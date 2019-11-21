Пленарное заседание CNews FORUM 2019 было посвящено двум основным темам: «Технологии цифровой трансформации» и «Цифровые технологии в действии». Его участники рассказали о том, как происходит цифровизация крупнейших российских предприятий и какие решения предлагают для этого российские и иностранные компании. Большое внимание было уделено вопросам изменения корпоративной культуры, проблемам принятия изменений персоналом и его мотивации к переходу на новые цифровые методы работы.
В 2019 г. крупнейшая независимая площадка CNews FORUM для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала свыше 1,5 тыс. гостей. На форуме прозвучало порядка 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций: «Госсектор», «Информационная безопасность», «Банки», «Большие данные и бизнес-аналитика», «Розница», «Облачные технологии».
На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 50 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций. В ходе пленарного заседания были затронуты наиболее актуальные темы развития ИТ в России.
В РЖД утверждена стратегия цифровой трансформации, рассказал Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям РЖД. Согласно этой стратегии, к 2025 г. доля электронных билетов в поездах дальнего следования должна составлять не менее 70%, а доля услуг грузовой перевозки и сопутствующих сервисов, доступных к оформлению в электронном виде, – не менее 75%. Доля электронных документов при взаимодействии с участниками перевозочного процесса (включая международные транзитные перевозки) достигнет 90%. Доля операций в бизнес-процессах обслуживания клиентов, выполняемых без участия человека, составит 55%.
Сегодня любой ИТ-проект в РЖД начинается с пересмотра бизнес-процессов. Но самое главное – изменить корпоративную культуру. Люди должны принять изменения. Для этого в РЖД организовано обучение и подготовка сотрудников, вовлеченных в процесс цифровой трансформации, – от высшего руководства до рядового персонала. Создан института «агентов изменений» – сотрудников, деятельность которых направлена на обучение других сотрудников, непосредственное участие в мероприятиях по управлению изменениями, обеспечение мониторинга хода цифровой трансформации, обобщение передового опыта и его распространение в компании.
Стратегия цифровой трансформации РЖД до 2025 г.
Источник: РЖД, 2019
Планируется, что к 2025 г. не менее 70% сотрудников РЖД будет работать на отечественном программном обеспечении. По словам Евгения Чаркина, есть классы решений, в которых отечественные производители готовы предоставить достойную альтернативу широко используемым западным продуктам. Однако так происходит далеко не всегда. Например, РЖД готова заменить SAP на отечественное решение, но оно должно быть не просто не хуже, а опережать SAP лет на десять.
Участниками ставшего уже традиционным CNews Баттл «Что движет изменениями: трудности vs комфорт» стали Алексей Клепиков, вице-президент по ИТ «Ингосстрах» и Екатерина Генкина, директор по управлению изменениями «Норникель ОЦО». Модератором выступил Сергей Халяпин, главный инженер компании Citrix. «Сегодня во многих компаниях происходят серьезные изменения, и они невозможны без квалифицированного персонала, – напомнил Сергей Халяпин. – По сути, сегодня работодатели вынуждены конкурировать за самых талантливых и самых продуктивных сотрудников. С другой стороны, технологии создают множество соблазнов для того, чтобы сотрудники отвлекались от своей основной работы, и это тоже может стать проблемой».
По мнению Алексея Клепикова, надо нанимать не самых профессиональных, а самых мотивированных сотрудников. ИТ-менеджеры должны учиться работать с людьми, иначе через несколько лет они столкнутся с их профессиональным выгоранием и вынуждены будут опять заниматься поиском новых специалистов. Екатерина Генкина согласна, что для того, чтобы изменения в компании были эффективны, необходима команда единомышленников, и ее формирование – ключевая задача. Для того, чтобы люди приняли изменения, надо уделять им время: разъяснять, какие преимущества получит не только компания, но и ее сотрудники.
