CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото

27.11.2019, 16:18 Мск

Пленарное заседание CNews FORUM 2019 было посвящено двум основным темам: «Технологии цифровой трансформации» и «Цифровые технологии в действии». Его участники рассказали о том, как происходит цифровизация крупнейших российских предприятий и какие решения предлагают для этого российские и иностранные компании. Большое внимание было уделено вопросам изменения корпоративной культуры, проблемам принятия изменений персоналом и его мотивации к переходу на новые цифровые методы работы.

В 2019 г. крупнейшая независимая площадка CNews FORUM для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала свыше 1,5 тыс. гостей. На форуме прозвучало порядка 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций: «Госсектор», «Информационная безопасность», «Банки», «Большие данные и бизнес-аналитика», «Розница», «Облачные технологии».

Пленарное заседание CNews FORUM 2019 было посвящено двум основным темам: «Технологии цифровой трансформации» и «Цифровые технологии в действии»

На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 50 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций. В ходе пленарного заседания были затронуты наиболее актуальные темы развития ИТ в России.

Цифровая трансформация началась

В РЖД утверждена стратегия цифровой трансформации, рассказал Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям РЖД. Согласно этой стратегии, к 2025 г. доля электронных билетов в поездах дальнего следования должна составлять не менее 70%, а доля услуг грузовой перевозки и сопутствующих сервисов, доступных к оформлению в электронном виде, – не менее 75%. Доля электронных документов при взаимодействии с участниками перевозочного процесса (включая международные транзитные перевозки) достигнет 90%. Доля операций в бизнес-процессах обслуживания клиентов, выполняемых без участия человека, составит 55%.

Евгений Чаркин: Сегодня любой ИТ-проект в РЖД начинается с пересмотра бизнес-процессов. Но самое главное – изменить корпоративную культуру

Сегодня любой ИТ-проект в РЖД начинается с пересмотра бизнес-процессов. Но самое главное – изменить корпоративную культуру. Люди должны принять изменения. Для этого в РЖД организовано обучение и подготовка сотрудников, вовлеченных в процесс цифровой трансформации, – от высшего руководства до рядового персонала. Создан института «агентов изменений» – сотрудников, деятельность которых направлена на обучение других сотрудников, непосредственное участие в мероприятиях по управлению изменениями, обеспечение мониторинга хода цифровой трансформации, обобщение передового опыта и его распространение в компании.

Стратегия цифровой трансформации РЖД до 2025 г.

Источник: РЖД, 2019

Планируется, что к 2025 г. не менее 70% сотрудников РЖД будет работать на отечественном программном обеспечении. По словам Евгения Чаркина, есть классы решений, в которых отечественные производители готовы предоставить достойную альтернативу широко используемым западным продуктам. Однако так происходит далеко не всегда. Например, РЖД готова заменить SAP на отечественное решение, но оно должно быть не просто не хуже, а опережать SAP лет на десять.

CNews Баттл: трудности или комфорт

Участниками ставшего уже традиционным CNews Баттл «Что движет изменениями: трудности vs комфорт» стали Алексей Клепиков, вице-президент по ИТ «Ингосстрах» и Екатерина Генкина, директор по управлению изменениями «Норникель ОЦО». Модератором выступил Сергей Халяпин, главный инженер компании Citrix. «Сегодня во многих компаниях происходят серьезные изменения, и они невозможны без квалифицированного персонала, – напомнил Сергей Халяпин. – По сути, сегодня работодатели вынуждены конкурировать за самых талантливых и самых продуктивных сотрудников. С другой стороны, технологии создают множество соблазнов для того, чтобы сотрудники отвлекались от своей основной работы, и это тоже может стать проблемой».

Участниками ставшего уже традиционным CNews Баттл «Что движет изменениями: трудности vs комфорт» стали Алексей Клепиков, вице-президент по ИТ «Ингосстрах» и Екатерина Генкина, директор по управлению изменениями «Норникель ОЦО». Модератором выступил Сергей Халяпин, главный инженер компании Citrix.

По мнению Алексея Клепикова, надо нанимать не самых профессиональных, а самых мотивированных сотрудников. ИТ-менеджеры должны учиться работать с людьми, иначе через несколько лет они столкнутся с их профессиональным выгоранием и вынуждены будут опять заниматься поиском новых специалистов. Екатерина Генкина согласна, что для того, чтобы изменения в компании были эффективны, необходима команда единомышленников, и ее формирование – ключевая задача. Для того, чтобы люди приняли изменения, надо уделять им время: разъяснять, какие преимущества получит не только компания, но и ее сотрудники.

