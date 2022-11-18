Low-code набирает популярность. Его сторонники утверждают, что этот инструмент помогает автоматизировать, совершенствовать бизнес-процессы без лишних затрат на инфраструктуру и разработчиков. Однако у бизнеса есть сомнения — не придется ли ему брать на себя функции ИТ-департамента? Возможности low-code платформ и преимущества, которые получает бизнес благодаря их использованию, обсудили участники секции Low-code CNews FORUM 2022.
Наталья Погорелова-Триппель, начальник департамента развития ИТ-процессов и портальных решений банка «Зенит», была первым спикером секции Low-code. Она рассказала о том, что Low-code платформа в банке помогает решить задачу по импортозамещению и переносу порталов финансовой организации из Microsoft365. Благодаря ей порталы создаются без привлечения разработчиков, только силами администраторов системы. Например, на платформе уже запущены следующие порталы – кабинет совета директоров, база знаний, отчетный портал и т.д.
Платформа предназначена для автоматизации процессов компании на основе low-code инструментов. Ее важная особенность — возможность создавать неограниченное количество сайтов с произвольным пользовательским интерфейсом. Это дает возможность предоставить пользователям интерфейс, разработанный специально под их потребности. Помимо этого, платформа может быть использована и как средство разработки сайтов.
Антон Беспалов, ИТ-партнер Biocad, и инженер-программист Biocad Екатерина Машина рассказали о внедрении Low-code в международной инновационной биотехнологической компании Biocad. Ее ИТ-отдел разрабатывает различные системы для сотрудников компании и внешних контрагентов, занимается поддержкой внедрения, а также проводит обучение пользователей платформы.
На платформе можно вести учет физических образцов клинических исследований, фиксировать их результаты, хранить и отправлять файлы, определять срок годности препаратов, а также контролировать их качество.
Сейчас в компании используется два больших low-code решения: BIMS (самописное) и OpenText (приобретенное решение). BIMS позволяет отправить в карточку SAP заранее структурированные данные из области фармразработки, поставок, логистик, HR. OpenText помогает расширять бизнес-объект SAP для работы с документами.
Сергей Бобрецов, директор по платформе «Турбо» компании «Консист Бизнес Групп», рассказал о low-code платформе для высоконагруженных бизнес-систем.
«Турбо» представляет собой линейку решений: платформа разработки, EPM/CPM-система, отраслевые и функциональные решения. Они помогают создать высоконагруженные системы обработки данных для управления предприятием.
Платформа дает возможность управлять закупками, логистикой, работать с документами, распределять бюджет и пр. Она работает с различными СУБД и позволяет создавать десктопные и веб-приложения, а также разрабатывать заказные решения и тиражируемые продукты. Среди компаний, которые уже используют платформу для своей работы, — федеральная сеть магазинов электроники «Технопарк».
Спикер также подчеркнул, что платформа открыта и может быть интегрирована со сторонними сервисами и приложениями такими как Telegram, видеоконференцсвязь, электронная отчетность в ФНС и пр.
О том, что внедрить low-code не сложнее, чем собрать Lego рассказал Алексей Пелевин, гендиректор, сооснователь Pravo Tech. Manage.one автоматизирует процессы в любой бизнес-вертикали. Платформа позволяет эффективно управлять всеми компонентами, из которых состоит современный бизнес: ресурсами, активами, имуществом, людьми.
Внутри платформы можно создавать роботов, которые будут контролировать бизнес-процессы. По словам спикера, к 2023 г. она превзойдет западные аналоги по количеству покрываемых процессов (93% бизнес-задач компаний).
Одним из пользователей платформы является «Газпром медиа». Решение помогло компании сократить время подготовки протоколов с четырех дней до двух минут. Изменения в уставы более чем 100 компаний теперь вносятся за минуту. На 50% сократилось время на сопровождение исполнительных производств и в «Тинькофф страховании», еще одном пользователе платформы.
Александр Морозов, руководитель отдела фирмы «1С», рассказал о платформе «1С:Предприятие». Он отметил, что она является основой для создания бизнес-приложений. По сути, на «1С:Предприятие» решается задача разработки на основе мета-данных. Среда использует свой собственный язык программирования и встроенные средства разработки. Один из плюсов такого решения – множество готовых механизмов. Они повышают скорость разработки и качество решений.
В «1С:Предприятие» есть два режима запуска: для обычных пользователей и для разработчиков. Первый предназначен для работы с информационными базами данных организации. Там можно вводить данные, заполнять справочники, формировать отчеты и запускать обработки. Режим «Конфигуратор» предназначен для программистов. Он позволяет создавать или изменять структуру базы данных и модули программ.
Сергей Труненков, руководитель проектного офиса «Информационно-аналитические системы» Центра налоговых доходов (ГКУ ЦНД), обозначил актуальные ИТ-вызовы в современном мире. Среди них быстрое изменение деловой среды, сохранение ИТ-компетенций, импортозамещение.
По словам Сергея Трунекова, в работе каждой компании есть рутинные процессы, которые можно автоматизировать. Например, работу с документами.
На платформе Low-code, о которой рассказал эксперт, были реализованы функции по управлению процессами. Среди них предоставление мер поддержки, процесс юридического сопровождения, заявки в АХО, заключение договоров и пр.