Как должны строиться взаимоотношения между бизнесом, сотрудниками и ИТ-подразделением? Очень важно, чтобы руководство было вовлечено в изменения, уверен Алексей Клепиков. Кроме того, по его мнению, «люди с гуманитарным складом ума бизнесу не нужны – они даже не смогут посчитать экономический эффект, а значит с ними надо расставаться». И третье – будущее за теми организациями, которые понимают важность ИТ.
Екатерина Генкина напомнила, что первыми из компании уходят люди, компетенции которых востребованы на рынке. «Для их удержания надо постоянно проводить обучение сотрудников, в том числе и новым ИТ-навыкам. И конечно, предоставить возможность участвовать в изменениях и на деле показать, что организация учитывает их мнение», – говорит она.
ОС Windows играет доминирующую роль как на мировом, так и на российском рынке ИТ. Так, в России на ее долю приходится 89% рынка ОС, еще 9% занимает MacOS, доля Linux составляет всего 2%, начала свое выступление Владислава Васильева, генеральный директор, НТЦ «ИТ Роса». По ее оценкам, объем потенциального рынка импортозамещения ОС составляет около ₽32 млрд. Владислава Васильева рассказала о разработанной НТЦ «ИТ Роса» платформе ROSA Еnterprise Linux. Это полностью отечественное решение, которое может быть использовано для создания сквозных цифровых технологий и их внедрения в сферах государственного управления и оказания государственных услуг.
Она привела примеры использования платформы ROSA Еnterprise Linux в сфере здравоохранения для создания инфраструктуры лечебно-профилактических учреждений и в качестве базовой операционной системы при внедрении медицинских информационных систем. По ее словам, это позволяет медучреждениям экономить до 65% расходов на ИТ. Для образовательных учреждений НТЦ «ИТ Роса» предлагает полный пакет офисных приложений, программы для работы с графикой и для обучения информатике, математике, физике, черчению, астрономии и другим предметам. ROSA Еnterprise Linux также является отличной платформой для научных вычислений.
Предлагаемое отечественным разработчиком ПО соответствует всем требованиям российского законодательства в области информационной безопасности, имеет сертификаты ФСТЭК, работает со всеми средствами криптозащиты и ЭЦП, поддерживает максимальное число драйверов периферийных устройств, имеет удобный интуитивно-понятный интерфейс. НТЦ «ИТ Роса» обеспечивает русскоязычную техническую поддержку в режиме 24/7 и берет на себя заботу по обучению пользователей.
«Государство постепенно переходит от роли сервис-провайдера к роли владельца данных, которые надо защищать, обрабатывать и использовать», – уверен Василий Слышкин, директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации, Минкомсвязи России. Он рассказал о создании Национальной системы управления данными (НСУД). НСУД сможет обеспечить непрерывное развитие компетенций специалистов. Должны появиться профессиональные стандарты, система массовой подготовки и независимая оценка квалификации в области управления данными. Для организаций будут разработаны модели зрелости процессов управления, политики и единые требования по открытости и доступности данных.
Основная задача политики по управлению данными – обеспечить доверие к ним граждан и бизнеса. Для этого должны появиться прозрачные правила работы с данными, разрешения возможных инцидентов и монетизации. Кроме того, государство намерено создать единую информационную платформу управления госданными и эталонные государственные информационные ресурсы (реестры), информация в которых будет юридически значима, безопасна и доступна онлайн.
Платформа управления госданными
Источник: Минкомсвязи, 2019
По мнению Алексея Нестерова, директора по ERP-решениям фирмы «1С», фундаментом цифровизации должны стать CPM (Corporative Performance Management), ERP (Enterprise Resource Planning) и MES (Manufacturing execution system) – системы. При этом, как отметил эксперт, при хорошей автоматизации бизнес-процессов, например, на современных функциональных и глубоко кастомизируемых решениях «1С», можно отказаться от модной сегодня процессной аналитики (Process Mining) и роботизации бизнес-процессов (RPA).