Как должны строиться взаимоотношения между бизнесом, сотрудниками и ИТ-подразделением? Очень важно, чтобы руководство было вовлечено в изменения, уверен Алексей Клепиков. Кроме того, по его мнению, «люди с гуманитарным складом ума бизнесу не нужны – они даже не смогут посчитать экономический эффект, а значит с ними надо расставаться». И третье – будущее за теми организациями, которые понимают важность ИТ.

Екатерина Генкина напомнила, что первыми из компании уходят люди, компетенции которых востребованы на рынке. «Для их удержания надо постоянно проводить обучение сотрудников, в том числе и новым ИТ-навыкам. И конечно, предоставить возможность участвовать в изменениях и на деле показать, что организация учитывает их мнение», – говорит она.

Выбирайте российское

ОС Windows играет доминирующую роль как на мировом, так и на российском рынке ИТ. Так, в России на ее долю приходится 89% рынка ОС, еще 9% занимает MacOS, доля Linux составляет всего 2%, начала свое выступление Владислава Васильева, генеральный директор, НТЦ «ИТ Роса». По ее оценкам, объем потенциального рынка импортозамещения ОС составляет около ₽32 млрд. Владислава Васильева рассказала о разработанной НТЦ «ИТ Роса» платформе ROSA Еnterprise Linux. Это полностью отечественное решение, которое может быть использовано для создания сквозных цифровых технологий и их внедрения в сферах государственного управления и оказания государственных услуг.

Владислава Васильева: Объем потенциального рынка импортозамещения ОС составляет около ₽32 млрд

Она привела примеры использования платформы ROSA Еnterprise Linux в сфере здравоохранения для создания инфраструктуры лечебно-профилактических учреждений и в качестве базовой операционной системы при внедрении медицинских информационных систем. По ее словам, это позволяет медучреждениям экономить до 65% расходов на ИТ. Для образовательных учреждений НТЦ «ИТ Роса» предлагает полный пакет офисных приложений, программы для работы с графикой и для обучения информатике, математике, физике, черчению, астрономии и другим предметам. ROSA Еnterprise Linux также является отличной платформой для научных вычислений.

Предлагаемое отечественным разработчиком ПО соответствует всем требованиям российского законодательства в области информационной безопасности, имеет сертификаты ФСТЭК, работает со всеми средствами криптозащиты и ЭЦП, поддерживает максимальное число драйверов периферийных устройств, имеет удобный интуитивно-понятный интерфейс. НТЦ «ИТ Роса» обеспечивает русскоязычную техническую поддержку в режиме 24/7 и берет на себя заботу по обучению пользователей.

Государство и цифровая трансформация

«Государство постепенно переходит от роли сервис-провайдера к роли владельца данных, которые надо защищать, обрабатывать и использовать», – уверен Василий Слышкин, директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации, Минкомсвязи России. Он рассказал о создании Национальной системы управления данными (НСУД). НСУД сможет обеспечить непрерывное развитие компетенций специалистов. Должны появиться профессиональные стандарты, система массовой подготовки и независимая оценка квалификации в области управления данными. Для организаций будут разработаны модели зрелости процессов управления, политики и единые требования по открытости и доступности данных.

Василий Слышкин: Государство постепенно переходит от роли сервис-провайдера к роли владельца данных, которые надо защищать, обрабатывать и использовать

Основная задача политики по управлению данными – обеспечить доверие к ним граждан и бизнеса. Для этого должны появиться прозрачные правила работы с данными, разрешения возможных инцидентов и монетизации. Кроме того, государство намерено создать единую информационную платформу управления госданными и эталонные государственные информационные ресурсы (реестры), информация в которых будет юридически значима, безопасна и доступна онлайн.

Платформа управления госданными

Источник: Минкомсвязи, 2019

Фундамент цифровой трансформации

По мнению Алексея Нестерова, директора по ERP-решениям фирмы «1С», фундаментом цифровизации должны стать CPM (Corporative Performance Management), ERP (Enterprise Resource Planning) и MES (Manufacturing execution system) – системы. При этом, как отметил эксперт, при хорошей автоматизации бизнес-процессов, например, на современных функциональных и глубоко кастомизируемых решениях «1С», можно отказаться от модной сегодня процессной аналитики (Process Mining) и роботизации бизнес-процессов (RPA).

