk
Геннадий Гребеник, директор по трансформации «Фора банка»: Первый проект был соизмерим с проектом «с нуля». Экономии в 20% удалось добиться лишь на третьем проекте Геннадий Гребеник, директор по трансформации «Фора банка»: Первый проект был соизмерим с проектом «с нуля». Экономии в 20% удалось добиться лишь на третьем проекте
Мария Аверина, руководитель департамента BI компании Navicon: Компании, которые успели провести цифровую трансформацию, легче пережили 2022 год Мария Аверина, руководитель департамента BI компании Navicon: Компании, которые успели провести цифровую трансформацию, легче пережили 2022 год
Валерий Лобанов, ИТ-бизнес-партнер МКБ: Мы начали работать с сотрудниками так же, как с клиентами Валерий Лобанов, ИТ-бизнес-партнер МКБ: Мы начали работать с сотрудниками так же, как с клиентами
Александр Колбасов, заместитель директора по развитию цифровых технологий Setl Group: На основе проектной документации в системе формируется цифровая модель объекта, а затем директивный и рабочий план строительства Александр Колбасов, заместитель директора по развитию цифровых технологий Setl Group: На основе проектной документации в системе формируется цифровая модель объекта, а затем директивный и рабочий план строительства
Ольга Сгибнева, директор по инновациям СДЭК: Крупному бизнесу необходимы стартапы Ольга Сгибнева, директор по инновациям СДЭК: Крупному бизнесу необходимы стартапы
Максим Каранкевич, директор по данным и цифровой трансформации ТД «Балтийский берег»: Руководство крупных предприятий часто неправильно понимает, что такое цифровая трансформация
Участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровая трансформация 2023»

«Компании, которые успели провести цифровую трансформацию, легче пережили 2022 год», — говорит Мария Аверина, руководитель департамента BI компании Navicon. Сейчас в фокусе проекты с минимальным сроком окупаемости и максимальной выгодой для бизнеса. Альтернативы иностранным решениям существуют, они несовершенны, но вполне пригодны для использования. В списке сложностей — нехватка специалистов: разработчики вынуждены переходить на новые технологии, а на их освоение требуется время.

По словам Марии Авериной, зоопарк решений, от которого компании старались уйти в последние годы, возвращается из-за необходимости включать в экосистему разные ИТ-продукты и иметь возможность быстрой перестройки паззла. Однако она считает, что сейчас появилась возможность исправить ошибки, которые были доступны ранее при построении ИТ-ландшафта.

Виды MDM — плюсы и минусы

Источник: Navicon, 2023

Основой нового ландшафта должна стать MDM-система. Без МДМ данные становятся неуправляемыми, а значит от них мало толку. MDM — то, что обеспечит скорость и вариативность цифровой трансформации, уверена Мария Аверина. Она призвала участников конференции обмениваться опытом, запускать пилоты и не пытаться создавать архитектуру по Agile.

Цифровая трансформация работы с персоналом, в том числе и с ИТ-специалистами, в МКБ началась в 2018 г. «На тот момент наши сотрудники находились на первом или втором уровне пирамиды Маслоу», — говорит Валерий Лобанов, ИТ-бизнес-партнер МКБ. На сегодняшний день он оценивает уровень удовлетворенности потребностей сотрудников не ниже четвертого уровня по Маслоу. Этого удалось добиться благодаря тому, что с ними начали работать так же, как с клиентами.

В МКБ стараются показать каждому специалисту, как стратегия банка в целом раскладывается на конкретные задачи каждого из них. В банке регулярно проводятся встречи, на которых обсуждаются не только текущие рабочие вопросы, но и другие события, например, перспективы развития.

Для ИТ-специалистов создана ИТ-Академия. В 2021-2022 году в ней прошли обучение 102 человека. В планах — расширение количества профилей выпускаемых специалистов и сотрудничества с сервисами онлайн-образования.

Девелоперская компания Setl Group занимается разработкой собственной системы управления строительством с 2016 г. «Тогда на рынке не было готовых решений», — говорит Александр Колбасов, заместитель директора по развитию цифровых технологий Setl Group. Сегодня на основе проектной документации в системе формируется цифровая модель объекта, а затем директивный и рабочий план строительства.

В системе реализован независимый контроль по всем необходимым параметрам. Вся отчетность создается автоматически. К системе подключены подрядчики, что позволяет управлять их работой и контролировать качество.

Ольга Сгибнева, директор по инновациям СДЭК, уверена, что крупному бизнесу необходимы стартапы. Оно помогают переосмыслить подход к затратам, переориентироваться на рост маржинальности бизнеса и увеличения доли рынка, ускорить и удешевить запуск новых сервисов. При этом вовлекать во внедрение инноваций все бесполезно — люди в основной своей массе противятся новому, а значит надо опираться на единицы, готовые что-то менять.

Для того, чтобы стартапы были успешными, надо четко сформулировать стоящую перед ними бизнес-задачу, а для создания приложений использовать low-code платформу. Важен стек технологий с возможностью предсказуемого развития. «Ничто не заставляет так думать о том, какие технологии использовать, как запуск стартапов, — говорит Ольга Сгибнева. — И далее – либо культура стартапов входит в основной бизнес вместе с технологиями, либо растет параллельно».

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