Алексей Нестеров рассказал о платформе «1С:Корпорация», в состав которой входят все необходимые для создания любого отраслевого решения компоненты.
Возможности «1С: Корпорация»
Источник: 1C, 2019
Он привел несколько примеров уже реализованных проектов. Например, автоматизации финансово-закупочной деятельности ГК «Ростех» на базе специализированного решения для управления корпоративными финансами, реализованного на основе «1C:Управление холдингом». Фирма «1С» уже заключила стратегические соглашения о сотрудничестве с целым рядом крупнейших российских компаний. Ее решения могут быть с успехом интегрированы с практически любыми СУБД, а также с промышленным и торговым оборудованием. Это позволяет разрабатывать все новые и новые отраслевые решения. Например, созданное «1С» и компанией «Аскон» совместное предприятие Renga Software представило комплекс для информационного моделирования в строительстве «1С:BIM 6D», который стал призером конкурса Аналитического центра при Правительстве РФ.
Большое внимание уделяется также продвижению продуктов «1С» на международном рынке. Для их интернационализации используется Unicode, два варианта встроенного языка, поддержка национальных дат, чисел. Различные языки интерфейса платформы позволяют создавать прикладные решения для пользователей, говорящих на языках, отличных от русского. После выбора конкретного языка платформы, на нем отображаются системные меню, системные диалоги, системные сообщения, справка. Платформа «1С:Предприятие» поддерживает уже 20 языков. А «1C:ERP» с лета 2019 г. в основной российской поставке поддерживает английский язык. Выпущена бета-версия «1С:ERP WE» – делокализованного прикладного решения «1С:ERP».
«Мир меняется, традиционные услуги уходят в прошлое. В лидерах – цифровые компании», – уверен Владимир Егоров, генеральный директор Долгопрудненского исследовательского центра. Одновременно меняется отношение к информации. Ее так много, что тексты читаются по диагонали, а люди стремятся получать вместо нее готовую аналитику. А значит, меняются и сотрудники. И работодатели вынуждены под них подстраиваться.
Владимир Егоров рассказал о новой бизнес-системе поколения Z «Турбо». В ее основе – карточки как отражение бизнес-сущности объекта. Любой процесс представляет собой последовательное открытие карточек. Чтобы в них не потеряться, в системе реализованы навигационные цепочки. Мультизадачность поддерживается так же, как в браузере, – открытием нового окна. Компанией создана необходимая экосистема, обеспечивающая работу решения во всех областях.
Быть CIO сегодня очень сложно, уверен Адар Рубин, директор по взаимодействию с клиентами в Восточной Европе Rimini Street. С одной стороны, необходимо обеспечить стабильность работы имеющихся у бизнеса систем. С другой, надо инвестировать в инновации, но ИТ-бюджеты сокращаются.
Пользователи решений SAP и Oracle ограничены в своем выборе – скоро они вынуждены будут переходить на облачные версии решений. SaaS-модель максимально подчиняет заказчика стратегии вендора. Уже сегодня перед CIO стоит вопрос, где взять деньги на такую миграцию и как быстро можно будет интегрировать инновации. При этом качество услуг Oracle и SAP очень низкое.
Бизнес-ориентированная дорожная карта ИТ
Источник: Rimini Street, 2019
Что делать в такой ситуации? Адар Рубин предлагает передать поддержку ERP-систем компании Rimini Street. По его словам, это позволит сфокусироваться на потребностях бизнеса, инвестировать в инновации, иметь возможность выбирать лучшее на рынке решение без привязки к вендору. И при этом сэкономить до 90% средств.
Максим Халматов, руководитель ИТ-кластера «Инфраструктура и внутренняя автоматизация», МТС, посвятил свое выступление тому, как привлечь на работу сотрудников с нужными компетенциями и удержать их. В МТС решили пойти по пути создания цифрового рабочего пространства, которое должно мотивировать на продуктивную работу. Была разработана концепция, состоящая из нескольких блоков: коммуникации, знания, благополучие, процессы, рабочее место, офис со смыслом.
