Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО

18.04.2023, 15:30 Мск

Тема замены иностранного ПО на российские аналоги — одна из самых обсуждаемых в последнее время. Заказчики говорят, что отечественные продукты недостаточно зрелые, а разработчики утверждают, что пора смириться с тем, что как раньше уже не будет и смотреть на вещи более трезво. Ведь в большинстве случаев бизнес использует не более половины функционала имеющихся решений, а значит надо не бояться изменить подход к выбору ПО. Об этом говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Импортозамещение 2023» .

Господдержка цифровой трансформации

В 2018 г. стартовал национальный проект «Цифровая экономика». Алексей Дорожко, заместитель директора Департамента развития отрасли информационных технологий Минцифры России, рассказал об импортозамещении в ИТ-секторе и драйверах цифровой трансформации. В докладе были приведены промежуточные итоги цифровой трансформации, а также результаты, которые ожидаются в 2024 г. Было отмечено, что план по увеличению вложений в российские решения в сфере информационных технологий в 2022 г. перевыполнен более чем на 20 %.

«Опережающие темпы цифровой трансформации были достигнуты за счет комплекса мероприятий по координации цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, а также мероприятий по ускорению указанных процессов за счет финансовых и нефинансовых инструментов поддержки российских организаций», — сказал Алексей Дорожко. Также были представлены прогнозы, в соответствии с которыми, например, совокупная доля отечественного ПО составит более 81 % в госкомпаниях в период 2022-2024 гг.

Промежуточные итоги цифровой трансформации

Отдельная часть выступления была посвящена мерам поддержки, которые доступны организациям при цифровой трансформации посредством предоставления льготных кредитов. Государство уже поддержало 157 проектов на общую сумму 76,8 млрд руб. Кроме этого, организации могут получить грантовую поддержку на внедрение российских ИТ-решений, а сотрудники ИТ-компаний, например, оформить льготную ипотеку. Вместе с тем Алексей Дорожко сообщил, что на сегодняшний день создано более 30 индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов в ключевых отраслях экономики. На данный момент уже работают 12 центров компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного ПО.

Алексей Дорожко, замдиректора Департамента развития отрасли ИТ Минцифры России: Цифровую трансформацию сдерживают низкий уровень мотивации использования российских ИТ-решений, недостаток знаний о наличии российских отраслевых аналогов иностранных продуктов и инструментов для поиска российских ИТ-решений Анна Чунина, руководитель направления спроса на инновации Агентства инноваций Москвы: Правительство Москвы предлагает широкую линейку программ для стартапов на разных стадиях развития Ксения Житнушкина, руководитель проектов РФРИТ: Можно получить возмещение фактических расходов на размещение рекламы в сети интернет в сумме до 1 млн Тимур Порошин, владелец продукта Т1 CRM: Пора переходить от схемы «заказчик-исполнитель» к партнерству между бизнесом и ИТ Максим Бутов, руководитель практики ERP «ТерраЛинк»: Для клиентов, которые хотят использовать «1С» только на отдельных участках, существует возможность перенести оставшуюся часть модулей на Global ERP Татьяна Горская, руководитель функционального направления практики 1С ТерраЛинк »: Миграция с западной ERP на «1С» занимает в среднем 2,5 года Вячеслав Костин, генеральный директор IconSoft: Компания изначально работала в условиях жесткого ограничения использования иностранных технологий, поэтому сегодня чувствует себя достаточно уверенно Антон Груздев, технический директор MIND Software: У каждой платформы множество особенностей, и их надо учитывать при миграции, иначе она превратится в кошмар Илья Владимирович, директор по продуктам ТУРБО « Консист Бизнес Групп »: Функционал «ТУРБО Трекинг» охватывает процессы планирования, отслеживания рабочих процессов Алексей Дорожко, замдиректора Департамента развития отрасли ИТ Минцифры России: Цифровую трансформацию сдерживают низкий уровень мотивации использования российских ИТ-решений, недостаток знаний о наличии российских отраслевых аналогов иностранных продуктов и инструментов для поиска российских ИТ-решений Участники организованной CNews Conferences конференции «Импортозамещение 2023»

Правительство Москвы предлагает широкую линейку программ для стартапов на разных стадиях развития: от реализации новаторской идеи до выхода на новые рынки, рассказала Анна Чунина, руководитель направления спроса на инновации Агентства инноваций Москвы. Она рассказала о возможностях, которые существуют в столице. Это программа пилотного тестирования инноваций, технологические конкурсы — ускоренное внедрение инноваций под технологические запросы корпораций, «Карта инновационных решений» — онлайн-платформа для поиска технологических продуктов, Центр испытаний, сертификации и стандартизации (ЦИСИС), в котором можно провести испытания своего продукта, материала или технологии, узнать уязвимые места и отработать технологию производства.

