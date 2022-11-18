Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ

18.11.2022, 08:27 Мск

Low-code набирает популярность. Его сторонники утверждают, что этот инструмент помогает автоматизировать, совершенствовать бизнес-процессы без лишних затрат на инфраструктуру и разработчиков. Однако у бизнеса есть сомнения — не придется ли ему брать на себя функции ИТ-департамента? Возможности low-code платформ и преимущества, которые получает бизнес благодаря их использованию, обсудили участники секции Low-code CNews FORUM 2022.

Что можно сделать с помощью Low-code

Наталья Погорелова-Триппель, начальник департамента развития ИТ-процессов и портальных решений банка «Зенит», была первым спикером секции Low-code. Она рассказала о том, что Low-code платформа в банке помогает решить задачу по импортозамещению и переносу порталов финансовой организации из Microsoft365. Благодаря ей порталы создаются без привлечения разработчиков, только силами администраторов системы. Например, на платформе уже запущены следующие порталы – кабинет совета директоров, база знаний, отчетный портал и т.д.

Платформа предназначена для автоматизации процессов компании на основе low-code инструментов. Ее важная особенность — возможность создавать неограниченное количество сайтов с произвольным пользовательским интерфейсом. Это дает возможность предоставить пользователям интерфейс, разработанный специально под их потребности. Помимо этого, платформа может быть использована и как средство разработки сайтов.

Антон Беспалов, ИТ-партнер Biocad, и инженер-программист Biocad Екатерина Машина рассказали о внедрении Low-code в международной инновационной биотехнологической компании Biocad. Ее ИТ-отдел разрабатывает различные системы для сотрудников компании и внешних контрагентов, занимается поддержкой внедрения, а также проводит обучение пользователей платформы.

На платформе можно вести учет физических образцов клинических исследований, фиксировать их результаты, хранить и отправлять файлы, определять срок годности препаратов, а также контролировать их качество.

Сейчас в компании используется два больших low-code решения: BIMS (самописное) и OpenText (приобретенное решение). BIMS позволяет отправить в карточку SAP заранее структурированные данные из области фармразработки, поставок, логистик, HR. OpenText помогает расширять бизнес-объект SAP для работы с документами.

Сергей Бобрецов, директор по платформе «Турбо» компании «Консист Бизнес Групп», рассказал о low-code платформе для высоконагруженных бизнес-систем.

«Турбо» представляет собой линейку решений: платформа разработки, EPM/CPM-система, отраслевые и функциональные решения. Они помогают создать высоконагруженные системы обработки данных для управления предприятием.

Платформа дает возможность управлять закупками, логистикой, работать с документами, распределять бюджет и пр. Она работает с различными СУБД и позволяет создавать десктопные и веб-приложения, а также разрабатывать заказные решения и тиражируемые продукты. Среди компаний, которые уже используют платформу для своей работы, — федеральная сеть магазинов электроники «Технопарк».

Спикер также подчеркнул, что платформа открыта и может быть интегрирована со сторонними сервисами и приложениями такими как Telegram, видеоконференцсвязь, электронная отчетность в ФНС и пр.

О том, что внедрить low-code не сложнее, чем собрать Lego рассказал Алексей Пелевин, гендиректор, сооснователь Pravo Tech. Manage.one автоматизирует процессы в любой бизнес-вертикали. Платформа позволяет эффективно управлять всеми компонентами, из которых состоит современный бизнес: ресурсами, активами, имуществом, людьми.

Внутри платформы можно создавать роботов, которые будут контролировать бизнес-процессы. По словам спикера, к 2023 г. она превзойдет западные аналоги по количеству покрываемых процессов (93% бизнес-задач компаний).

Одним из пользователей платформы является «Газпром медиа». Решение помогло компании сократить время подготовки протоколов с четырех дней до двух минут. Изменения в уставы более чем 100 компаний теперь вносятся за минуту. На 50% сократилось время на сопровождение исполнительных производств и в «Тинькофф страховании», еще одном пользователе платформы.