Выяснилось, что у каждого сотрудника есть потребность в кастомизации своего рабочего пространства. В большинстве офисов они вынуждены работать с огромным количеством разных, часто устаревших, систем. А для поколения Z это уже неприемлемо. В МТС решили исходить из того, что рабочее место должно давать возможность работать удаленно. При этом человек должен иметь возможность использовать любые удобные ему инструменты, в том числе и для коллективной работы.
Еще одна важная проблема – коммуникации. В большой компании находящиеся рядом команды часто не знают, чем занимаются их соседи. С другой стороны, сотрудники перегружены информацией. В МТС решили предоставить им возможность использовать то коммуникационное поле, которое необходимо, а не то, которое навязывает компания.
Особенность любой цифровой компании – формирование и управление знаниями. Со временем их становится так много, что разобраться в них практически невозможно. В итоге передача знаний нарушается. Поэтому очень важно реализовать систему эффективного поиска и обмена знаниями. Сейчас в МТС внедряется продукт «Снежинка» на основе Social Network Analysis, который позволит создать настоящее цифровое пространство сотрудников.
Алексей Соловьев, технический директор подразделения Secure Power, Schneider Electric, уверен,что мир ждет повсеместная цифровизация. Технологии активно развиваются от простого распределение контента в сторону интернета вещей и искусственного интеллекта. Основой этого развития станут облака – как публичные, так и частные. Однако, у облаков есть ограничения, которые лежат в самых разных областях – обеспечения безопасности, автономности, интерактивности, скорости доступа к данным и т.д. Преодолеть эти ограничения помогут периферийные вычисления (edge computing).
Они незаменимы для обеспечения локальной обработки и консолидации данных, при внедрении интеллектуальных функций и процессов, формировании гибридных облачных стеков, необходимости быстрой доставки контента. Однако существуют и проблемы. «Критическая инфраструктура, которая раньше была собрана внутри дата-центра, – вычислительные мощности, инженерные системы – уже давно создается в соответствии с лучшими практиками и регламентами, – говорит Алексей Соловьев. – Однако сейчас она выходит за пределы дата-центра. Периферийные узлы становятся таким же элементом критической инфраструктуры, и им надо уделать не меньшее внимание, чем всему остальному».
При этом на сегодняшний день не существует единых стандартов для периферийных узлов, например, в сфере обеспечения надежности их работы. Например, их среднее время простоя может быть существенно большим, чем в TIER 1. Алексей Соловьев призвал применять к edge computing те же стандарты, что и к ЦОДам, то есть использовать источники бесперебойного питания, охлаждения, распределения, защиты оболочки и мониторинга.
Шамиль Каюмов, директор по развитию бизнеса в госсекторе, SberCloud, посвятил свое выступление развитию облачного рынка в мире и в России. В нашей стране его объем пока ничтожно мал – около $1,6 млрд. Однако в ближайшие годы рынок будет расти примерно на 23-25% в год, уверен эксперт.
Рынок ждет консолидация – крупные игроки будут стремиться поделить его между собой. Одновременно облачные технологии вызывают самое пристальное внимание регуляторов – государства стараются сохранить свои данные и не допустить их передачи за границу. Основные пользователи облаков – представители крупного бизнеса. Они и будут диктовать спрос. А это – гибридные облака и мультиоблака.
В сложившейся ситуации SberCloud решил сконцентрироваться на использовании искусственного интеллекта при предоставлении облачных сервисов. В 2018 г. рост этого направления в мире составил 36%, и оно является одним из самых перспективных. По мнению Шамиля Каюмова, это открывает самые широкие перспективы перед российскими разработчиками.