Алексей Нестеров: При хорошей автоматизации бизнес-процессов, например, на современных функциональных и глубоко кастомизируемых решениях «1С», можно отказаться от модной сегодня процессной аналитики и роботизации

Алексей Нестеров рассказал о платформе «1С:Корпорация», в состав которой входят все необходимые для создания любого отраслевого решения компоненты.

Возможности «1С: Корпорация»

Источник: 1C, 2019

Он привел несколько примеров уже реализованных проектов. Например, автоматизации финансово-закупочной деятельности ГК «Ростех» на базе специализированного решения для управления корпоративными финансами, реализованного на основе «1C:Управление холдингом». Фирма «1С» уже заключила стратегические соглашения о сотрудничестве с целым рядом крупнейших российских компаний. Ее решения могут быть с успехом интегрированы с практически любыми СУБД, а также с промышленным и торговым оборудованием. Это позволяет разрабатывать все новые и новые отраслевые решения. Например, созданное «1С» и компанией «Аскон» совместное предприятие Renga Software представило комплекс для информационного моделирования в строительстве «1С:BIM 6D», который стал призером конкурса Аналитического центра при Правительстве РФ.

Большое внимание уделяется также продвижению продуктов «1С» на международном рынке. Для их интернационализации используется Unicode, два варианта встроенного языка, поддержка национальных дат, чисел. Различные языки интерфейса платформы позволяют создавать прикладные решения для пользователей, говорящих на языках, отличных от русского. После выбора конкретного языка платформы, на нем отображаются системные меню, системные диалоги, системные сообщения, справка. Платформа «1С:Предприятие» поддерживает уже 20 языков. А «1C:ERP» с лета 2019 г. в основной российской поставке поддерживает английский язык. Выпущена бета-версия «1С:ERP WE» – делокализованного прикладного решения «1С:ERP».

Инновации для поколения Z

«Мир меняется, традиционные услуги уходят в прошлое. В лидерах – цифровые компании», – уверен Владимир Егоров, генеральный директор Долгопрудненского исследовательского центра. Одновременно меняется отношение к информации. Ее так много, что тексты читаются по диагонали, а люди стремятся получать вместо нее готовую аналитику. А значит, меняются и сотрудники. И работодатели вынуждены под них подстраиваться.

Владимир Егоров: Мир меняется, традиционные услуги уходят в прошлое. В лидерах – цифровые компании

Владимир Егоров рассказал о новой бизнес-системе поколения Z «Турбо». В ее основе – карточки как отражение бизнес-сущности объекта. Любой процесс представляет собой последовательное открытие карточек. Чтобы в них не потеряться, в системе реализованы навигационные цепочки. Мультизадачность поддерживается так же, как в браузере, – открытием нового окна. Компанией создана необходимая экосистема, обеспечивающая работу решения во всех областях.

Как противостоять монополии вендоров

Быть CIO сегодня очень сложно, уверен Адар Рубин, директор по взаимодействию с клиентами в Восточной Европе Rimini Street. С одной стороны, необходимо обеспечить стабильность работы имеющихся у бизнеса систем. С другой, надо инвестировать в инновации, но ИТ-бюджеты сокращаются.

Адар Рубин: Если передать поддержку ERP-систем компании Rimini Street, можно сфокусироваться на потребностях бизнеса, инвестировать в инновации, иметь возможность выбирать лучшее на рынке решение без привязки к вендору

Пользователи решений SAP и Oracle ограничены в своем выборе – скоро они вынуждены будут переходить на облачные версии решений. SaaS-модель максимально подчиняет заказчика стратегии вендора. Уже сегодня перед CIO стоит вопрос, где взять деньги на такую миграцию и как быстро можно будет интегрировать инновации. При этом качество услуг Oracle и SAP очень низкое.

Бизнес-ориентированная дорожная карта ИТ

Источник: Rimini Street, 2019

Что делать в такой ситуации? Адар Рубин предлагает передать поддержку ERP-систем компании Rimini Street. По его словам, это позволит сфокусироваться на потребностях бизнеса, инвестировать в инновации, иметь возможность выбирать лучшее на рынке решение без привязки к вендору. И при этом сэкономить до 90% средств.