Александр Морозов, руководитель отдела фирмы «1С», рассказал о платформе «1С:Предприятие». Он отметил, что она является основой для создания бизнес-приложений. По сути, на «1С:Предприятие» решается задача разработки на основе мета-данных. Среда использует свой собственный язык программирования и встроенные средства разработки. Один из плюсов такого решения – множество готовых механизмов. Они повышают скорость разработки и качество решений.

Из чего состоит «1С: Предприятие»

Источник: 1С, 2022

В «1С:Предприятие» есть два режима запуска: для обычных пользователей и для разработчиков. Первый предназначен для работы с информационными базами данных организации. Там можно вводить данные, заполнять справочники, формировать отчеты и запускать обработки. Режим «Конфигуратор» предназначен для программистов. Он позволяет создавать или изменять структуру базы данных и модули программ.

Low-code на практике

Сергей Труненков, руководитель проектного офиса «Информационно-аналитические системы» Центра налоговых доходов (ГКУ ЦНД), обозначил актуальные ИТ-вызовы в современном мире. Среди них быстрое изменение деловой среды, сохранение ИТ-компетенций, импортозамещение.

По словам Сергея Трунекова, в работе каждой компании есть рутинные процессы, которые можно автоматизировать. Например, работу с документами.

Какие системы нужны организации

Источник: ГКУ ЦНД, 2022

На платформе Low-code, о которой рассказал эксперт, были реализованы функции по управлению процессами. Среди них предоставление мер поддержки, процесс юридического сопровождения, заявки в АХО, заключение договоров и пр.

Сергей Труненков поделился показателями эффективности такого решения. Так, оно в четыре раза ускорило автоматизацию процессов и в два раза сократило привлечение программистов. Срок внедрения решений уменьшился с 12 месяцев (для сложных процессов) до двух-трех.

Об автоматизации бизнес-процессов при помощи гибкого цифрового конструктора 1F BPM рассказал Артем Миллер, заместитель руководителя департамента информационных систем и сервисов Фонда «Сколково».

Артем Миллер , заместитель руководителя департамента информационных систем и сервисов Фонда « Сколково »: Интересно будет следить за ростом спроса пользователей цифровых услуг в ближайшем будущем. А пока у нас в планах перевести в цифру как можно больше городских сервисов. Антон Кудрявцев, директор департамента аналитики и разработки архитектуры информационных систем, DPD в России: RPA бот может выступать в роли любого сотрудника, но при этом ему не нужно обучаться и он не выгорает на работе. Виталий Рыбалкин, директор центра автоматизации и роботизации процессов, «Ренессанс Страхование»: Я не могу предсказать будущее, но я ищу новые подходы и идеи, тестирую гипотезы и делаю ошибки – присоединяйтесь. Тимур Порошин, владелец продукта T1 CRM, « Т1 Консалтинг »: Инструмент хорош тогда, когда он решает задачи, а не тогда, когда на нем написано Made in USA. Сергей Алешкин, Head of Data Science, СОГАЗ: Модель машинного обучения искусственного интеллекта – это ключевой элемент цифровой трансформации в компании. Артем Миллер , заместитель руководителя департамента информационных систем и сервисов Фонда « Сколково »: Интересно будет следить за ростом спроса пользователей цифровых услуг в ближайшем будущем. А пока у нас в планах перевести в цифру как можно больше городских сервисов. Участники секции Low-code CNews FORUM 2022

На платформе были реализованы следующие процессы: обработка городских обращений (справочная информация, запрос на аренду), процессы Международной гимназии инновационного центра, аренда апартаментов (договоры, счета на оплату, миграционный учет) и т.д.

Спикер отметил, что общее количество зарегистрированных пользователей на платформе в 2021 г. достигло 5087 человек. Прирост за год составил 50,19%. Сумма платежей с использованием решения составила 154,9 млн руб. (прирост 325,49%).