«Автоматизация – это неотъемлемая часть цифровизации. Но она – лишь источник информации, – говорит Евгений Мискевич, генеральный директор, «Центр 2М». – Цифровизация – это совокупность таких источников и анализ данных для принятия обоснованных решений». Он назвал несколько препятствий, которые стоят на пути цифровизации в России. Во-первых, необходимы сквозные технологии, которые могут объединить несколько автоматизированных систем с тем, чтобы получить наиболее точные данные. Во-вторых, владельцы данных не торопятся ими делиться – все стремятся создавать приватные облака и надежно прятать в них данные, которые могли бы быть полезны рынку. Это приводит к тому, что разработчики не имеют возможности создавать по-настоящему конкурентоспособные решения.
Третья проблема – создание не комплексных решений, способных решать множество задач, а локальных продуктов. В итоге в организациях формируется «зоопарк» систем, каждая из которых нацелена на решение узких задач. В конечном итоге это станет серьезным препятствием на пути к настоящей цифровизации. Четвертая проблема – законодательная. До тех пор, пока не изменятся жестко прописанные процедуры надзора за состоянием оборудования, ни о каких предиктивных ремонтах не может быть и речи – они теряют всякий смысл. И это не единственный пример. Евгений Мискевич высказал свое мнение по поводу создания цифрового двойника тепловых сетей, которое запланировано к 2035 году. По его мнению, бизнесу необходимо убедить государство в необходимости как можно скорее начинать эту работу и обсудить программу совместных мероприятий, иначе задача не будет выполнена в срок.
Микросервисы стали безусловным трендом цифровизации предприятий самых разных отраслей. По словам Аллы Антоновой, врио ИТ-директора, директора по архитектуре, X5 RetailGroup, еще 2 года назад в X5 вообще не было микросервисов. Использовались исключительно монолитные системы, и было совершенно непонятно, как к ним подступиться. Она уверена, что прежде чем начать внедрять микросервисы, надо понять, зачем они нужны, и отдавать себе отчет в том, что это будут не вендорские, а самописные решения. А значит, для их создания понадобятся сотрудники совершенного нового типа, с компетенциями, которые необходимо будет развивать.
Микросервисы должны давать возможность быстро вносить изменения, масштабироваться и переиспользоваться в различных продуктах. При их внедрении надо идти от простого к сложному: сначала собрать команду и выбрать инструментарий, затем получить первый эффект, и только потом перейти к изменениям в бизнес-логике и широкому использованию нового подхода к построению архитектуры. При этом надо отдавать себе отчет в том, что на первом этапе внедрение микросервисов может не слишком приветствоваться бизнесом, и их фактически придется продавать, обосновывая эффективность.
Денис Сотин, член правления, директор по ИТ Росбанка считает, что пришло время создания новой операционной модели, которая предполагает построение бизнеса вокруг потребностей клиента. Во-первых, необходимо быстро собирать обратную связь от клиентов и на этой основе запускать новые продукты. Во-вторых, необходимы значительные изменения модели управления, в том числе создания новых сервисов, организации поддерживающих процессов, таких как бюджетирование, HR, контрактование и т.д. В-третьих, нужна трансформация каналов взаимодействия с клиентами. И в-четвертых, данные должны стать основой расширения пакета предлагаемых сервисов.
К концу 2018 г. в Росбанке стартовало множество инициатив, которые способствуют созданию новой операционной модели. Они были объединены в рамках единой программы. В рамках программы предполагается изменение бизнес-процессов банка, его новое позиционирование с точки зрения технологичности. Одной из важнейших составляющих этой программы стало создание Agile-команд, отвечающих за внедрение новых продуктов и сервисов. Команды должны хорошо понимать, какие задачи они решают и какова роль каждого их члена в этом процессе. Для эффективной работы должна быть четко прописана стратегия развития продукта и его метрики или в приносимой прибыли, или в сокращаемых расходах.