Все для сотрудников

Максим Халматов, руководитель ИТ-кластера «Инфраструктура и внутренняя автоматизация», МТС, посвятил свое выступление тому, как привлечь на работу сотрудников с нужными компетенциями и удержать их. В МТС решили пойти по пути создания цифрового рабочего пространства, которое должно мотивировать на продуктивную работу. Была разработана концепция, состоящая из нескольких блоков: коммуникации, знания, благополучие, процессы, рабочее место, офис со смыслом.

Максим Халматов: В МТС решили пойти по пути создания цифрового рабочего пространства, которое должно мотивировать сотрудников на продуктивную работу

Выяснилось, что у каждого сотрудника есть потребность в кастомизации своего рабочего пространства. В большинстве офисов они вынуждены работать с огромным количеством разных, часто устаревших, систем. А для поколения Z это уже неприемлемо. В МТС решили исходить из того, что рабочее место должно давать возможность работать удаленно. При этом человек должен иметь возможность использовать любые удобные ему инструменты, в том числе и для коллективной работы.

Еще одна важная проблема – коммуникации. В большой компании находящиеся рядом команды часто не знают, чем занимаются их соседи. С другой стороны, сотрудники перегружены информацией. В МТС решили предоставить им возможность использовать то коммуникационное поле, которое необходимо, а не то, которое навязывает компания.

Особенность любой цифровой компании – формирование и управление знаниями. Со временем их становится так много, что разобраться в них практически невозможно. В итоге передача знаний нарушается. Поэтому очень важно реализовать систему эффективного поиска и обмена знаниями. Сейчас в МТС внедряется продукт «Снежинка» на основе Social Network Analysis, который позволит создать настоящее цифровое пространство сотрудников.

Проблемы цифровизации

Алексей Соловьев, технический директор подразделения Secure Power, Schneider Electric, уверен,что мир ждет повсеместная цифровизация. Технологии активно развиваются от простого распределение контента в сторону интернета вещей и искусственного интеллекта. Основой этого развития станут облака – как публичные, так и частные. Однако, у облаков есть ограничения, которые лежат в самых разных областях – обеспечения безопасности, автономности, интерактивности, скорости доступа к данным и т.д. Преодолеть эти ограничения помогут периферийные вычисления (edge computing).

Алексей Соловьев: У облаков есть ограничения, которые лежат в самых разных областях – обеспечения безопасности, автономности, интерактивности, скорости доступа к данным и т.д. Преодолеть эти ограничения помогут периферийные вычисления (edge computing)

Они незаменимы для обеспечения локальной обработки и консолидации данных, при внедрении интеллектуальных функций и процессов, формировании гибридных облачных стеков, необходимости быстрой доставки контента. Однако существуют и проблемы. «Критическая инфраструктура, которая раньше была собрана внутри дата-центра, – вычислительные мощности, инженерные системы – уже давно создается в соответствии с лучшими практиками и регламентами, – говорит Алексей Соловьев. – Однако сейчас она выходит за пределы дата-центра. Периферийные узлы становятся таким же элементом критической инфраструктуры, и им надо уделать не меньшее внимание, чем всему остальному».

При этом на сегодняшний день не существует единых стандартов для периферийных узлов, например, в сфере обеспечения надежности их работы. Например, их среднее время простоя может быть существенно большим, чем в TIER 1. Алексей Соловьев призвал применять к edge computing те же стандарты, что и к ЦОДам, то есть использовать источники бесперебойного питания, охлаждения, распределения, защиты оболочки и мониторинга.

Россия на облачном рынке

Шамиль Каюмов, директор по развитию бизнеса в госсекторе, SberCloud, посвятил свое выступление развитию облачного рынка в мире и в России. В нашей стране его объем пока ничтожно мал – около $1,6 млрд. Однако в ближайшие годы рынок будет расти примерно на 23-25% в год, уверен эксперт.

Шамиль Каюмов: Объем российского облачного рынка в ближайшие годы будет расти примерно на 23-25% в год

Рынок ждет консолидация – крупные игроки будут стремиться поделить его между собой. Одновременно облачные технологии вызывают самое пристальное внимание регуляторов – государства стараются сохранить свои данные и не допустить их передачи за границу. Основные пользователи облаков – представители крупного бизнеса. Они и будут диктовать спрос. А это – гибридные облака и мультиоблака.