Ксения Житнушкина, руководитель проектов РФРИТ, рассказала о программе поддержки маркетинга российских продуктов, в рамках которой можно получить возмещение фактических расходов на размещение рекламы в сети интернет. Сумма гранта на одного участника — до ₽1 млн.

Опыт перехода на российское ПО

Аналоги иностранного ПО уже создаются. Об одном из них рассказал Тимур Порошин, владелец продукта Т1 CRM. Компания работает над системой уже три года. В ее основе — опыт реализации более 100 проектов внедрения аналогичных продуктов зарубежных вендоров.

По словам Тимура Порошина, за последние 20 лет в России установился баланс между тем, что нужно бизнесу, и тем, что может предложить ИТ. В 2022 г. этот баланс был нарушен. У бизнеса появились новые срочные задачи, а предложение со стороны ИТ сократилось, в том числе и из-за нехватки человеческих ресурсов. «Надо принять, что как раньше уже не будет», — говорит Тимур Порошин. По его мнению, единственный возможный выход из создавшегося положения — переход от схемы «заказчик-исполнитель» к партнерству между бизнесом и ИТ.

T1 CRM как целевая платформа для миграции фронтальных процессов

Источник: Т1, 2023

Тимур Порошин привел пример такого партнерства. Заказчик хотел перейти с иностранной CRM на продукт T1 за полгода. В ходе обследования выяснилось, что большинство процессов в старой системе не используются. После того, как была создана единая методология, проведена унификация процессов, миграция произошла быстро и успешно. Тимур Порошин подробно рассказал о T1 CRM. Это платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса. Решение предназначено для крупных и крупнейших компаний, способно заменить такие продукты, как Oracle Siebel, MS Dynamics, Salesforce. T1 CRM включена в реестр российского ПО.

Опытом миграции на отечественную ERP поделился Максим Бутов, руководитель практики ERP «ТерраЛинк». Компания давно занимается разработкой и внедрением таких систем, имеет опыт реализации более 150 проектов. Сегодня в «ТерраЛинк» разработали методологию перехода с решений SAP, Microsoft, Oracle на «1С». По словам Максима Бутова, чтобы начать миграцию, заказчик должен предоставить доступ к ИТ-инфраструктуре, определиться с конкретными решениями и последовательностью их внедрения, согласовать проект и запланировать бюджет от ₽5 млн, быть готовым к участию в проектировании, разработке и внедрении, а также к обучению.

Как будет происходить миграция, рассказала Татьяна Горская, руководитель функционального направления практики 1С «ТерраЛинк». Она начнется с переноса процессов, которые регламентируются законодательно. Следующий этап — миграция процессов, которые заказчик выбрал после консультации с исполнителем. Продолжительность проекта составляет в среднем 2,5 года.

По словам Татьяны Горской, заказчику надо быть готовым к сложностям, которые возникнут после завершения миграции. Это непривычная для пользователей терминология, разная структура справочников, а также то, что в отличие от SAP, где каждый модуль относительно независим, в «1С» многие документы и аналитические разрезы присутствуют в разных функциональных областях.

Выгоды от перехода на Global + 1C

Источник: ТерраЛинк, 2023

Максим Бутов добавил, что для клиентов, которые хотят использовать «1С» только на отдельных участках, существует возможность перенести оставшуюся часть модулей на Global ERP —комплексную систему управления предприятием для цифровизации процессов управления производством, ремонтами, складами, финансами, торговли, персоналом, документооборотом, и использовать одновременно два продукта.

Компания IconSoft основана при участии АО ГЛОНАСС, оператора информационно-навигационной системы экстренного реагирования при ДТП ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС. Она занимается разработкой высоконагруженных информационно-навигационных решений, автоматизацией бизнес-процессов, аналитикой данных, реализацией интеграционных проектов, рассказал Вячеслав Костин, генеральный директор IconSoft. Компания изначально работала в условиях жесткого ограничения использования иностранных технологий, поэтому сегодня чувствует себя достаточно уверенно. Например, в прошлом году многие столкнулись с запретом доступа к OS-библиотекам, но IconSoft давно внедрили безопасную разработку.