Ключевой элемент трансформации – формирование платформы, то есть набора систем, которые используются в различных цифровых продуктах и услугах для разработки. В банке используются три модели одновременного развития платформы: независимые компоненты, которые разрабатываются отдельными командами, внутренний Open Source, который создается несколькими командами одновременно, и платформенная API. Денис Сотин также подчеркнул важность выработки подходов к внедрению новых технологий в компании – в противном случае, все усилия разработчиков будут напрасными.
Три года назад компания решила перестроить свою экосистему так, что она могла предоставлять цифровые сервисы клиентам и партнерам, начал свое выступление Вадим Урьяс, заместитель генерального директора по ИТ, «Первая грузовая компания». В качестве ядра было выбрано решение SAP TMS/4. В состав проекта были включены 18 процессов компании. Основной производственной системой стала SAP TM, с помощью которой автоматизируются организация перевозочной деятельности, оказание услуг по экспедированию и по аренде, ценообразование, оперативное планирование оказания услуг и ресурсов, расчеты с клиентами и их сопровождение.
Отношения с клиентами – продажа услуг и маркетинг – автоматизируются на базе SAP CRM. В качестве учетной системы выступает SAP S/4 HANA – в ней ведется учет производственно-хозяйственных ресурсов и прочих услуг, расходы на эксплуатацию и содержание подвижного состава, обеспечение внешними ресурсами, управление документами, правовое обеспечение, корпоративные финансы, бухгалтерский и налоговый учет и отчетность по РСБУ и МСФО, управление запасами и конкурсными процедурами. Управленческая и финансовая отчетность осуществляется при помощи SAP BI.
Всеми ИТ-вопросами в группе «Мечел» занимается входящая в ее состав компания «Мечел-ИнфоТех». Она является 1С франчайзи, в ее составе сегодня более 10 сотрудников. Таким образом, в отличие от «Первой грузовой компании», группа «Мечел» пошла по пути цифровизации на базе отечественного ПО. Валерий Дьяченко, директор управления ИТ, рассказал о ходе проекта. Так, на сегодняшний день на единую систему«1С:ЗУП. Корп» перешло 57 компаний, учет ведется для 47 000 сотрудников. В планах – ввод решения в промышленную эксплуатацию еще на 20 предприятиях уже в 2020 году.
К 2023 г. будет реализован проект по внедрению 1С:ERP на 6 крупных промышленных предприятиях. Целевое количество пользователей составляет 7000 человек. В состав проектной команды входит более 100 участников, из них 30 – представители ИТ-блока. Также в группе «Мечел» внедряется «1С: Документооборот», «1С: Управление холдингом». Успешно протестирована автоматизация рутинных операций при формировании отчетности по МСФО.
Людмила Трофимова, руководитель направления по инновационному ИТ-развитию «Объединенной металлургической компании» (ОМК) рассказала о том, как компания готовилась к открытию нового производства в Нижегородской области. Для этого требовалось нанять около 3500 специалистов в области металлургии, что для такого небольшого региона оказалось нереальным. Компания решила пойти по пути создания инновационного производства, в котором максимальное количество функций будет передано роботам. А значит, число вакансий можно будет сократить.
Для роботизации подходят процессы, которые часто повторяются, выполняются большим количеством сотрудников по инструкции или в нескольких информационных системах. В ОМК была выстроена система поиска таких процессов. Все идеи внимательно изучались и обсуждались, и только потом принималось решение, что необходимо внедрять прямо сейчас, а что перенести на более позднее время. В результате в топ-3 самых востребованных роботизированных процессов вошли программная роботизация, например, формирование ведомостей на отгрузку, роботизация производства, например, приварка планок, и машинное зрение, например, считывание маркировки или измерение геометрических параметров объекта. Сейчас в компании тестируется ряд решений в этих областях.
Как организовать цифровую трансформацию бизнеса так, чтобы она была эффективной и не привела к формированию «зоопарка» решений, рассказал Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям фирмы «1С».
CNews: Какие решения, на ваш взгляд, должны стать фундаментом цифровизации?
