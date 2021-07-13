Какой должна быть идеальная СХД

16.07.2021, 12:41 Мск

Какой должна быть современная система хранения данных? Как выбрать наиболее подходящее как по техническим, так и по экономическим параметрам решение? Возможно ли создать идеальную СХД? Об этом говорили участники организованной CNews Conferences онлайн-конференции «Системы хранения данных 2021».

Где хранить данные

С утверждения, что объемы данных растут огромными темпами, начинается, пожалуй, каждая конференция. Однако этот рост происходит не за счет накопления корпоративных данных, а за счет контента, который не подразумевает модификацию того, что мы сохраняем, напомнил Александр Шумилин, менеджер по развитию бизнеса Hewlett Packard Enterprise. Это так называемые статичные данные, в том числе медицинские записи, данные видеонаблюдения, бэкапы, данные интернета вещей и многое другое. Александр Шумилин рассказал, что HPE использует интеллектуальную систему HP InfoSight, обеспечивающую поддержку систем хранения данных. Она собирает телеметрические данные, анализирует их с помощью искусственного интеллекта и предупреждает заказчиков о возможных сбоях не только в СХД, но и в ЦОДе.

Для хранения данных телеметрии, а на сегодняшний день это около 5 Пб, используется решение компании Scality. Ежедневно в хранилище поступает 4-5 TB новых данных, и их обработка происходит на 52% быстрее, чем обработка на предыдущем решении. Время реагирования на запросы упало с нескольких минут до секунд — это в 1000 раз быстрее для миллиардов файлов.

Основные параметры Scality Ring и Artesca

Источник: HPE, 2021

В России существуют инсталляции решения с объемом полезного пространства от 300 Тб до 5 Пб, например, в транспортном и государственном секторе, медицине, ТЭК. Если 2-3 года назад все инсталляции были на NFS, то сейчас заказчики предпочитают S3. «Прикладные решения начинают более интенсивно использовать объектные хранилища», — отмечает Александр Шумилин. В ответ на это Scality выпустила новый продукт Artesca. Его очень просто установить и начать использовать. Он может использоваться как самостоятельно, так и в составе других систем хранения.

Еще один участник конференции — компания Synology — была основана в 2000 г. на Тайване как производитель ПО. Впоследствии она начала заниматься и производством оборудования. Сейчас в портфеле компании полный спектр СХД по технологии NAS. Николай Варламов, руководитель сервисно-технического отдела поддержки SLMP Synology, рассказал о преимуществах предлагаемых компанией решений.

Неравномерное распределение нагрузки на SSD

Источник: Synology, 2021

Он отметил, что до самого последнего времени в СХД использовались накопители сторонних производителей. В прошлом году компания приступила к выпуску собственных SSD — сейчас на рынке представлены четыре 2,5 дюймовые модификации емкостью до 4 Тб. В этом году появились 3,5-дюймовые диски объемом 8, 12 и 16 Тб. Компанией разработан специализированный RAID F1 массив, который распределяет нагрузку, чтобы срок службы накопителей заканчивался в разное время. В ближайшее время компания выведет на рынок накопители с интерфейсом SAS емкостью 8, 12, 16 Тб.

Таким образом, Synology предлагает собственную операционную систему, серверы и накопители, управляемые собственным программным обеспечением. «Клиент получает готовое монобрендовое решение и 5-летнюю гарантию на него», — говорит Николай Варламов.

Какими будут СХД через 5 лет

Какой должна быть идеальная СХД? Своим мнением и опытом поделился Сергей Юдин, руководитель группы по управлению системами хранения данных отдела развития централизованных решений X5 Group. СХД могут быть разные. Они отличаются по типу хранения или носителя, интерфейсу подключения или протоколу доступа. Их используют как обычные люди, например, для хранения архивов фотографий, так и бизнес всех видов.

Для частного пользователя и малого бизнеса особенно важна стоимость решения, простота настройки и установки, возможность быстро заменить компоненты, например, купить в ближайшем магазине. Наиболее подходящими для него являются SOHO-решения или решения на Open Source, а также облачные сервисы.

Для компаний среднего уровня важны скорость работы, широкий функционал, совместимость и невысокая стоимость простоя. Это могут быть СХД среднего уровня, гиперконвергентные решения (SDS) или решения на базе Open Source.