В сложившейся ситуации SberCloud решил сконцентрироваться на использовании искусственного интеллекта при предоставлении облачных сервисов. В 2018 г. рост этого направления в мире составил 36%, и оно является одним из самых перспективных. По мнению Шамиля Каюмова, это открывает самые широкие перспективы перед российскими разработчиками.

От автоматизации к цифровой трансформации

«Автоматизация – это неотъемлемая часть цифровизации. Но она – лишь источник информации, – говорит Евгений Мискевич, генеральный директор, «Центр 2М». – Цифровизация – это совокупность таких источников и анализ данных для принятия обоснованных решений». Он назвал несколько препятствий, которые стоят на пути цифровизации в России. Во-первых, необходимы сквозные технологии, которые могут объединить несколько автоматизированных систем с тем, чтобы получить наиболее точные данные. Во-вторых, владельцы данных не торопятся ими делиться – все стремятся создавать приватные облака и надежно прятать в них данные, которые могли бы быть полезны рынку. Это приводит к тому, что разработчики не имеют возможности создавать по-настоящему конкурентоспособные решения.

Евгений Мискевич: Автоматизация – это неотъемлемая часть цифровизации. Но она – лишь источник информации. Цифровизация – это совокупность таких источников и анализ данных для принятия обоснованных решений

Третья проблема – создание не комплексных решений, способных решать множество задач, а локальных продуктов. В итоге в организациях формируется «зоопарк» систем, каждая из которых нацелена на решение узких задач. В конечном итоге это станет серьезным препятствием на пути к настоящей цифровизации. Четвертая проблема – законодательная. До тех пор, пока не изменятся жестко прописанные процедуры надзора за состоянием оборудования, ни о каких предиктивных ремонтах не может быть и речи – они теряют всякий смысл. И это не единственный пример. Евгений Мискевич высказал свое мнение по поводу создания цифрового двойника тепловых сетей, которое запланировано к 2035 году. По его мнению, бизнесу необходимо убедить государство в необходимости как можно скорее начинать эту работу и обсудить программу совместных мероприятий, иначе задача не будет выполнена в срок.

Как перейти на микросервисы

Микросервисы стали безусловным трендом цифровизации предприятий самых разных отраслей. По словам Аллы Антоновой, врио ИТ-директора, директора по архитектуре, X5 RetailGroup, еще 2 года назад в X5 вообще не было микросервисов. Использовались исключительно монолитные системы, и было совершенно непонятно, как к ним подступиться. Она уверена, что прежде чем начать внедрять микросервисы, надо понять, зачем они нужны, и отдавать себе отчет в том, что это будут не вендорские, а самописные решения. А значит, для их создания понадобятся сотрудники совершенного нового типа, с компетенциями, которые необходимо будет развивать.

Алла Антонова: Микросервисы стали безусловным трендом цифровизации предприятий самых разных отраслей

Микросервисы должны давать возможность быстро вносить изменения, масштабироваться и переиспользоваться в различных продуктах. При их внедрении надо идти от простого к сложному: сначала собрать команду и выбрать инструментарий, затем получить первый эффект, и только потом перейти к изменениям в бизнес-логике и широкому использованию нового подхода к построению архитектуры. При этом надо отдавать себе отчет в том, что на первом этапе внедрение микросервисов может не слишком приветствоваться бизнесом, и их фактически придется продавать, обосновывая эффективность.

Новые модели

Денис Сотин, член правления, директор по ИТ Росбанка считает, что пришло время создания новой операционной модели, которая предполагает построение бизнеса вокруг потребностей клиента. Во-первых, необходимо быстро собирать обратную связь от клиентов и на этой основе запускать новые продукты. Во-вторых, необходимы значительные изменения модели управления, в том числе создания новых сервисов, организации поддерживающих процессов, таких как бюджетирование, HR, контрактование и т.д. В-третьих, нужна трансформация каналов взаимодействия с клиентами. И в-четвертых, данные должны стать основой расширения пакета предлагаемых сервисов.

Денис Сотин: Пришло время создания новой операционной модели, которая предполагает построение бизнеса вокруг потребностей клиента

К концу 2018 г. в Росбанке стартовало множество инициатив, которые способствуют созданию новой операционной модели. Они были объединены в рамках единой программы. В рамках программы предполагается изменение бизнес-процессов банка, его новое позиционирование с точки зрения технологичности. Одной из важнейших составляющих этой программы стало создание Agile-команд, отвечающих за внедрение новых продуктов и сервисов. Команды должны хорошо понимать, какие задачи они решают и какова роль каждого их члена в этом процессе. Для эффективной работы должна быть четко прописана стратегия развития продукта и его метрики или в приносимой прибыли, или в сокращаемых расходах.