Алексей Нестеров: По опыту изучения целевых ИТ-ландшафтов и дорожных карт цифровой трансформации бизнеса наших корпоративных клиентов мы наблюдаем явный тренд построения заказчиками высокоинтегрированных систем уровней MES (Manufacturing Execution System, оперативное управление производством), ERP (Enterprise Recourse Planning, планирование ресурсов предприятия) и CPM (Corporate Performance Management, управление эффективностью корпорации). Подобные системы наиболее комплексно охватывают управленческий контур компаний и могут выступать фундаментом внедрения технологий «Индустрии 4.0» и цифровой трансформации бизнеса на многопрофильных предприятиях с технически сложным многопередельным производством.
Российские разработчики готовы предложить заказчикам решения, ничуть не уступающие по своим возможностям западным аналогам, рассказала CNews Владислава Васильева, генеральный директор «НТЦ ИТ Роса».
CNews: Каковы основные цели импортозамещения в России?
Владислава Васильева: Общеполитические тренды требуют суверенности и независимости, так как никто не знает, каким будет следующий санкционный шаг. Замещение импорта в сфере информационных технологий позволит России обрести технологическую независимость и обеспечить безопасность. Поэтому наше государство в интересах государственного суверенитета и установило курс на импортозамещение. В связи с этим в 2015 году Правительство РФ ввело ограничения на закупку программных продуктов для нужд госзаказчиков – федеральных, региональных и муниципальных ведомств, а также компаний с госкапиталом. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 года №1236, при закупках программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд заказчики обязаны ограничить закупки российским программным обеспечением. Безусловно, подобные шаги позволяют стимулировать создание отечественных разработок программного обеспечения, а также позволяют сохранить бюджет, выделенный на цифровизацию, внутри страны.
О том, какие изменения в использовании Java Runtime произошли в этом году и какие варианты продолжения работы с этим языком есть у заказчиков, рассказал Александр Белокрылов, генеральный директор BellSoft.
CNews: Какие изменения в использовании Java Runtime произошли с января 2019 г.?
Александр Белокрылов: Java, уверенно лидирует в рейтинге языков программирования, согласно Tiobe-индексу. Одним из главных преимуществ языка является его независимость от операционной системы и архитектуры процессора. Для запуска программы, написанной на языке Java, требуется среда исполнения – виртуальная машина и системные библиотеки. Среда исполнения и средства разработки на протяжении 20 лет предоставлялись безвозмездно компаниями Sun Microsystems, а впоследствии Oracle. С января 2019 года ситуация изменилась. Oracle Java 11 и более новые версии получили кардинально измененную лицензию. Обновленная лицензия разрешает использование Oracle Java SE на предприятиях только для целей разработки, тестирования и демонстраций.
О том, как развивается российский облачный рынок и какую роль на нем играет компания SberCloud, рассказал Александр Сорокоумов, генеральный директор SberCloud.
CNews: Каковы особенности российского облачного рынка?
Александр Сорокоумов: Отечественный рынок, особенно B2B, пока еще заметно отстает от США, где и появились облачные технологии, а также от Китая, где они также очень активно развиваются. Уровень проникновения облаков в России в 2018 году оценивался в 4%, против 40-45% в мире. Но мы видим, что отечественные компании постепенно приходят к пониманию, что за облаками будущее. Бизнес ищет способы оптимизации своих расходов и создания конкурентных преимуществ, что становится ключевым драйвером развития рынка облачных технологий. По прогнозам, рост российского рынка публичных облаков в ближайшие 5 лет составит порядка 25% в год, а доля облаков в ИТ инфраструктуре вырастет до 10%.
О роли периферийных вычислений в развитии облаков и опыте Schneider Electric рассказал Алексей Соловьев, технический директор подразделения Secure Power, Schneider Electric.
CNews: Какие технологии вы считаете наиболее важными для цифровой трансформации?