Сергей Труненков поделился показателями эффективности такого решения. Так, оно в четыре раза ускорило автоматизацию процессов и в два раза сократило привлечение программистов. Срок внедрения решений уменьшился с 12 месяцев (для сложных процессов) до двух-трех.
Об автоматизации бизнес-процессов при помощи гибкого цифрового конструктора 1F BPM рассказал Артем Миллер, заместитель руководителя департамента информационных систем и сервисов Фонда «Сколково».
На платформе были реализованы следующие процессы: обработка городских обращений (справочная информация, запрос на аренду), процессы Международной гимназии инновационного центра, аренда апартаментов (договоры, счета на оплату, миграционный учет) и т.д.
Спикер отметил, что общее количество зарегистрированных пользователей на платформе в 2021 г. достигло 5087 человек. Прирост за год составил 50,19%. Сумма платежей с использованием решения составила 154,9 млн руб. (прирост 325,49%).
Антон Кудрявцев, директор по ИТ-архитектуре DPD в России, рассказал о Robotic process automation, которую назвал передовой ступенью развития систем автоматизации бизнес-процессов.
Программный робот (RPA-Бот) может выступать в роли сотрудника компании и выполнять широкий спектр обязанностей в разных профессиональных областях: финансы и бухгалтерия, управление персоналом, логистика, ИТ и пр. Робот также может собирать и обрабатывать информацию, вводить данные во все распространенные офисные системы и приложения, рассылать сообщения и пр.
RPA позволит освободить сотрудников от больших объемов однообразной и рутинной работы, упростить контроль за ее выполнением, минимизировать проблемы и ошибки человеческого фактора при выполнении однотипных операций и т.д.
Спикер уверен, что не нужно начинать разрабатывать программного робота, если бизнес процесс может в ближайшее время измениться или если планируется использовать системы, в которых часто меняются интерфейс и формы, а разрабатывать робота предстоит через графический интерфейс программ MS Office.
Для внедрения роботов требуется огромное количество ресурсов, начал свое выступление Виталий Рыбалкин, директор центра автоматизации и роботизации процессов «Ренессанс страхование».
У компании есть и другой путь, подчеркнул спикер, – нанять стороннюю организацию. По словам эксперта, не каждая компания обладает достаточным бюджетом для покрытия всех этих расходов.
Простым и доступным инструментом для создания роботов, по мнению спикера, может стать именно платформа Low-code. При этом Виталий Рыбалкин отметил, что продать это решение бизнесу не просто. Зачастую он хочет, чтобы процессы в компании были автоматизированы без его участия. Однако Low-code платформы предлагают совершенно другую возможность – создать робота самостоятельно. По мнению спикера, первый положительный опыт является важнейшим аргументом в пользу использования Low-code возможностей.
О том, когда пора остановиться, создавая платформу low-code, рассказал Тимур Порошин, владелец продукта T1 CRM. Он рассказал о модульной платформе, которая обеспечивает гибкую автоматизацию ключевых бизнес-процессов: B2B и B2C-продаж, маркетинга, клиентского сервиса, а также позволяет работать с финансовыми показателями компании для формирования управленческой отчетности.
Платформа оснащена общими сервисами, которые обеспечивают базовый функционал любого приложения. Например, авторизация и аутентификация, ИБ, конструктор сервисов low-code, назначение встреч и т.д. Системные же сервисы платформы позволяют полностью контролировать бизнес-приложения.
Среди ключевых преимуществ платформы Тимур Парошин выделил возможность подключать те модули, которые необходимы, а также микросервисную архитектуру, которая позволяет развивать функционал без серьезных рисков для бизнеса и low-code, который помогает создавать приложения в браузере с помощью редактора.
Как Low-сode помогает строить модели ИИ в страховании, рассказал Сергей Алешкин, Head of Data Science «Согаз». Спикер отметил преимущества Low-code библиотек для ML. Среди них он выделил скорость разработки моделей, мультиплатформенность, совместимость с разными операционными системами и работу на разных устройствах.
Сергей Алешкин привел пример эффективности использования искусственного интеллекта. По статистике, только четыре человека из ста готовы рассмотреть покупку страхового полиса. ИИ позволяет отобрать 40% клиентов, которые готовы купить продукты страхования в ближайшее время, а также отсеять 98% тех, кто не заинтересован в покупке. Это позволяет в 30 раз снизить трудозатраты сети на кросс-продажи.
Эксперт рассказал и о принципах успешного внедрения ИИ в компании. Так, внедрение искусственного интеллекта, по его словам, нужно начинать с направления, в котором оно может принести максимально быстрый эффект. Необходимо также оперативно создавать прототипы моделей. В среднем из 10 подготовленных моделей «взлетает» только одна-две, подчеркнул Сергей Алешкин.
В 2022 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в пятнадцатый раз.
Форум собрал свыше 1300 участников. Было заслушано около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».
На старте CNews FORUM состоялся диалог с отраслью главы Минцифры Максута Шадаева. Затем в пленарной части форума выступили директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, старший вице-президент по банковским технологиям «Уралсиба» Константин Меденцев, директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса банка «Ренессанс кредит» Денис Сотин, директор по ИТ сети гипермаркетов «Лента» Сергей Сергеев, вице-президент по ИТ «Евраз» Артем Натрусов и многие другие.