Вячеслав Костин дал несколько рекомендаций участникам конференции. Он посоветовал использовать решения с открытым кодом (PostgreSQL, продукты Apache Foundation и др.), самостоятельно развивать существующие Open Source решения, активно участвовать в Open Source сообществах, создавать собственные продукты на базе накопленного опыта, а также решения и сервисы миграции с унаследованных решений. В части архитектуры DWH имеет смысл отказаться от монолитной структуры хранилищ, использовать лучшие в своем классе продукты для каждого из компонентов.

Текущая ситуация

Источник: IconSoft, 2023

Он привел несколько примеров решений, разработанных компанией исключительно на базе свободных технологий. Это навигационно-информационная платформа для ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС, единое хранилище данных для АО ГЛОНАСС, платформа real-time обработки данных и аналитической отчетности, российский сервис управления проектами и задачами, система роботизации бизнес-процессов, использование программных роботов для автоматизации выполнения задач.

Предложения от отечественных разработчиков

Антон Груздев, технический директор MIND Software, рассказал о российском решении, позволяющем быстро, без долгих настроек переносить один или несколько виртуальных серверов из любой платформы в любую. Эта задача особенно актуальна сейчас, когда компании вынуждены менять продукты, а значит и платформу, западных производителей на отечественные. «У каждой платформы множество особенностей, и их надо учитывать при миграции, иначе она превратится в кошмар», — говорит Антон Груздев.

Серверы можно объединить в группы, чтобы перенести их в нужной последовательности. При помощи настроек автоматизации можно обеспечить корректный переход между этапами миграции. В любое задание на миграцию пользователь может добавить свой скрипт для управления приложением. Скрипт может своевременно остановить или запустить приложение, обеспечить автоматическую настройку или другие необходимые действия.

Совместимость платформ и ОС

С помощью MIND Software возможен перенос инфраструктуры из коммерческого облака в ЦОД и обратно, из иностранной платформы виртуализации на отечественную, из старого ЦОД в новый. «Фундамент современной ИТ-инфраструктуры – платформенные решения, которые строятся с использованием различных технологий виртуализации, операционных систем и других специфических элементов. Смена одной платформы на другую часто осложняется отсутствием технологической преемственности, поэтому решение задач миграции требует большого количества адаптационных действий, зачастую специфичных для конкретной технологии. Благодаря тому, что инструменты компании MIND Software автоматизируют 95% рутинных операций, процесс становится одинаковым при любых условиях, не важно откуда и куда мы мигрируем, а также абсолютно предсказуемым по времени. При этом инфраструктура переносимого сервиса продолжает работать без изменений на протяжении всех этапов миграции», — говорит Антон Груздев.

Компания «Консист Бизнес Групп» предлагает линейку продуктов ТУРБО с 2015 г. В их числе платформа «ТУРБО Трекинг». Ее функционал охватывает процессы планирования, отслеживания рабочих процессов. Реализована двухсторонняя интеграция с GitLab, Jenkins и базой знаний, есть возможность разработки собственных плагинов. Сценарии взаимодействия настраиваются под продуктовые, проектные, сервисные команды, рассказал Илья Владимирович, директор по продуктам ТУРБО «Консист Бизнес Групп». В состав платформы входят стандартные и кастомизируемые инструменты для полноценного контроля производительности команд, автоматизированные инструменты для быстрого запуска продукта. Возможно выстраивание, масштабирование и оптимизация процессов под цели компании.

Что такое «ТУРБО Трекинг»

Источник: Консист Бизнес Групп, 2023

В ближайших планах по развитию решения расширение аналитических возможностей — появление дополнительных инструментов для принятия решений на основе данных, построение прогнозных моделей. Компания намерена усовершенствовать дизайн «ТУРБО Трекинг» — сделать интерфейс более отзывчивым, оптимизировать сценарии, добавить возможность адаптации под брендинг компании. Появятся новые плагины: OKR, финансовое управление, управление компетенциями, ITSM, интеграция с инструментами разработки. Будет развиваться партнерская сеть.

Сейчас на ИТ-рынке существуют известные продукты иностранных вендоров, к которым все привыкли, и отечественные решения — менее зрелые, но зато построенные на современных технологиях, начал свое выступление Евгений Карпов, BDM компании vStack. Есть три варианта действий в сложившейся ситуации: продолжать работать на текущем решении и надеяться, что все обойдется, своими силами написать софт или перейти на готовое отечественное ПО.