Алексей Соловьев: В рамках CNews Forum 2019 участники представили различные цифровые технологии, позволяющие повышать эффективность бизнес-процессов и проводить цифровую трансформацию бизнеса. Большинство этих технологий зависит от первичных данных, и эффективность их внедрения напрямую связана с качеством, точностью, своевременным получением и обработкой этих данных. Развитие цифровых технологий повлечет за собой рост объема данных, необходимых для полноценного функционирования технологии.
О том, какой должна быть информационная система нового поколения, рассказал Владимир Егоров, генеральный директор «Долгопрудненского исследовательского центра», разработчика ТУРБО.
CNews: Как меняются требования пользователей к традиционным ERP? Какой должна быть бизнес-система поколения Z?
Владимир Егоров: Следует говорить скорее не о требованиях, а об ожиданиях современных пользователей от информационных систем, о привнесении в бизнес-решения привычного пользовательского опыта сервисов глобального интернета. Сегодня молодые специалисты находятся в эпицентре мобильной жизни, экономики совместного использования, экономики впечатлений, а не владения. Существенную часть времени они проводят в мобильных устройствах, социальных сетях, мобильных приложениях и решают многие повседневные вопросы с помощью мобильного интернета, различных агрегаторов и цифровых маркетплейсов. Этот же цифровой опыт для них естественно использовать и в решении рабочих задач.
О том, с чего начать цифровую трансформацию промышленного предприятия, рассказал Эдуард Картавый, директор Центра решений для промышленного сектора «РДТех».
CNews: Какие основные задачи в области цифровой трансформации стоят перед российскими промышленными предприятиями?
Эдуард Картавый: Цифровая трансформация – это глобальная задача, стоящая перед промышленным сектором. В современном мире производство старается использовать в своей работе все возможности цифровых технологий. Однако в целом информатизация российских производственных предприятий все еще находится на раннем этапе. И если цифровизация технологических процессов с использованием АСУТП уже активно ведется, то многие сферы производства еще не дошли до стадии перехода в цифру.
Презентации участников
|Владислава Васильева, Генеральный директор, НТЦ ИТ РОСА
Государственный Суверенитет в Цифровой трансформации
|Алексей Нестеров, Директор по ERP-решениям, фирма "1С"
Фундамент цифровизации: MES, ERP и CPM в едином решении, мобильное и международное ERP
|Владимир Егоров, Генеральный директор, «Долгопрудненский исследовательский центр» (ТУРБО)
ТУРБО: Бизнес-система поколения Z
|Адар Рубин, Директор по взаимодействию с клиентами в Восточной Европе Rimini Street
Диктуйте свой темп для инноваций в цифровую эпоху
|Шамиль Каюмов, Директор по развитию бизнеса в госсекторе, SberCloud
Перспективы облачного рынка в России и мире: общий вид и национальные особенности
|Алексей Соловьев, Технический директор подразделения Secure Power, Schneider Electric
Edge Computing: инновации для будущего
|Василий Слышкин, Директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации, Минкомсвязь России
Ключевые задачи для перехода к экономике данных
|Евгений Чаркин, Директор по информационным технологиям, РЖД
Цифровая трансформация РЖД
|Денис Сотин, Член правления, директор по ИТ, Росбанк
Цифровая трансформация современного банка
|Алла Антонова, ВРИО ИТ-директора / Директор по архитектуре, X5 Retail Group
Где запятая в ритейле: микросервис нельзя монолит
|Максим Халматов, Руководитель ИТ-кластера “Инфраструктура и внутренняя автоматизация”, МТС
Построение концепции управления рабочим пространством
|Вадим Урьяс, Заместитель генерального директора по ИТ, Первая грузовая компания
Цифровая экосистема железнодорожного бизнеса: опыт ПГК
|Валерий Дьяченко, Директор управления ИТ, Мечел
Создание единого информационного пространства в группе компаний "Мечел"
|Людмила Трофимова, Руководитель направления по инновационному ИТ-развитию ОМК
Применение цифровых инструментов для реализации стратегических целей ОМК