Самые высокие требования у крупных компаний: их интересует надежность и ТСО. Их выбор — High-end решения, кластеры, распределенные системы, объектные системы S3. «В таких компаниях крайне сложно реализовать супер-современный функционал. Коммуникация серьезно удлиняется, усложняется совместный доступ и настойка прав», — говорит Сергей Юдин. Таким образом, идеальной СХД не существует — каждая система должна решать конкретные задачи, резюмирует эксперт.

Роман Варников, технический директор Faberlic, на примере своей компании проиллюстрировал выступление Сергея Юдина. Он рассказал, что основным каналом продаж компании является сайт. Ее инфраструктура формировалась долгое время, поэтому в ней представлены самые разные решения. Это относится и к системам хранения данных. На фоне роста бизнеса возник вопрос модернизации СХД для внутреннего облака. Главные требования: перевод CAPEX в OPEX, низкая совокупная стоимость хранения, поддержка «Облака Фаберлик», компетенции команды и ответственность за непрерывность бизнеса.

В результате было выбрано решение HPE в составе: 3PAR 8200 multisystem 3.3.1.648 (MU5), Brocade SAN fabric v8.2.2b Power Pack, FT через SAN fabric 12km + 25km, Remote Copy/Replication Groups, Priority Optimization. Использовалось программное обеспечение VMware, HyperV, Windows, Linux.

Faberlic планирует и дальше развивать решение на базе решений вендоров с прочной позицией в РФ, расширять партнерство с Cloud провайдерами, ориентироваться на оборудование с длительным циклом жизни.

О том, что ждет рынок систем хранения данных в ближайшие 5 лет, рассказал Сергей Платонов, директор по развитию RAIDIX. В списке проблем сегодняшнего дня рост объемов данных и скорости их обработки, сбор данных на граничных средах (Edge) и их обработка для принятия RealTime решений, Cloud Native подход к разработке приложений и развитие Multi-cloud.

Состояние рынка СХД на сегодня

Источник: RAIDIX, 2021

Рынку нужны новые решения, говорит Сергей Платонов. Например, в дата-центрах, применяющих гиперконвергентный подход, возникает проблема Dark Flash, когда пользователи не могут заранее сказать, какие ресурсы им понадобятся в ближайшее время. Из-за этого приходится их резервировать с запасом, по разным оценкам, от 30% до 70% по оценкам разных вендоров. Выход — дезагрегация ресурсов, когда вместо гиперконвергентных структур создаются отдельные модули, которые с помощью специального программного обеспечения по высокопроизводительным сетям доставляются пользователю. На этом рынке работает множество стартапов, которые предлагают разные решения. Однако не все они достаточно эффективны.

Решить проблему помогут специализированные процессоры для различных задач, новый интерконнект CXL, новая иерархия памяти и разделяемая между машинами память, а также система хранения данных, которой можно отдать часть решаемых задач Computational storage.

По словам Сергея Платонова, архитектура хранения данных будущего должна включать в себя ПО на основе подхода Intel SPDK и PMDK, которое будет запускаться в контейнерных средах на DPU/IPU и BareMetal. Кроме того, в ней будет использоваться энергонезависимая память для Metadata, Cache, происходить оптимизация записи на QLCNAND,ZNS, SMR. Она также должна интегрироваться с конвейером акселераторов – функционировать как распределенный Computational Storage.

Российские решения

Егор Литвинов, руководитель продуктового направления систем хранения данных YADRO представил участникам онлайн-конференции новую систему хранения данных TATLIN.UNIFIED. Система относится к решению среднего уровня. Она содержит контроллерное шасси с портами, контроллерами и пр. и 4 дисковые полки расширения разных типов. Возможности решения удовлетворяют требованиям 80-90% заказчиков, которым не нужны супермодные функции.

Возможности TATLIN.UNIFIED

Источник: YADRO, 2021

TATLIN.UNIFIED поддерживает ключевые операционные систем, в том числе Microsoft и VMware. Особое внимание уделялось надежности решения. Все компоненты СХД задублированы, поддерживается энергонезависимая cash-память. ПО T-Rade позволяет собирать отказоустойчивые группы. Реализовано автоматическое уведомление о нештатных ситуациях. Компания YADRO гарантирует высокий уровень техподдержки на всех уровнях.

«Мы давно переросли опытное производство, и сейчас наши специалисты разрабатывают полностью весь продукт, начиная от печатных плат и заканчивая программным обеспечением всех уровней. Сборка и тестирование продукта происходит на собственном заводе», — говорит Егор Литвинов. Компания уделяет большое внимание качеству интерфейса и документации, а также занимается обучением специалистов.