Евгений Карпов уверен, что самым правильным будет определиться с требованиями к новому продукту и найти на рынке максимально подходящее решение. «100-процентных аналогов VMware не существует, и это надо принять», — говорит он. При выборе нового продукта он советует использовать чек-лист, включающий такие показатели, как локализация, объем и полнота технической поддержки, надежность и открытость компании разработчика, опыт компании разработчика, архитектура и юзабилити, лицензионная политика и лицензирование, технологический стек.

Что умеет vStack

В качестве альтернативы VMware он предложил рассмотреть vStack HCP —гиперконвергентную платформу для создания полностью управляемого виртуального дата-центра enterprise-уровня на базе стандартного серверного оборудования. Большая часть архитектуры создана внутри решения, а не заимствована из готового Open Source проекта — это собственный кластерный framework; собственный слой управления, включающий контроллеры SDC/SDN/SDS и API; собственная виртуальная сеть, выгодно отличающаяся технологически. Это дает возможность самостоятельно решать, когда и как будет развиваться продукт. «В vStack мы реализовали все лучшее из работающих решений и учли их слабые стороны. Это помогло избежать ошибок, от которых невозможно избавиться на этапе зрелости продукта», — говорит Евгений Карпов.

Платформа IVA MCU изначально разрабатывалась с учетом последних мировых тенденций, отвечает самым строгим требованиям в части безопасности, обладает широким функционалом, позволяющим организовать полноценные коммуникации в удаленном режиме, говорит Максим Смирнов, заместитель генерального директора IVA Technologies. Ее создатели стараются реализовать на платформе все лучшие практики — как мировые тренды, так и пожелания конкретных заказчиков.

Компания IVA Technologies предлагает отечественную платформу унифицированных коммуникаций IVA UC, в состав которой входят IVA MCU и IVA Connect. Кроме организации совместной работы в формате видеоконференций, она может использоваться для решения и других, в том числе непрофильных, задач – видеоинвентаризация, телемедицина, дистанционное образование и пр.

IVA MCU: ключевые «фичи»

Источник: IVA Technologies, 2023

Сейчас компания работает над созданием системы, которая сможет обеспечить все корпоративные коммуникации. В 2023 г. IVA Technologies будет предлагать не только программное обеспечение, но и оборудование, и пограничный контроллер сессий IVA SBC.

BI — это набор технологий для сбора, хранения и анализа данных, позволяющих предоставлять пользователям достоверную информацию в удобном виде для принятия управленческих решений. Все BI-системы разные. Tern Group имеет опыт более 500 внедрений информационно-аналитических систем. В ходе каждого проекта сотрудникам компании приходилось дорабатывать первоначальное решение. Полученный опыт лег в основу собственного решения «ТернАналитика», рассказал Эдуард Федечкин, эксперт по системам бизнес-аналитики Tern Group.

«ТернАналитика» собирает данные как из внутренних, так и из внешних источников. Это могут быть базы данных, структурированные и неструктурированные файлы. Ассоциативная модель взаимосвязанных данных позволяет объединить их в целостную картину. Затем формируется отчетность по выбранным индикаторам с помощью графического интерфейса для проведения последующего числового и статистического анализа данных. В «ТернАналитика» существует несколько модулей: «Торговля», «Телеком», «Анализ контрагентов», «Платежный баланс», «Кредитный портфель». Каждый модуль содержит модель витрины данных Data Marts по соответствующей предметной области, пользовательский семантический слой и набор шаблонов отчетов.

Евгений Карпов, BDM компании vStack : Сейчас на ИТ-рынке существуют известные продукты иностранных вендоров , к которым все привыкли, и отечественные решения — менее зрелые, но зато построенные на современных технологиях Максим Смирнов , заместитель генерального директора IVA Technologies: Платформа IVA MSU изначально разрабатывалась с учетом последних мировых тенденций Эдуард Федечкин , эксперт по системам бизнес-аналитики Tern Group: В ходе каждого проекта сотрудникам компании приходилось дорабатывать первоначальное решение. Полученный опыт лег в основу собственного решения Артур Нек, управляющий партнер Kaiten: Надо контролировать движение задач в режиме онлайн, а не раз в месяц или квартал Максим Русин, управляющий директор МКБ: Главный вопрос, как замена зарубежных решений повлияет на эффективность бизнеса Павел Андрианов, член правления Национального расчетного депозитария: Цифровой суверенитет надо строить «от клиента», выпуская новые цифровые продукты Руслан Каримов, директор по продукту Восточной горнорудной компании: Например, главным критерием при выборе офисного приложения является зрелость Роман Сургунд, бизнес-архитектор «Рексофт»: Надо использовать в новых продуктах микросервисную архитектуру, автоматическую генерацию кода и оркестровку как подход к интеграции микросервисов Дмитрий Юдин, директор по развитию бизнеса «Флант»: На сегодняшний день под управлением Deckhouse функционируют более 250 Kubernetes-кластеров Евгений Карпов, BDM компании vStack: Сейчас на ИТ-рынке существуют известные продукты иностранных вендоров, к которым все привыкли, и отечественные решения — менее зрелые, но зато построенные на современных технологиях Участники организованной CNews Conferences конференции «Импортозамещение 2023»