Low-code и no-code в RPA

Антон Кудрявцев, директор по ИТ-архитектуре DPD в России, рассказал о Robotic process automation, которую назвал передовой ступенью развития систем автоматизации бизнес-процессов.

Программный робот (RPA-Бот) может выступать в роли сотрудника компании и выполнять широкий спектр обязанностей в разных профессиональных областях: финансы и бухгалтерия, управление персоналом, логистика, ИТ и пр. Робот также может собирать и обрабатывать информацию, вводить данные во все распространенные офисные системы и приложения, рассылать сообщения и пр.

Роботизированный процесс автоматизации

Источник: DPD, 2022

RPA позволит освободить сотрудников от больших объемов однообразной и рутинной работы, упростить контроль за ее выполнением, минимизировать проблемы и ошибки человеческого фактора при выполнении однотипных операций и т.д.

Спикер уверен, что не нужно начинать разрабатывать программного робота, если бизнес процесс может в ближайшее время измениться или если планируется использовать системы, в которых часто меняются интерфейс и формы, а разрабатывать робота предстоит через графический интерфейс программ MS Office.

Для внедрения роботов требуется огромное количество ресурсов, начал свое выступление Виталий Рыбалкин, директор центра автоматизации и роботизации процессов «Ренессанс страхование».

У компании есть и другой путь, подчеркнул спикер, – нанять стороннюю организацию. По словам эксперта, не каждая компания обладает достаточным бюджетом для покрытия всех этих расходов.

Простым и доступным инструментом для создания роботов, по мнению спикера, может стать именно платформа Low-code. При этом Виталий Рыбалкин отметил, что продать это решение бизнесу не просто. Зачастую он хочет, чтобы процессы в компании были автоматизированы без его участия. Однако Low-code платформы предлагают совершенно другую возможность – создать робота самостоятельно. По мнению спикера, первый положительный опыт является важнейшим аргументом в пользу использования Low-code возможностей.

О том, когда пора остановиться, создавая платформу low-code, рассказал Тимур Порошин, владелец продукта T1 CRM. Он рассказал о модульной платформе, которая обеспечивает гибкую автоматизацию ключевых бизнес-процессов: B2B и B2C-продаж, маркетинга, клиентского сервиса, а также позволяет работать с финансовыми показателями компании для формирования управленческой отчетности.

Код платформы Т1 CRM

Источник: «Т1», 2022

Платформа оснащена общими сервисами, которые обеспечивают базовый функционал любого приложения. Например, авторизация и аутентификация, ИБ, конструктор сервисов low-code, назначение встреч и т.д. Системные же сервисы платформы позволяют полностью контролировать бизнес-приложения.

Среди ключевых преимуществ платформы Тимур Парошин выделил возможность подключать те модули, которые необходимы, а также микросервисную архитектуру, которая позволяет развивать функционал без серьезных рисков для бизнеса и low-code, который помогает создавать приложения в браузере с помощью редактора.

Как Low-сode помогает строить модели ИИ в страховании, рассказал Сергей Алешкин, Head of Data Science «Согаз». Спикер отметил преимущества Low-code библиотек для ML. Среди них он выделил скорость разработки моделей, мультиплатформенность, совместимость с разными операционными системами и работу на разных устройствах.

Сергей Алешкин привел пример эффективности использования искусственного интеллекта. По статистике, только четыре человека из ста готовы рассмотреть покупку страхового полиса. ИИ позволяет отобрать 40% клиентов, которые готовы купить продукты страхования в ближайшее время, а также отсеять 98% тех, кто не заинтересован в покупке. Это позволяет в 30 раз снизить трудозатраты сети на кросс-продажи.