Ключевой элемент трансформации – формирование платформы, то есть набора систем, которые используются в различных цифровых продуктах и услугах для разработки. В банке используются три модели одновременного развития платформы: независимые компоненты, которые разрабатываются отдельными командами, внутренний Open Source, который создается несколькими командами одновременно, и платформенная API. Денис Сотин также подчеркнул важность выработки подходов к внедрению новых технологий в компании – в противном случае, все усилия разработчиков будут напрасными.

Три года назад компания решила перестроить свою экосистему так, что она могла предоставлять цифровые сервисы клиентам и партнерам, начал свое выступление Вадим Урьяс, заместитель генерального директора по ИТ, «Первая грузовая компания». В качестве ядра было выбрано решение SAP TMS/4. В состав проекта были включены 18 процессов компании. Основной производственной системой стала SAP TM, с помощью которой автоматизируются организация перевозочной деятельности, оказание услуг по экспедированию и по аренде, ценообразование, оперативное планирование оказания услуг и ресурсов, расчеты с клиентами и их сопровождение.

Вадим Урьяс: Три года назад компания решила перестроить свою экосистему так, что она могла предоставлять цифровые сервисы клиентам и партнерам

Отношения с клиентами – продажа услуг и маркетинг – автоматизируются на базе SAP CRM. В качестве учетной системы выступает SAP S/4 HANA – в ней ведется учет производственно-хозяйственных ресурсов и прочих услуг, расходы на эксплуатацию и содержание подвижного состава, обеспечение внешними ресурсами, управление документами, правовое обеспечение, корпоративные финансы, бухгалтерский и налоговый учет и отчетность по РСБУ и МСФО, управление запасами и конкурсными процедурами. Управленческая и финансовая отчетность осуществляется при помощи SAP BI.

Российские решения для крупного бизнеса

Всеми ИТ-вопросами в группе «Мечел» занимается входящая в ее состав компания «Мечел-ИнфоТех». Она является 1С франчайзи, в ее составе сегодня более 10 сотрудников. Таким образом, в отличие от «Первой грузовой компании», группа «Мечел» пошла по пути цифровизации на базе отечественного ПО. Валерий Дьяченко, директор управления ИТ, рассказал о ходе проекта. Так, на сегодняшний день на единую систему«1С:ЗУП. Корп» перешло 57 компаний, учет ведется для 47 000 сотрудников. В планах – ввод решения в промышленную эксплуатацию еще на 20 предприятиях уже в 2020 году.

Валерий Дьяченко: Группа «Мечел» пошла по пути цифровизации на базе отечественного ПО

К 2023 г. будет реализован проект по внедрению 1С:ERP на 6 крупных промышленных предприятиях. Целевое количество пользователей составляет 7000 человек. В состав проектной команды входит более 100 участников, из них 30 – представители ИТ-блока. Также в группе «Мечел» внедряется «1С: Документооборот», «1С: Управление холдингом». Успешно протестирована автоматизация рутинных операций при формировании отчетности по МСФО.

Людмила Трофимова, руководитель направления по инновационному ИТ-развитию «Объединенной металлургической компании» (ОМК) рассказала о том, как компания готовилась к открытию нового производства в Нижегородской области. Для этого требовалось нанять около 3500 специалистов в области металлургии, что для такого небольшого региона оказалось нереальным. Компания решила пойти по пути создания инновационного производства, в котором максимальное количество функций будет передано роботам. А значит, число вакансий можно будет сократить.

Людмила Трофимова: Компания решила пойти по пути создания инновационного производства, в котором максимальное количество функций будет передано роботам

Для роботизации подходят процессы, которые часто повторяются, выполняются большим количеством сотрудников по инструкции или в нескольких информационных системах. В ОМК была выстроена система поиска таких процессов. Все идеи внимательно изучались и обсуждались, и только потом принималось решение, что необходимо внедрять прямо сейчас, а что перенести на более позднее время. В результате в топ-3 самых востребованных роботизированных процессов вошли программная роботизация, например, формирование ведомостей на отгрузку, роботизация производства, например, приварка планок, и машинное зрение, например, считывание маркировки или измерение геометрических параметров объекта. Сейчас в компании тестируется ряд решений в этих областях.

Презентации участников