Еще один продукт от Tern Group — цифровая аналитическая платформа «ТернЮниверс», разработанная на платформе Linux, ядро решения на C++, с использованием Postgre SQL. Это промышленная многопользовательская платформа, на которой происходит весь процесс обработки и анализа информации без необходимости дополнительной установки программного обеспечения на компьютер пользователя. Вход в систему осуществляется через Web-браузер.

«ТЕРН Юниверс» включает в себя совокупность методологии и практических инструментов для создания корпоративных систем поддержки принятия решений. Она имеет собственный вычислительный пре-процессор, который позволяет автоматически формировать динамические OLAP-кубы для пользователей в рамках выбранных ими объектов семантического слоя. Пользователи взаимодействуют с рассчитанными для них динамическими OLAP-кубами в отчетах практически мгновенно, независимо от сложности требуемых вычислений, самостоятельно строят произвольную аналитику без повторных обращений к базе данных.

Kaiten — это система управления проектами, которая помогает выстроить взаимодействие между сотрудниками и командами. Она полностью покрывает функционал Trello и даже превосходит его, говорит Артур Нек, управляющий партнер Kaiten, основатель компании Neogenda, аккредитованный Kanban-тренер и консультант по Agile, Scrum и классическому проектному управлению.

Как правило, сложности при реализации проектов возникают или по организационным причинам, или из-за несовершенства информационных систем. «Надо контролировать движение задач в режиме онлайн, а не раз в месяц или квартал», — говорит Артур Нек. Еще одна сложность — все задачи фиксируются в одной системе, в связи с чем возникает проблема их приоритезации. Надо иметь возможность контролировать задачи попроектно и управлять ими так, чтобы достичь наилучшего результата.

Типичная визуализация команды

Источник: Kaiten, 2023

Kaiten — облачный сервис, позволяющий отобразить все рабочие процессы компании и каждого отдела на одном экране. Отчеты в Kaiten позволяют оценивать эффективность работы каждого направления, каждой команды и отдельного сотрудника. С помощью графиков можно предсказывать сроки и принимать управленческие решения, опираясь на статистику. В решении есть встроенный Service Desk. С Trello на Kaiten можно мигрировать всего за час.

Взгляд с стороны заказчика

«Главный вопрос, как замена зарубежных решений повлияет на эффективность бизнеса», — говорит Максим Русин, управляющий директор МКБ. Эффективность банковской деятельности оценивается на базе количественных параметров роста активов, пассивов, собственного капитала банка, их ликвидности и доходности. Наиболее известными и часто используемыми показателями для анализа и оценки эффективности банковского сектора являются ROE и ROA. Все хотят, чтобы они были как минимум не хуже, чем до февраля 2022 г.

«Раньше мы не уделяли должного внимания российским решения, использовали западные и тем самым развивали иностранный рынок ИТ», — говорит Максим Русин. Сегодня цифровизация напрямую связана с обретением технологического суверенитета. Однако, принимая решение о замене одного продукта на другой, надо учитывать риски, возможность управления уязвимостями, осуществления технической поддержки и сроки трансформации продуктов.

Эффективность бизнеса оценивается глазами акционера, регулятора и клиента. Поэтому надо стремиться найти баланс между их интересами. Максим Русин поделился опытом оптимизации процесса импортозамещения и посоветовал не бояться обращаться за опытом к конкурентам.

«Цифровой суверенитет надо строить «от клиента», выпуская новые цифровые продукты», — говорит Павел Андрианов, член правления Национального расчетного депозитария (НРД). В качестве примера он привел создание Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — российского аналога SWIFT.