Эксперт рассказал и о принципах успешного внедрения ИИ в компании. Так, внедрение искусственного интеллекта, по его словам, нужно начинать с направления, в котором оно может принести максимально быстрый эффект. Необходимо также оперативно создавать прототипы моделей. В среднем из 10 подготовленных моделей «взлетает» только одна-две, подчеркнул Сергей Алешкин.

Как прошел юбилейный CNews FORUM 2022

В 2022 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в пятнадцатый раз.

CNews FORUM 2022 стартовал с «Диалога с отраслью» главы Минцифры Максута Шадаева Традиционно зал на CNews FORUM был наполнен до отказа. 1300 делегатов форума прослушали около сотни докладов на самые актуальные темы Традиционно зал на CNews FORUM был наполнен до отказа. 1300 делегатов форума прослушали около сотни докладов на самые актуальные темы Участники CNews FORUM могли задать вопрос главе Минцифры Максуту Шадаеву Участники CNews FORUM могли задать вопрос главе Минцифры Максуту Шадаеву Максут Шадаев ответил на актуальные и острые вопросы участников форума и читателей CNews Максут Шадаев ответил на актуальные и острые вопросы участников форума и читателей CNews Зампред Зампред Комитета Госдумы по информационной политике , ИТ и связи Андрей Свинцов поздравляет Дмитрия Чурсина , замгендиректора «Программного Продукта», и Дмитрия Скачкова, директора департамента цифрового развития Минтранспорта , с получением CNews Awards CNews FORUM активно освещали федеральные CNews FORUM активно освещали федеральные телеканалы , информагентства и деловые СМИ Глава Глава Минцифры Максут Шадаев осмотрел выставку CNews FORUM Дмитрий Трофимов , управляющий директор Сбербанка , получил CNews Awards за продукт «Цифровая трансформация как сервис» Ильяс Хуснутдинов, руководитель по развитию продукта Isource Inspector, принял награду CNews в номинации «Цифровое решение года для контроля качества в промышленности» Ильяс Хуснутдинов, руководитель по развитию продукта Isource Inspector, принял награду CNews в номинации «Цифровое решение года для контроля качества в промышленности» На пленарной дискуссии, модерируемой замминистра Минцифры Александром Шойтовым, обсуждались вопросы обеспечения информационной безопасности в новых условиях На пленарной дискуссии, модерируемой замминистра Минцифры Александром Шойтовым, обсуждались вопросы обеспечения информационной безопасности в новых условиях Андрей Богданов , генеральный директор компании « НПФ Беркут », получил CNews Awards за создание платформы Low-code Максим Тятюшев, гендиректор СберТеха , представил платформенный подход в импортозамещении Олег Жигалов, руководитель службы эксплуатации и Олег Жигалов, руководитель службы эксплуатации и технической поддержки информационных систем и пользователей, и Виталий Шаев , директор центра компетенций « Р7-Офис », получили CNews Awards в номинации «Продукт года на базе российских технологий» Марина Слесаренко , заместитель директора по работе с корпоративными клиентами « 1С », рассказала о возможностях ERP-системы « 1С:Предприятие Дмитрий Харитонов , гендиректор «Иннотеха», получил награду CNews за цифровую банковскую платформу Вячеслав Солопов , директор по консалтингу «Ланита», рассказал о работе своей компании в новых условиях Победителя в номинации « Победителя в номинации « Цифровая безопасность » выбирали голосованием участников CNews FORUM Роман Пустарнаков , директор департамента организации работ с заказчиками Газинформсервиса , партнера номинации «Цифровая безопасность», поздравил Алексея Кубарева, руководителя отдела развития бизнеса «РТК-Солар», с наградой CNews Владимир Свиридов, лидер платформы Enterprise компании Cloud, рассказал о возможностях платформы Владимир Свиридов, лидер платформы Enterprise компании Cloud, рассказал о возможностях платформы Владимир Свиридов , Cloud, получил CNews Awards за «Решение года по обеспечению резервного