Павел Андрианов рассказал о том, как происходит импортозамещение в НРД. В компании была создана рабочая группа по санкционным технологиям. Она изучила используемые в НРД решения, оценила риски и наличие альтернатив. Как выяснилось, 63% из них могут продолжать работать достаточно долгое время, а в срочной замене нуждаются лишь 2% используемых технологий.

Он рассказал о сложностях, которые возникают в процессе выбора альтернативы. Тем не менее, часть корпоративных серверных систем в НРД уже переведена на отечественные операционные системы. Выбрана система резервного копирования, выполняется миграция. Часть Core сервисов уже мигрировали на отечественные СУБД (форки Postgre SQL). Выбрано новое решения для корпоративных коммуникаций и CRM.

Руслан Каримов, директор по продукту Восточной горнорудной компании, рассказал, что при разработке плана импортозамещения в его компании все классы решений оценивались по двум показателям: зрелость и критичность доступности. Например, главным критерием при выборе офисного приложения является зрелость, а системы управления технологическим объектом — доступность. Для систем планирования и учета эти два критерия равнозначны.

В компании давно используют Asana — российских аналогов этого решения пока не нашли. «Не хотелось бы вернуться на 20 лет назад», — говорит Руслан Каримов. Пока работает Power BI — к системе вс привыкли, поэтому о ее срочной замене речи пока не идет. Планирование и учет давно ведутся на «1С». В качестве системы оперативного управления производством используется собственная разработка, а в качестве АСУТП — решение от российского разработчика.

Руслан Каримов подробно рассказал, почему компания пошла по пути создания собственной системы оперативного управления производством и что она из себя представляет.

Разработка ПО в новых условиях

Сегодня АБС традиционно покрывает значительную часть бизнес-архитектуры банка. Традиционная АБС, как правило, представляет собой монолитную систему. Монолитная система чаще всего основана на проприетарных СУБД. Интеграция банковских систем осуществляется с помощью классической шины данных (ESB). Технология разработки\доработки таких систем, как правило, заключается в использовании небольшого количества low-code настроек и огромном количестве написания кода вручную, говорит Роман Сургунд, бизнес-архитектор «Рексофт». Многие АБС до сих пор базируются на проприетарных СУБД. ЦБ ставит задачу до конца года сформировать стратегию перехода на отечественные технологии. Роман Сургунд предложил использовать в новых продуктах микросервисную архитектуру, автоматическую генерацию кода и оркестровку как подход к интеграции микросервисов.

Он рассказал о coreless banking — идее предоставления банковских услуг, не зависящих от традиционных АБС. Это новый способ построения цифрового пути клиента из заранее определенных модульных бизнес-сервисов. В отличие от монолитных приложений и сервисов, где все программные системы тесно интегрированы, в coreless banking нет зависимости от монолитных основных банковских движков. Каждый из банковских сервисов определяется как отдельная модульная бизнес-функция, которая поддерживается независимо от других функций, чтобы банки и финтех-партнеры могли продолжать внедрять инновации, а затем предлагать их комбинации клиентам. На рынке уже создаются такие решения.

Что касается микросервисной архитектуры, то Роман Сургунд напомнил, что для перевода на нее АБС приходится создавать много микросервисов. Сегодня тренд задает самое эффективное средство программирования — ACG (automatic code generation). В отличие от параметрического low-code подхода, при использовании ACG настраиваются не только параметры исполнения кода, но и правила генерации программного исполняемого кода в соответствии требованиями, соответствующими определенной предметной области (шаблоны). На выходе получается уже результирующий программный код микросервиса, который будет выполнять бизнес-действия в предметной области.

Готовая реализация микросервисной АБС

Дмитрий Юдин, директор по развитию бизнеса «Флант», рассказал, что его компания занимается Linux c 2008 г., в 2010 г. начала создавать собственную платформу для управления контейнерами, а с 2014 г. предлагает услугу DevOps as a Service. «Флант» разработал собственную платформу — набор инструментов DeckHouse. Сейчас на ней работает более 150 клиентов.

Состав платформы Deckhouse

Источник: Флант, 2023

Платформу можно использовать как из облака, так и как коробочное решение. Дмитрий Юдин подчеркнул, что самостоятельно собрать такую платформу из OS-компонентов очень сложно. На сегодняшний день под управлением Deckhouse функционируют более 250 Kubernetes-кластеров. SLA по всем кластерам составляет 99,99%. Более половины инсталляций сделано в приватных облаках.