копирования и DR на базе IaaS Замгендиректора РЖД Замгендиректора РЖД Владимир Чаркин поделился опытом обеспечения технологической независимости Дмитрий Теплицкий , гендиректор VS Robotics , получил награду CNews за лучшее скоринг -решение Евгений Абакумов, директор по ИТ «Росатома» рассказал о внедрении ИТ в Евгений Абакумов, директор по ИТ «Росатома» рассказал о внедрении ИТ в атомной промышленности Наталья Ильина , директор по управлению научно-техническими программами и проектами, и Евгений Абакумов , директор по ИТ Росатома , получили CNews Awards Вадим Феоктистов , директор « ММК-Информсервис », и Михаил Верисов , директор ЦТР « Некст », получили CNews Awards в номинации « Импортозамещение RPA» Сергей Сергеев, директор « Сергей Сергеев, директор « Ленты » по ИТ, рассказал о планах развития информационных технологий в его компании Александр Александров , начальник управления « Интернет-банк ВТБ , получил награду CNews в номинации «Развитие интернет-банка: проект года» Константин Меденцев, старший вице-президент по банковским технологиям «Уралсиба», рассказал о трансформации бизнес-подразделений банка Константин Меденцев, старший вице-президент по банковским технологиям «Уралсиба», рассказал о трансформации бизнес-подразделений банка Тимур Порошин , владелец продукта T1 CRM , получил награду CNews в номинации «Отечественная CRM -платформа года» Артем Натрусов, вице-президент «Евраза» по ИТ, рассказал о цифровой трансформации компании Артем Натрусов, вице-президент «Евраза» по ИТ, рассказал о цифровой трансформации компании Олег Щепалин, директор « Олег Щепалин, директор « Дом.РФ » по ИТ, принял награду CNews за лучший проект для управления рисками Денис Сотин, старший вице-президент « Денис Сотин, старший вице-президент « Ренессанс Кредита» по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, рассказал о подходах к повышению эффективности разработки ПО Дмитрий Ивницкий, руководитель направления сервисов лидогенерации и исследований VK, Дмитрий Ивницкий, руководитель направления сервисов лидогенерации и исследований VK, Божена Тихонова , руководитель интегрированных проектов VK , и Дмитрий Королев, директор интегрированных проектов VK, получили награду CNews Николай Бабкин , руководитель отдела управления продуктами Mango Office , получил CNews Awards за технологический прорыв года В кулуарах CNews FORUM шли бурные дискуссии о развитии В кулуарах CNews FORUM шли бурные дискуссии о развитии отечественных ИТ После пленарного заседания работа CNews FORUM продолжилась в секциях, посвященных ИТ в госсекторе, финансах и После пленарного заседания работа CNews FORUM продолжилась в секциях, посвященных ИТ в госсекторе, финансах и торговле ИБ , облачным технологиям и Low-code Российское оборудование вызвало большой интерес участников CNews FORUM «Собакоробот» отечественного производства не мог остаться незамеченным «Собакоробот» отечественного производства не мог остаться незамеченным Участник CNews FORUM в плену Участник CNews FORUM в плену виртуальной реальности В конце форума традиционно прошел розыгрыш призов В конце форума традиционно прошел розыгрыш призов За цифровизацию России! За цифровизацию России! CNews FORUM 2022 стартовал с «Диалога с отраслью» главы Минцифры Максута Шадаева

Форум собрал свыше 1300 участников. Было заслушано около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

На старте CNews FORUM состоялся диалог с отраслью главы Минцифры Максута Шадаева. Затем в пленарной части форума выступили директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, старший вице-президент по банковским технологиям «Уралсиба» Константин Меденцев, директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса банка «Ренессанс кредит» Денис Сотин, директор по ИТ сети гипермаркетов «Лента» Сергей Сергеев, вице-президент по ИТ «Евраз» Артем Натрусов и многие другие.



























